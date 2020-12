LIVE: Zulte Waregem en Cercle Brugge strijden om drie kostbare punten

53' tweede helft, minuut 53. Een hoekschop van Velkovski schiet gevaarlijk door tot bij de tweede paal, Deschacht is alert en keilt de bal de gevarenzone uit. . Een hoekschop van Velkovski schiet gevaarlijk door tot bij de tweede paal, Deschacht is alert en keilt de bal de gevarenzone uit.

51' tweede helft, minuut 51. Ook Cercle probeert wat meer druk te ontwikkelen bij het begin van de tweede helft, maar de voorzetten komen niet aan. . Ook Cercle probeert wat meer druk te ontwikkelen bij het begin van de tweede helft, maar de voorzetten komen niet aan.

47' tweede helft, minuut 47. Schotje van Govea. Zulte Waregem trekt meteen ten aanval. Govea probeert het met een gekraakt schot, dat via Didillon in hoekschop verdwijnt. Die levert niets op. . Schotje van Govea Zulte Waregem trekt meteen ten aanval. Govea probeert het met een gekraakt schot, dat via Didillon in hoekschop verdwijnt. Die levert niets op.

46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. De thuisploeg heeft de tweede helft op gang getrapt. Er is niet gewisseld tijdens de rust. Nog even in herinnering brengen: vanaf dit weekend mag er vijf keer gewisseld worden. . Tweede helft De thuisploeg heeft de tweede helft op gang getrapt. Er is niet gewisseld tijdens de rust. Nog even in herinnering brengen: vanaf dit weekend mag er vijf keer gewisseld worden.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Rust. Zulte Waregem en Cercle Brugge houden elkaar voorlopig in evenwicht. De beste kansen waren voor de thuisploeg, maar gescoord werd er niet: 0-0 halfweg. . Rust Zulte Waregem en Cercle Brugge houden elkaar voorlopig in evenwicht. De beste kansen waren voor de thuisploeg, maar gescoord werd er niet: 0-0 halfweg.

43' Gele kaart voor Damien Marcq van Zulte Waregem tijdens eerste helft, minuut 43 Damien Marcq Zulte Waregem

43' eerste helft, minuut 43. Geel Marcq. Hij heeft er lang mee gewacht, maar ref Dierick haalt nu toch zijn gele kaart boven. Ze is voor Marcq, die te wild invliegt op Velkovski. . Geel Marcq Hij heeft er lang mee gewacht, maar ref Dierick haalt nu toch zijn gele kaart boven. Ze is voor Marcq, die te wild invliegt op Velkovski.

42' eerste helft, minuut 42. Nog eens de bezoekers: Hazard trapt van buiten de zestien meter, geen probleem voor Bostyn. . Nog eens de bezoekers: Hazard trapt van buiten de zestien meter, geen probleem voor Bostyn.

40' eerste helft, minuut 40. Vitinho net niet. Plots is Cercle daar nog eens met een bijna-kans. Taravel kopt een vrije trap door tot bij de tweede paal, Marcq staat op de juiste plek om Vitinho van de 0-1 te houden. . Vitinho net niet Plots is Cercle daar nog eens met een bijna-kans. Taravel kopt een vrije trap door tot bij de tweede paal, Marcq staat op de juiste plek om Vitinho van de 0-1 te houden.

36' eerste helft, minuut 36. Het is allemaal wat stilgevallen, en dus blijft het wachten op doelpunten. Eddy Botteldoorne op Radio 1. Het is allemaal wat stilgevallen, en dus blijft het wachten op doelpunten. Eddy Botteldoorne op Radio 1

28' eerste helft, minuut 28. Een mislukt schot van Biancone wordt bijna de perfecte assist voor Ugbo, maar die is te verrast en devieert de bal over en naast. . Een mislukt schot van Biancone wordt bijna de perfecte assist voor Ugbo, maar die is te verrast en devieert de bal over en naast.

27' eerste helft, minuut 27. Bijna Bruno. Bruno ontsnapt in de rug van de Cercle-verdediging, maar kan de bal nét niet meegrissen voor de neus van Didillon. . Bijna Bruno Bruno ontsnapt in de rug van de Cercle-verdediging, maar kan de bal nét niet meegrissen voor de neus van Didillon.

24' eerste helft, minuut 24. Humphreys schoffelt Hazard onderuit, ref Dierick houdt het bij een waarschuwing. . Humphreys schoffelt Hazard onderuit, ref Dierick houdt het bij een waarschuwing.

