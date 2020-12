LIVE: Theate brengt Oostende langszij, alles te herdoen in Leuven

65' tweede helft, minuut 65. Mercier probeert het zelf te forceren voor OHL. Met een knap afstandsschot dwingt hij Hubert tot een fraaie redding. . Mercier probeert het zelf te forceren voor OHL. Met een knap afstandsschot dwingt hij Hubert tot een fraaie redding.

64' tweede helft, minuut 64. Weer een hoekschop voor Oostende, maar dit keer zijn ze wel bij de pinken bij OHL. De bezoekers pakken zelfs meteen uit met een snelle counter, maar met een rake tackle haalt Bataille er de angel uit. . Weer een hoekschop voor Oostende, maar dit keer zijn ze wel bij de pinken bij OHL. De bezoekers pakken zelfs meteen uit met een snelle counter, maar met een rake tackle haalt Bataille er de angel uit.

60' tweede helft, minuut 60.

59' tweede helft, minuut 59. Theate kopt Oostende langszij! Theate doet wat hem in de eerste helft net niet lukte: scoren met een rake kopbal op een hoekschop. Bij OHL verliezen ze hem helemaal uit het oog op de corner van D'Arpino en Romo heeft geen verhaal tegen de kopbal. Oostende komt weer langszij, alles te herdoen voor OHL. . Theate kopt Oostende langszij! Theate doet wat hem in de eerste helft net niet lukte: scoren met een rake kopbal op een hoekschop. Bij OHL verliezen ze hem helemaal uit het oog op de corner van D'Arpino en Romo heeft geen verhaal tegen de kopbal. Oostende komt weer langszij, alles te herdoen voor OHL.



59' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 59 door Arthur Theate van KV Oostende. 1, 1. goal OH Leuven KV Oostende 69' 1 1

54' tweede helft, minuut 54. Kotysch werkt een voorzet van D'Haese bijna in eigen doel, maar gelukkig voor OHL blijft het bij een hoekschop voor Oostende. Daar weet de kustploeg niks mee aan te vangen. . Kotysch werkt een voorzet van D'Haese bijna in eigen doel, maar gelukkig voor OHL blijft het bij een hoekschop voor Oostende. Daar weet de kustploeg niks mee aan te vangen.

51' tweede helft, minuut 51. Oostende ontsnapt aan de 2-0! Henry wordt perfect gelanceerd door Mercier. De spits troeft Hendry en Tanghe af en lift de bal fraai over Hubert, maar ook naast het doel. Hier komt Oostende goed weg. . Oostende ontsnapt aan de 2-0! Henry wordt perfect gelanceerd door Mercier. De spits troeft Hendry en Tanghe af en lift de bal fraai over Hubert, maar ook naast het doel. Hier komt Oostende goed weg.

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Oostende begint met één frisse kracht aan de tweede helft. D'Haese neemt de plaats in van Skulason. Geen wissels bij OHL. . 2e helft Oostende begint met één frisse kracht aan de tweede helft. D'Haese neemt de plaats in van Skulason. Geen wissels bij OHL.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

19:16 rust, 19 uur 16. Vervanging bij KV Oostende, Robbie D'Haese erin, Ari Skúlason eruit wissel Ari Skúlason Robbie D'Haese

45+5' eerste helft eerste helft, minuut 50 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. OHL trekt met een krappe en gevleide voorsprong de rust in. Oostende was nochtans de betere ploeg met de meeste kansen, maar scoren lukte niet. Dat deed Malinov 10 minuten voor de rust wél voor de thuisploeg. . Rust OHL trekt met een krappe en gevleide voorsprong de rust in. Oostende was nochtans de betere ploeg met de meeste kansen, maar scoren lukte niet. Dat deed Malinov 10 minuten voor de rust wél voor de thuisploeg.

45' eerste helft, minuut 45. Wat een misser van Sakala! Hij wordt plots alleen voor Romo gebracht, maar mikt in één tijd voorlangs. Gelukkig voor hem was er sowieso geen doelpunt van gekomen, want er was gevlagd voor buitenspel. . Wat een misser van Sakala! Hij wordt plots alleen voor Romo gebracht, maar mikt in één tijd voorlangs. Gelukkig voor hem was er sowieso geen doelpunt van gekomen, want er was gevlagd voor buitenspel.

44' eerste helft, minuut 44. OHL pakt uit met een interessante variant op de hoekschop. Hubert kopt de bal aan de eerste paal door tot bij Kotysch, maar die kan zijn kopbal vervolgens niet kadreren. . OHL pakt uit met een interessante variant op de hoekschop. Hubert kopt de bal aan de eerste paal door tot bij Kotysch, maar die kan zijn kopbal vervolgens niet kadreren.

