Club Brugge zakt als leider af naar Mechelen: "Belangrijk in dit vreemde seizoen"

"Sinds Charles De Ketelaere diep speelt, is het gemakkelijker voetballen voor de rest", weet Philippe Clement. "Hij vult die rol van diepe spits goed in, maar toch reken ik op iedereen om doelpunten te maken."

"Sommige jongens spelen minder, zoals Krmencik. Hij bracht niet het rendement dat van hem verwacht werd, we zullen zien wat de mercato brengt. Hoe dan ook moet er iemand bij komen als we iemand verkopen. Onze kern is anders niet breed genoeg."

" Geen enkele atleet kan een basis leggen voor 12 maanden, Daarom dat die voorbereiding begin januari zo belangrijk is. Daar wordt de basis gelegd voor de rest van het seizoen. Het wordt niet evident want er is meteen een competitiewedstrijd."

"Niet alleen ik, maar al mijn collega's hebben vraagtekens bij de kalenderwijzigingen. We komen al uit een drukke periode en nu wordt ook het tweede deel van het seizoen verstoord. Met die reglementswijziging om 5 wissels te doen, ben ik dan weer wel tevreden."

"Het is een heel speciale periode. Als de competitie na de heenronde wordt stilgelegd door de coronacrisis, is de kans groot dat de koploper ook kampioen is."

"Andere jaren kan je zeggen dat je mikt op de play-offs, nu is het helemaal niet zeker dat die gespeeld worden. Daardoor is de druk groter overal. Het kan op eender welk moment gedaan zijn met voetballen en dan sta je best eerste."

