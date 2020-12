LIVE: Doelhout houdt Club van de 0-1, Vanaken treft de paal en Diatta de lat

70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij KV Mechelen, Sheldon Bateau erin, Rocky Bushiri eruit wissel Rocky Bushiri Sheldon Bateau

69' tweede helft, minuut 69. GOAL: 69' Diatta 0-1 Club heeft zijn verdiende voorsprong dan toch te pakken. Na een knappe actie brengt De Ketelaere de bal laag voor doel. Daar frommelt Diatta de bal met wat hulp van Kaya in doel. . GOAL: 69' Diatta 0-1 Club heeft zijn verdiende voorsprong dan toch te pakken. Na een knappe actie brengt De Ketelaere de bal laag voor doel. Daar frommelt Diatta de bal met wat hulp van Kaya in doel.

69' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 69 door Krépin Diatta van Club Brugge. 0, 1. goal KV Mechelen Club Brugge 71' 0 1

68' tweede helft, minuut 68. KV Mechelen geeft nog eens wat tegengas in deze boeiende tweede helft. Mrabti pakt uit met een verre knal, maar zijn schot gaat naast. . KV Mechelen geeft nog eens wat tegengas in deze boeiende tweede helft. Mrabti pakt uit met een verre knal, maar zijn schot gaat naast.

66' tweede helft, minuut 66. Diatta tegen de lat! Het doelhout is alweer spelbreker voor Club Brugge! Dit keer is het Diatta die een lage voorzet van De Ketelaere in één tijd tegen de lat verlengt. . Diatta tegen de lat! Het doelhout is alweer spelbreker voor Club Brugge! Dit keer is het Diatta die een lage voorzet van De Ketelaere in één tijd tegen de lat verlengt.

65' tweede helft, minuut 65. Op basis van het aantal kansen verdient Club de voorsprong, maar ook KV Mechelen was er al dicht bij. Met nog 25 minuten te gaan kan deze wedstrijd nog alle kanten uit. . Op basis van het aantal kansen verdient Club de voorsprong, maar ook KV Mechelen was er al dicht bij. Met nog 25 minuten te gaan kan deze wedstrijd nog alle kanten uit.

63' Gele kaart voor Rocky Bushiri van KV Mechelen tijdens tweede helft, minuut 63 Rocky Bushiri KV Mechelen

62' tweede helft, minuut 62. Vanaken tegen de paal! KV Mechelen komt opnieuw met de schrik vrij! Rits legt de bal perfect klaar voor Vanaken, maar die mikt in één tijd op de paal. Het zit hem voorlopig nog niet mee in zijn 200e competitiewedstrijd voor Club. . Vanaken tegen de paal! KV Mechelen komt opnieuw met de schrik vrij! Rits legt de bal perfect klaar voor Vanaken, maar die mikt in één tijd op de paal. Het zit hem voorlopig nog niet mee in zijn 200e competitiewedstrijd voor Club.

60' tweede helft, minuut 60. Diatta vergeet af te werken. Rits stuurt Diatta de zestien in met een uitstekende doorsteekpass. Wernersson laat zich ringeloren, maar Diatta besluit in het zijnet. . Diatta vergeet af te werken Rits stuurt Diatta de zestien in met een uitstekende doorsteekpass. Wernersson laat zich ringeloren, maar Diatta besluit in het zijnet.

59' tweede helft, minuut 59. Een tweede wissel bij Club na de noodgedwongen vervanging van Lang in de eerste helft. Deli neemt de plaats in van Balanta. . Een tweede wissel bij Club na de noodgedwongen vervanging van Lang in de eerste helft. Deli neemt de plaats in van Balanta.

