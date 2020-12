LIVE: Anderlecht heeft geruststellende voorsprong tegen Beerschot

89' tweede helft, minuut 89. Na de 2-0 had Laforge gerust kunnen affluiten. Sindsdien zitten we eigenlijk naar een gapende leegte te kijken. . Na de 2-0 had Laforge gerust kunnen affluiten. Sindsdien zitten we eigenlijk naar een gapende leegte te kijken.

87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij Anderlecht, Antoine Colassin erin, Paul Mukairu eruit wissel Paul Mukairu Antoine Colassin

86' tweede helft, minuut 86. Beerschot gaat toch nog een beetje jagen. Tom Boudeweel. Beerschot gaat toch nog een beetje jagen. Tom Boudeweel

84' tweede helft, minuut 84. De wedstrijd kabbelt rustig naar het laatste fluitsignaal. . De wedstrijd kabbelt rustig naar het laatste fluitsignaal.

83' tweede helft, minuut 83. Vervanging bij Anderlecht, Anouar Ait El Hadj erin, Percy Tau eruit wissel Percy Tau Anouar Ait El Hadj

81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij Beerschot, Abdoulie Sanyang erin, Raphael Holzhauser eruit wissel Raphael Holzhauser Abdoulie Sanyang

81' tweede helft, minuut 81. Aftellen naar het einde. De regen komt met bakken naar beneden in Brussel. Kompany bereidt intussen enkele wissels voor. . Aftellen naar het einde De regen komt met bakken naar beneden in Brussel. Kompany bereidt intussen enkele wissels voor.

77' tweede helft, minuut 77. Voor Tau wil het nog niet lukken. Nmecha gunt het hem wel, maar Pietermaat komt in de baan van zijn schot glijden. . Voor Tau wil het nog niet lukken. Nmecha gunt het hem wel, maar Pietermaat komt in de baan van zijn schot glijden.

76' tweede helft, minuut 76. Beerschot wekt niet de indruk dat het nog iets kan rapen. . Beerschot wekt niet de indruk dat het nog iets kan rapen.

72' tweede helft, minuut 72.

72' tweede helft, minuut 72. Dan toch Mukairu! Ontlading bij Anderlecht, dat eindelijk die dubbele voorsprong beet heeft. Na een reeks miskleunen prikt Mukairu de bal onder Vanhamel door na een indrukwekkende rush. . Dan toch Mukairu! Ontlading bij Anderlecht, dat eindelijk die dubbele voorsprong beet heeft. Na een reeks miskleunen prikt Mukairu de bal onder Vanhamel door na een indrukwekkende rush.

71' tweede helft, minuut 71.

71' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 71 door Paul Mukairu van Anderlecht. 2, 0. goal Anderlecht Beerschot 90+1' 2 0

70' tweede helft, minuut 70. Miazga buffelt een hoekschop rakelings naast. Hier komt Beerschot goed weg. . Miazga buffelt een hoekschop rakelings naast. Hier komt Beerschot goed weg.

69' Gele kaart voor Ismaila Coulibaly van Beerschot tijdens tweede helft, minuut 69 Ismaila Coulibaly Beerschot

69' tweede helft, minuut 69. Wat kan Beerschot? Heeft Beerschot nog iets in zijn mars? De bezoekers komen nog amper over de middellijn, maar bij 1-0 is er nog heel wat mogelijk. Anderlecht verspeelt wel vaker punten laat in de wedstrijd. . Wat kan Beerschot? Heeft Beerschot nog iets in zijn mars? De bezoekers komen nog amper over de middellijn, maar bij 1-0 is er nog heel wat mogelijk. Anderlecht verspeelt wel vaker punten laat in de wedstrijd.

66' tweede helft, minuut 66. Losada heeft al vier wissels doorgevoerd. Kompany houdt zijn vervangers nog eventjes achter de hand. . Losada heeft al vier wissels doorgevoerd. Kompany houdt zijn vervangers nog eventjes achter de hand.

