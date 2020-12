LIVE: Henry-vervanger Vlietinck opent de score in Moeskroen

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+3' eerste helft, minuut 48. Einde eerste helft. OHL leidt aan de rust met 0-1 tegen Moeskroen. Henry-vervanger Vlietinck opende de score na 41 minuten spelen.



45+2' eerste helft, minuut 47. Koffi plukt nog een voorzet van Vekemans uit de lucht, meteen het laatste wapenfeit van de eerste helft.

45+1' eerste helft, minuut 46. OHL verdubbelt ei zo na de voorsprong vlak voor de rust. Vlietinck haalt de achterlijn en legt terug op Sowah, die op een uitstekende Koffi botst in de korte hoek.

45' eerste helft, minuut 45. De blessurebehandeling van Bakic nam even tijd in beslag. Er worden drie minuten toegevoegd aan de eerste helft.

44' eerste helft, minuut 44. Vervanging bij Excel Moeskroen, Deni Hocko erin, Marko Bakic eruit wissel Marko Bakic Deni Hocko

44' eerste helft, minuut 44. We krijgen al een wissel voor de rust. Bakic, die daarnet een harde trap op het onderbeen te verduren kreeg van Sowah, maakt plaats voor Hocko.

42' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 42 door Thibault Vlietinck van OH Leuven. 0, 1. goal Excel Moeskroen OH Leuven rust 0 1

42' eerste helft, minuut 42. Vlietinck scoort! We hadden vroeger om een doelpunt moeten vragen. Vekemans trapt een gat in de lucht, maar bij Moeskroen werken ze slecht weg. De Norre bedient Vlietinck en die maakt de 0-1.

41' eerste helft, minuut 41. De rust komt stilaan in zicht. Krijgen we nog een doelpuntje om door te spoelen met onze tas koffie zo dadelijk?

38' eerste helft, minuut 38. Olinga slingert zich fraai tussen twee bezoekers en zet laag voor. Xadas staat vrij centraal voor doel, maar daar krijgt Olinga de bal niet. Hij haalt wel een hoekschop uit zijn dribbels.

36' eerste helft, minuut 36. Agouzoul houdt een bal op de linkerflank knap binnen de lijnen. Zijn voorzet is wat overhaast, maar nog bijna gevaarlijk. Via een been van een bezoekers gaat de bal over de zijlijn aan de overkant.

34' eerste helft, minuut 34. Tamari probeert het veld over te steken door het midden, maar loopt zich stuk op op Xadas. Een fout maakt die niet, maar Tamari blijft wel even liggen. Lambrechts wordt op de proef gesteld.

31' eerste helft, minuut 31. Agouzoul gaat nog even neus aan neus staan met Sowah en krijgt ook een geel kartonnetje onder de neus geduwd.

30' Gele kaart voor Saad Agouzoul van Excel Moeskroen tijdens eerste helft, minuut 30 Saad Agouzoul Excel Moeskroen

30' Gele kaart voor Kamal Sowah van OH Leuven tijdens eerste helft, minuut 30 Kamal Sowah OH Leuven

30' eerste helft, minuut 30. Sowah komt te laat bij Bakic en schopt beenhard op de scheenbeschermer van de onfortuinlijke middenvelder. Geel is mild.

29' Gele kaart voor Alessandro Ciranni van Excel Moeskroen tijdens eerste helft, minuut 29 Alessandro Ciranni Excel Moeskroen

25' eerste helft, minuut 25. De vingertoppen van Koffi. Na 25 minuten spelen in een kansarme eerste helft veren we toch even op. Tamari trapt van ver hard naar de bovenhoek, maar Koffi kan met zijn vingertoppen het leer nog vanonder de deklat halen.

23' eerste helft, minuut 23. Moeskroen is zeker niet de mindere van OHL. Een nieuwe hoekschop voor de thuisploeg valt gevaarlijk in de kleine baklijn, maar Azougoul kan niet overnemen.