58' tweede helft, minuut 58. Vervanging bij Club Brugge, Simon Deli erin, Éder Balanta eruit wissel Éder Balanta Simon Deli

53' tweede helft, minuut 53. Storm zet zich door met enkel nog Kossounou voor zich. Zijn schot is uiteindelijk te slap, Mignolet gaat goed plat. KV Mechelen blijft wel vol voor zijn kansen gaan. . Storm zet zich door met enkel nog Kossounou voor zich. Zijn schot is uiteindelijk te slap, Mignolet gaat goed plat. KV Mechelen blijft wel vol voor zijn kansen gaan.

50' tweede helft, minuut 50. Mata redt Club! Wat een kans voor KV Mechelen! Schoofs schudt een heerlijke dribbel uit zijn sloffen op rechts en brengt de bal tot bij de vrijstaande Walsh. Die besluit in één tijd op doel, maar Mata kan de bal nog van de lijn halen. . Mata redt Club! Wat een kans voor KV Mechelen! Schoofs schudt een heerlijke dribbel uit zijn sloffen op rechts en brengt de bal tot bij de vrijstaande Walsh. Die besluit in één tijd op doel, maar Mata kan de bal nog van de lijn halen.

49' tweede helft, minuut 49. KV Mechelen blijft achteraan toch de fouten opstapelen. Bushiri levert dicht bij het eigen doel de bal zomaar in bij Diatta. Die legt de bal goed terug naar Vanaken, maar zijn schot komt er niet goed uit. . KV Mechelen blijft achteraan toch de fouten opstapelen. Bushiri levert dicht bij het eigen doel de bal zomaar in bij Diatta. Die legt de bal goed terug naar Vanaken, maar zijn schot komt er niet goed uit.

47' tweede helft, minuut 47. Club kiest toch meteen voor de aanval. Het laat zich raden dat Clement toch niet helemaal tevreden was over het Brugse spel in de eerste helft. . Club kiest toch meteen voor de aanval. Het laat zich raden dat Clement toch niet helemaal tevreden was over het Brugse spel in de eerste helft.

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Geen doelpunten in de eerste helft, krijgen we die wel te zien in de tweede helft? We zijn weer vertrokken! . 2e helft Geen doelpunten in de eerste helft, krijgen we die wel te zien in de tweede helft? We zijn weer vertrokken!

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+5' eerste helft, minuut 50. Rust. Na een povere eerste helft gaan KV Mechelen en Club Brugge rusten met 0-0. Dat had ook anders gekund. Club kwam tot 2 keer toe dicht bij de 0-1. Diatta liet een stevige misser noteren, Thoelen hield Vanaken dan weer van een treffer met een knappe redding. . Rust Na een povere eerste helft gaan KV Mechelen en Club Brugge rusten met 0-0. Dat had ook anders gekund. Club kwam tot 2 keer toe dicht bij de 0-1. Diatta liet een stevige misser noteren, Thoelen hield Vanaken dan weer van een treffer met een knappe redding.

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Thoelen voorkomt de 0-1! Club komt net voor de rust bijna op voorsprong. De Ketelaere schildert een vrije trap perfect op het hoofd van Vanaken, maar met een ultieme reflex kan Thoelen de bal nog in hoekschop werken. . Thoelen voorkomt de 0-1! Club komt net voor de rust bijna op voorsprong. De Ketelaere schildert een vrije trap perfect op het hoofd van Vanaken, maar met een ultieme reflex kan Thoelen de bal nog in hoekschop werken.

45' Gele kaart voor Nikola Storm van KV Mechelen tijdens eerste helft, minuut 45 Nikola Storm KV Mechelen

44' eerste helft, minuut 44. Storm haalt de oprukkende Mata onderuit en loopt tegen een terechte gele kaart aan. De tweede al bij de thuisploeg. . Storm haalt de oprukkende Mata onderuit en loopt tegen een terechte gele kaart aan. De tweede al bij de thuisploeg.