66' tweede helft, minuut 66. Vervanging bij Beerschot, Blessing Eleke erin, Dario van den Buijs eruit wissel Dario van den Buijs Blessing Eleke

66' tweede helft, minuut 66. Vervanging bij Beerschot, Pierre Bourdin erin, Yan Vorogovskiy eruit wissel Yan Vorogovskiy Pierre Bourdin

Dat wordt overuren kloppen voor de medische staf. tweede helft, minuut 64. Dat wordt overuren kloppen voor de medische staf.

64' tweede helft, minuut 64. Vanhamel laat zich niet zomaar passeren.

62' tweede helft, minuut 62. Vanhamel houdt de spanning erin met een puike redding. Deze keer valt Mukairu niets te verwijten, want zijn plaatsbal is hard en precies. . Vanhamel houdt de spanning erin met een puike redding. Deze keer valt Mukairu niets te verwijten, want zijn plaatsbal is hard en precies.

59' tweede helft, minuut 59. Het is wachten op een tweede goal van Anderlecht. Tom Boudeweel. Het is wachten op een tweede goal van Anderlecht. Tom Boudeweel

58' tweede helft, minuut 58. Een schotje van Noubissi vliegt recht op Wellenreuther. . Een schotje van Noubissi vliegt recht op Wellenreuther.

56' tweede helft, minuut 56. Amuzu moet eventjes wachten vooraleer de bal juist voor zijn schoen ligt. Daardoor kan Van den Buijs terugkeren. Die tweede goal hangt echt wel in de lucht. . Amuzu moet eventjes wachten vooraleer de bal juist voor zijn schoen ligt. Daardoor kan Van den Buijs terugkeren. Die tweede goal hangt echt wel in de lucht.

54' Tau op Vanhamel. Nmecha zondert Tau met een hakje af. Schuin voor doel doet Tau het deze keer niet eens zo slecht, maar Vanhamel weigert zijn medewerking. . tweede helft, minuut 54. Tau op Vanhamel Nmecha zondert Tau met een hakje af. Schuin voor doel doet Tau het deze keer niet eens zo slecht, maar Vanhamel weigert zijn medewerking.

53' tweede helft, minuut 53. Veel strijd in deze tweede helft, maar bitter weinig kwaliteit. De bal flippert voortdurend heen en weer en beide ploegen weten niet goed wat ze ermee moeten aanvangen. . Veel strijd in deze tweede helft, maar bitter weinig kwaliteit. De bal flippert voortdurend heen en weer en beide ploegen weten niet goed wat ze ermee moeten aanvangen.

50' tweede helft, minuut 50. Tik van Mukairu. Mukairu is preciezer met zijn elleboog, al lijkt zijn tik tegen de neus van Mboko veeleer ongelukkig dan kwaadwillig. . Tik van Mukairu Mukairu is preciezer met zijn elleboog, al lijkt zijn tik tegen de neus van Mboko veeleer ongelukkig dan kwaadwillig.

47' tweede helft, minuut 47. Ook Halaimia is eraf met een blessure. Ondertussen hebben Mukairu en Tau allebei alweer een kans de nek omgewrongen. . Ook Halaimia is eraf met een blessure. Ondertussen hebben Mukairu en Tau allebei alweer een kans de nek omgewrongen.

46' tweede helft, minuut 46. Het gebrek aan ritme speelt Beerschot duidelijk parten. Kan Anderlecht zijn overwicht na de rust uitdrukken in meer doelpunten, of blijft het spannend? . Het gebrek aan ritme speelt Beerschot duidelijk parten. Kan Anderlecht zijn overwicht na de rust uitdrukken in meer doelpunten, of blijft het spannend?

45' tweede helft tweede helft, minuut 45 match begonnen

19:04 rust, 19 uur 04. Het is een verdiende voorsprong. Anderlecht heeft het meeste balbezit en de beste kansen. Tom Boudeweel. Het is een verdiende voorsprong. Anderlecht heeft het meeste balbezit en de beste kansen. Tom Boudeweel

19:01 rust, 19 uur 01. Vervanging bij Beerschot, Ayrton Mboko erin, Mohamed Reda Halaimia eruit wissel Mohamed Reda Halaimia Ayrton Mboko

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. Anderlecht morste met de kansen, maar leidt bij de rust met 1-0 tegen Beerschot. Toch mag het niet mopperen. In beide rechthoeken draaide een twijfelgeval uit in het voordeel van de thuisploeg. . Rust Anderlecht morste met de kansen, maar leidt bij de rust met 1-0 tegen Beerschot. Toch mag het niet mopperen. In beide rechthoeken draaide een twijfelgeval uit in het voordeel van de thuisploeg.



