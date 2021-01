Een afscheid in mineur voor Hernan Losada: Club Brugge telt Beerschot voor de rust uit

Fase per fase

90+4' tweede helft tweede helft, minuut 94 match afgelopen

90+3' tweede helft, minuut 93. Einde. Beerschot wuift Losada uit met een nieuwe nederlaag. Club Brugge had simpelweg te veel kwaliteit in huis en haalde het dankzij goals van Dost, Kossounou en Lang. . Einde Beerschot wuift Losada uit met een nieuwe nederlaag. Club Brugge had simpelweg te veel kwaliteit in huis en haalde het dankzij goals van Dost, Kossounou en Lang.

90+1' Nog eventjes. Hernan Losada is nog drie minuten coach van Beerschot. Mag hij nog een doelpuntje van zijn Ratten vieren? . tweede helft, minuut 91. Nog eventjes Hernan Losada is nog drie minuten coach van Beerschot. Mag hij nog een doelpuntje van zijn Ratten vieren?

89' tweede helft, minuut 89. Beerschot heeft mentale weerbaarheid getoond, maar de wedstrijd is beslist. Peter Vandenbempt. Beerschot heeft mentale weerbaarheid getoond, maar de wedstrijd is beslist. Peter Vandenbempt

88' tweede helft, minuut 88. Vervanging bij Beerschot, George Broadbent erin, Ismaila Coulibaly eruit wissel Ismaila Coulibaly George Broadbent

86' tweede helft, minuut 86. Losada neemt dus zeker afscheid met een nederlaag. Hij laat Broadbent nog debuteren. Bij Club viert Denswil zijn terugkeer. . Losada neemt dus zeker afscheid met een nederlaag. Hij laat Broadbent nog debuteren. Bij Club viert Denswil zijn terugkeer.

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij Club Brugge, Stefano Denswil erin, Noa Lang eruit wissel Noa Lang Stefano Denswil

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij Club Brugge, David Chidozie Okereke erin, Mats Rits eruit wissel Mats Rits David Chidozie Okereke

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij Club Brugge, Youssouph Badji erin, Charles De Ketelaere eruit wissel Charles De Ketelaere Youssouph Badji

84' tweede helft, minuut 84.

83' Gele kaart voor Noa Lang van Club Brugge tijdens tweede helft, minuut 83 Noa Lang Club Brugge

83' tweede helft, minuut 83. Nu toch Lang! Na zijn misser van daarstraks treft Noa Lang wel raak. Hij laat Vanhamel kansloos met een droge gekruiste knal. Hij heeft een boodschap voor zijn overleden oma en dat kost hem geel. Dat zijn nu eenmaal de regels. . Nu toch Lang! Na zijn misser van daarstraks treft Noa Lang wel raak. Hij laat Vanhamel kansloos met een droge gekruiste knal. Hij heeft een boodschap voor zijn overleden oma en dat kost hem geel. Dat zijn nu eenmaal de regels.

82' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 82 door Noa Lang van Club Brugge. 0, 3. goal Beerschot Club Brugge einde 0 3

82' tweede helft, minuut 82. Kossounou op de lijn! Eleke vlamt na een volhoudende dribbel op de knuisten van Mignolet. Brogno krijgt de bal tegen zijn lichaam en dan moet Kossounou de bal vlak voor de lijn wegkoppen. . Kossounou op de lijn! Eleke vlamt na een volhoudende dribbel op de knuisten van Mignolet. Brogno krijgt de bal tegen zijn lichaam en dan moet Kossounou de bal vlak voor de lijn wegkoppen.

80' tweede helft, minuut 80. Suzuki gaat neer na een handoplegging van Mata. D'Hondt vindt het te weinig om Beerschot een strafschop toe te kennen. . Suzuki gaat neer na een handoplegging van Mata. D'Hondt vindt het te weinig om Beerschot een strafschop toe te kennen.

77' tweede helft, minuut 77. Eleke, nog zonder doelpunt in de Jupiler Pro League, moet Beerschot nog aan een puntje helpen. . Eleke, nog zonder doelpunt in de Jupiler Pro League, moet Beerschot nog aan een puntje helpen.