43' eerste helft, minuut 43. Rits test Thoelen. Met de rust stilaan in zicht blijft het hopen op beterschap in deze wel erg bedroevende afsluiter van de 18e speeldag. Nieuw balverlies bij KV Mechelen geeft Rits nog eens de kans om op doel te knallen, maar Thoelen heeft al moeilijkere reddingen moeten uitvoeren. . Rits test Thoelen Met de rust stilaan in zicht blijft het hopen op beterschap in deze wel erg bedroevende afsluiter van de 18e speeldag. Nieuw balverlies bij KV Mechelen geeft Rits nog eens de kans om op doel te knallen, maar Thoelen heeft al moeilijkere reddingen moeten uitvoeren.

41' Gele kaart voor Thibaut Peyre van KV Mechelen tijdens eerste helft, minuut 41 Thibaut Peyre KV Mechelen

38' eerste helft, minuut 38. Vervanging bij KV Mechelen, Onur Kaya erin, Steven Defour eruit wissel Steven Defour Onur Kaya

38' eerste helft, minuut 38. Kaya vervangt Defour. Ook voor Defour zit de wedstrijd erop. Hij wordt noodgedwongen vervangen door Kaya. . Kaya vervangt Defour Ook voor Defour zit de wedstrijd erop. Hij wordt noodgedwongen vervangen door Kaya.

37' eerste helft, minuut 37. Vervanging bij Club Brugge, David Chidozie Okereke erin, Noa Lang eruit wissel Noa Lang David Chidozie Okereke

37' eerste helft, minuut 37. Exit Lang, ook blessure voor Defour? Ook bij KV Mechelen zijn er blessurezorgen, Defour heeft ook verzorging nodig. Bij Club wordt de onfortuinlijke Lang intussen vervangen door Okereke. . Exit Lang, ook blessure voor Defour? Ook bij KV Mechelen zijn er blessurezorgen, Defour heeft ook verzorging nodig. Bij Club wordt de onfortuinlijke Lang intussen vervangen door Okereke.

35' eerste helft, minuut 35. Blessure voor Lang. Zorgen bij Club, want Lang gaat plots zitten en heeft verzorging nodig. Spelen de bezoekers hier een sterkhouder kwijt? . Blessure voor Lang Zorgen bij Club, want Lang gaat plots zitten en heeft verzorging nodig. Spelen de bezoekers hier een sterkhouder kwijt?

33' eerste helft, minuut 33. Vranckx kopt over! Daar is de reactie van de thuisploeg. Wernersson kan zich doorzetten op links en gooit de bal voor doel. Het levert een uitstekende kopbalkans op voor Vranckx, maar die kan zijn poging niet kadreren. . Vranckx kopt over! Daar is de reactie van de thuisploeg. Wernersson kan zich doorzetten op links en gooit de bal voor doel. Het levert een uitstekende kopbalkans op voor Vranckx, maar die kan zijn poging niet kadreren.

30' eerste helft, minuut 30. Wat een misser van Diatta! Diatta laat de 0-1 liggen! Na balverlies bij KV Mechelen brengt Vanaken hem oog in oog met Thoelen, maar Diatta besluit net naast. Hier komt de thuisploeg bijzonder goed weg! . Wat een misser van Diatta! Diatta laat de 0-1 liggen! Na balverlies bij KV Mechelen brengt Vanaken hem oog in oog met Thoelen, maar Diatta besluit net naast. Hier komt de thuisploeg bijzonder goed weg!

28' eerste helft, minuut 28. Rits in één tijd ver naast. Snelle omschakeling van Club na een foutje van Bushiri. Diatta gaat ervandoor en gooit de bal voor doel. Daar probeert Rits het in één tijd, maar zijn schot gaat ruim naast. Hij had ook de tijd om de bal te controleren, dat was misschien een betere keuze geweest. . Rits in één tijd ver naast Snelle omschakeling van Club na een foutje van Bushiri. Diatta gaat ervandoor en gooit de bal voor doel. Daar probeert Rits het in één tijd, maar zijn schot gaat ruim naast. Hij had ook de tijd om de bal te controleren, dat was misschien een betere keuze geweest.