45+1' Drie minuten extra. Terwijl de vierde man zijn bord in de lucht steekt, verstuurt Holzhauser een van zijn scherp aangesneden voorzetten. Wellenreuther kan die maar net wegstompen. . eerste helft, minuut 46. Drie minuten extra Terwijl de vierde man zijn bord in de lucht steekt, verstuurt Holzhauser een van zijn scherp aangesneden voorzetten. Wellenreuther kan die maar net wegstompen.

43' eerste helft, minuut 43.

43' eerste helft, minuut 43. Weer niks! Nmecha zet Tau op weg naar de 2-0. De Zuid-Afrikaan kan moederziel alleen op Vanhamel af, maar slaagt er nog in om het doelkader te missen. Anderlecht morst met zijn kansen. . Weer niks! Nmecha zet Tau op weg naar de 2-0. De Zuid-Afrikaan kan moederziel alleen op Vanhamel af, maar slaagt er nog in om het doelkader te missen. Anderlecht morst met zijn kansen.

39' eerste helft, minuut 39. Mukairu verkwanselt een nieuwe mogelijkheid door eeuwenlang te wachten. De Nigeriaan beseft zelf dat hij beter moet doen in zulke fases. . Mukairu verkwanselt een nieuwe mogelijkheid door eeuwenlang te wachten. De Nigeriaan beseft zelf dat hij beter moet doen in zulke fases.

39' eerste helft, minuut 39. Beerschot schuift zowaar op richting het doel van de thuisploeg. . Beerschot schuift zowaar op richting het doel van de thuisploeg.

36' eerste helft, minuut 36. Meevaller voor Anderlecht. Wellenreuther laat een bom van Coulibaly als een hete aardappel vallen. Delcroix duwt Suzuki omver, maar er komt geen strafschop. Suzuki loopt immers buitenspel. . Meevaller voor Anderlecht Wellenreuther laat een bom van Coulibaly als een hete aardappel vallen. Delcroix duwt Suzuki omver, maar er komt geen strafschop. Suzuki loopt immers buitenspel.

35' eerste helft, minuut 35. Mukairu neemt een aflegger van Tau iets te ver mee naar de buitenkant. Zo wordt het erg lastig om een weg langs Vanhamel te vinden. . Mukairu neemt een aflegger van Tau iets te ver mee naar de buitenkant. Zo wordt het erg lastig om een weg langs Vanhamel te vinden.

34' eerste helft, minuut 34. Lukas Nmecha zit in de dubbele cijfers dit seizoen. . Lukas Nmecha zit in de dubbele cijfers dit seizoen.

33' eerste helft, minuut 33.

32' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 32 door Lukas Nmecha van Anderlecht. 1, 0. penalty Anderlecht Beerschot 90+1' 1 0

32' eerste helft, minuut 32.

32' eerste helft, minuut 32. Nmecha is kalm. Na een lange deliberatie van de VAR wordt de beslissing van Laforge bevestigd. Nmecha is niet van de wijs door de wachttijd en zet zijn strafschop netjes om. Anderlecht is goed op weg. . Nmecha is kalm Na een lange deliberatie van de VAR wordt de beslissing van Laforge bevestigd. Nmecha is niet van de wijs door de wachttijd en zet zijn strafschop netjes om. Anderlecht is goed op weg.

30' eerste helft, minuut 30. Strafschop! Laforge wijst naar de stip! Hij heeft handspel gezien van Pietermaat, die een kopbal van Miazga blokkeert. Maar is er wel sprake van handspel? . Strafschop! Laforge wijst naar de stip! Hij heeft handspel gezien van Pietermaat, die een kopbal van Miazga blokkeert. Maar is er wel sprake van handspel?

