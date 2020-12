Mata redt Club Brugge op de lijn, daarna is de blauw-zwarte trein vertrokken

KV Mechelen - Club Brugge in een notendop:

Bekijk de goals uit KV Mechelen - Club Brugge (0-3)

Diatta en Vanaken laten de kansen liggen

Bij Club hadden ze nog iets recht te zetten na het 2-2-gelijkspel tegen KV Mechelen in de heenronde. Maar in het eerste halfuur liep het niet goed bij de landskampioen. Te veel slordigheden, al kon dat ook gezegd worden over het spel van KV Mechelen.

Pas op het halfuur was Club een eerste keer gevaarlijk, maar het was wel meteen een kans die kon tellen. Na balverlies bij KV Mechelen bracht Vanaken Diatta alleen voor Thoelen. De 0-1 leek in de maak, maar de Senegalees mikte naast. KV Mechelen reageerde meteen met een uitstekende kopbalkans voor Vranckx, maar ook hij kon zijn poging niet kadreren.

Tien minuten voor de rust speelden beide ploegen een sterkhouder kwijt. Lang viel geblesseerd uit bij Club, Defour overkwam hetzelfde bij de thuisploeg. Club kwam die opdoffer het best te boven. Vlak voor de rust schilderde De Ketelaere een vrije trap perfect op het hoofd van Vanaken, maar met een ultieme reflex voorkwam Thoelen de 0-1.