LIVE: Koita brengt Waasland-Beveren knap langszij tegen Genk

46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. We zijn vertrokken voor de tweede helft. Bij Genk is Lucumi opgelapt, hij staat weer gewoon tussen de lijnen. . Tweede helft We zijn vertrokken voor de tweede helft. Bij Genk is Lucumi opgelapt, hij staat weer gewoon tussen de lijnen.

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. Racing Genk leek alles onder controle te hebben dankzij de knappe 1-0 van Onuachu halverwege de eerste helft, maar Koita bracht Waasland-Beveren met een verrassende vrije trap toch nog langszij. Alles te herdoen! . Rust Racing Genk leek alles onder controle te hebben dankzij de knappe 1-0 van Onuachu halverwege de eerste helft, maar Koita bracht Waasland-Beveren met een verrassende vrije trap toch nog langszij. Alles te herdoen!

45+2' Doelpunt na vrije trap tijdens eerste helft, minuut 47 door Aboubakary Koita van Waasland-Beveren. 1, 1.

45+2' eerste helft, minuut 47. Koita vloert Vukovic! Derde keer, goeie keer voor Koita! Na twee eerdere waarschuwingsschoten neemt hij in de slotseconden van de eerste helft Vukovic te grazen met een vlottende vrije trap: 1-1! . Koita vloert Vukovic! Derde keer, goeie keer voor Koita! Na twee eerdere waarschuwingsschoten neemt hij in de slotseconden van de eerste helft Vukovic te grazen met een vlottende vrije trap: 1-1!

44' Probleem voor Lucumi. Lucumi is erbij gaan zitten en laat de verzorgers aanrukken. Genk staat even met tien. . eerste helft, minuut 44. Probleem voor Lucumi Lucumi is erbij gaan zitten en laat de verzorgers aanrukken. Genk staat even met tien.

43' eerste helft, minuut 43. Uithaal van Koita. Koita rolt in zijn eentje de halve Genk-defensie op en haalt stevig uit. Er zit een vreemde curve in het schot, maar Vukovic ziet de bal uiteindelijk over vliegen. . Uithaal van Koita Koita rolt in zijn eentje de halve Genk-defensie op en haalt stevig uit. Er zit een vreemde curve in het schot, maar Vukovic ziet de bal uiteindelijk over vliegen.



42' eerste helft, minuut 42. Genk heeft het tempo wat laten zakken en lijkt tevreden met een 1-0-ruststand. Of gooien de bezoekers nog roet in het eten? . Genk heeft het tempo wat laten zakken en lijkt tevreden met een 1-0-ruststand. Of gooien de bezoekers nog roet in het eten?

39' eerste helft, minuut 39. Vervanging bij Waasland-Beveren, Danel Sinani erin, Alessandro Albanese eruit wissel Alessandro Albanese Danel Sinani

38' eerste helft, minuut 38. Eerste wissel. Nicky Hayen grijpt nog voor de pauze in: Sinani maakt zich klaar om zo meteen in te vallen. Voor Albanese zit de match er al op. . Eerste wissel Nicky Hayen grijpt nog voor de pauze in: Sinani maakt zich klaar om zo meteen in te vallen. Voor Albanese zit de match er al op.

37' eerste helft, minuut 37. Waasland-Beveren komt er, na een nochtans prima wedstrijdbegin, niet meer aan te pas. Genk-doelman Vukovic staat al een tijdje werkloos toe te kijken. . Waasland-Beveren komt er, na een nochtans prima wedstrijdbegin, niet meer aan te pas. Genk-doelman Vukovic staat al een tijdje werkloos toe te kijken.

32' eerste helft, minuut 32. Bongonda kruipt nu in de rol van aangever met een lage voorzet voor Onuachu, die opnieuw net te laat komt ingelopen. . Bongonda kruipt nu in de rol van aangever met een lage voorzet voor Onuachu, die opnieuw net te laat komt ingelopen.

29' eerste helft, minuut 29. Bongonda tegen de paal! Waasland-Beveren wordt plots helemaal weggedrukt. Bongonda kan vrij uithalen op de rand van de zestien meter, zijn plaatsbal schampt af op de buitenkant van de paal. . Bongonda tegen de paal! Waasland-Beveren wordt plots helemaal weggedrukt. Bongonda kan vrij uithalen op de rand van de zestien meter, zijn plaatsbal schampt af op de buitenkant van de paal.