26' eerste helft, minuut 26. Club verspeelt weer te makkelijk de bal achteraan, maar KV Mechelen speelt het niet goed uit. De pass opzij van Storm wordt onderschept door Mata en zo wordt het weer een makkelijke opraper voor Mignolet. . Club verspeelt weer te makkelijk de bal achteraan, maar KV Mechelen speelt het niet goed uit. De pass opzij van Storm wordt onderschept door Mata en zo wordt het weer een makkelijke opraper voor Mignolet.

23' eerste helft, minuut 23. Pover spel. De slordigheden stapelen zich op, ook Vanaken lijdt balverlies. Het is voorlopig armoe troef in het AFAS Stadion. Meer dan een flauwe kopbal van Walsh hebben we nog niet gezien. . Pover spel De slordigheden stapelen zich op, ook Vanaken lijdt balverlies. Het is voorlopig armoe troef in het AFAS Stadion. Meer dan een flauwe kopbal van Walsh hebben we nog niet gezien.

20' eerste helft, minuut 20. Er zit zoveel afval in het spel, zowel bij KV Mechelen als bij Club Brugge. Er valt weinig te beleven. Tom Boudeweel op Radio 1. Er zit zoveel afval in het spel, zowel bij KV Mechelen als bij Club Brugge. Er valt weinig te beleven. Tom Boudeweel op Radio 1

16' eerste helft, minuut 16. De Ketelaere wordt bijna in stelling gebracht door Lang, maar Peyre kan de bal in hoekschop werken. Daarop wordt de bal simpel geplukt door Thoelen. . De Ketelaere wordt bijna in stelling gebracht door Lang, maar Peyre kan de bal in hoekschop werken. Daarop wordt de bal simpel geplukt door Thoelen.

13' eerste helft, minuut 13. Club slaagt er nog niet in om Thoelen het leven zuur te maken. Het blijft voor de bezoekers bovendien opletten voor de snedige counters van KV Mechelen. . Club slaagt er nog niet in om Thoelen het leven zuur te maken. Het blijft voor de bezoekers bovendien opletten voor de snedige counters van KV Mechelen.

11' eerste helft, minuut 11. Het begin was voor Club Brugge, maar nu doet KV Mechelen toch goed mee. Tom Boudeweel op Radio 1. Het begin was voor Club Brugge, maar nu doet KV Mechelen toch goed mee. Tom Boudeweel op Radio 1

10' eerste helft, minuut 10. Beide ploegen schuwen de felle duels niet. Het zorgt voor een pittige wedstrijd, maar voorlopig zonder doelgevaar. . Beide ploegen schuwen de felle duels niet. Het zorgt voor een pittige wedstrijd, maar voorlopig zonder doelgevaar.

9' eerste helft, minuut 9. Knappe aanval van KV Mechelen in de omschakeling. Hairemans dropt de bal in de zestien en daar kopt Walsh in één tijd over doel. . Knappe aanval van KV Mechelen in de omschakeling. Hairemans dropt de bal in de zestien en daar kopt Walsh in één tijd over doel.

6' eerste helft, minuut 6. Bijna een sterke counter van KV Mechelen na een knappe actie van Storm, maar Mata voorkomt met een ultieme ingreep op het middenveld een eerste kans voor de thuisploeg. . Bijna een sterke counter van KV Mechelen na een knappe actie van Storm, maar Mata voorkomt met een ultieme ingreep op het middenveld een eerste kans voor de thuisploeg.

