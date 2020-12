Van kwaad naar erger: Standard verliest ook van 10-koppig STVV

Standard - STVV in een notendop:

Standard kijkt al snel tegen dubbele achterstand aan

STVV houdt ook met man minder de drie punten vast

De goal van Muleka leidde niet meteen tot een Luikse stormloop. Het was integendeel STVV dat nog een paar keer dreigde op de counter, zonder succes. Pas in de absolute slotfase kwam Standard nog dicht bij de gelijkmaker, maar Laifis zag zijn kopslag gekeerd worden door Schmidt. Eindstand 1-2, STVV pakt zes op zes tegen Standard en maakt de strijd om het behoud nog spannender dan hij al was.

Standard probeerde snel profijt te halen uit het numerieke overwicht, maar was niet scherp genoeg in de zone van de waarheid: Muleka miste zijn kopbal, een schot van Carcela was te centraal op doel.

Peter Maes: "Voetjes op de grond houden"

Peter Maes was uiteraard opgetogen na de zege in Luik. "We hadden de wedstrijd al in een heel vroeg stadium definitief kunnen beslissen, want na de 0-2 was de 0-3 ook heel dichtbij. Het was een schitterend eerste halfuur, waarin we ze heel veel pijn gedaan hebben. We vonden de juiste oplossingen op het middenveld, de balans tussen kort en diep spelen was perfect. Na een halfuur begonnen we wat meer met lange ballen te spelen, dus dat is nog wel een werkpunt. Maar toch een dikke proficiat voor het team."

"We komen weer met tien mensen te staan en slepen toch weer dat resultaat mee naar Sint-Truiden. Daar ben ik heel trots op. Standard heeft bijna geen uitgespeelde kansen gehad, terwijl wij er nog drie of vier hadden. Het is dus een verdiende overwinning. We pakken nu zes op zes, wat deze groep heel veel vertrouwen zal geven. We moeten nu de voetjes op de grond houden, hard werken en dan woensdag tegen Beerschot opnieuw een resultaat neerzetten", zei Maes.

"Door die inhaalmatch is wel heel ons programma van de winterstop veranderd. Maar wij hebben honger en zullen ook in die thuismatch vol voor de drie punten gaan. We gaan niet te ver vooruitkijken en nu al zeggen dat we erin gaan blijven, maar we gaan daar wel keihard voor werken. En dan komen die punten vanzelf wel. Met deze drie punten erbij komt de druk bij heel veel teams te liggen, en dat is alleen maar goed voor ons."