22' eerste helft, minuut 22. Druk van Zulte Waregem nu! Opare zet zich door op rechts en brengt voor tot bij Seck, die zijn schot voor de lijn gekeerd ziet worden door Marcelin. . Druk van Zulte Waregem nu! Opare zet zich door op rechts en brengt voor tot bij Seck, die zijn schot voor de lijn gekeerd ziet worden door Marcelin.

20' eerste helft, minuut 20. Didillon voorkomt 1-0. Eindelijk wat opwinding in deze partij! Kainourgios mag ongehinderd oprukken en kan stevig uithalen, Didillon moet zich helemaal strekken om de openingstreffer te voorkomen. De bal vliegt via de lat in hoekschop. . Didillon voorkomt 1-0 Eindelijk wat opwinding in deze partij! Kainourgios mag ongehinderd oprukken en kan stevig uithalen, Didillon moet zich helemaal strekken om de openingstreffer te voorkomen. De bal vliegt via de lat in hoekschop.

18' eerste helft, minuut 18. Vossen wordt nog eens gelanceerd bij de thuisploeg, Taravel doorziet het gevaar en doet netjes de deur dicht. . Vossen wordt nog eens gelanceerd bij de thuisploeg, Taravel doorziet het gevaar en doet netjes de deur dicht.

17' eerste helft, minuut 17. Het is de jongste minuten toch vooral Cercle dat de neus aan het venster steekt. Musaba en Ugbo wegen op de thuisdefensie, maar de echt grote kansen blijven uit. . Het is de jongste minuten toch vooral Cercle dat de neus aan het venster steekt. Musaba en Ugbo wegen op de thuisdefensie, maar de echt grote kansen blijven uit.

11' eerste helft, minuut 11. Knap van Vanhoutte. Eerste keer Cercle: Vanhoutte verovert de bal en stuurt Musaba het straatje in. Het schot van de Nederlander verdwijnt via Deschacht in hoekschop. . Knap van Vanhoutte Eerste keer Cercle: Vanhoutte verovert de bal en stuurt Musaba het straatje in. Het schot van de Nederlander verdwijnt via Deschacht in hoekschop.

9' eerste helft, minuut 9. Vossen afgevlagd. Bruno lanceert Vossen met een splijtende pass. De spits krijgt de bal niet voorbij Didillon, er was ook al gevlagd voor buitenspel. . Vossen afgevlagd Bruno lanceert Vossen met een splijtende pass. De spits krijgt de bal niet voorbij Didillon, er was ook al gevlagd voor buitenspel.

7' eerste helft, minuut 7. Govea kan een eerste keer de zestien meter induiken. Hij haalt er een hoekschop uit, maar die raakt niet voorbij de eerste verdediger. . Govea kan een eerste keer de zestien meter induiken. Hij haalt er een hoekschop uit, maar die raakt niet voorbij de eerste verdediger.

4' eerste helft, minuut 4. Het gaat er bijzonder rustig aan toe in de openingsfase. Het is wachten op diepgang en wat doelgevaar. . Het gaat er bijzonder rustig aan toe in de openingsfase. Het is wachten op diepgang en wat doelgevaar.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. De aftrap moet worden overgedaan wegens te gretig inlopende spelers én een slechte wedstrijdbal, maar we zijn er uiteindelijk toch aan begonnen. . Aftrap De aftrap moet worden overgedaan wegens te gretig inlopende spelers én een slechte wedstrijdbal, maar we zijn er uiteindelijk toch aan begonnen.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

16:07 vooraf, 16 uur 07. Nog geen verlof voor Zulte Waregem. Voor Cercle is dit de laatste opdracht van 2020, Zulte Waregem moet komende dinsdag nog naar Eupen voor een inhaalmatch. . Nog geen verlof voor Zulte Waregem Voor Cercle is dit de laatste opdracht van 2020, Zulte Waregem moet komende dinsdag nog naar Eupen voor een inhaalmatch.

15:59 vooraf, 15 uur 59. De grasmat is al enkele weken een issue bij Zulte Waregem, maar daar maalt Paul Clement niet om. "We trainen al een hele tijd in regenachtige omstandigheden, dus we zijn vertrouwd met een lastige grasmat", zegt de Cercle-coach. . De grasmat is al enkele weken een issue bij Zulte Waregem, maar daar maalt Paul Clement niet om. "We trainen al een hele tijd in regenachtige omstandigheden, dus we zijn vertrouwd met een lastige grasmat", zegt de Cercle-coach.

