Roept Antwerp de heropleving van Charleroi een halt toe?

8' eerste helft, minuut 8. Veel is er nog niet gebeurd. We kijken het allemaal wat aan. Bert Sterckx. Veel is er nog niet gebeurd. We kijken het allemaal wat aan. Bert Sterckx

6' Geen handspel. De videoref herbekijkt een fase waarin de bal tegen de hand van Kayembe vliegt. Niet opzettelijk, oordeelt men in het busje. . eerste helft, minuut 6. Geen handspel De videoref herbekijkt een fase waarin de bal tegen de hand van Kayembe vliegt. Niet opzettelijk, oordeelt men in het busje.

5' eerste helft, minuut 5. Antwerp is de meest ondernemende ploeg en dwingt een eerste hoekschop af. . Antwerp is de meest ondernemende ploeg en dwingt een eerste hoekschop af.

2' eerste helft, minuut 2. De kans is niet gering dat dit Leko's laatste match als coach van Antwerp is. De Kroaat kreeg deze week een bijzonder aanlokkelijk bod van de Chinese club Guangzhou R&F. . De kans is niet gering dat dit Leko's laatste match als coach van Antwerp is. De Kroaat kreeg deze week een bijzonder aanlokkelijk bod van de Chinese club Guangzhou R&F.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Antwerp en Charleroi spelen hun laatste wedstrijd van dit vervloekte jaar. Wie mag straks 2021 aanvatten met het warme gevoel van een overwinning tegen een concurrent? . Aftrap Antwerp en Charleroi spelen hun laatste wedstrijd van dit vervloekte jaar. Wie mag straks 2021 aanvatten met het warme gevoel van een overwinning tegen een concurrent?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

13:20 vooraf, 13 uur 20. Het wordt een wedstrijd tussen twee manieren van spelen. Tactisch verwacht ik weinig verrassingen. Ivan Leko. Het wordt een wedstrijd tussen twee manieren van spelen. Tactisch verwacht ik weinig verrassingen. Ivan Leko

13:19 vooraf, 13 uur 19. Dit is een belangrijke wedstrijd, want Antwerp is een rechtstreekse concurrent. Karim Belhocine. Dit is een belangrijke wedstrijd, want Antwerp is een rechtstreekse concurrent. Karim Belhocine

De wind giert door de kieren van een lege Bosuil, maar de wedstrijd kan dus gewoon doorgaan. vooraf, 13 uur 15. De wind giert door de kieren van een lege Bosuil, maar de wedstrijd kan dus gewoon doorgaan.

13:05 vooraf, 13 uur 05. Charleroi is drie wedstrijden ongeslagen tegen Antwerp. Bij Antwerp houden ze maar beter Shamar Nicholson in de gaten. De Jamaicaan maakte de laatste drie doelpunten van de Zebra's in de onderlinge confrontaties. . Charleroi is drie wedstrijden ongeslagen tegen Antwerp. Bij Antwerp houden ze maar beter Shamar Nicholson in de gaten. De Jamaicaan maakte de laatste drie doelpunten van de Zebra's in de onderlinge confrontaties.

Ook Antwerp en Charleroi doen mee met het jaarlijkse initiatief van de Pro League. vooraf, 12 uur 55. Ook Antwerp en Charleroi doen mee met het jaarlijkse initiatief van de Pro League.

12:50 vooraf, 12 uur 50. Opstelling Charleroi. Karim Belhocine behoudt tien van zijn elf basisspelers van tegen Anderlecht. Enkel Fall ontbreekt met een blessure, dus mag de Braziliaan Lucas Ribeiro Costa voor het eerst starten. In zes invalbeurten verzamelde hij tot nu toe welgeteld 44 speelminuten. . Opstelling Charleroi Karim Belhocine behoudt tien van zijn elf basisspelers van tegen Anderlecht. Enkel Fall ontbreekt met een blessure, dus mag de Braziliaan Lucas Ribeiro Costa voor het eerst starten. In zes invalbeurten verzamelde hij tot nu toe welgeteld 44 speelminuten.

vooraf, 12 uur 49.

12:35 vooraf, 12 uur 35. Opstelling Antwerp. Ivan Leko kan precies dezelfde elf opstellen die Waasland-Beveren simpel versloegen. Lior Refaelov is dus hersteld van de lichte blessure die hem een week geleden de strijd deed staken. De Israëliër kan zijn kandidatuur voor de Gouden Schoen vanmiddag nog eens onderstrepen. . Opstelling Antwerp Ivan Leko kan precies dezelfde elf opstellen die Waasland-Beveren simpel versloegen. Lior Refaelov is dus hersteld van de lichte blessure die hem een week geleden de strijd deed staken. De Israëliër kan zijn kandidatuur voor de Gouden Schoen vanmiddag nog eens onderstrepen.

vooraf, 12 uur 34.

12:20 vooraf, 12 uur 20. Vooraf. Niet eens tien jaar geleden zaten Antwerp en Charleroi nog samen in de tweede klasse. Vandaag mogen ze zich in 1A subtoppers noemen en maken ze na iets meer dan de helft van de competitie allebei nog kans op een plaatsje bij de eerste vier. Vanmiddag staan de nummers 7 en 3 in het klassement tegenover elkaar op de Bosuil. . Vooraf Niet eens tien jaar geleden zaten Antwerp en Charleroi nog samen in de tweede klasse. Vandaag mogen ze zich in 1A subtoppers noemen en maken ze na iets meer dan de helft van de competitie allebei nog kans op een plaatsje bij de eerste vier. Vanmiddag staan de nummers 7 en 3 in het klassement tegenover elkaar op de Bosuil.

vooraf, 12 uur 19.

Opstelling Antwerp. Jean Butez, Ritchie De Laet, Abdoulaye Seck, Jérémy Gelin, Aurélio Buta, Pieter Gerkens, Lior Refaelov, Faris Haroun, Jordan Lukaku, Dieumerci Mbokani, Nana Ampomah Opstelling Antwerp Nana Ampomah, Dieumerci Mbokani, Jordan Lukaku, Faris Haroun, Lior Refaelov, Pieter Gerkens, Aurélio Buta, Jérémy Gelin, Abdoulaye Seck, Ritchie De Laet, Jean Butez

Opstelling Charleroi. Nicolas Penneteau, Jules Van Cleemput, Joris Kayembe, Dorian Dessoleil, Steeven Willems, Lucas Ribeiro Costa, Guillaume Gillet, Amine Benchaib, Ryota Morioka, Ali Gholizadeh, Shamar Nicholson Opstelling Charleroi Shamar Nicholson, Ali Gholizadeh, Ryota Morioka, Amine Benchaib, Guillaume Gillet, Lucas Ribeiro Costa, Steeven Willems, Dorian Dessoleil, Joris Kayembe, Jules Van Cleemput, Nicolas Penneteau