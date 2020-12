LIVE: AA Gent moet met z'n tienen achtervolgen in Kortrijk

65' tweede helft, minuut 65. Depoitre zorgt meteen voor paniek achterin bij Kortrijk. Hines-Ike werkt nog net weg. . Depoitre zorgt meteen voor paniek achterin bij Kortrijk. Hines-Ike werkt nog net weg.

64' tweede helft, minuut 64. AA Gent gaat iets aanvallender spelen. Depoitre komt Owusu vervangen, die wat verloren liep op het middenveld. . AA Gent gaat iets aanvallender spelen. Depoitre komt Owusu vervangen, die wat verloren liep op het middenveld.

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij KAA Gent, Laurent Depoitre erin, Elisha Owusu eruit wissel Elisha Owusu Laurent Depoitre

63' Enorme kans op de 1-1. Na een vlotte tegenaanval mikt Mohammadi keihard op Ilic, die de bal tegen de lat duwt. In de rebound mist Bukari onbegrijpelijk met zijn hoofd van dichtbij. . tweede helft, minuut 63. Enorme kans op de 1-1 Na een vlotte tegenaanval mikt Mohammadi keihard op Ilic, die de bal tegen de lat duwt. In de rebound mist Bukari onbegrijpelijk met zijn hoofd van dichtbij.

59' tweede helft, minuut 59. Kortrijk houdt de bal uitstekend in de ploeg na de 1-0. Wanneer komt AA Gent nog eens in de buurt van Ilic? . Kortrijk houdt de bal uitstekend in de ploeg na de 1-0. Wanneer komt AA Gent nog eens in de buurt van Ilic?

56' Makarenko lobt op de lat. Dewaele komt plots oog in oog te staan met Bolat in de zestien na een hoekschop. De doelman van Gent brengt uitstekend redding. De bal komt in de voeten van Makarenko. Diens vreemde lobbal spat uiteen op de lat. AA Gent komt weer goed weg. . tweede helft, minuut 56. Makarenko lobt op de lat Dewaele komt plots oog in oog te staan met Bolat in de zestien na een hoekschop. De doelman van Gent brengt uitstekend redding.

De bal komt in de voeten van Makarenko. Diens vreemde lobbal spat uiteen op de lat. AA Gent komt weer goed weg.

53' tweede helft, minuut 53. De tegenprik van AA Gent komt van Nurio. Ilic heeft geen problemen met zijn schot. . De tegenprik van AA Gent komt van Nurio. Ilic heeft geen problemen met zijn schot.

52' tweede helft, minuut 52. AA Gent zal moeten scoren om nog iets mee te nemen naar huis. Hein Vanhaezebrouck stuurt Laurent Depoitre meteen naar de opwarming. . AA Gent zal moeten scoren om nog iets mee te nemen naar huis. Hein Vanhaezebrouck stuurt Laurent Depoitre meteen naar de opwarming.

50' tweede helft, minuut 50.

50' tweede helft, minuut 50. Selemani opent de score. Selemani wandelt op z'n eentje de zestien binnen na een knappe dribbel. Hij krult de bal heerlijk voorbij Bolat in doel. Mooi doelpunt! . Selemani opent de score Selemani wandelt op z'n eentje de zestien binnen na een knappe dribbel. Hij krult de bal heerlijk voorbij Bolat in doel. Mooi doelpunt!

49' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 49 door Faïz Selemani van KV Kortrijk. 1, 0. goal KV Kortrijk KAA Gent 68' 1 0

48' tweede helft, minuut 48. Er worden veel fouten gemaakt in de beginfase van de tweede helft. Het spel ligt voortdurend stil. . Er worden veel fouten gemaakt in de beginfase van de tweede helft. Het spel ligt voortdurend stil.

