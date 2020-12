Geen kerstkalkoen, wel een kerstkater voor OH Leuven

OHL - KV Oostende in een notendop:

Malinov bezorgt OHL gevleide voorsprong

Op het halfuur zette Oostende zijn overwicht bijna om in een voorsprong. Op een hoekschop kopte Theate rakelings naast. Wat de bezoekers niet lukte, lukte OHL even later wel. Malinov ging op wandel in de zestien en mikte de 1-0 in de korte hoek.

De thuisploeg was sporadisch gevaarlijk met schoten van Sowah, één keer net naast en één keer in de handen van Hubert. Aan de overkant stond Romo dan weer pal op afstandsschoten van Bataille en Hjulsager.

Theate en Gueye loodsen KVO naar een driepunter

Oostende ontsnapte kort na de rust aan de 2-0. Alleen voor Hubert lifte Henry de bal over de doelman, maar ook naast het doel. Een dure misser, want op het uur deed Theate wat hem net niet lukte in de eerste helft: met een kopbal scoren op een hoekschop.

OHL moest plots weer aan de bak, maar kon nauwelijks gevaar creëren. Hubert moest enkel zijn kunnen tonen op een afstandsschot van Mercier. Oostende loerde op de counter en schakelde razendsnel om na balverlies van Malinov. Een schot van Gueye week af op Ngawa en liet Romo zo kansloos achter: 1-2, met nog 20 minuten te gaan.

De reactie van OHL bleef uit, het was zelfs Oostende dat de lakens bleef uitdelen. In de slotfase hield Romo OHL in de wedstrijd met een goede redding op een schot van de doorgebroken Sakala. Bijna werd het toch nog 2-2 toen Tamari uitpakte met een gevaarlijk schot, maar ook de redding Hubert was op niveau.