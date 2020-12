OHL verzuimt match af te maken, Moeskroen profiteert optimaal

Moeskroen – OH Leuven in een notendop:

Henry-vervanger Vlietinck scoort wel, maar laat ook kansen liggen

Een 9 op 9 had OH Leuven naar een knappe vierde plaats gebracht. Tegen het op één na laatst gerangschikte Moeskroen mikten Marc Brys en de zijnen op een vierde opeenvolgende zege. OHL moest het wel doen zonder scherpschutter Henry. Afgelopen zaterdag was die nog goed voor een zuivere hattrick in Kortrijk, maar vandaag ontbrak hij door een lichte enkelblessure. Vlietinck verving hem voorin.

Moeskroen begon best goed aan de wedstrijd. Twee afstandsschoten binnen het kader gaven het vertrouwen van Les Hurlus een bescheiden boost, maar veel meer dan een handvol hoekschoppen leverde het de Henegouwers in de openingsfase niet op. Halfweg de eerste helft kwam de thuisploeg wel dicht bij de openingstreffer toen Ngawa zich miskeek op een verre trap van Koffi, maar Olinga gleed oog in oog met Romo weg.

OHL nam over en Koffi moest met de vingertoppen een schicht van Tamari vanonder zijn dwarsligger halen. Het bleek slechts uitstel, want vlak voor het rustsignaal openden de bezoekers toch de score. Uitgerekend Vlietinck profiteerde van slecht uitverdedigen bij Moeskroen en trapte via het onderbeen van Koffi de 0-1 tegen het net.