46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft . Julien De Sart is met een enkelblessure na een tackle van Bezoes in de kleedkamer gebleven voor de tweede helft. Hannes Van der Bruggen mag nog 45 minuten meedoen tegen zijn ex-team. . Tweede helft Julien De Sart is met een enkelblessure na een tackle van Bezoes in de kleedkamer gebleven voor de tweede helft. Hannes Van der Bruggen mag nog 45 minuten meedoen tegen zijn ex-team.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

19:16 rust, 19 uur 16. Vervanging bij KV Kortrijk, Hannes Van der Bruggen erin, Julien De Sart eruit wissel Julien De Sart Hannes Van der Bruggen

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust! Selemani probeert het vlak voor de rust nog met een schuiver, maar erg gevaarlijk is die niet. Rusten doen we met 0-0 na een behoorlijke eerste helft zonder veel grote doelkansen. Bolat bewees vroeg zijn waarde met een geweldige redding. Na dom rood voor Jaremtsjoek waren de beste kansen nog voor de bezoekers, maar scoren lukte niet. . Rust! Selemani probeert het vlak voor de rust nog met een schuiver, maar erg gevaarlijk is die niet.

Rusten doen we met 0-0 na een behoorlijke eerste helft zonder veel grote doelkansen. Bolat bewees vroeg zijn waarde met een geweldige redding.

Na dom rood voor Jaremtsjoek waren de beste kansen nog voor de bezoekers, maar scoren lukte niet.

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Ngadeu duwt zijn bewaker omver. Het gevaar is weer geweken. . Ngadeu duwt zijn bewaker omver. Het gevaar is weer geweken.

44' eerste helft, minuut 44. Niet voor het eerst maakt Dewaele een overtreding op Mohammadi. Opnieuw een vrije trap voor AA Gent op de rand van de zestien. . Niet voor het eerst maakt Dewaele een overtreding op Mohammadi. Opnieuw een vrije trap voor AA Gent op de rand van de zestien.

41' eerste helft, minuut 41. De Sart is even blijven liggen na een tikje van Bezoes. De middenvelder van KV Kortrijk kan toch voort spelen. . De Sart is even blijven liggen na een tikje van Bezoes. De middenvelder van KV Kortrijk kan toch voort spelen.

39' eerste helft, minuut 39. Gent is gevaarlijk. AA Gent heeft nu toch de gevaarlijkste kansen. Bukari probeert het met een afstandsschot, Ilic moet alles uit de kast halen. Op de corner die volgt, blijft de bal hangen voor het doel. Niemand van AA Gent kan afdrukken. . Gent is gevaarlijk AA Gent heeft nu toch de gevaarlijkste kansen. Bukari probeert het met een afstandsschot, Ilic moet alles uit de kast halen.

Op de corner die volgt, blijft de bal hangen voor het doel. Niemand van AA Gent kan afdrukken.

36' eerste helft, minuut 36. Het is uiteindelijk Bezoes die de bal onder de muur mikt, maar daar lag al iemand van KV Kortrijk te wachten. . Het is uiteindelijk Bezoes die de bal onder de muur mikt, maar daar lag al iemand van KV Kortrijk te wachten.

35' eerste helft, minuut 35. Het is niet omdat je met een man minder speelt, dat je niet kan scoren vanuit een vrije trap. Castro-Montes maakt zich klaar. . Het is niet omdat je met een man minder speelt, dat je niet kan scoren vanuit een vrije trap. Castro-Montes maakt zich klaar.

34' Gele kaart voor Eric Ocansey van KV Kortrijk tijdens eerste helft, minuut 34 Eric Ocansey KV Kortrijk

34' eerste helft, minuut 34. Ocansey komt veel te laat op Bezoes op de rand van de zestien. Vrije trap voor AA Gent op een gevaarlijke plaats, centraal voor het doel van Ilic. . Ocansey komt veel te laat op Bezoes op de rand van de zestien. Vrije trap voor AA Gent op een gevaarlijke plaats, centraal voor het doel van Ilic.

