LIVE: Cercle leidt comfortabel, maar wel met een man minder

45+6' eerste helft, minuut 51. Rust. Cercle gaat rusten met een 2-0-voorsprong tegen Charleroi dankzij 2 treffers van Ugbo. Charleroi was amper gevaarlijk en zag Nkuba geblesseerd uitvallen. Cercle verloor Da Silva Lopes met tweemaal geel én Taravel door een blessure. . Rust Cercle gaat rusten met een 2-0-voorsprong tegen Charleroi dankzij 2 treffers van Ugbo. Charleroi was amper gevaarlijk en zag Nkuba geblesseerd uitvallen. Cercle verloor Da Silva Lopes met tweemaal geel én Taravel door een blessure.

45+5' eerste helft, minuut 50. Ueda meteen van grote waarde voor Cercle. Ueda moet al meteen bij de les zijn en is dat ook. Hij kan een gevaarlijke voorzet van Morioka nog net in hoekschop werken en voorkomt zo een grote kans voor de bezoekers. . Ueda meteen van grote waarde voor Cercle Ueda moet al meteen bij de les zijn en is dat ook. Hij kan een gevaarlijke voorzet van Morioka nog net in hoekschop werken en voorkomt zo een grote kans voor de bezoekers.

45+5' eerste helft, minuut 50. Vervanging bij Cercle Brugge, Naomichi Ueda erin, Jérémy Taravel eruit wissel Jérémy Taravel Naomichi Ueda

45+5' eerste helft, minuut 50. Ueda neemt de plaats van de onfortuinlijke Taravel. Niet de 200e jubileumwedstrijd waar hij van gedroomd had wellicht, al zorgde hij wel voor een assist. . Ueda neemt de plaats van de onfortuinlijke Taravel. Niet de 200e jubileumwedstrijd waar hij van gedroomd had wellicht, al zorgde hij wel voor een assist.

45+4' eerste helft, minuut 49. Taravel gaat opnieuw zitten, zijn wedstrijd zit erop. Na Nkuba bij Charleroi, krijgen we dus ook bij Cercle een noodgedwongen wissel. . Taravel gaat opnieuw zitten, zijn wedstrijd zit erop. Na Nkuba bij Charleroi, krijgen we dus ook bij Cercle een noodgedwongen wissel.

45+3' eerste helft, minuut 48. Taravel probeert toch voort te spelen, maar blijft naar zijn schouder tasten. Het is maar de vraag of we hem in de tweede helft nog terugzien. . Taravel probeert toch voort te spelen, maar blijft naar zijn schouder tasten. Het is maar de vraag of we hem in de tweede helft nog terugzien.

45+1' eerste helft, minuut 46. Taravel krijgt een stevige beuk van Nicholson en komt dan slecht neer op zijn schouder. De Cercle-kapitein blijft liggen en heeft verzorging nodig. . Taravel krijgt een stevige beuk van Nicholson en komt dan slecht neer op zijn schouder. De Cercle-kapitein blijft liggen en heeft verzorging nodig.

45' eerste helft, minuut 45. Hazard is het slachtoffer bij Cercle. Hij wordt door trainer Clement opgeofferd en vervangen door Vanhoutte. . Hazard is het slachtoffer bij Cercle. Hij wordt door trainer Clement opgeofferd en vervangen door Vanhoutte.

45' eerste helft, minuut 45. Vervanging bij Cercle Brugge, Charles Vanhoutte erin, Kylian Hazard eruit wissel Kylian Hazard Charles Vanhoutte

43' eerste helft, minuut 43. Rode kaart voor Da Silva Lopes. Cercle schiet in eigen voet. Da Silva Lopes trapt tegen de hiel van Gholizadeh aan en krijgt daarvoor een tweede gele kaart. Cercle met z'n tienen. . Rode kaart voor Da Silva Lopes Cercle schiet in eigen voet. Da Silva Lopes trapt tegen de hiel van Gholizadeh aan en krijgt daarvoor een tweede gele kaart. Cercle met z'n tienen.