41' eerste helft, minuut 41. Sakala rukt vanaf de rechterflank op naar het centrum en haalt uit, maar zijn schot mist de goede richting. Oostende moet op zoek naar zijn tweede adem. . Sakala rukt vanaf de rechterflank op naar het centrum en haalt uit, maar zijn schot mist de goede richting. Oostende moet op zoek naar zijn tweede adem.

39' eerste helft, minuut 39. Jemelka op Hubert! Skulason loopt tegen een gele kaart aan en geeft ook een vrije trap weg aan OHL. Jemelka loopt perfect in op de vrije trap van Mercier en besluit in één tijd recht op Hubert. Maar de fase wordt afgefloten voor een aanvallende duwfout. . Jemelka op Hubert! Skulason loopt tegen een gele kaart aan en geeft ook een vrije trap weg aan OHL. Jemelka loopt perfect in op de vrije trap van Mercier en besluit in één tijd recht op Hubert. Maar de fase wordt afgefloten voor een aanvallende duwfout.

37' Gele kaart voor Ari Skúlason van KV Oostende tijdens eerste helft, minuut 37 Ari Skúlason KV Oostende

36' eerste helft, minuut 36.

35' eerste helft, minuut 35. Malinov neemt Hubert te grazen! Tien minuten voor de rust komt OHL tegen de gang van het spel in op voorsprong. Malinov gaat op wandel in de zestien en mikt de bal in de korte hoek. Niet al te best verdedigd bij KVO, maar de afwerking van Malinov mocht er wel zijn. . Malinov neemt Hubert te grazen! Tien minuten voor de rust komt OHL tegen de gang van het spel in op voorsprong. Malinov gaat op wandel in de zestien en mikt de bal in de korte hoek. Niet al te best verdedigd bij KVO, maar de afwerking van Malinov mocht er wel zijn.



35' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 35 door Kristiyan Malinov van OH Leuven. 1, 0. goal OH Leuven KV Oostende 69' 1 0

35' eerste helft, minuut 35.

32' eerste helft, minuut 32. Theate net naast! Hjulsager blijft het proberen met verre schoten. Zijn afgeweken schot gaat niet zo gek ver naast en levert een hoekschop op. Daarop kan Theate vrij koppen, zijn poging gaat rakelings naast. Oostende blijft de betere ploeg. . Theate net naast! Hjulsager blijft het proberen met verre schoten. Zijn afgeweken schot gaat niet zo gek ver naast en levert een hoekschop op. Daarop kan Theate vrij koppen, zijn poging gaat rakelings naast. Oostende blijft de betere ploeg.

29' Gele kaart voor Maxime D'Arpino van KV Oostende tijdens eerste helft, minuut 29 Maxime D'Arpino KV Oostende

29' eerste helft, minuut 29. De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor de bezoekers. D'Arpino haalt Vlietinck onderuit en wordt terecht bestraft door scheidsrechter Put. . De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor de bezoekers. D'Arpino haalt Vlietinck onderuit en wordt terecht bestraft door scheidsrechter Put.

25' eerste helft, minuut 25. Gretigheid bij Oostende. Hjulsager pakt uit met een snedige voorzet naar Gueye, maar Romo ziet het gevaar en grijpt goed in. Oostende blijft het proberen, met toch net iets meer gretigheid van de thuisploeg. . Gretigheid bij Oostende Hjulsager pakt uit met een snedige voorzet naar Gueye, maar Romo ziet het gevaar en grijpt goed in. Oostende blijft het proberen, met toch net iets meer gretigheid van de thuisploeg.

21' eerste helft, minuut 21. De afstandsschoten stapelen zich nu op. Ook Sowah waagt weer zijn kans. Dit keer is zijn schot wel binnen het kader, maar ook binnen het bereik van Hubert. . De afstandsschoten stapelen zich nu op. Ook Sowah waagt weer zijn kans. Dit keer is zijn schot wel binnen het kader, maar ook binnen het bereik van Hubert.

19' eerste helft, minuut 19. Ook Hjulsager probeert het met een afstandsschot, maar Romo komt weer als winnaar uit de strijd. De doelman wordt nog niet echt op de proef gesteld met deze pogingen. . Ook Hjulsager probeert het met een afstandsschot, maar Romo komt weer als winnaar uit de strijd. De doelman wordt nog niet echt op de proef gesteld met deze pogingen.