31' eerste helft, minuut 31. De eerste man van Kortrijk in het boekje van Smet is Julien De Sart. Hij kwam duidelijk te laat op Bezoes. . De eerste man van Kortrijk in het boekje van Smet is Julien De Sart. Hij kwam duidelijk te laat op Bezoes.

31' Gele kaart voor Julien De Sart van KV Kortrijk tijdens eerste helft, minuut 31 Julien De Sart KV Kortrijk

30' eerste helft, minuut 30. Na een halfuur staat het nog altijd 0-0. AA Gent ziet af met z'n tienen, maar echt in de problemen komen de bezoekers nu ook weer niet. . Na een halfuur staat het nog altijd 0-0. AA Gent ziet af met z'n tienen, maar echt in de problemen komen de bezoekers nu ook weer niet.

28' eerste helft, minuut 28. Bukari laat zich dan toch eens zien. Hij raakt twee man voorbij, maar vindt niemand voor doel. . Bukari laat zich dan toch eens zien. Hij raakt twee man voorbij, maar vindt niemand voor doel.

27' eerste helft, minuut 27. Bezoes komt goed de zestien binnen en wordt bediend Mohammadi. Hij vindt geen medemaat voor doel en weg is het gevaar. . Bezoes komt goed de zestien binnen en wordt bediend Mohammadi. Hij vindt geen medemaat voor doel en weg is het gevaar.

25' eerste helft, minuut 25. Wat nu voor AA Gent? Bukari staat er vooraan alleen voor, maar die raakte nog geen bal goed vanavond. . Wat nu voor AA Gent? Bukari staat er vooraan alleen voor, maar die raakte nog geen bal goed vanavond.

23' eerste helft, minuut 23. Golubovic ging zeker theatraal neer, maar de duw was er wel. Tom Boudeweel op Radio 1. Golubovic ging zeker theatraal neer, maar de duw was er wel. Tom Boudeweel op Radio 1

22' Rode kaart voor Roman Jaremtsjoek van KAA Gent tijdens eerste helft, minuut 22 Roman Jaremtsjoek KAA Gent

22' eerste helft, minuut 22.

21' eerste helft, minuut 21. Rood voor Jaremtsjoek na domme duw. Exit Roman Jaremtsjoek! De Oekraïner lijkt te beseffen dat Smet het bij het rechte eind heeft. . Rood voor Jaremtsjoek na domme duw Exit Roman Jaremtsjoek! De Oekraïner lijkt te beseffen dat Smet het bij het rechte eind heeft.

21' eerste helft, minuut 21.

20' Var. Jaremtsjoek duwt Golubovic met zijn twee handen tegen de grond. Wim Smet moet naar de beelden gaan kijken. . eerste helft, minuut 20. Var Jaremtsjoek duwt Golubovic met zijn twee handen tegen de grond. Wim Smet moet naar de beelden gaan kijken.

20' eerste helft, minuut 20. Bolat staat even in niemandsland nadat hij ver uit zijn doel was gekomen. Mboyo profiteert niet na goed verdedigend werk van Castro-Montes. . Bolat staat even in niemandsland nadat hij ver uit zijn doel was gekomen. Mboyo profiteert niet na goed verdedigend werk van Castro-Montes.

16' eerste helft, minuut 16. Dewaele tikt de bal uit de voeten van Mohammadi. Smet zag er een overtreding in en dat is niet naar de zin van de KVK-bank. . Dewaele tikt de bal uit de voeten van Mohammadi. Smet zag er een overtreding in en dat is niet naar de zin van de KVK-bank.

15' eerste helft, minuut 15. Jaremtsjoek gaat neer in de zestien en gaat neer na contact met Derijck. Scheidsrechter Smet vindt het geen strafschop en dat is de juiste beslissing. . Jaremtsjoek gaat neer in de zestien en gaat neer na contact met Derijck. Scheidsrechter Smet vindt het geen strafschop en dat is de juiste beslissing.

