Eupen rekent tegen Club op 18 spelers, "maar niet allemaal in topvorm"

11:29

vooraf, 11 uur 29. "18 spelers beschikbaar, maar niet allemaal in topvorm". Beñat San José zal creatief moeten zijn met zijn opstelling. Aanvoerder Schouterden trekt naar Cyprus en zijn vaste spitsen zitten in quarantaine. "Tegen Club Brugge kan ik rekenen op 18 spelers, maar ze zijn niet allemaal in topvorm", zegt hij. "De voorbereiding op de wedstrijd was allesbehalve ideaal. Ik hoop dat we kunnen concurreren met een competitief team, mijn spelers zullen absoluut alles geven." .