18' eerste helft, minuut 18. Oostende reageert met een knappe actie van Bataille. Hij snijdt vanaf rechts goed naar binnen en haalt van net buiten de zestien uit. Maar zijn schot is te centraal om Romo te verschalken. . Oostende reageert met een knappe actie van Bataille. Hij snijdt vanaf rechts goed naar binnen en haalt van net buiten de zestien uit. Maar zijn schot is te centraal om Romo te verschalken.

17' eerste helft, minuut 17. Sowah net niet. Na ruim een kwartier is OHL eindelijk eens gevaarlijk. De bal komt met wat geluk voor de voeten van Sowah. Die waagt vanaf de rand van de zestien zijn kans met een lage knal. Zijn schot wijkt nog licht af en gaat zo nipt naast. . Sowah net niet Na ruim een kwartier is OHL eindelijk eens gevaarlijk. De bal komt met wat geluk voor de voeten van Sowah. Die waagt vanaf de rand van de zestien zijn kans met een lage knal. Zijn schot wijkt nog licht af en gaat zo nipt naast.

13' eerste helft, minuut 13. OHL dwingt een eerste hoekschop af na een goede ingreep van Theate. Maar een kans weet de thuisploeg er niet uit te puren. . OHL dwingt een eerste hoekschop af na een goede ingreep van Theate. Maar een kans weet de thuisploeg er niet uit te puren.

13' eerste helft, minuut 13. Leuven heeft iets meer zijn voet naast Oostende gezet, maar we hebben nog niet veel kansen gezien. Glenn Martens op Radio 1. Leuven heeft iets meer zijn voet naast Oostende gezet, maar we hebben nog niet veel kansen gezien. Glenn Martens op Radio 1

8' eerste helft, minuut 8. OHL is nog wat op zoek naar zichzelf. De thuisploeg slaagt er voorlopig niet in om Oostende in de problemen te brengen. Op de bal van Vandendriessche op de lat na viel er nog niet veel te noteren in Leuven. . OHL is nog wat op zoek naar zichzelf. De thuisploeg slaagt er voorlopig niet in om Oostende in de problemen te brengen. Op de bal van Vandendriessche op de lat na viel er nog niet veel te noteren in Leuven.

4' eerste helft, minuut 4. Oostende neemt het initiatief in deze openingsfase. Vandendriessche brengt de bal vanaf de achterlijn voor doel, maar ziet zijn voorzet op de lat landen. Romo was wel bij de pinken. . Oostende neemt het initiatief in deze openingsfase. Vandendriessche brengt de bal vanaf de achterlijn voor doel, maar ziet zijn voorzet op de lat landen. Romo was wel bij de pinken.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Oostende brengt de bal aan het rollen. Kan de kustploeg iets rapen op bezoek bij OHL? . Aftrap Oostende brengt de bal aan het rollen. Kan de kustploeg iets rapen op bezoek bij OHL?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:18 vooraf, 18 uur 18. De heenwedstrijd in Oostende draaide uit op een 3-1-zege voor de kustploeg. Sakala (2x) en Gueye zorgden voor een 3-0-voorsprong, de tegentreffer van Maertens kwam te laat voor OHL. De bezoekers mochten toen wel sakkeren op de afwezige VAR, waardoor Henry onterecht afgevlagd werd bij een reuzenkans en OHL ook nog een strafschop ontnomen werd. . De heenwedstrijd in Oostende draaide uit op een 3-1-zege voor de kustploeg. Sakala (2x) en Gueye zorgden voor een 3-0-voorsprong, de tegentreffer van Maertens kwam te laat voor OHL. De bezoekers mochten toen wel sakkeren op de afwezige VAR, waardoor Henry onterecht afgevlagd werd bij een reuzenkans en OHL ook nog een strafschop ontnomen werd.

18:16 vooraf, 18 uur 16. Doelpuntengarantie bij OHL. OHL is de enige ploeg die na 18 speeldagen in elk van zijn wedstrijden minstens 1 keer gescoord heeft. KV Oostende heeft niet diezelfde garantie op goals. Tot dusver kwam de kustploeg in 4 competitiewedstrijden niet tot scoren. . Doelpuntengarantie bij OHL OHL is de enige ploeg die na 18 speeldagen in elk van zijn wedstrijden minstens 1 keer gescoord heeft. KV Oostende heeft niet diezelfde garantie op goals. Tot dusver kwam de kustploeg in 4 competitiewedstrijden niet tot scoren.

