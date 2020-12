LIVE: Beent Beerschot Antwerp bij of kruipt STVV weg uit de gevarenzone?

32' eerste helft, minuut 32. Een vrije trap van Holzhauser en dan is het toch even alle hens aan dek bij STVV. De Oostenrijker dropt de bal in de zestien, maar niemand kan erbij en Schmidt vangt het kleinood op. . Een vrije trap van Holzhauser en dan is het toch even alle hens aan dek bij STVV. De Oostenrijker dropt de bal in de zestien, maar niemand kan erbij en Schmidt vangt het kleinood op.

28' eerste helft, minuut 28. De mond is gespoeld, het bloed is weg en dus kan Van den Bergh zijn wedstrijd hervatten . De mond is gespoeld, het bloed is weg en dus kan Van den Bergh zijn wedstrijd hervatten

25' eerste helft, minuut 25. Van den Bergh even uitgeteld. Van den Bergh probeert de aanstormende Nazon op te vangen en krijgt in het duel een stevige tik in zijn gelaat van de aanvaller. Hij blijft uitgeteld liggen en moet duidelijk even bekomen. Scheidstrechter Dierick zag er geen graten in en ook de VAR grijpt niet in . Van den Bergh even uitgeteld Van den Bergh probeert de aanstormende Nazon op te vangen en krijgt in het duel een stevige tik in zijn gelaat van de aanvaller. Hij blijft uitgeteld liggen en moet duidelijk even bekomen. Scheidstrechter Dierick zag er geen graten in en ook de VAR grijpt niet in

24' eerste helft, minuut 24. Sanusi waagt zijn kans met een wel erg verre knal. Zijn poging krijgt behoorlijk wat effect mee, maar Schmidt laat zich niet verrassen. . Sanusi waagt zijn kans met een wel erg verre knal. Zijn poging krijgt behoorlijk wat effect mee, maar Schmidt laat zich niet verrassen.

22' eerste helft, minuut 22.

18' eerste helft, minuut 18. Beerschot raakt voorlopig niet in de wedstrijd. Schmidt heeft nog niet veel werk gehad. Al moet het gezegd, dat geldt ook voor Vanhamel. . Beerschot raakt voorlopig niet in de wedstrijd. Schmidt heeft nog niet veel werk gehad. Al moet het gezegd, dat geldt ook voor Vanhamel.

17' eerste helft, minuut 17. Colidio net naast. Nazon legt de bal goed breed voor Colidio. Die haalt vanaf de rand van de zestien in één tijd uit. Zijn schot zoeft voorlangs. Beerschot komt met de schrik vrij. . Colidio net naast Nazon legt de bal goed breed voor Colidio. Die haalt vanaf de rand van de zestien in één tijd uit. Zijn schot zoeft voorlangs. Beerschot komt met de schrik vrij.

13' eerste helft, minuut 13. De slordigheden blijven STVV de das omdoen. Colidio wordt perfect gelanceerd op links, maar verknalt een wenkende kans met een slechte baltoets. . De slordigheden blijven STVV de das omdoen. Colidio wordt perfect gelanceerd op links, maar verknalt een wenkende kans met een slechte baltoets.

8' eerste helft, minuut 8. STVV probeert de forcing te voeren, maar het loopt steevast fout in de beslissende fase. Er is nog wat finetuning nodig bij de thuisploeg. . STVV probeert de forcing te voeren, maar het loopt steevast fout in de beslissende fase. Er is nog wat finetuning nodig bij de thuisploeg.

6' eerste helft, minuut 6. Ene Suzuki doet niet onder voor de andere. Ook de Suzuki van Beerschot laat zich gelden. Hij haalt uit in de draai, maar zijn schot is niet gekadreerd. Het is voor beide ploegen nog wat zoeken. . Ene Suzuki doet niet onder voor de andere Ook de Suzuki van Beerschot laat zich gelden. Hij haalt uit in de draai, maar zijn schot is niet gekadreerd. Het is voor beide ploegen nog wat zoeken.