3' eerste helft, minuut 3. Thoelen komt goed weg wanneer hij de bal slecht wegwerkt. Bijna recht in de voeten van Vanaken, maar die kan er net niet bij. . Thoelen komt goed weg wanneer hij de bal slecht wegwerkt. Bijna recht in de voeten van Vanaken, maar die kan er net niet bij.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Club Brugge brengt de bal aan het rollen. Deelt het een nieuwe tik uit aan het al geplaagde KV Mechelen? . Aftrap Club Brugge brengt de bal aan het rollen. Deelt het een nieuwe tik uit aan het al geplaagde KV Mechelen?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:39 vooraf, 20 uur 39. Onderlinge duels. KV Mechelen kon dit seizoen een onverhoopt punt pakken op bezoek bij Club, maar heeft toch vooral nare herinneringen aan de confrontaties met de regerende landskampioen. Vorig seizoen kreeg het thuis een 0-5-pandoering en ging het ook in Brugge met 3-0 de boot in. Ook 2 seizoenen eerder, voor het intermezzo in 1B, pakte KV Mechelen 0 op 6 tegen Club. . Onderlinge duels KV Mechelen kon dit seizoen een onverhoopt punt pakken op bezoek bij Club, maar heeft toch vooral nare herinneringen aan de confrontaties met de regerende landskampioen. Vorig seizoen kreeg het thuis een 0-5-pandoering en ging het ook in Brugge met 3-0 de boot in. Ook 2 seizoenen eerder, voor het intermezzo in 1B, pakte KV Mechelen 0 op 6 tegen Club.

20:36 vooraf, 20 uur 36. We hebben goed gepresteerd in de topwedstrijden in de competitie en in de Champions League, maar we hebben te veel punten laten liggen in de andere wedstrijden. Dat mag vandaag niet gebeuren. We moeten op die eerste plaats blijven staan, dat is superbelangrijk. Philippe Clement. We hebben goed gepresteerd in de topwedstrijden in de competitie en in de Champions League, maar we hebben te veel punten laten liggen in de andere wedstrijden. Dat mag vandaag niet gebeuren. We moeten op die eerste plaats blijven staan, dat is superbelangrijk. Philippe Clement

20:33 vooraf, 20 uur 33. KV Mechelen voelt onderaan het klassement de hete adem van zowel Moeskroen als rode lantaarn STVV. Moeskroen pakte dinsdagavond een punt tegen OHL en heeft nu net als KV Mechelen 14 punten. STVV zag zijn wedstrijd tegen Beerschot uitgesteld worden en volgt op amper 3 punten van KVM. . KV Mechelen voelt onderaan het klassement de hete adem van zowel Moeskroen als rode lantaarn STVV. Moeskroen pakte dinsdagavond een punt tegen OHL en heeft nu net als KV Mechelen 14 punten. STVV zag zijn wedstrijd tegen Beerschot uitgesteld worden en volgt op amper 3 punten van KVM.

20:31 vooraf, 20 uur 31. Ik heb al wat watertjes doorzwommen als assistent, dus het komt wel goed. We hebben alles goed doorgesproken en zijn goed voorbereid op deze wedstrijd. Sven Swinnen. Ik heb al wat watertjes doorzwommen als assistent, dus het komt wel goed. We hebben alles goed doorgesproken en zijn goed voorbereid op deze wedstrijd. Sven Swinnen

20:27 vooraf, 20 uur 27. Club heeft beste defensie. Geen enkele ploeg slikte tot dusver minder doelpunten dan Club Brugge. Na 16 competitiewedstrijden staat de teller op 11, Club wist ook 7 keer de nul te houden. Ter vergelijking, KV Mechelen zit al aan 31 tegendoelpunten en kon nog maar 2 keer de nul houden. . Club heeft beste defensie Geen enkele ploeg slikte tot dusver minder doelpunten dan Club Brugge. Na 16 competitiewedstrijden staat de teller op 11, Club wist ook 7 keer de nul te houden. Ter vergelijking, KV Mechelen zit al aan 31 tegendoelpunten en kon nog maar 2 keer de nul houden.

20:25 vooraf, 20 uur 25. KV Mechelen kon dit seizoen nog maar 3 keer winnen, voor het laatst eind vorige maand op bezoek bij Zulte Waregem. Sindsdien volgde een magere 2 op 12. Afgelopen zondag ging KV Mechelen op eigen veld nog onderuit tegen degradatieconcurrent Waasland-Beveren. . KV Mechelen kon dit seizoen nog maar 3 keer winnen, voor het laatst eind vorige maand op bezoek bij Zulte Waregem. Sindsdien volgde een magere 2 op 12. Afgelopen zondag ging KV Mechelen op eigen veld nog onderuit tegen degradatieconcurrent Waasland-Beveren.