18:06 vooraf, 18 uur 06. OHL ging afgelopen zondag op eigen veld verrassend onderuit tegen KV Mechelen. Zo kwam meteen een einde aan een ongeslagen reeks van 6 thuiswedstrijden. KV Mechelen was nog maar de 2e ploeg die OHL in eigen huis kon verslaan. Eerder op het seizoen was ook Charleroi daarin geslaagd. . OHL ging afgelopen zondag op eigen veld verrassend onderuit tegen KV Mechelen. Zo kwam meteen een einde aan een ongeslagen reeks van 6 thuiswedstrijden. KV Mechelen was nog maar de 2e ploeg die OHL in eigen huis kon verslaan. Eerder op het seizoen was ook Charleroi daarin geslaagd.

17:54 vooraf, 17 uur 54. Alexander Blessin voert toch enkele wijzigingen door in zijn basisploeg. Zo verhuizen Jäkel, Marquet en D'Haese naar de bank. Tanghe, Vandendriessche en Sakala komen daardoor weer aan de aftrap. . Alexander Blessin voert toch enkele wijzigingen door in zijn basisploeg. Zo verhuizen Jäkel, Marquet en D'Haese naar de bank. Tanghe, Vandendriessche en Sakala komen daardoor weer aan de aftrap.

17:53 vooraf, 17 uur 53. 2 wissels bij OHL. In vergelijking met de vorige wedstrijd tegen KV Mechelen zien we 2 wijzigingen bij OHL. Maertens en Raemaekers verdwijnen uit de basis en worden vervangen door Malinov en Kotysch. . 2 wissels bij OHL In vergelijking met de vorige wedstrijd tegen KV Mechelen zien we 2 wijzigingen bij OHL. Maertens en Raemaekers verdwijnen uit de basis en worden vervangen door Malinov en Kotysch.

17:01 vooraf, 17 uur 01. Oostende kon dit seizoen buitenshuis nog niet al te veel punten rapen. Enkel op bezoek bij KV Mechelen en Cercle Brugge kon het de volle buit pakken. Bij STVV en Genk griste het een punt mee, maar de overige 5 uitwedstrijden leverden evenveel nederlagen op. . Oostende kon dit seizoen buitenshuis nog niet al te veel punten rapen. Enkel op bezoek bij KV Mechelen en Cercle Brugge kon het de volle buit pakken. Bij STVV en Genk griste het een punt mee, maar de overige 5 uitwedstrijden leverden evenveel nederlagen op.

16:56 vooraf, 16 uur 56. Kan OHL zich herpakken tegen KV Oostende? 1 op 6, dat is het magere bilan voor OHL in de laatste 2 wedstrijden. Tijd dus om weer aan te knopen met de overwinning, thuis tegen Oostende. Bij de kustploeg zijn ze wel extra uitgerust na de uitgestelde wedstrijd tegen Eupen. Volg de wedstrijd hier vanaf 18.30u. . Kan OHL zich herpakken tegen KV Oostende? 1 op 6, dat is het magere bilan voor OHL in de laatste 2 wedstrijden. Tijd dus om weer aan te knopen met de overwinning, thuis tegen Oostende. Bij de kustploeg zijn ze wel extra uitgerust na de uitgestelde wedstrijd tegen Eupen. Volg de wedstrijd hier vanaf 18.30u.

16:56 - Vooraf Vooraf, 16 uur 56

Opstelling OH Leuven. Rafael Romo, Pierre Yves Ngawa, Sascha Kotysch, Václav Jemelka, Casper de Norre, Thibault Vlietinck, Kristiyan Malinov, Kamal Sowah, David Hubert, Xavier Mercier, Thomas Henry Opstelling OH Leuven Thomas Henry, Xavier Mercier, David Hubert, Kamal Sowah, Kristiyan Malinov, Thibault Vlietinck, Casper de Norre, Václav Jemelka, Sascha Kotysch, Pierre Yves Ngawa, Rafael Romo

Opstelling KV Oostende. Guillaume Hubert, Maxime D'Arpino, Anton Tanghe, Jack Hendry, Arthur Theate, Ari Skúlason, Jelle Bataille, Andrew Hjulsager, Kevin Vandendriessche, Fashion Sakala, Makhtar Gueye Opstelling KV Oostende Makhtar Gueye, Fashion Sakala, Kevin Vandendriessche, Andrew Hjulsager, Jelle Bataille, Ari Skúlason, Arthur Theate, Jack Hendry, Anton Tanghe, Maxime D'Arpino, Guillaume Hubert