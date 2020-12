Vanhaezebrouck: "Zege tegen Standard was mooi, maar hebben er veel meer nodig"

Tegen Standard boekte AA Gent afgelopen zondag zijn eerste zege onder het nieuwe bewind van Hein Vanhaezebrouck. In zijn persbabbel voor de match tegen Waasland-Beveren temperde hij meteen de euforie.





"De sfeer na zondag was goed, maar het is nog maar één zege, dat is niets. Op de plaats waar we staan doet het deugd, maar ook niet meer dan dat. We hebben veel meer van die zeges nodig om te kunnen opschuiven naar waar we willen zijn. Het is nog een lange weg."





Gent is dan wel Europees uitgeschakeld, maar ook in de JPL wordt er door omstandigheden aan midweekmatchen gedaan. Niet evident voor de nieuwe coach om met de drukke agenda zijn systeem in zijn ploeg te slijpen.





"Als je instapt in december, dan weet je dat. Normaal heb je bij nieuwjaar wel wat tijd, maar ook dat is dit jaar het geval niet. We zullen met mondjesmaat wat moeten meegeven en de spelers zullen hun best moeten doen om het op te pikken. Het is wat het is", besluit hij.