15:57 vooraf, 15 uur 57. Onze eerste helft tegen Charleroi was heel positief. We moeten de wedstrijd van vandaag op dezelfde manier benaderen. Paul Clement. Onze eerste helft tegen Charleroi was heel positief. We moeten de wedstrijd van vandaag op dezelfde manier benaderen. Paul Clement

15:52 vooraf, 15 uur 52. Statistieken. Zulte Waregem en Cercle troffen elkaar ook al op speeldag 12. Toen won Zulte Waregem met 1-3 in Brugge. In het recente verleden kreeg Cercle twee keer een flinke pandoering in het Regenboostadion: in april 2019 werd het 6-2, in oktober van datzelfde jaar 6-0. De laatste keer dat Cercle won in Waregem was in oktober 2014. . Statistieken Zulte Waregem en Cercle troffen elkaar ook al op speeldag 12. Toen won Zulte Waregem met 1-3 in Brugge. In het recente verleden kreeg Cercle twee keer een flinke pandoering in het Regenboostadion: in april 2019 werd het 6-2, in oktober van datzelfde jaar 6-0. De laatste keer dat Cercle won in Waregem was in oktober 2014.

15:33 vooraf, 15 uur 33. Corona-zondaars Musaba en Marcelin starten. Ook bij Cercle noteren we twee wissels: Biancone en Vanhoutte verschijnen aan de aftrap in de plaats van Corryn en de geschorste Lopes. Musaba en Marcelin, vorige week nog betrapt bij een lockdownfeestje, behouden hun plek in de basis. Aanvoerder Taravel is op tijd hersteld van de blessure die hij opliep tegen Charleroi. . Corona-zondaars Musaba en Marcelin starten Ook bij Cercle noteren we twee wissels: Biancone en Vanhoutte verschijnen aan de aftrap in de plaats van Corryn en de geschorste Lopes. Musaba en Marcelin, vorige week nog betrapt bij een lockdownfeestje, behouden hun plek in de basis. Aanvoerder Taravel is op tijd hersteld van de blessure die hij opliep tegen Charleroi.

15:22 vooraf, 15 uur 22. Deschacht en De Bock in de ploeg. Francky Dury wijzigt zijn elftal op twee plaatsen na de nederlaag tegen STVV. Deschacht en De Bock komen weer in de ploeg na respectievelijk een blessure en een schorsing. Pletinckx verhuist naar de bank, Bianda ontbreekt na zijn rode kaart van vorige week. . Deschacht en De Bock in de ploeg Francky Dury wijzigt zijn elftal op twee plaatsen na de nederlaag tegen STVV. Deschacht en De Bock komen weer in de ploeg na respectievelijk een blessure en een schorsing. Pletinckx verhuist naar de bank, Bianda ontbreekt na zijn rode kaart van vorige week.

15:20 vooraf, 15 uur 20. Vooraf. De strijd om het behoud belooft ongemeen spannend te worden in 2021, met een pak ploegen op een zakdoek van elkaar. Zulte Waregem en Cercle Brugge bikkelen vanmiddag in een rechtstreeks duel om drie kostbare punten. . Vooraf De strijd om het behoud belooft ongemeen spannend te worden in 2021, met een pak ploegen op een zakdoek van elkaar. Zulte Waregem en Cercle Brugge bikkelen vanmiddag in een rechtstreeks duel om drie kostbare punten.

15:20 - Vooraf Vooraf, 15 uur 20

Opstelling Zulte Waregem. Louis Bostyn, Daniel Opare, Cameron Humphreys, Olivier Deschacht, Laurens De Bock, Nikolaos Kainourgios, Ibrahima Seck, Damien Marcq, Omar Govea, Gianni Bruno, Jelle Vossen Opstelling Zulte Waregem Jelle Vossen, Gianni Bruno, Omar Govea, Damien Marcq, Ibrahima Seck, Nikolaos Kainourgios, Laurens De Bock, Olivier Deschacht, Cameron Humphreys, Daniel Opare, Louis Bostyn

Opstelling Cercle Brugge. Thomas Didillon, Giulian Biancone, Jean Marcelin, Jérémy Taravel, Dimitar Velkovski, Charles Vanhoutte, Kevin Hoggas, Vitinho, Anthony Musaba, Ike Ugbo, Kylian Hazard Opstelling Cercle Brugge Kylian Hazard, Ike Ugbo, Anthony Musaba, Vitinho, Kevin Hoggas, Charles Vanhoutte, Dimitar Velkovski, Jérémy Taravel, Jean Marcelin, Giulian Biancone, Thomas Didillon