77' tweede helft, minuut 77. Vervanging bij Beerschot, Blessing Eleke erin, Tom Pietermaat eruit wissel Tom Pietermaat Blessing Eleke

76' tweede helft, minuut 76. Misser van Lang. Diatta zondert Lang af voor Vanhamel. De Nederlander neemt rustig zijn tijd en legt de bal er dan heel laconiek naast. Dit moet hij eigenlijk altijd afmaken, dat beseft hij zelf ook wel. . Misser van Lang Diatta zondert Lang af voor Vanhamel. De Nederlander neemt rustig zijn tijd en legt de bal er dan heel laconiek naast. Dit moet hij eigenlijk altijd afmaken, dat beseft hij zelf ook wel.

73' tweede helft, minuut 73. Club heeft opnieuw controle over het gebeuren. . Club heeft opnieuw controle over het gebeuren.

71' tweede helft, minuut 71. Club Brugge beseft dat het niet met vuur moet spelen en schakelt een versnelling hoger. . Club Brugge beseft dat het niet met vuur moet spelen en schakelt een versnelling hoger.

68' Knap van Mignolet. De ingevallen Noubissi begint al bijna te vieren, maar Mignolet ranselt zijn vallende vluchtschot nog net vanonder de lat. Enorme save van de Rode Duivel! . tweede helft, minuut 68. Knap van Mignolet De ingevallen Noubissi begint al bijna te vieren, maar Mignolet ranselt zijn vallende vluchtschot nog net vanonder de lat. Enorme save van de Rode Duivel!

67' Gele kaart voor Jan van den Bergh van Beerschot tijdens tweede helft, minuut 67 Jan van den Bergh Beerschot

67' tweede helft, minuut 67. Het is een beetje stilgevallen. Peter Vandenbempt. Het is een beetje stilgevallen. Peter Vandenbempt

66' Gele kaart voor Ismaila Coulibaly van Beerschot tijdens tweede helft, minuut 66 Ismaila Coulibaly Beerschot

65' tweede helft, minuut 65. We hebben al een paar leuke kansen gezien in deze tweede helft, maar de voorbije minuten heeft het spel iets te vaak stilgelegen. De vaart is er wat uit. . We hebben al een paar leuke kansen gezien in deze tweede helft, maar de voorbije minuten heeft het spel iets te vaak stilgelegen. De vaart is er wat uit.

63' tweede helft, minuut 63. Vervanging bij Beerschot, Joren Dom erin, Abdoulie Sanyang eruit wissel Abdoulie Sanyang Joren Dom

63' tweede helft, minuut 63. Vervanging bij Beerschot, Loris Brogno erin, Mohamed Reda Halaimia eruit wissel Mohamed Reda Halaimia Loris Brogno

63' tweede helft, minuut 63. Sobol is al naar de kant voor Ricca en nu komt Balanta voor Dost. Bij Beerschot lossen Dom en Brogno Halaimia en Sanyang af. . Sobol is al naar de kant voor Ricca en nu komt Balanta voor Dost. Bij Beerschot lossen Dom en Brogno Halaimia en Sanyang af.

62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij Club Brugge, Éder Balanta erin, Bas Dost eruit wissel Bas Dost Éder Balanta

61' tweede helft, minuut 61. De Ketelaere geeft Pietermaat een zetje waardoor die tegen Vanhamel botst. Op zijn minst onvoorzichtig van het jonge Brugse talentje. . De Ketelaere geeft Pietermaat een zetje waardoor die tegen Vanhamel botst. Op zijn minst onvoorzichtig van het jonge Brugse talentje.

59' Reflex van Vanhamel. Een slecht gemikt schot van Diatta wordt een voorzet voor Dost. De aanvaller kan van dichtbij afwerken, maar botst op een geweldige instinctieve redding van Vanhamel. . tweede helft, minuut 59. Reflex van Vanhamel Een slecht gemikt schot van Diatta wordt een voorzet voor Dost. De aanvaller kan van dichtbij afwerken, maar botst op een geweldige instinctieve redding van Vanhamel.

58' tweede helft, minuut 58. Sanyang lepelt de bal oog in oog met Mignolet over. Deze keer gaat de vlag van de assistent terecht de hoogte in. . Sanyang lepelt de bal oog in oog met Mignolet over. Deze keer gaat de vlag van de assistent terecht de hoogte in.

