Timmert AA Gent in Kortrijk voort aan de weg omhoog?

vooraf, 16 uur 15. KV Kortrijk (23 punten) kan bij een zege over AA Gent (25 punten) in de stand wippen. De resultaten van de jongens van coach Yves Vanderhaeghe vielen de voorbije weken wat tegen, maar vorige week werd er toch gewonnen van een zwalpend Standard in eigen huis: 2-1. .

vooraf, 16 uur 06. Play-off I komt in zicht voor AA Gent. Als AA Gent wint in Kortrijk komt het plots weer in de buurt van de top 4. Wie had een paar weken geleden gedacht dat blauw-wit weer in de running zou zijn voor Play-off I na zo'n dramatische seizoensstart? Niet veel mensen wellicht... .