27' eerste helft, minuut 27. Racing Genk maakt haast en wil nu snel de klus klaren. Stef Wijnants op Radio 1. Racing Genk maakt haast en wil nu snel de klus klaren. Stef Wijnants op Radio 1

26' eerste helft, minuut 26. Onuachu komt te laat. Genk drukt door. Ito wordt knap vrijgespeeld op rechts, zijn voorzet is net te scherp voor de inlopende Onuachu. . Onuachu komt te laat Genk drukt door. Ito wordt knap vrijgespeeld op rechts, zijn voorzet is net te scherp voor de inlopende Onuachu.

24' eerste helft, minuut 24. Onuachu met de stifter! Racing Genk treft bij zijn eerste kans van de wedstrijd meteen raak! Met een paar snelle tikken wordt Onuachu helemaal vrijgespeeld, en die stift de bal lekker over Jackers. Mooi doelpunt van de topschutter! . Onuachu met de stifter! Racing Genk treft bij zijn eerste kans van de wedstrijd meteen raak! Met een paar snelle tikken wordt Onuachu helemaal vrijgespeeld, en die stift de bal lekker over Jackers. Mooi doelpunt van de topschutter!

24' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 24 door Paul Onuachu van KRC Genk. 1, 0.

18' eerste helft, minuut 18. Genk gaat zeker niet overhaast te werk. De thuisploeg speelt de bal geduldig rond, alleen de laatste pass komt er voorlopig niet uit. . Genk gaat zeker niet overhaast te werk. De thuisploeg speelt de bal geduldig rond, alleen de laatste pass komt er voorlopig niet uit.

16' eerste helft, minuut 16. Na een kwartier voetballen is het nog wachten op de eerste kans van Racing Genk. Waasland-Beveren dwingt intussen al zijn derde hoekschop af, maar die blijft zonder gevolg. . Na een kwartier voetballen is het nog wachten op de eerste kans van Racing Genk. Waasland-Beveren dwingt intussen al zijn derde hoekschop af, maar die blijft zonder gevolg.

9' eerste helft, minuut 9. Bongonda glipt een eerste keer de zestien meter binnen vanaf zijn rechterflank. Hij speelt Ito aan, maar die krijgt de bal niet onder controle. . Bongonda glipt een eerste keer de zestien meter binnen vanaf zijn rechterflank. Hij speelt Ito aan, maar die krijgt de bal niet onder controle.

7' eerste helft, minuut 7. Vukovic aan het werk. Ook de tweede doelpoging komt van Waasland-Beveren. Genk laat Koita, die nochtans bekendstaat om zijn gevaarlijke afstandsschoten, zomaar aanleggen. Vukovic bokst de pegel weg. . Vukovic aan het werk Ook de tweede doelpoging komt van Waasland-Beveren. Genk laat Koita, die nochtans bekendstaat om zijn gevaarlijke afstandsschoten, zomaar aanleggen. Vukovic bokst de pegel weg.

6' eerste helft, minuut 6. Er is heel veel wind in het stadion, maar daar hebben beide ploegen weinig last van, want er wordt vooral over de grond gespeeld. Stef Wijnants op Radio 1. Er is heel veel wind in het stadion, maar daar hebben beide ploegen weinig last van, want er wordt vooral over de grond gespeeld. Stef Wijnants op Radio 1

5' eerste helft, minuut 5. Khammas hoog over. Het eerste wapenfeitje van de partij is van de bezoekers. Khammas legt aan vanuit de tweede lijn, de bal waait de tribunes in. . Khammas hoog over Het eerste wapenfeitje van de partij is van de bezoekers. Khammas legt aan vanuit de tweede lijn, de bal waait de tribunes in.

4' eerste helft, minuut 4. Rustige start in de Luminus Arena. Genk eist de bal op, maar vindt niet meteen diepgang in z'n spel. . Rustige start in de Luminus Arena. Genk eist de bal op, maar vindt niet meteen diepgang in z'n spel.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Daar gaan we! Het eerste fluitsignaal van ref Van Damme weerklinkt, de bezoekers trappen de partij op gang. . Aftrap Daar gaan we! Het eerste fluitsignaal van ref Van Damme weerklinkt, de bezoekers trappen de partij op gang.