29' eerste helft, minuut 29. Prychynenko werkt Nmecha tegen de grond op de rand van de rechthoek. Sambi ziet zijn vrije trap afwijken in de muur en een halve meter naast vliegen. . Prychynenko werkt Nmecha tegen de grond op de rand van de rechthoek. Sambi ziet zijn vrije trap afwijken in de muur en een halve meter naast vliegen.

28' Gele kaart voor Dario van den Buijs van Beerschot tijdens eerste helft, minuut 28 Dario Van den Buijs Beerschot

27' eerste helft, minuut 27. Weinig dreiging. Al bij al heeft Anderlecht nog niet veel gevaarlijke aanvallen in elkaar gebokst. Beerschot houdt de boel centraal erg goed gesloten. . Weinig dreiging Al bij al heeft Anderlecht nog niet veel gevaarlijke aanvallen in elkaar gebokst. Beerschot houdt de boel centraal erg goed gesloten.

25' eerste helft, minuut 25. Het is een beetje afwachten hoe het gebrek aan training in de benen gaat kruipen bij Beerschot. Tom Boudeweel. Het is een beetje afwachten hoe het gebrek aan training in de benen gaat kruipen bij Beerschot. Tom Boudeweel

22' eerste helft, minuut 22. Amuzu en/of Nmecha hebben niet goed opgelet tijdens de training. Hun 'ingestudeerde' vrije trap gaat helemaal de mist in. . Amuzu en/of Nmecha hebben niet goed opgelet tijdens de training. Hun 'ingestudeerde' vrije trap gaat helemaal de mist in.

21' eerste helft, minuut 21.

20' eerste helft, minuut 20. Holzhauser kan na een foute aanname niet juist mikken. . Holzhauser kan na een foute aanname niet juist mikken.

19' eerste helft, minuut 19. Door de bijzondere omstandigheden en het gebrek aan ritme zien we een atypisch Beerschot, dat zich vooral richt op zijn verdedigende taken. Hier en daar wordt al tijd gestolen. . Door de bijzondere omstandigheden en het gebrek aan ritme zien we een atypisch Beerschot, dat zich vooral richt op zijn verdedigende taken. Hier en daar wordt al tijd gestolen.

16' eerste helft, minuut 16. Vervanging bij Beerschot, Marius Noubissi erin, Tarik Tissoudali eruit wissel Tarik Tissoudali Marius Noubissi

16' Lawrence op Vanhamel. Vanhamel is helemaal wakker na een woest kanonschot van Lawrence. Cullen wordt in de rebound afgeblokt. . eerste helft, minuut 16. Lawrence op Vanhamel Vanhamel is helemaal wakker na een woest kanonschot van Lawrence. Cullen wordt in de rebound afgeblokt.

15' eerste helft, minuut 15. Van den Buijs denkt slim te zijn en terug naar Vanhamel te koppen. Bijna knikt hij recht in zijn eigen winkelhaak, gelukkig staat Vanhamel op te letten. . Van den Buijs denkt slim te zijn en terug naar Vanhamel te koppen. Bijna knikt hij recht in zijn eigen winkelhaak, gelukkig staat Vanhamel op te letten.

13' eerste helft, minuut 13. Tissoudali twijfelt nog, Losada wil duidelijkheid. Uiteindelijk draaft de Nederlandse Marokkaan weer op, maar hij gaat er snel bij liggen. . Tissoudali twijfelt nog, Losada wil duidelijkheid. Uiteindelijk draaft de Nederlandse Marokkaan weer op, maar hij gaat er snel bij liggen.

11' eerste helft, minuut 11.

10' Tissoudali geveld. Sardella geeft Tissoudali een lichte tik in de zestien. Scheidsrechter Laforge ziet er geen strafschop in, maar bij het neerkomen bezeert Tissoudali zijn knie lelijk. Kan hij voort? . eerste helft, minuut 10. Tissoudali geveld Sardella geeft Tissoudali een lichte tik in de zestien. Scheidsrechter Laforge ziet er geen strafschop in, maar bij het neerkomen bezeert Tissoudali zijn knie lelijk. Kan hij voort?