57' tweede helft, minuut 57. Vervanging bij Club Brugge, Federico Ricca erin, Eduard Sobol eruit wissel Eduard Sobol Federico Ricca

57' tweede helft, minuut 57. Holzhauser stuurt Suzuki het straatje in, maar de Japanner struikelt over zijn eigen voeten en de bal. . Holzhauser stuurt Suzuki het straatje in, maar de Japanner struikelt over zijn eigen voeten en de bal.

55' De assistenten zitten er iets te vaak naast vanavond. tweede helft, minuut 55. De assistenten zitten er iets te vaak naast vanavond.

54' tweede helft, minuut 54. Vormer slalomt langs Vanhamel, maar vlak voor de lijn komt Coulibaly in de baan van de bal liggen. Er wordt gevlagd voor buitenspel, onterecht overigens. . Vormer slalomt langs Vanhamel, maar vlak voor de lijn komt Coulibaly in de baan van de bal liggen. Er wordt gevlagd voor buitenspel, onterecht overigens.

53' tweede helft, minuut 53. Beerschot zit volop in de wedstrijd! Peter Vandenbempt. Beerschot zit volop in de wedstrijd! Peter Vandenbempt

52' tweede helft, minuut 52. Suzuki op Mignolet. Mignolet voorkomt dat Club Brugge weer in het scenario van tegen STVV belandt. Hij slaat een strak schot van Suzuki uit de korte hoek. Club moet wakker worden. . Suzuki op Mignolet Mignolet voorkomt dat Club Brugge weer in het scenario van tegen STVV belandt. Hij slaat een strak schot van Suzuki uit de korte hoek. Club moet wakker worden.

50' tweede helft, minuut 50. Beerschot begint met frisse moed aan de tweede helft. Twee voorzetten van Holzhauser vliegen voorbij de kooi van Mignolet. . Beerschot begint met frisse moed aan de tweede helft. Twee voorzetten van Holzhauser vliegen voorbij de kooi van Mignolet.

48' Mankende Dost. Van den Bergh landt ongelukkig op het been van Dost. De lange spits moet even naar de zijlijn om te bekomen. . tweede helft, minuut 48. Mankende Dost Van den Bergh landt ongelukkig op het been van Dost. De lange spits moet even naar de zijlijn om te bekomen.

48' Gele kaart voor Eduard Sobol van Club Brugge tijdens tweede helft, minuut 48 Eduard Sobol Club Brugge

47' tweede helft, minuut 47. Lothar D'Hondt spelt een kwade Losada de les. De coach heeft wel een punt, want een een felle Brugse overtreding op of over het randje wordt niet bestraft. . Lothar D'Hondt spelt een kwade Losada de les. De coach heeft wel een punt, want een een felle Brugse overtreding op of over het randje wordt niet bestraft.

46' tweede helft, minuut 46. Beerschot zal flink uit zijn pijp moeten komen om nog iets te redden. Op dit moment ziet het ernaar uit dat Club Brugge straks met de volle buit op de bus zal stappen. . Beerschot zal flink uit zijn pijp moeten komen om nog iets te redden. Op dit moment ziet het ernaar uit dat Club Brugge straks met de volle buit op de bus zal stappen.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

19:02 rust, 19 uur 02. Vervanging bij Beerschot, Marius Noubissi erin, Yan Vorogovskiy eruit wissel Yan Vorogovskiy Marius Noubissi

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Club Brugge mag in potlood al drie punten bijschrijven. Het zette Beerschot klem en gaat rusten met een dubbele voorsprong. Het wordt geen fijn afscheid voor Losada. . Rust Club Brugge mag in potlood al drie punten bijschrijven. Het zette Beerschot klem en gaat rusten met een dubbele voorsprong. Het wordt geen fijn afscheid voor Losada.

44' eerste helft, minuut 44.

43' Gele kaart voor Dario van den Buijs van Beerschot tijdens eerste helft, minuut 43 Dario van den Buijs Beerschot

43' eerste helft, minuut 43. Van den Buijs krijgt geel omdat hij De Ketelaere iets te lang blijft knuffelen. . Van den Buijs krijgt geel omdat hij De Ketelaere iets te lang blijft knuffelen.