15:50 vooraf, 15 uur 50. Opvallend, bij Waasland-Beveren staan vier spelers met een Genks verleden in de ploeg: Nordin Jackers, Dries Wuytens, Amine Khammas en Jenthe Mertens. . Opvallend, bij Waasland-Beveren staan vier spelers met een Genks verleden in de ploeg: Nordin Jackers, Dries Wuytens, Amine Khammas en Jenthe Mertens.

15:45 vooraf, 15 uur 45. Heenronde: 1-1. Op speeldag 8 hield Waasland-Beveren een puntje vast in de thuismatch tegen Genk, dankzij een doelpunt van Vukotic diep in de blessuretijd. Onuachu had halverwege de tweede helft de score geopend. . Heenronde: 1-1 Op speeldag 8 hield Waasland-Beveren een puntje vast in de thuismatch tegen Genk, dankzij een doelpunt van Vukotic diep in de blessuretijd. Onuachu had halverwege de tweede helft de score geopend.

15:25 vooraf, 15 uur 25. Vier wissels bij Waasland-Beveren. Nicky Hayen schuift met de pionnen na de nederlaag tegen Antwerp: Vukotic, Mertens, Heymans en Khammas verschijnen aan de aftrap. Zij komen in de plaats van Gamboa, Sinani, Mandjeck en de geschorste Wiegel. . Vier wissels bij Waasland-Beveren Nicky Hayen schuift met de pionnen na de nederlaag tegen Antwerp: Vukotic, Mertens, Heymans en Khammas verschijnen aan de aftrap. Zij komen in de plaats van Gamboa, Sinani, Mandjeck en de geschorste Wiegel.

15:11 vooraf, 15 uur 11. Maehle gaf zelf aan meer met zijn gedachten bij Atalanta te zitten dan bij ons. Ik kan dat wel begrijpen. Ik wil alleen spelers op het veld die volledig gefocust zijn op deze club. John van den Brom. Maehle gaf zelf aan meer met zijn gedachten bij Atalanta te zitten dan bij ons. Ik kan dat wel begrijpen. Ik wil alleen spelers op het veld die volledig gefocust zijn op deze club. John van den Brom

15:06 vooraf, 15 uur 06. Joakim Maehle start op de bank. Geen Maehle in de basis bij Genk: de afscheidnemende Deen is fit verklaard, maar zou met zijn gedachten al te veel in Italië zitten. Cuesta is wel opnieuw van de partij, Kouassi moet zijn plekje afstaan. . Joakim Maehle start op de bank Geen Maehle in de basis bij Genk: de afscheidnemende Deen is fit verklaard, maar zou met zijn gedachten al te veel in Italië zitten. Cuesta is wel opnieuw van de partij, Kouassi moet zijn plekje afstaan.

14:47 vooraf, 14 uur 47. Vooraf. Racing Genk sluit het jaar af met een thuiswedstrijd tegen Waasland-Beveren, dat na twee nederlagen weer met de voetjes op de grond staat. Bij Genk staat de wedstrijd in het teken van het afscheid van Joakim Maehle, de Deen verhuist in januari naar Atalanta Bergamo. . Vooraf Racing Genk sluit het jaar af met een thuiswedstrijd tegen Waasland-Beveren, dat na twee nederlagen weer met de voetjes op de grond staat. Bij Genk staat de wedstrijd in het teken van het afscheid van Joakim Maehle, de Deen verhuist in januari naar Atalanta Bergamo.

Opstelling KRC Genk. Danny Vukovic, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Jhon Lucumi, Gerardo Arteaga, Bryan Heynen, Patrik Hrošovský, Jere Uronen, Junya Ito, Paul Onuachu, Theo Bongonda Opstelling KRC Genk Theo Bongonda, Paul Onuachu, Junya Ito, Jere Uronen, Patrik Hrošovský, Bryan Heynen, Gerardo Arteaga, Jhon Lucumi, Carlos Cuesta, Daniel Muñoz, Danny Vukovic

Opstelling Waasland-Beveren. Nordin Jackers, Brendan Schoonbaert, Dries Wuytens, Aleksandar Vukotic, Jenthe Mertens, Leonardo Bertone, Daan Heymans, Amine Khammas, Aboubakary Koita, Michael Frey, Alessandro Albanese Opstelling Waasland-Beveren Alessandro Albanese, Michael Frey, Aboubakary Koita, Amine Khammas, Daan Heymans, Leonardo Bertone, Jenthe Mertens, Aleksandar Vukotic, Dries Wuytens, Brendan Schoonbaert, Nordin Jackers