13' eerste helft, minuut 13. Door het moeilijk bespeelbare veld stapelen de slordigheden zich op. Vooral AA Gent heeft het niet gemakkelijk. . Door het moeilijk bespeelbare veld stapelen de slordigheden zich op. Vooral AA Gent heeft het niet gemakkelijk.

9' eerste helft, minuut 9. Na de goede start van Kortrijk probeert Gent in de wedstrijd te komen. De bezoekers rukken wat op, maar in de buurt van Ilic kwamen ze nog niet. . Na de goede start van Kortrijk probeert Gent in de wedstrijd te komen. De bezoekers rukken wat op, maar in de buurt van Ilic kwamen ze nog niet.

8' eerste helft, minuut 8. KV Kortrijk is prima begonnen. Tom Boudeweel op Radio 1. KV Kortrijk is prima begonnen. Tom Boudeweel op Radio 1

6' eerste helft, minuut 6. AA Gent ondergaat echt wel het spel in het Guldensporenstadion. Hein Vanhaezebrouck stuurt wat bij langs de zijlijn. . AA Gent ondergaat echt wel het spel in het Guldensporenstadion. Hein Vanhaezebrouck stuurt wat bij langs de zijlijn.

5' eerste helft, minuut 5.

4' eerste helft, minuut 4. Bolat houdt KVK van de 1-0. De openingsminuten zijn voor KV Kortrijk. Bolat moet alles uit de kast halen op een poging achter het steunbeen van Ocansey, ook in de rebound doet het sluitstuk van AA Gent het uitstekend. . Bolat houdt KVK van de 1-0 De openingsminuten zijn voor KV Kortrijk. Bolat moet alles uit de kast halen op een poging achter het steunbeen van Ocansey, ook in de rebound doet het sluitstuk van AA Gent het uitstekend.

1' eerste helft, minuut 1. Mohammadi brengt Bolat meteen in de problemen met een te korte terugspeelbal. De doelman werkt goed weg vlak voor de neus van Mboyo. . Mohammadi brengt Bolat meteen in de problemen met een te korte terugspeelbal. De doelman werkt goed weg vlak voor de neus van Mboyo.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. De bal rolt in het Guldensporenstadion nadat scheidsrechter Wim Smet de wedstrijd op gang heeft gefloten. Zet AA Gent zijn zegereeks voort tegen één van de ex-teams van coach Hein Vanhaezebrouck? . Aftrap De bal rolt in het Guldensporenstadion nadat scheidsrechter Wim Smet de wedstrijd op gang heeft gefloten.

Zet AA Gent zijn zegereeks voort tegen één van de ex-teams van coach Hein Vanhaezebrouck?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

17:50 vooraf, 17 uur 50. We pakken nu wel punten omdat we op het einde van een wedstrijd één doelpunt meer maken dan de tegenstander. Zo simpel is het. Vorige week had een kleine nederlaag ook gekund, ik vermoed dat het vandaag niet veel anders zal zijn. Details gaan beslissen. Hein Vanhaezebrouck. We pakken nu wel punten omdat we op het einde van een wedstrijd één doelpunt meer maken dan de tegenstander. Zo simpel is het. Vorige week had een kleine nederlaag ook gekund, ik vermoed dat het vandaag niet veel anders zal zijn. Details gaan beslissen. Hein Vanhaezebrouck

17:48 vooraf, 17 uur 48. Sven heeft deze week goed meegetraind, maar werd plots ziek gisteren. Het was onmogelijk om hem hier aan de aftrap te krijgen. Hein Vanhaezebrouck. Sven heeft deze week goed meegetraind, maar werd plots ziek gisteren. Het was onmogelijk om hem hier aan de aftrap te krijgen. Hein Vanhaezebrouck

17:38 vooraf, 17 uur 38. Geen Sven Kums op het wedstrijdblad. AA Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck wijzigt uiteraard niet veel aan zijn basiself na de onverhoopte zege in Brugge. Aanvoerder Vadis Odjidja ontbreekt met een blessure en ook Sven Kums is er door een virale infectie niet bij. Zij worden vervangen door Roman Bezoes en Elisha Owusu. De 9 andere namen stonden ook aan de aftrap in het Jan Breydelstadion. . Geen Sven Kums op het wedstrijdblad AA Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck wijzigt uiteraard niet veel aan zijn basiself na de onverhoopte zege in Brugge.