43' Tweede gele kaart voor Leonardo Da Silva Lopes van Cercle Brugge tijdens eerste helft, minuut 43 Leonardo Da Silva Lopes Cercle Brugge

42' Gele kaart voor Ali Gholizadeh van Charleroi tijdens eerste helft, minuut 42 Ali Gholizadeh Charleroi

42' eerste helft, minuut 42. Gholizadeh werkt zich weer in de kijker, dit keer met een fopduik. Scheidsrechter Alen laat zich niet vangen en deelt een gele kaart uit. . Gholizadeh werkt zich weer in de kijker, dit keer met een fopduik. Scheidsrechter Alen laat zich niet vangen en deelt een gele kaart uit.

41' Gele kaart voor Alexander Corryn van Cercle Brugge tijdens eerste helft, minuut 41 Alexander Corryn Cercle Brugge

40' eerste helft, minuut 40. Gholizadeh op de lat! Met de rust in zicht schakelt Charleroi plots een versnelling hoger. Weer wordt Gholizadeh in stelling gebracht en dit keer besluit hij van dichtbij op de lat! Hier komt Cercle goed weg. . Gholizadeh op de lat! Met de rust in zicht schakelt Charleroi plots een versnelling hoger. Weer wordt Gholizadeh in stelling gebracht en dit keer besluit hij van dichtbij op de lat! Hier komt Cercle goed weg.

37' eerste helft, minuut 37. Eindelijk een kans voor Charleroi. Ze hebben er lang op moeten wachten, maar 10 minuten voor de rust is Charleroi eindelijk eens gevaarlijk. Morioka stuurt Fall weg in de zestien. Die wil de bal terugleggen, maar Corryn zit ertussen. Onvoldoende, want Gholizadeh kan alsnog uithalen. Via de voet van Didillon gaat de bal rakelings voorlangs. . Eindelijk een kans voor Charleroi Ze hebben er lang op moeten wachten, maar 10 minuten voor de rust is Charleroi eindelijk eens gevaarlijk. Morioka stuurt Fall weg in de zestien. Die wil de bal terugleggen, maar Corryn zit ertussen. Onvoldoende, want Gholizadeh kan alsnog uithalen. Via de voet van Didillon gaat de bal rakelings voorlangs.

32' eerste helft, minuut 32. Da Silva Lopes gaat zwaar door op Morioka en loopt tegen een terechte gele kaart aan. Charleroi probeert nu toch wat weerwerk te bieden. . Da Silva Lopes gaat zwaar door op Morioka en loopt tegen een terechte gele kaart aan. Charleroi probeert nu toch wat weerwerk te bieden.

31' Gele kaart voor Leonardo Da Silva Lopes van Cercle Brugge tijdens eerste helft, minuut 31 Leonardo Da Silva Lopes Cercle Brugge

29' Taravel heeft al een assist te pakken in zijn jubileumwedstrijd. eerste helft, minuut 29. Taravel heeft al een assist te pakken in zijn jubileumwedstrijd. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338906218929266702

25' eerste helft, minuut 25. Ugbo straft blunder Descamps af. Het gaat vlot voor Cercle. Descamps gaat de mist in op een terugspeelbal van Dessoleil, Hazard profiteert en brengt de bal voor doel. Na een slim overstapje van Velkovski kan Ugbo daar zijn 2e van de avond in het lege doel tikken. . Ugbo straft blunder Descamps af Het gaat vlot voor Cercle. Descamps gaat de mist in op een terugspeelbal van Dessoleil, Hazard profiteert en brengt de bal voor doel. Na een slim overstapje van Velkovski kan Ugbo daar zijn 2e van de avond in het lege doel tikken.



25' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 25 door Ike Ugbo van Cercle Brugge. 2, 0. goal Cercle Brugge Charleroi rust 2 0

24' eerste helft, minuut 24. Ugbo botst op Descamps. Ugbo komt met wat meeval in balbezit in de zestien en waagt meteen zijn kans vanuit een erg scherpe hoek. Descamps laat zich niet verrassen, maar heeft wel een prima reflex nodig om het schot in hoekschop te werken. Die levert niks op. . Ugbo botst op Descamps Ugbo komt met wat meeval in balbezit in de zestien en waagt meteen zijn kans vanuit een erg scherpe hoek. Descamps laat zich niet verrassen, maar heeft wel een prima reflex nodig om het schot in hoekschop te werken. Die levert niks op.

23' eerste helft, minuut 23. Benchaib neemt de plaats in van de onfortuinlijke Nkuba. We zijn weer met 11 tegen 11. Duimen voor Nkuba dat de blessure toch meevalt. . Benchaib neemt de plaats in van de onfortuinlijke Nkuba. We zijn weer met 11 tegen 11. Duimen voor Nkuba dat de blessure toch meevalt.