21' eerste helft, minuut 21. Op de linkerkant schudt Vlietinck weer een snelle dribbel uit zijn voetjes. Zijn voorzetten missen nog net dat tikkeltje scherpte.

19' eerste helft, minuut 19. Ngawa miskijkt zich op een verre trap van Koffi. Olinga moet oog in oog met Romo altijd scoren, maar lijkt onder druk van Ngawa opnieuw weg te glijden en mist.

17' eerste helft, minuut 17. De Norre speelt Sowah knap aan tussen de lijnen, Lambrechts fluit wel erg laat voor buitenspel.

13' eerste helft, minuut 13. Vlietinck is snel en dat heeft Ciranni geweten. Een lage voorzet komt niet bij Mercier terecht, maar OHL krijgt wel een hoekschop. Die levert niets op.

11' eerste helft, minuut 11. Romo mag zich nog wat verder opwarmen met een nieuw afstandsschot. Olinga mikt net als zijn ploegmakker daarnet centraal in de sterke armen van de OHL-doelman.

8' eerste helft, minuut 8. Nieuwe naam Vlietinck toont zich in de beginfase. Na wat overstapjes kraakt hij zijn schot naar doel. Tamari beroert de bal nog even met de grote teen, maar niet genoeg om Koffi te verrassen.

7' eerste helft, minuut 7. Leuven komt een eerste keer piepen. Een afgeweken schot van Ngawa dwingt Koffi naar de hoek, al zou de bal wel naast zijn gegaan.

5' eerste helft, minuut 5. Agouzoul kan met zijn hoofd niet goed bij de hoekschop van Xadas. De bal gaat ver naast.

4' eerste helft, minuut 4. Moeskroen begint best goed aan de partij. Bakic versiert de eerste hoekschop van de wedstrijd.

3' eerste helft, minuut 3. Het eerste schot van de wedstrijd komt op naam van Mohamed. Hij mikt vanuit de tweede lijn centraal in de armen van Romo.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Drie dagen na de klinkende 0-3-overwinning bij Kortrijk is OHL aan zijn wedstrijd in Moeskroen begonnen. OHL-scherpschutter Thomas Henry, die tegen KVK een zuivere hattrick scoorde, is er door een enkelblessure niet bij.



18:39 vooraf, 18 uur 39. 1 wissel bij Moeskroen. Hoewel het voor Moeskroen drukke voetbalweken zijn, beperkt coach Simão zich tot één wissel: Bakic komt op het middenveld in de ploeg voor Hocko.

18:35 vooraf, 18 uur 35. Opstelling OHL. Thomas Henry kampt volgens Marc Brys met een lichte blessure en wordt vervangen door Vekemans. Ook Malinov krijgt rust, Vlietinck speelt.

18:34 vooraf, 18 uur 34. Thomas Henry testte niet positief op corona, hij kampt met een lichte blessure. Andere kansen, andere opportuniteiten. Ik hoop dat de jongens hun kans grijpen. Een kern van 25 spelers moet je volledig kunnen gebruiken.

18:25 vooraf, 18 uur 25. Voorbeschouwing. Amper drie dagen na de 0-3-overwinning bij Kortrijk moet promovendus OH Leuven opnieuw aan de bak. Het op één na laatst gerangschikte Moeskroen lijkt een hapklare brok voor Leuven, dat het wel moet doen zonder scherpschutter Thomas Henry voorin.

Opstelling Excel Moeskroen. Hervé Koffi, Alessandro Ciranni, Matías Silvestre, Saad Agouzoul, Dimitri Mohamed, Imad Faraj, Marko Bakic, Xadas, Jean Onana, Fabrice Olinga, Nuno Da Costa

Opstelling OH Leuven. Rafael Romo, Pierre Yves Ngawa, Sascha Kotysch, Václav Jemelka, Casper de Norre, Musa Tamari, Daan Vekemans, David Hubert, Thibault Vlietinck, Xavier Mercier, Kamal Sowah