3' eerste helft, minuut 3. Suzuki krijgt plots ruimte om te knallen en mikt van net buiten de zestien naast. Meteen een eerste waarschuwing voor Beerschot. . Suzuki krijgt plots ruimte om te knallen en mikt van net buiten de zestien naast. Meteen een eerste waarschuwing voor Beerschot.

2' eerste helft, minuut 2.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Ze zijn eraan begonnen op Stayen. Trekt STVV de goede lijn door of knoopt Beerschot weer aan met de zege? . Aftrap Ze zijn eraan begonnen op Stayen. Trekt STVV de goede lijn door of knoopt Beerschot weer aan met de zege?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:34 vooraf, 20 uur 34. Derde keer, goede keer voor Beerschot? De laatste 2 bezoeken aan Stayen leverden Beerschot slechts 1 punt op. Zowel in 2018 als in 2019 troffen Beerschot en STVV elkaar in Play-off II. In 2018 won STVV de thuiswedstrijd met 3-2, in 2019 werd het 2-2 op Stayen. . Derde keer, goede keer voor Beerschot? De laatste 2 bezoeken aan Stayen leverden Beerschot slechts 1 punt op. Zowel in 2018 als in 2019 troffen Beerschot en STVV elkaar in Play-off II. In 2018 won STVV de thuiswedstrijd met 3-2, in 2019 werd het 2-2 op Stayen.

20:29 vooraf, 20 uur 29. Meeste doelpunten én meeste tegentreffers. Beerschot trof dit seizoen al 39 keer raak in 17 wedstrijden. Geen enkele ploeg in 1A doet voorlopig beter en dat terwijl Beerschot 2 wedstrijden minder gespeeld heeft dan de meeste andere teams. Ter vergelijking, STVV zit aan 22 treffers in 18 wedstrijden. Kleine kanttekening: Beerschot incasseerde ook 39 goals en is daarmee de slechtste leerling van de klas in 1A. . Meeste doelpunten én meeste tegentreffers Beerschot trof dit seizoen al 39 keer raak in 17 wedstrijden. Geen enkele ploeg in 1A doet voorlopig beter en dat terwijl Beerschot 2 wedstrijden minder gespeeld heeft dan de meeste andere teams. Ter vergelijking, STVV zit aan 22 treffers in 18 wedstrijden. Kleine kanttekening: Beerschot incasseerde ook 39 goals en is daarmee de slechtste leerling van de klas in 1A.

20:19 vooraf, 20 uur 19. Opnieuw doelpuntenfestival? De vorige confrontatie tussen Beerschot en STVV draaide uit op een waar doelpuntenfestival. Beerschot stond toen na 40 minuten al 5-0 voor. Het werd uiteindelijk 6-3 op het Kiel. . Opnieuw doelpuntenfestival? De vorige confrontatie tussen Beerschot en STVV draaide uit op een waar doelpuntenfestival. Beerschot stond toen na 40 minuten al 5-0 voor. Het werd uiteindelijk 6-3 op het Kiel.

20:17 vooraf, 20 uur 17. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1344358399555862535

20:14 vooraf, 20 uur 14. Slechts één verandering bij STVV. Daar wordt de geschorste Asamoah vervangen door Konaté. Voorts rekent Peter Maes op dezelfde 10 die afgelopen zaterdag begonnen tegen Standard. . Slechts één verandering bij STVV. Daar wordt de geschorste Asamoah vervangen door Konaté. Voorts rekent Peter Maes op dezelfde 10 die afgelopen zaterdag begonnen tegen Standard.

20:09 vooraf, 20 uur 09. 3 wissels bij Beerschot. Bij Beerschot kan trainer Hernan Losada geen beroep doen op de geblesseerden Halaimia en Tissoudali. Prychynenko verhuist dan weer naar de bank. Zo komen Sanusi, Frans en Bourdin aan de aftrap. . 3 wissels bij Beerschot Bij Beerschot kan trainer Hernan Losada geen beroep doen op de geblesseerden Halaimia en Tissoudali. Prychynenko verhuist dan weer naar de bank. Zo komen Sanusi, Frans en Bourdin aan de aftrap.