22' eerste helft, minuut 22. Vervanging bij Charleroi, Amine Benchaib erin, Ken Nkuba Tshiend eruit wissel Ken Nkuba Tshiend Amine Benchaib

21' eerste helft, minuut 21. Exit Nkuba. Nkuba moet zijn wedstrijd staken en wordt naar binnen geholpen. Charleroi even met z'n tienen. . Exit Nkuba Nkuba moet zijn wedstrijd staken en wordt naar binnen geholpen. Charleroi even met z'n tienen.

20' eerste helft, minuut 20. Nkuba schreeuwt het uit van de pijn. Meteen na de goal een nieuwe, stevige opdoffer voor Charleroi. Zonder contact te maken met een andere speler verstapt Nkuba zich. Hij schreeuwt het meteen uit en blijft aan de zijlijn liggen. Dit ziet er niet goed uit. . Nkuba schreeuwt het uit van de pijn Meteen na de goal een nieuwe, stevige opdoffer voor Charleroi. Zonder contact te maken met een andere speler verstapt Nkuba zich. Hij schreeuwt het meteen uit en blijft aan de zijlijn liggen. Dit ziet er niet goed uit.

17' eerste helft, minuut 17. Ugbo opent de score! Cercle komt verdiend op voorsprong na een vrije trap van Velkovski. Taravel kopt de bal perfect in de loop van Ugbo en die kan van dichtbij makkelijk scoren. . Ugbo opent de score! Cercle komt verdiend op voorsprong na een vrije trap van Velkovski. Taravel kopt de bal perfect in de loop van Ugbo en die kan van dichtbij makkelijk scoren.



17' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 17 door Ike Ugbo van Cercle Brugge. 1, 0. goal Cercle Brugge Charleroi rust 1 0

15' eerste helft, minuut 15. Veel tempo zit er niet in de wedstrijd. Wel veel middenveldspel. Cercle is de betere ploeg, maar het is bijzonder moeilijk om openingen te vinden in de organisatie van de bezoekers. . Veel tempo zit er niet in de wedstrijd. Wel veel middenveldspel. Cercle is de betere ploeg, maar het is bijzonder moeilijk om openingen te vinden in de organisatie van de bezoekers.

9' eerste helft, minuut 9. Daar is de reactie van Charleroi, Taravel moet een eerste hoekschop toestaan. Bij Cercle krijgen ze de bal niet goed weg. Gholizadeh probeert het van buiten de grote rechthoek, maar zijn schot is niet gekadreerd. . Daar is de reactie van Charleroi, Taravel moet een eerste hoekschop toestaan. Bij Cercle krijgen ze de bal niet goed weg. Gholizadeh probeert het van buiten de grote rechthoek, maar zijn schot is niet gekadreerd.

7' eerste helft, minuut 7. Ugbo laat het liggen. Cercle komt een eerste keer opzetten. Corryn kan zich doorzetten op links en legt de bal goed terug op Ugbo, maar die vergeet de kans af te werken. Hij besluit in één tijd te slap op Kayembe. . Ugbo laat het liggen Cercle komt een eerste keer opzetten. Corryn kan zich doorzetten op links en legt de bal goed terug op Ugbo, maar die vergeet de kans af te werken. Hij besluit in één tijd te slap op Kayembe.

6' eerste helft, minuut 6. Rustig begin van deze wedstrijd. Het is wachten op concreet doelgevaar. . Rustig begin van deze wedstrijd. Het is wachten op concreet doelgevaar.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Ze zijn eraan begonnen in het Jan Breydelstadion. Kan Cercle aanknopen met de overwinning? . Aftrap Ze zijn eraan begonnen in het Jan Breydelstadion. Kan Cercle aanknopen met de overwinning?

18:46 eerste helft, 18 uur 46.

18:45 vooraf, 18 uur 45. Geef racisme de rode kaart. Als reactie op de racistische tweet aan het adres van Antwerp-speler Faris Haroun pakt de Pro League voor de aftrap uit met een statement. Beide kapiteins en scheidsrechter Alen houden een rode kaart tegen racisme omhoog. . Geef racisme de rode kaart Als reactie op de racistische tweet aan het adres van Antwerp-speler Faris Haroun pakt de Pro League voor de aftrap uit met een statement. Beide kapiteins en scheidsrechter Alen houden een rode kaart tegen racisme omhoog.