20:23 vooraf, 20 uur 23. Gelijkspel in de heenwedstrijd. De heenwedstrijd tegen Club Brugge draaide voor KV Mechelen uit op een onverhoopt 2-2-gelijkspel. Vormer en Lang zetten Club toen nog voor het halfuur op weg naar de zege, maar De Camargo en Schoofs sleepten alsnog een punt in de wacht voor KV Mechelen. . Gelijkspel in de heenwedstrijd De heenwedstrijd tegen Club Brugge draaide voor KV Mechelen uit op een onverhoopt 2-2-gelijkspel. Vormer en Lang zetten Club toen nog voor het halfuur op weg naar de zege, maar De Camargo en Schoofs sleepten alsnog een punt in de wacht voor KV Mechelen.

20:22 vooraf, 20 uur 22. Club Brugge ging dit seizoen nog maar 3 keer onderuit in de Jupiler Pro League. De laatste uitschuiver was eind oktober bij Oud-Heverlee Leuven. In de daaropvolgende 6 wedstrijden liet Club enkel nog punten liggen tegen Moeskroen en jawel, KV Mechelen. . Club Brugge ging dit seizoen nog maar 3 keer onderuit in de Jupiler Pro League. De laatste uitschuiver was eind oktober bij Oud-Heverlee Leuven. In de daaropvolgende 6 wedstrijden liet Club enkel nog punten liggen tegen Moeskroen en jawel, KV Mechelen.

20:10 vooraf, 20 uur 10. Thoelen in doel, ook Defour in de basis bij KV Mechelen. Verrassing in doel bij KV Mechelen, waar Thoelen de voorkeur krijgt op Coucke. Ook Kaya moet vrede nemen met een plaats op de bank. Voet verdwijnt uit de basis na een coronabesmetting. Defour en Bushiri komen zo aan de aftrap. . Thoelen in doel, ook Defour in de basis bij KV Mechelen Verrassing in doel bij KV Mechelen, waar Thoelen de voorkeur krijgt op Coucke. Ook Kaya moet vrede nemen met een plaats op de bank. Voet verdwijnt uit de basis na een coronabesmetting. Defour en Bushiri komen zo aan de aftrap.

20:06 vooraf, 20 uur 06. Kan KV Mechelen winnen onder Swinnen? Zoals bekend heeft Wouter Vrancken positief getest op het coronavirus en zal de KVM-trainer daardoor vanavond niet aan de zijlijn staan. Voormalig assistent Sven Swinnen neemt daarom de rol van T1 waar, Igor De Camargo is voor de gelegenheid T2. . Kan KV Mechelen winnen onder Swinnen? Zoals bekend heeft Wouter Vrancken positief getest op het coronavirus en zal de KVM-trainer daardoor vanavond niet aan de zijlijn staan. Voormalig assistent Sven Swinnen neemt daarom de rol van T1 waar, Igor De Camargo is voor de gelegenheid T2.

20:04 vooraf, 20 uur 04. 200e match voor Vanaken. Bijzondere wedstrijd voor Hans Vanaken vanavond, want hij begint straks aan zijn 200e competitiematch voor Club Brugge. Bekroont de tweevoudige Gouden Schoen dat jubileum vanavond tegen KV Mechelen? . 200e match voor Vanaken Bijzondere wedstrijd voor Hans Vanaken vanavond, want hij begint straks aan zijn 200e competitiematch voor Club Brugge. Bekroont de tweevoudige Gouden Schoen dat jubileum vanavond tegen KV Mechelen?