8' eerste helft, minuut 8. Nmecha heeft oogkleppen op en ziet Tau niet lopen. De spits schiet zelf, maar houdt de bal niet laag. . Nmecha heeft oogkleppen op en ziet Tau niet lopen. De spits schiet zelf, maar houdt de bal niet laag.

7' eerste helft, minuut 7. Moet deze Percy Tau dan Brighton redden in de Premier League? Tom Boudeweel. Moet deze Percy Tau dan Brighton redden in de Premier League? Tom Boudeweel

6' eerste helft, minuut 6. Misser van Tau. Amuzu maakt ruimte voor de voorzet en vindt ook Tau, maar die schampt de bal. De Zuid-Afrikaan laat een uitstekende kans liggen in zijn laatste match voor Anderlecht. . Misser van Tau Amuzu maakt ruimte voor de voorzet en vindt ook Tau, maar die schampt de bal. De Zuid-Afrikaan laat een uitstekende kans liggen in zijn laatste match voor Anderlecht.

4' eerste helft, minuut 4. Vanhamel vangt een vrije trap op. Flitsend is het allemaal nog niet. . Vanhamel vangt een vrije trap op. Flitsend is het allemaal nog niet.

3' eerste helft, minuut 3. Tau voelt Pietermaat in zijn rug.

2' eerste helft, minuut 2. Anderlecht wil druk zetten, maar lijdt zelf balverlies. Suzuki is nog wat roestig, want zijn schot belandt ergens hoog in de tweede ring. . Anderlecht wil druk zetten, maar lijdt zelf balverlies. Suzuki is nog wat roestig, want zijn schot belandt ergens hoog in de tweede ring.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. De tweede paarse clash in iets meer dan een maand tijd is begonnen. Kan Anderlecht wraak nemen voor de heenronde en Beerschot in het Lotto Park over de knie leggen? . Aftrap De tweede paarse clash in iets meer dan een maand tijd is begonnen. Kan Anderlecht wraak nemen voor de heenronde en Beerschot in het Lotto Park over de knie leggen?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:08 vooraf, 18 uur 08. Corona was een persoonlijk drama voor Murillo. Hij had zijn familie al een jaar niet meer gezien. Ik heb de beslissing bij de groep gelegd. Vincent Kompany. Corona was een persoonlijk drama voor Murillo. Hij had zijn familie al een jaar niet meer gezien. Ik heb de beslissing bij de groep gelegd. Vincent Kompany

18:06 vooraf, 18 uur 06. We hebben 0% kans om te winnen. Hernan Losada. We hebben 0% kans om te winnen. Hernan Losada

17:50 vooraf, 17 uur 50. Anderlecht worstelt nu toch al een hele tijd met zichzelf en zijn status, maar in eigen huis bouwt het stilaan een stevige reputatie op. Sinds januari en de 1-2 tegen Club Brugge is het ongeslagen in het Lotto Park. Dat komt neer op een reeks van twaalf wedstrijden. . Anderlecht worstelt nu toch al een hele tijd met zichzelf en zijn status, maar in eigen huis bouwt het stilaan een stevige reputatie op. Sinds januari en de 1-2 tegen Club Brugge is het ongeslagen in het Lotto Park. Dat komt neer op een reeks van twaalf wedstrijden.

17:25 vooraf, 17 uur 25. Er staan spelers op het veld die niet getraind hebben, maar wij willen weer voetballen en genieten. Hernan Losada. Er staan spelers op het veld die niet getraind hebben, maar wij willen weer voetballen en genieten. Hernan Losada

17:22 vooraf, 17 uur 22. Opstelling Beerschot. Hernan Losada en zijn kern kenden een lange, maar fel verstoorde voorbereiding. Bijna drie weken geleden speelde Beerschot zijn laatste match, een verrassende nederlaag in Moeskroen. Halaimia, Vorogovski, Van den Buijs en Tissoudali zijn de vier die toen niet in de basis stonden, maar vandaag wel. . Opstelling Beerschot Hernan Losada en zijn kern kenden een lange, maar fel verstoorde voorbereiding. Bijna drie weken geleden speelde Beerschot zijn laatste match, een verrassende nederlaag in Moeskroen. Halaimia, Vorogovski, Van den Buijs en Tissoudali zijn de vier die toen niet in de basis stonden, maar vandaag wel.