20:08 vooraf, 20 uur 08. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1344357782242340864

20:08 vooraf, 20 uur 08. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1344354165531799553

09:18 vooraf, 09 uur 18. De eerste doelstelling was nog enkele punten pakken voor Nieuwjaar. Maar zes punten tegen Zulte en Standard waren onverhoopt. De volgende doelstelling is de kloof verder dichten en een reserve creëren. Peter Maes op de persconferentie. De eerste doelstelling was nog enkele punten pakken voor Nieuwjaar. Maar zes punten tegen Zulte en Standard waren onverhoopt. De volgende doelstelling is de kloof verder dichten en een reserve creëren. Peter Maes op de persconferentie

09:13 Beerschot-Coach Losada knalde er twee binnen tegen STVV in 2011. vooraf, 09 uur 13. Beerschot-Coach Losada knalde er twee binnen tegen STVV in 2011. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1343965002206642176

09:02 vooraf, 09 uur 02. STVV-Beerschot. Peter Maes heeft met STVV een 6 op 9 te pakken. STVV won zijn afgelopen twee wedstrijden tegen Zulte Waregem en Standard, maar met een 17e stek staan de Limburgers nog steeds op een degradatieplek. Beerschot doet het dit seizoen een pak beter en heeft plek zeven beet. Maar de laatste weken zit de Antwerpse club in een dipje. Nederlagen tegen Anderlecht, maar vooral tegen Moeskroen en Eupen, kwamen ongetwijfeld hard aan. Bij winst voor STVV kruipt het weg uit de gevarenzone, Beerschot kan met een driepunter dan weer op gelijke hoogte komen met rivaal Antwerp, dat momenteel op de vijfde plek staat. . STVV-Beerschot Peter Maes heeft met STVV een 6 op 9 te pakken. STVV won zijn afgelopen twee wedstrijden tegen Zulte Waregem en Standard, maar met een 17e stek staan de Limburgers nog steeds op een degradatieplek.

Beerschot doet het dit seizoen een pak beter en heeft plek zeven beet. Maar de laatste weken zit de Antwerpse club in een dipje. Nederlagen tegen Anderlecht, maar vooral tegen Moeskroen en Eupen, kwamen ongetwijfeld hard aan.

Bij winst voor STVV kruipt het weg uit de gevarenzone, Beerschot kan met een driepunter dan weer op gelijke hoogte komen met rivaal Antwerp, dat momenteel op de vijfde plek staat.

09:01 vooraf, 09 uur 01. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1344191533323595776

09:01 - Vooraf Vooraf, 09 uur 01

Opstelling STVV. Daniel Schmidt, Maximiliano Caufriez, Jonathan Buatu, Jorge Teixeira, Pol García, Liberato Cacace, Mory Konaté, Facundo Colidio, Steve de Ridder, Yuma Suzuki, Duckens Nazon Opstelling STVV Duckens Nazon, Yuma Suzuki, Steve de Ridder, Facundo Colidio, Mory Konaté, Liberato Cacace, Pol García, Jorge Teixeira, Jonathan Buatu, Maximiliano Caufriez, Daniel Schmidt

Opstelling Beerschot. Mike Vanhamel, Frédéric Frans, Dario van den Buijs, Jan van den Bergh, Yan Vorogovskiy, Ryan Sanusi, Tom Pietermaat, Ismaila Coulibaly, Pierre Bourdin, Musashi Suzuki, Raphael Holzhauser Opstelling Beerschot Raphael Holzhauser, Musashi Suzuki, Pierre Bourdin, Ismaila Coulibaly, Tom Pietermaat, Ryan Sanusi, Yan Vorogovskiy, Jan van den Bergh, Dario van den Buijs, Frédéric Frans, Mike Vanhamel