LIVE: Peeters veegt vroege treffer van Ito alweer uit

Genk komt nog eens piepen met een vrije trap van Bongonda. Bij Eupen krijgen ze de bal niet meteen uit de zestien, maar tot een kans voor de bezoekers komt het uiteindelijk niet.

16' eerste helft, minuut 16.

Peeters zet orde op zaken. De bordjes hangen alweer gelijk in Eupen! Na balverlies van Onuachu krijgt Kayembe de bal tot bij Peeters. Vanaf de rand van de zestien knalt die de verdiende gelijkmaker in de draai fraai in doel.



14' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 14 door Stef Peeters van KAS Eupen. 1, 1. goal KAS Eupen KRC Genk 23' 1 1

10' eerste helft, minuut 10.

Ito kent geen genade! Bij de eerste grote kans voor Genk is het meteen raak. Toma lanceert Ito en alleen voor Defourny geeft de Japanner de doelman het nakijken. Domper voor Eupen na een sterk begin.



9' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 9 door Junya Ito van KRC Genk. 0, 1. goal KAS Eupen KRC Genk 23' 0 1

9' eerste helft, minuut 9.

Musona dreigt. Baby krijgt de bal met wat geluk tot bij Musona. Die krijgt meteen een uitgelezen kans, maar Uronen kan zich nog net in de baan van het schot werpen. Eupen is bijzonder gretig.

Eupen kan Genk toch even vastzetten in dit felle begin. Vukovic onder vuur nemen zit er evenwel nog niet in.

2' eerste helft, minuut 2.

Beide ploegen vliegen er meteen in met een hoog tempo. Eupen dwingt al meteen een hoekschop af. Uiteindelijk komt de bal voor de voeten van Kayembe. Zijn afgeweken schot levert een nieuwe hoekschop op.

Aftrap. Eupen brengt de bal aan het rollen.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

Genk trof in 18 wedstrijden dit seizoen al 38 keer raak. Even goed als Club Brugge, dat daarvoor wel een wedstrijd meer nodig had. Enkel Beerschot doet beter met 39 goals in 18 wedstrijden. Eupen zit daarentegen slechts aan 20 goals in 17 wedstrijden. Enkel Moeskroen scoorde minder met 16 stuks.

Zo was het in de heenronde. Bij Eupen hebben ze nog iets recht te zetten tegen Genk. Eind oktober gingen ze in de Luminus Arena met 4-0 onderuit. Onuachu zette toen al snel een penalty om, maar Genk dwong Eupen pas na de rust op de knieën. Bongonda scoorde twee keer en ook Cyriel Dessers pikte nog eens een doelpuntje mee.

Op eigen veld wist Eupen de voorbije seizoenen best zijn mannetje te staan tegen Genk. In laatste 4 thuiswedstrijden tegen Genk verloor het slechts 1 keer. Vorig seizoen kon het Genk zelfs een 2-0-nederlaag toedienen.

Sterke uitreputatie bij Genk. Genk verloor zijn laatste uitwedstrijd, op bezoek bij Anderlecht, maar dat was nog maar de 2e uitnederlaag van het seizoen, na het verlies bij Beerschot op de 5e speeldag. De overige 6 uitwedstrijden leverden 4 overwinningen en 2 gelijke spelen op.

Racing Genk breidde met 4 op 6 een mooi slot aan 2020, al liet het dus thuis tegen Waasland-Beveren wel 2 punten liggen. Met een overwinning toen én vanavond had Genk over Club naar de leiding kunnen springen. Nu kan het hooguit naderen tot op 1 punt van de leider.

4 wijzigingen bij Eupen. Eupen staat voor een loodzware maand en dus zal roteren geen overbodige luxe zijn. Heris, Koch N'Dri en Nuhu verdwijnen uit de basis. Zij worden vervangen door Poulain, Correia, Kayembe en Prevljak.

Vindt Eupen zijn tweede adem? Na 3 uitgestelde wedstrijden door een coronagolf in de club wuifde Eupen 2020 uit met een magere 0 op 6. En dat terwijl het vóór de gedwongen onderbreking nog stond te pronken met 5 ongeslagen wedstrijden op een rij. Kan het in 2021 de draad weer oppikken?

Hrošovský en Arteaga op de bank. 2 wissels bij Racing Genk in vergelijking met de vorige wedstrijd tegen Waasland-Beveren. Hrošovský en Arteaga verhuizen naar de bank en worden vervangen door Kouassi en Toma.

08:56 vooraf, 08 uur 56. Komt Genk tot op 1 punt van leider Club Brugge? Voor elk Belgisch team zit de kalender in januari eivol, maar clubs die nog wedstrijden moeten inhalen, zullen pas echt naar adem happen. Eind 2020 kon Eupen-RC Genk door een coronagolf bij de thuisploeg niet gespeeld worden, vanavond volgt de herkansing. Eupen staat met 17 matchen op de teller op de 15e plaats en kan wat meer afstand nemen van de meest gevaarlijke plaatsen. Racing Genk kan dan weer dichter bij leider Club Brugge sluipen.

Eind 2020 kon Eupen-RC Genk door een coronagolf bij de thuisploeg niet gespeeld worden, vanavond volgt de herkansing.

Eupen staat met 17 matchen op de teller op de 15e plaats en kan wat meer afstand nemen van de meest gevaarlijke plaatsen. Racing Genk kan dan weer dichter bij leider Club Brugge sluipen.

08:56 - Vooraf Vooraf, 08 uur 56

Opstelling KAS Eupen. Théo Defourny, Emmanuel Agbadou, Benoît Poulain, Jordi Amat, Senna Miangue, Adriano Correia, Edo Kayembe, Stef Peeters, Knowledge Musona, Smail Prevljak, Amara Baby

Opstelling KRC Genk. Danny Vukovic, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Jhon Lucumi, Jere Uronen, Bryan Heynen, Bastien Toma, Kouassi Eboue, Junya Ito, Paul Onuachu, Theo Bongonda