41' eerste helft, minuut 41. Club Brugge heeft het grootste gedeelte van deze eerste helft gedomineerd. Peter Vandenbempt. Club Brugge heeft het grootste gedeelte van deze eerste helft gedomineerd. Peter Vandenbempt

39' eerste helft, minuut 39. Diatta dwingt Vanhamel in de korte hoek tot een redding met een verrassende knal. . Diatta dwingt Vanhamel in de korte hoek tot een redding met een verrassende knal.

37' eerste helft, minuut 37. Van den Bergh lijdt balverlies en is maar wat opgelucht dat Lang dat niet afstraft. De fase wordt bovendien afgefloten voor buitenspel. . Van den Bergh lijdt balverlies en is maar wat opgelucht dat Lang dat niet afstraft. De fase wordt bovendien afgefloten voor buitenspel.

36' Daar is Mignolet. Vorogovski kan de bal net niet over de uitkomende Mignolet wippen. In de rebound kan Suzuki niet voluit knallen. Toch een kleine opflakkering van de thuisploeg. . eerste helft, minuut 36. Daar is Mignolet Vorogovski kan de bal net niet over de uitkomende Mignolet wippen. In de rebound kan Suzuki niet voluit knallen. Toch een kleine opflakkering van de thuisploeg.

35' eerste helft, minuut 35. De klad zit erin bij Beerschot. Zelfs na een hoekschop moeten ze de bal onder druk helemaal tot bij Vanhamel leggen. . De klad zit erin bij Beerschot. Zelfs na een hoekschop moeten ze de bal onder druk helemaal tot bij Vanhamel leggen.

32' eerste helft, minuut 32. Vormer krult de vrije schop rakelings naast de kruising. . Vormer krult de vrije schop rakelings naast de kruising.

31' Diatta geraakt. Diatta draait zichzelf in de knoop en botst op Pietermaat. Scheidsrechter D'Hondt vindt het een overtreding, maar Diatta heeft deze blessure aan zijn eigen mislukte dribbel te wijten. . eerste helft, minuut 31. Diatta geraakt Diatta draait zichzelf in de knoop en botst op Pietermaat. Scheidsrechter D'Hondt vindt het een overtreding, maar Diatta heeft deze blessure aan zijn eigen mislukte dribbel te wijten.

28' eerste helft, minuut 28. Het Brugse aanvalsspel loopt erg soepel. Club is heer en meester. Peter Vandenbempt. Het Brugse aanvalsspel loopt erg soepel. Club is heer en meester. Peter Vandenbempt

27' eerste helft, minuut 27. Pech voor Holzhauser. Holzhauser plaatst de bal netjes in de verste hoek, maar er is al gefloten voor een overtreding van de Oostenrijker op Rits. . Pech voor Holzhauser Holzhauser plaatst de bal netjes in de verste hoek, maar er is al gefloten voor een overtreding van de Oostenrijker op Rits.

26' eerste helft, minuut 26. Club Brugge slaat een virtuele kloof van zeven punten met Genk. . Club Brugge slaat een virtuele kloof van zeven punten met Genk.

24' eerste helft, minuut 24. Boze Vanhamel. De Ketelaere snijdt als een mes door de boter en mag zelfs uithalen. Vanhamel smoort het schot en schreeuwt de frustratie van zich af. Dit gaat veel te simpel. . Boze Vanhamel De Ketelaere snijdt als een mes door de boter en mag zelfs uithalen. Vanhamel smoort het schot en schreeuwt de frustratie van zich af. Dit gaat veel te simpel.

22' eerste helft, minuut 22. Beerschot pakte tegen Club zijn enige clean sheet van de competitie. Dat zit er vandaag absoluut niet meer in. . Beerschot pakte tegen Club zijn enige clean sheet van de competitie. Dat zit er vandaag absoluut niet meer in.

20' eerste helft, minuut 20.

19' eerste helft, minuut 19. Het gaat snel! Kossounou reageert als enige op een afgeweken schot van Lang. De Ivoriaan kan er amper een paar minuten na de 0-1 al 0-2 van maken en mist niet. . Het gaat snel! Kossounou reageert als enige op een afgeweken schot van Lang. De Ivoriaan kan er amper een paar minuten na de 0-1 al 0-2 van maken en mist niet.

19' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 19 door Odilon Kossounou van Club Brugge. 0, 2. goal Beerschot Club Brugge einde 0 2

17' eerste helft, minuut 17.

16' Bevestiging: 0-1! De herhalingen geven zekerheid: het doelpunt van Dost is geldig. Het is al de tweede van de Nederlander in het shirt van Club. . eerste helft, minuut 16. Bevestiging: 0-1! De herhalingen geven zekerheid: het doelpunt van Dost is geldig. Het is al de tweede van de Nederlander in het shirt van Club.

15' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 15 door Bas Dost van Club Brugge. 0, 1. goal Beerschot Club Brugge einde 0 1

14' eerste helft, minuut 14. Heerlijk van Dost! Bas Dost verlengt een voorzet met zijn kattenpootje voorbij Vanhamel, maar er wordt gevlagd. De VAR moet zich hier maar eens over buigen, want dit lijkt helemaal niet op buitenspel... . Heerlijk van Dost! Bas Dost verlengt een voorzet met zijn kattenpootje voorbij Vanhamel, maar er wordt gevlagd. De VAR moet zich hier maar eens over buigen, want dit lijkt helemaal niet op buitenspel...

13' eerste helft, minuut 13. Een hoekschop van Holzhauser valt net te laat voor Van den Buijs om er zijn voorhoofd juist tegen te zetten. Het blijft voorlopig bij halve kansjes. . Een hoekschop van Holzhauser valt net te laat voor Van den Buijs om er zijn voorhoofd juist tegen te zetten. Het blijft voorlopig bij halve kansjes.

9' eerste helft, minuut 9. Van den Buijs keert een scherpe voorzet voor de neus van Dost. . Van den Buijs keert een scherpe voorzet voor de neus van Dost.

8' eerste helft, minuut 8. Beerschot heeft zich zeker nog niet laten wegdrummen, al wilde Club Brugge dat wel. Peter Vandenbempt. Beerschot heeft zich zeker nog niet laten wegdrummen, al wilde Club Brugge dat wel. Peter Vandenbempt

6' Elk lijntje loopt langs Holzhauser. eerste helft, minuut 6. Elk lijntje loopt langs Holzhauser.

4' eerste helft, minuut 4. Mignolet plukt een voorzet van Van den Bergh. Het is een beetje aftasten in de openingsminuten. . Mignolet plukt een voorzet van Van den Bergh. Het is een beetje aftasten in de openingsminuten.

3' eerste helft, minuut 3. Bij Beerschot koppen ze de eerste Brugse hoekschop weg. Diatta wil de bal op zijn slof nemen, maar maait er half naast. . Bij Beerschot koppen ze de eerste Brugse hoekschop weg. Diatta wil de bal op zijn slof nemen, maar maait er half naast.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Laat Losada zijn Beerschot nog één keer swingen op het Kiel, of stuurt Club Brugge de Argentijn naar de Verenigde Staten met een zevende opeenvolgende wedstrijd zonder zege? . Aftrap Laat Losada zijn Beerschot nog één keer swingen op het Kiel, of stuurt Club Brugge de Argentijn naar de Verenigde Staten met een zevende opeenvolgende wedstrijd zonder zege?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:06 vooraf, 18 uur 06. Zelfs als we op onze top zijn, zal het nog een moeilijke wedstrijd zijn. We hebben niks te verliezen. Hernan Losada. Zelfs als we op onze top zijn, zal het nog een moeilijke wedstrijd zijn. We hebben niks te verliezen. Hernan Losada

18:05 vooraf, 18 uur 05. We zullen een muur moeten openbreken en zorgen dat we niet op een counter lopen. Philippe Clement. We zullen een muur moeten openbreken en zorgen dat we niet op een counter lopen. Philippe Clement

18:03 vooraf, 18 uur 03.

17:47 vooraf, 17 uur 47. Eind augustus ging promovendus Beerschot verrassend winnen in Jan Breydel. Een doelpunt van bijna-Gouden Schoen Raphael Holzhauser was toen genoeg om een flauw Club Brugge te verslaan. . Eind augustus ging promovendus Beerschot verrassend winnen in Jan Breydel. Een doelpunt van bijna-Gouden Schoen Raphael Holzhauser was toen genoeg om een flauw Club Brugge te verslaan.

