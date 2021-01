Gouden Stier Onuachu vertrappelt Eupen, Genk in zog van leider Club

Dodelijk efficënt Genk snoert gretig Eupen de mond

Eupen was op zoek naar zijn tweede adem sinds een stevige coronagolf de club teisterde. De thuisploeg begon in elk geval fel, maar het was wel Genk dat na nog geen 10 minuten de score opende. Toma lanceerde Ito en die verzilverde meteen de eerste doelkans voor de bezoekers.

Maar lang kon Genk niet genieten van die vroege voorsprong. Amper 4 minuten later hingen de bordjes weer gelijk. Na balverlies van Onuachu werd Peeters snel in stelling gebracht en van net buiten de zestien knalde hij de verdiende gelijkmaker fraai in doel.

Eupen zag Musona nog voor het halfuur geblesseerd uitvallen, terwijl Genk groeide in de wedstrijd. Zonder kansen te creëren weliswaar. Dat lukte wel voor Eupen. Prevljak zette Lucumi simpel in de wind, maar Vukovic hield hem met een knappe reflex van de 2-1.

Geen voorsprong voor Eupen, even later wél voor een dodelijk efficiënt Genk. Ito kroop dit keer in de rol van aangever en met zijn 16e competitietreffer bracht de tot dan toe onzichtbare Onuachu de bezoekers weer aan de leiding.