LIVE: Sluit Club 2020 in schoonheid af of verrast getormenteerd Eupen?

40' eerste helft, minuut 40. Zowaar een doelpoging van Eupen. Baby waagt zijn kans met een schot vanuit een scherpe hoek. De bal landt recht in de handen van Mignolet. Toch even een prikje van de bezoekers.

37' eerste helft, minuut 37. Peeters deelt alweer in de klappen. Dit keer krijgt hij van Vormer een tik in zijn gelaat. Even bekomen, maar hij kan opnieuw voort.

36' eerste helft, minuut 36. Peeters heeft zijn schouder bezeerd bij het kopbalduel met De Ketelaere en heeft even verzorging nodig. Nog 10 minuten tot de rust, krijgen we nog iets te zien in Brugge?

35' eerste helft, minuut 35. De Ketelaere kopt over. Rits wordt met een slimme pass van Lang gelanceerd in de zestien, maar met een stevige tackle kan Koch de bal in hoekschop werken. Daarop kan De Ketelaere koppen, maar niet binnen het kader.

33' eerste helft, minuut 33. Vormer gooit de bal in de zestien, maar zijn voorzet wordt door een Eupen-speler in hoekschop verlengd. Ook nu leidt die niet tot een kans voor de thuisploeg. Club haalt te weinig uit de stilstaande fasen.

33' eerste helft, minuut 33. Agbadou gaat even op de voet van Lang staan en geeft zo een vrije trap weg op de hoek van de zestien. Kan Club hier iets uit puren?

31' eerste helft, minuut 31. Clement verliest stilaan zijn geduld aan de zijlijn. De Club-coach kan dan ook absoluut niet tevreden zijn over wat zijn ploeg op de mat legt. Bij Eupen vinden ze het prima, de bezoekers houden zonder veel moeite stand.

26' eerste helft, minuut 26. Flauwe eerste helft. Halfweg de eerste helft blijven we toch een beetje op onze honger zitten. Club blijft het ritme bepalen en Eupen zakt diep terug, maar op een schot van Diatta na vielen er nog geen doelkansen te noteren.

22' eerste helft, minuut 22. De Ketelaere kan zich nog eens doorzetten op links. Centraal wacht Vanaken, maar Koch kan de lage voorzet in hoekschop tikken. Die levert alweer niks op voor de thuisploeg.

19' eerste helft, minuut 19. Diatta botst op Defourny. Eindelijk eens wat dreiging van Club. Diatta haalt verrassend uit. Defourny staat pal, maar kan de bal niet klemmen en glijdt vervolgens weg. Diatta krijgt zo op aangeven van Vormer een tweede kans. Vanaf de achterlijn mikt hij nog op doel, maar in de handen van Defourny.

16' eerste helft, minuut 16. Het is redelijk gesloten allemaal, kansen hebben we nog niet gezien. Eupen speculeert op de counter, maar die tegenaanvallen zijn er nog niet uitgekomen. Bert Sterckx op Radio 1.

10' eerste helft, minuut 10. Opnieuw een hoekschop voor Club, maar tot een doelpoging leidt die opnieuw niet. Het is een beetje het verhaal van deze openingsfase: Club is heer en meester, maar creëert geen doelgevaar.

9' eerste helft, minuut 9. Mignolet komt wel erg ver uit en zet een stevige tackle in aan de zijlijn. Gelukkig voor hem raakt hij de bal en niet de aanstormende Baby.

6' eerste helft, minuut 6. Eénrichtingsverkeer. De Ketelaere snoept Peeters wel erg makkelijk de bal af en dwingt uiteindelijk een hoekschop af. Die levert niks op, maar Eupen blijft wel het lijdend voorwerp in deze wedstrijd.

5' eerste helft, minuut 5. De Ketelaere wordt een eerste keer de zestien ingestuurd door een diepe pass van Lang, maar hij kan net niet bij de bal. Club is wel baas in deze openingsfase.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Club Brugge brengt de eerste wedstrijd van de 19e speeldag op gang. Wuift het 2020 uit met een thuisoverwinning tegen Eupen?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

13:52 vooraf, 13 uur 52. We zijn niet klaar. De jongens die moeten spelen zijn niet klaar. Benat San José.

13:50 vooraf, 13 uur 50. Lang zal het niet 90 minuten kunnen volhouden. Ik ben dan ook blij dat we nu 5 wissels mogen doorvoeren. . Philippe Clement.

13:50 vooraf, 13 uur 50. Club Brugge verloor op eigen veld nog nooit van Eupen. Meer zelfs, van de 5 competitiewedstrijden die Club thuis al speelde tegen Eupen won het er 4. Enkel vorig seizoen bleef Club in Jan Breydel steken op een 0-0-gelijkspel.

13:45 vooraf, 13 uur 45. Slecht één uitnederlaag voor Eupen. Eupen kan buitenshuis best aardige cijfers voorleggen dit seizoen. Het verloor enkel op bezoek bij Genk en pakte zowel in Moeskroen als Beerschot de volle buit. In zijn overige 5 uitwedstrijden wist Eupen telkens een punt te veroveren.