19:59 vooraf, 19 uur 59. Geen wissels bij Club. Geen redenen voor Philippe Clement om aan zijn basisploeg te sleutelen en dus doet de Club-coach dat ook niet. De elf die afgelopen zondag begonnen tegen Antwerp staan ook vanavond aan de aftrap. . Geen wissels bij Club Geen redenen voor Philippe Clement om aan zijn basisploeg te sleutelen en dus doet de Club-coach dat ook niet. De elf die afgelopen zondag begonnen tegen Antwerp staan ook vanavond aan de aftrap.

19:51 vooraf, 19 uur 51. Jupiler Pro League KV Mechelen straks zonder hoofdcoach tegen Club Brugge: Vrancken heeft corona

19:51 vooraf, 19 uur 51. Verstevigt Club zijn leiderspositie? De wedstrijd van Racing Genk tegen Eupen werd uitgesteld en dus krijgt Club Brugge vanavond de kans om (voorlopig) wat verder uit te lopen op zijn eerste achtervolger. De leider trekt naar KV Mechelen, dat dringend punten nodig heeft. Volg de wedstrijd hier vanaf 20.45u. . Verstevigt Club zijn leiderspositie? De wedstrijd van Racing Genk tegen Eupen werd uitgesteld en dus krijgt Club Brugge vanavond de kans om (voorlopig) wat verder uit te lopen op zijn eerste achtervolger. De leider trekt naar KV Mechelen, dat dringend punten nodig heeft. Volg de wedstrijd hier vanaf 20.45u.

17-12-2020 17-12-2020.

16:44 vooraf, 16 uur 44. Clement: "De Ketelaere vult rol diepe spits goed in". Zijn ze bij Club Brugge eigenlijk nog op zoek naar een diepe spits, nu Charles De Ketelaere ontbolstert op die positie? "Sinds Charles De Ketelaere diep speelt, is het gemakkelijker voetballen voor de rest", weet Philippe Clement. "Hij vult die rol van diepe spits goed in, maar toch reken ik op iedereen om doelpunten te maken." "Sommige jongens spelen minder, zoals Krmencik. Hij bracht niet het rendement dat van hem verwacht werd, we zullen zien wat de mercato brengt. Hoe dan ook moet er iemand bij komen als we iemand verkopen. Onze kern is anders niet breed genoeg." . Clement: "De Ketelaere vult rol diepe spits goed in" Zijn ze bij Club Brugge eigenlijk nog op zoek naar een diepe spits, nu Charles De Ketelaere ontbolstert op die positie?

"Sinds Charles De Ketelaere diep speelt, is het gemakkelijker voetballen voor de rest", weet Philippe Clement. "Hij vult die rol van diepe spits goed in, maar toch reken ik op iedereen om doelpunten te maken."

"Sommige jongens spelen minder, zoals Krmencik. Hij bracht niet het rendement dat van hem verwacht werd, we zullen zien wat de mercato brengt. Hoe dan ook moet er iemand bij komen als we iemand verkopen. Onze kern is anders niet breed genoeg."

16:41 vooraf, 16 uur 41. Jupiler Pro League Club-spits Emmanuel Dennis verliest zijn broer bij ongeval met zeilboot

16:38 vooraf, 16 uur 38. Clement: "Vraagtekens bij kalenderwijzigingen". Door enkele kalenderwijzigingen zit de maand januari propvol, ook voor Club Brugge. Philippe Clement denkt er het zijne van. " Geen enkele atleet kan een basis leggen voor 12 maanden, Daarom dat die voorbereiding begin januari zo belangrijk is. Daar wordt de basis gelegd voor de rest van het seizoen. Het wordt niet evident want er is meteen een competitiewedstrijd." "Niet alleen ik, maar al mijn collega's hebben vraagtekens bij de kalenderwijzigingen. We komen al uit een drukke periode en nu wordt ook het tweede deel van het seizoen verstoord. Met die reglementswijziging om 5 wissels te doen, ben ik dan weer wel tevreden." . Clement: "Vraagtekens bij kalenderwijzigingen" Door enkele kalenderwijzigingen zit de maand januari propvol, ook voor Club Brugge. Philippe Clement denkt er het zijne van.