Aanvoerder Vadis Odjidja ontbreekt met een blessure en ook Sven Kums is er door een virale infectie niet bij. Zij worden vervangen door Roman Bezoes en Elisha Owusu. De 9 andere namen stonden ook aan de aftrap in het Jan Breydelstadion.

16:15 vooraf, 16 uur 15. KV Kortrijk (23 punten) kan bij een zege over AA Gent (25 punten) in de stand wippen. De resultaten van de jongens van coach Yves Vanderhaeghe vielen de voorbije weken wat tegen, maar vorige week werd er toch gewonnen van een zwalpend Standard in eigen huis: 2-1. . KV Kortrijk (23 punten) kan bij een zege over AA Gent (25 punten) in de stand wippen. De resultaten van de jongens van coach Yves Vanderhaeghe vielen de voorbije weken wat tegen, maar vorige week werd er toch gewonnen van een zwalpend Standard in eigen huis: 2-1.

16:06 vooraf, 16 uur 06. Play-off I komt in zicht voor AA Gent. Als AA Gent wint in Kortrijk komt het plots weer in de buurt van de top 4. Wie had een paar weken geleden gedacht dat blauw-wit weer in de running zou zijn voor Play-off I na zo'n dramatische seizoensstart? Niet veel mensen wellicht... . Play-off I komt in zicht voor AA Gent Als AA Gent wint in Kortrijk komt het plots weer in de buurt van de top 4. Wie had een paar weken geleden gedacht dat blauw-wit weer in de running zou zijn voor Play-off I na zo'n dramatische seizoensstart? Niet veel mensen wellicht...

16:00 vooraf, 16 uur . 12 op 12 voor Hein en AA Gent? AA Gent pakte de voorbije weken drie keer de volle buit. Het zette achtereenvolgens Standard, Club Brugge en Waasland-Beveren opzij en trekt dus met vertrouwen naar Kortrijk voor een duel tussen twee middenmoters. Pakt AA Gent voor het eerst dit seizoen 12 op 12? . 12 op 12 voor Hein en AA Gent? AA Gent pakte de voorbije weken drie keer de volle buit. Het zette achtereenvolgens Standard, Club Brugge en Waasland-Beveren opzij en trekt dus met vertrouwen naar Kortrijk voor een duel tussen twee middenmoters. Pakt AA Gent voor het eerst dit seizoen 12 op 12?

16:00 - Vooraf Vooraf, 16 uur

Opstelling KV Kortrijk. Marko Ilic, Gilles Dewaele, Petar Golubovic, Brendan Hines-Ike, Timothy Derijck, Eric Ocansey, Evgeniy Makarenko, Faïz Selemani, Julien De Sart, Habib Guèye, Ilombe Mboyo Opstelling KV Kortrijk Ilombe Mboyo, Habib Guèye, Julien De Sart, Faïz Selemani, Evgeniy Makarenko, Eric Ocansey, Timothy Derijck, Brendan Hines-Ike, Petar Golubovic, Gilles Dewaele, Marko Ilic

Opstelling KAA Gent. Sinan Bolat, Andreas Hanche-Olsen, Michael Ngadeu-Ngadjui, Núrio, Alessio Castro-Montes, Niklas Dorsch, Elisha Owusu, Milad Mohammadi, Osman Bukari, Roman Bezoes, Roman Jaremtsjoek Opstelling KAA Gent Roman Jaremtsjoek, Roman Bezoes, Osman Bukari, Milad Mohammadi, Elisha Owusu, Niklas Dorsch, Alessio Castro-Montes, Núrio, Michael Ngadeu-Ngadjui, Andreas Hanche-Olsen, Sinan Bolat