17:41 Gratis tip voor het bestuur van Beerschot. vooraf, 17 uur 41. Gratis tip voor het bestuur van Beerschot.

17:28 vooraf, 17 uur 28. Zes speeldagen geleden telde Beerschot nog een puntje meer dan Club Brugge, maar sindsdien is er heel wat veranderd. De Ratten raakten vermoeid en pakten een magere 2 op 18. Club speelde ondertussen zeker niet altijd flitsend, maar wist wel vijf keer te winnen. Vanavond kan het zijn koppositie in het klassement flink verstevigen. . Zes speeldagen geleden telde Beerschot nog een puntje meer dan Club Brugge, maar sindsdien is er heel wat veranderd. De Ratten raakten vermoeid en pakten een magere 2 op 18. Club speelde ondertussen zeker niet altijd flitsend, maar wist wel vijf keer te winnen. Vanavond kan het zijn koppositie in het klassement flink verstevigen.

17:20 vooraf, 17 uur 20. Opstelling Club Brugge. Clement kiest voor dezelfde opstelling die een driepunter opleverde in Sint-Truiden. Hij hoopt dat de Nederlandse tandem Lang-Dost opnieuw zijn klasse toont. . Opstelling Club Brugge Clement kiest voor dezelfde opstelling die een driepunter opleverde in Sint-Truiden. Hij hoopt dat de Nederlandse tandem Lang-Dost opnieuw zijn klasse toont.

17:19 vooraf, 17 uur 19.

17:17 vooraf, 17 uur 17. Opstelling Beerschot. Losada voert twee wissels door in vergelijking met het gelijkspel tegen Cercle Brugge. Bourdin en Sanusi verdwijnen uit de basiself, Halaimia en Van den Buijs komen in hun plaats aan de aftrap. . Opstelling Beerschot Losada voert twee wissels door in vergelijking met het gelijkspel tegen Cercle Brugge. Bourdin en Sanusi verdwijnen uit de basiself, Halaimia en Van den Buijs komen in hun plaats aan de aftrap.

17:16 vooraf, 17 uur 16.

17:10 vooraf, 17 uur 10. Vooraf. Wat er ook gebeurt, dit wordt de laatste wedstrijd van Hernan Losada als coach van Beerschot. De Argentijn trekt naar de MLS, maar wil afscheid nemen in stijl. Beter dan met een overwinning tegen kampioen Club Brugge kan dat eigenlijk niet, maar we denken niet dat blauw-zwart straks zal meewerken op het Kiel. . Vooraf Wat er ook gebeurt, dit wordt de laatste wedstrijd van Hernan Losada als coach van Beerschot. De Argentijn trekt naar de MLS, maar wil afscheid nemen in stijl. Beter dan met een overwinning tegen kampioen Club Brugge kan dat eigenlijk niet, maar we denken niet dat blauw-zwart straks zal meewerken op het Kiel.

17:10 - Vooraf Vooraf, 17 uur 10

Opstelling Beerschot. Mike Vanhamel, Frédéric Frans, Jan van den Bergh, Dario van den Buijs, Mohamed Reda Halaimia, Ismaila Coulibaly, Tom Pietermaat, Yan Vorogovskiy, Raphael Holzhauser, Musashi Suzuki, Abdoulie Sanyang Opstelling Beerschot Mike Vanhamel, Frédéric Frans, Jan van den Bergh, Dario van den Buijs, Mohamed Reda Halaimia, Ismaila Coulibaly, Tom Pietermaat, Yan Vorogovskiy, Raphael Holzhauser, Musashi Suzuki, Abdoulie Sanyang

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Clinton Mata, Brandon Mechele, Odilon Kossounou, Eduard Sobol, Ruud Vormer, Mats Rits, Charles De Ketelaere, Krépin Diatta, Bas Dost, Noa Lang Opstelling Club Brugge Simon Mignolet, Clinton Mata, Brandon Mechele, Odilon Kossounou, Eduard Sobol, Ruud Vormer, Mats Rits, Charles De Ketelaere, Krépin Diatta, Bas Dost, Noa Lang