" Geen enkele atleet kan een basis leggen voor 12 maanden, Daarom dat die voorbereiding begin januari zo belangrijk is. Daar wordt de basis gelegd voor de rest van het seizoen. Het wordt niet evident want er is meteen een competitiewedstrijd."

"Niet alleen ik, maar al mijn collega's hebben vraagtekens bij de kalenderwijzigingen. We komen al uit een drukke periode en nu wordt ook het tweede deel van het seizoen verstoord. Met die reglementswijziging om 5 wissels te doen, ben ik dan weer wel tevreden."

16:31 vooraf, 16 uur 31. Clement: "Het kan op eender welk moment gedaan zijn met voetballen". Na de 0-2 bij Antwerp is Club Brugge opnieuw koploper. Trainer Philippe Clement wil de koppositie niet snel meer afgeven. "Het is een heel speciale periode. Als de competitie na de heenronde wordt stilgelegd door de coronacrisis, is de kans groot dat de koploper ook kampioen is." "Andere jaren kan je zeggen dat je mikt op de play-offs, nu is het helemaal niet zeker dat die gespeeld worden. Daardoor is de druk groter overal. Het kan op eender welk moment gedaan zijn met voetballen en dan sta je best eerste." . Clement: "Het kan op eender welk moment gedaan zijn met voetballen" Na de 0-2 bij Antwerp is Club Brugge opnieuw koploper. Trainer Philippe Clement wil de koppositie niet snel meer afgeven.

"Het is een heel speciale periode. Als de competitie na de heenronde wordt stilgelegd door de coronacrisis, is de kans groot dat de koploper ook kampioen is."

"Andere jaren kan je zeggen dat je mikt op de play-offs, nu is het helemaal niet zeker dat die gespeeld worden. Daardoor is de druk groter overal. Het kan op eender welk moment gedaan zijn met voetballen en dan sta je best eerste."

16:31 vooraf, 16 uur 31. Jupiler Pro League Siemen Voet opnieuw positief, KVM mist ook groot deel van staf tegen Club

16:29 vooraf, 16 uur 29. Nummer 16 vs nummer 1. Met 33 op 48 is Club Brugge voorlopig de leider in de Jupiler Pro League. Blauw-zwart trekt morgenavond naar Mechelen, dat dringend punten nodig heeft om uit de gevarenzone weg te komen. Volg het duel op deze pagina. . Nummer 16 vs nummer 1 Met 33 op 48 is Club Brugge voorlopig de leider in de Jupiler Pro League. Blauw-zwart trekt morgenavond naar Mechelen, dat dringend punten nodig heeft om uit de gevarenzone weg te komen. Volg het duel op deze pagina.

16:29 - Vooraf Vooraf, 16 uur 29

Opstelling KV Mechelen. Yannick Thoelen, Sandy Walsh, Thibaut Peyre, Rocky Bushiri, Victor Wernersson, Steven Defour, Aster Vranckx, Rob Schoofs, Geoffry Hairemans, Kerim Mrabti, Nikola Storm Opstelling KV Mechelen Nikola Storm, Kerim Mrabti, Geoffry Hairemans, Rob Schoofs, Aster Vranckx, Steven Defour, Victor Wernersson, Rocky Bushiri, Thibaut Peyre, Sandy Walsh, Yannick Thoelen

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Clinton Mata, Odilon Kossounou, Brandon Mechele, Federico Ricca, Mats Rits, Éder Balanta, Hans Vanaken, Krépin Diatta, Charles De Ketelaere, Noa Lang Opstelling Club Brugge Noa Lang, Charles De Ketelaere, Krépin Diatta, Hans Vanaken, Éder Balanta, Mats Rits, Federico Ricca, Brandon Mechele, Odilon Kossounou, Clinton Mata, Simon Mignolet