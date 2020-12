Club Brugge hoeft de 2 scherpschutters van Eupen niet te vrezen

17:10

vooraf, 17 uur 10. Eupen mist enkele sleutelspelers. Voor Eupen is het duel met Club de 1e match sinds 6 december. Door een reeks coronabesmettingen in de spelersgroep werden de matchen tegen Zulte Waregem, Racing Genk en KV Oostende uitgesteld. Eupen kreeg de coronabrand deze week onder controle, maar mist toch nog enkele basissspelers tegen Club. Zo zitten Julien Ngoy (5 goals) en Smail Prevljak (4 goals) niet in de selectie. De 2 spitsen voeren de topschutterstand aan bij Eupen. Ook Nils Schouterden, die de club op 1 januari verlaat, is er niet bij tegen Club Brugge. .