13:41 vooraf, 13 uur 41. Club Brugge ging dit seizoen al op de tweede speeldag op bezoek bij Eupen. De landskampioen boekte er een vlotte 0-4-overwinning. Badji, tweemaal Diatta en Vormer waren toen de Brugse doelpuntenmakers.

13:30 vooraf, 13 uur 30. Kan Eupen iets rapen in Brugge? Eupen moest door coronabesmettingen dus 3 speeldagen lang toekijken. Voordien had club uit de Oostkantons wel een ongeslagen reeks neergezet met 9 op 15. De laatste nederlaag was op Allerheiligen. Toen kreeg Eupen in Genk wel een 4-0-pandoering.

13:29 vooraf, 13 uur 29. Club Brugge ging vorige zondag op eigen veld onderuit tegen AA Gent. Voor de competitieleider was het de 3e thuisnederlaag van het seizoen. In het begin van de competitie konden ook Charleroi en Beerschot de volle buit pakken in het Jan Breydelstadion. Daarnaast kon enkel KV Mechelen een punt rapen in Brugge.

13:24 vooraf, 13 uur 24. Gehavend Eupen. Voor het eerst sinds 6 december en de uitzege bij Beerschot kunnen ze bij Eupen nog eens een wedstrijd afwerken. Een te groot aantal coronabesmettingen gooide de afgelopen 3 weken roet in het eten en Eupen is nog niet helemaal van alle ellende verlost. Naast de geblesseerde Kayembe moet het vandaag ook Adriano, Poulain en spitsen Prevjak en Ngoy missen. Schouterden is er niet meer bij, hij verkast naar het Cypriotische AEK Larnaca.

13:19 vooraf, 13 uur 19. Rits en Lang weer in de basis bij Club. Philippe Clement voert 2 wijzigingen door na de nederlaag van afgelopen zondag tegen AA Gent. Deli en Okereke verhuizen naar de bank, Rits en Lang nemen weer hun stekje in de basis in.

11:29 vooraf, 11 uur 29. "18 spelers beschikbaar, maar niet allemaal in topvorm". Beñat San José zal creatief moeten zijn met zijn opstelling. Aanvoerder Schouterden trekt naar Cyprus en zijn vaste spitsen zitten in quarantaine. "Tegen Club Brugge kan ik rekenen op 18 spelers, maar ze zijn niet allemaal in topvorm", zegt hij. "De voorbereiding op de wedstrijd was allesbehalve ideaal. Ik hoop dat we kunnen concurreren met een competitief team, mijn spelers zullen absoluut alles geven."



"De voorbereiding op de wedstrijd was allesbehalve ideaal. Ik hoop dat we kunnen concurreren met een competitief team, mijn spelers zullen absoluut alles geven."

26-12-2020 26-12-2020.

17:10 vooraf, 17 uur 10. Eupen mist enkele sleutelspelers. Voor Eupen is het duel met Club de 1e match sinds 6 december. Door een reeks coronabesmettingen in de spelersgroep werden de matchen tegen Zulte Waregem, Racing Genk en KV Oostende uitgesteld. Eupen kreeg de coronabrand deze week onder controle, maar mist toch nog enkele basissspelers tegen Club. Zo zitten Julien Ngoy (5 goals) en Smail Prevljak (4 goals) niet in de selectie. De 2 spitsen voeren de topschutterstand aan bij Eupen. Ook Nils Schouterden, die de club op 1 januari verlaat, is er niet bij tegen Club Brugge.

Eupen kreeg de coronabrand deze week onder controle, maar mist toch nog enkele basissspelers tegen Club. Zo zitten Julien Ngoy (5 goals) en Smail Prevljak (4 goals) niet in de selectie. De 2 spitsen voeren de topschutterstand aan bij Eupen. Ook Nils Schouterden, die de club op 1 januari verlaat, is er niet bij tegen Club Brugge.

17:07 vooraf, 17 uur 07. Jupiler Pro League Eupen krijgt coronabrand onder controle en kan tegen Club Brugge spelen

17:07 vooraf, 17 uur 07. Jupiler Pro League Eupen-aanvoerder Nils Schouterden maakt zich op voor Cypriotisch avontuur

17:05 vooraf, 17 uur 05. Sluit Club 2020 af met een zege? Club Brugge en Eupen openen morgen de laatste speeldag van het jaar. Sluit de competitieleider 2020 af met een goed gevoel? Volg de match morgen live vanaf 14u.

17:05 - Vooraf Vooraf, 17 uur 05

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Clinton Mata, Odilon Kossounou, Brandon Mechele, Federico Ricca, Ruud Vormer, Mats Rits, Hans Vanaken, Krépin Diatta, Charles De Ketelaere, Noa Lang

Opstelling KAS Eupen. Théo Defourny, Andreas Beck, Jens Cools, Menno Koch, Senna Miangue, Konan N'Dri, Gary Magnée, Emmanuel Agbadou, Stef Peeters, Mamadou Koné, Amara Baby