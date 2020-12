Late goal en strafschopredding helpen Zulte Waregem naar veilige middenmoot

Zulte Waregem - Cercle Brugge in een notendop:

Flauwe eerste helft levert weinig spektakel op

Het was lang wachten op wat opwinding in het Regenboogstadion. Na een uitgebreide studieronde en een paar bijna-kansen schudde Kainourgios als eerste aan de boom met een forse uithaal uit de tweede lijn. Cercle-doelman Didillon moest zich helemaal strekken om de bal via de lat uit zijn doel te duwen.

Invaller Dompé breekt de ban voor Zulte Waregem

Ook de tweede helft had aanvankelijk weinig te bieden. Alleen een straffe rush van Olivier Deschacht is het vermelden waard. Hij zette zelf de aanval op en spurtte door tot in de zestien meter, maar afwerken blijft ook op zijn 39e een werkpunt.

Gelukkig kregen we in het slotkwartier wel nog wat spektakel te zien. Cercle Brugge schakelde zowaar een versnelling hoger en ging nadrukkelijk op zoek naar de 0-1. Musaba en Hoggas kregen elk twee uitstekende kansen voorgeschoteld, maar lieten ze liggen.

Het bleken dure missers, want de goal viel meteen daarna aan de overzijde. Deschacht stuurde invaller Dompé de diepte in en die schoof de 1-0 voorbij Didillon in doel. In de slotminuut volgde dan nog een penalty voor Cercle, maar Hoggas kreeg de bal zelfs in twee tijden niet voorbij Bostyn.