17:18 vooraf, 17 uur 18. Opstelling Anderlecht. Vincent Kompany komt niet met verrassingen op de proppen. Anderlecht kan geen beroep doen op Murillo en dus schuift Sardella wellicht naar de rechtsachter. Linksachter Lawrence is de enige nieuwe naam aan de aftrap in vergelijking met de nederlaag in Charleroi. . Opstelling Anderlecht Vincent Kompany komt niet met verrassingen op de proppen. Anderlecht kan geen beroep doen op Murillo en dus schuift Sardella wellicht naar de rechtsachter. Linksachter Lawrence is de enige nieuwe naam aan de aftrap in vergelijking met de nederlaag in Charleroi.

17:01 vooraf, 17 uur 01. Beerschot heeft in de stand één puntje minder dan Anderlecht, maar heeft wel nog twee inhaalmatchen achter de hand. In de heenronde overbluften de Ratten hun tegenstander van vandaag, dus zullen ze bij Anderlecht wel op wraak zinnen. Die vorige ontmoeting is nog maar iets meer dan een maand geleden. Coulibaly en de onvermijdelijke Holzhauser zetten Beerschot toen op 2-0, de aansluiting van Nmecha kwam rijkelijk laat. . Beerschot heeft in de stand één puntje minder dan Anderlecht, maar heeft wel nog twee inhaalmatchen achter de hand. In de heenronde overbluften de Ratten hun tegenstander van vandaag, dus zullen ze bij Anderlecht wel op wraak zinnen. Die vorige ontmoeting is nog maar iets meer dan een maand geleden. Coulibaly en de onvermijdelijke Holzhauser zetten Beerschot toen op 2-0, de aansluiting van Nmecha kwam rijkelijk laat.

27-12-2020 27-12-2020.

15:41 vooraf, 15 uur 41. Beerschot heeft genoeg gezonde spelers. Beerschot vreesde de voorbije dagen dat het niet aan genoeg spelers zou geraken voor de match op Anderlecht door een corona-uitbraak. Maar die leek gisteren al min of meer onder controle en de laatste testen op zaterdag waren positief (want bijna allemaal negatief) voor de jongens van Hernan Losada. Alvast een kopzorg minder voor de 2 teams en de kalendermaker. . Beerschot heeft genoeg gezonde spelers Beerschot vreesde de voorbije dagen dat het niet aan genoeg spelers zou geraken voor de match op Anderlecht door een corona-uitbraak. Maar die leek gisteren al min of meer onder controle en de laatste testen op zaterdag waren positief (want bijna allemaal negatief) voor de jongens van Hernan Losada. Alvast een kopzorg minder voor de 2 teams en de kalendermaker.

15:41 - Vooraf Vooraf, 15 uur 41

Opstelling Anderlecht. Timon Wellenreuther, Killian Sardella, Matt Miazga, Hannes Delcroix, Kemar Lawrence, Albert Sambi Lokonga, Percy Tau, Josh Cullen, Francis Amuzu, Lukas Nmecha, Paul Mukairu Opstelling Anderlecht Paul Mukairu, Lukas Nmecha, Francis Amuzu, Josh Cullen, Percy Tau, Albert Sambi Lokonga, Kemar Lawrence, Hannes Delcroix, Matt Miazga, Killian Sardella, Timon Wellenreuther

Opstelling Beerschot. Mike Vanhamel, Denis Prychynenko, Jan van den Bergh, Dario van den Buijs, Mohamed Reda Halaimia, Ismaila Coulibaly, Raphael Holzhauser, Tom Pietermaat, Yan Vorogovskiy, Musashi Suzuki, Tarik Tissoudali Opstelling Beerschot Tarik Tissoudali, Musashi Suzuki, Yan Vorogovskiy, Tom Pietermaat, Raphael Holzhauser, Ismaila Coulibaly, Mohamed Reda Halaimia, Dario van den Buijs, Jan van den Bergh, Denis Prychynenko, Mike Vanhamel