18:36 vooraf, 18 uur 36. Opvallend, Charleroi doet het na 16 speeldagen buitenshuis net iets beter dan op eigen veld. 8 thuiswedstrijden leverden 13 punten op, 8 uitwedstrijden waren goed voor 14 punten. Bij Cercle is het netjes verdeeld: 9 punten thuis, 9 punten buitenshuis. . Opvallend, Charleroi doet het na 16 speeldagen buitenshuis net iets beter dan op eigen veld. 8 thuiswedstrijden leverden 13 punten op, 8 uitwedstrijden waren goed voor 14 punten. Bij Cercle is het netjes verdeeld: 9 punten thuis, 9 punten buitenshuis.

18:30 vooraf, 18 uur 30. Opnieuw clean sheet voor Charleroi? Charleroi kon dit seizoen al 6 keer de nul houden, enkel Club Brugge doet beter in 1A. Cercle wist nog maar 2 keer geen enkel tegendoelpunt te slikken. Met 28 tegendoelpunten scoort de vereniging ook beduidend slechter dan de 17 tegentreffers voor Charleroi. . Opnieuw clean sheet voor Charleroi? Charleroi kon dit seizoen al 6 keer de nul houden, enkel Club Brugge doet beter in 1A. Cercle wist nog maar 2 keer geen enkel tegendoelpunt te slikken. Met 28 tegendoelpunten scoort de vereniging ook beduidend slechter dan de 17 tegentreffers voor Charleroi.

18:30 vooraf, 18 uur 30. Cercle is het goede spoor al enkele weken bijster met een 3 op 21. De vereniging heeft de snelle opeenvolging van wedstrijden niet goed verteerd. Sinds de uitzege bij Waasland-Beveren verloor Cercle zelfs 4 keer op een rij. Kan het die reeks vanavond doorbreken? . Cercle is het goede spoor al enkele weken bijster met een 3 op 21. De vereniging heeft de snelle opeenvolging van wedstrijden niet goed verteerd. Sinds de uitzege bij Waasland-Beveren verloor Cercle zelfs 4 keer op een rij. Kan het die reeks vanavond doorbreken?

18:17 vooraf, 18 uur 17. 5e overwinning op rij tegen Cercle? Charleroi kon zijn vrije val in het klassement zaterdag stoppen met een 1-2-overwinning bij STVV. Ook tegen Cercle laat Charleroi zelden punten liggen. Eind oktober boekte het op eigen veld nog een 3-0-overwinning. De 4e zege op rij al tegen Cercle, dat al meer dan 2 jaar niet meer kon winnen tegen Charleroi. . 5e overwinning op rij tegen Cercle? Charleroi kon zijn vrije val in het klassement zaterdag stoppen met een 1-2-overwinning bij STVV. Ook tegen Cercle laat Charleroi zelden punten liggen. Eind oktober boekte het op eigen veld nog een 3-0-overwinning. De 4e zege op rij al tegen Cercle, dat al meer dan 2 jaar niet meer kon winnen tegen Charleroi.

18:15 vooraf, 18 uur 15. Cercle moet het vanavond doen zonder de geschorste Bates en ook de geblesseerden Omolo en Hotic verdwijnen uit de basis. Daardoor komen Hazard, Velkovski en Taravel in de basis. . Cercle moet het vanavond doen zonder de geschorste Bates en ook de geblesseerden Omolo en Hotic verdwijnen uit de basis. Daardoor komen Hazard, Velkovski en Taravel in de basis.

18:11 vooraf, 18 uur 11. Slechts één wijziging bij Charleroi. Berahino zit niet in de kern, hij wordt in de basisploeg vervangen door Nkuba. Voorts kiest trainer Belhocine voor dezelfde namen die afgelopen zaterdag ook begonnen tegen STVV. . Slechts één wijziging bij Charleroi. Berahino zit niet in de kern, hij wordt in de basisploeg vervangen door Nkuba. Voorts kiest trainer Belhocine voor dezelfde namen die afgelopen zaterdag ook begonnen tegen STVV.

18:07 vooraf, 18 uur 07. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338888903395258369

18:06 vooraf, 18 uur 06. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338891211189456899

18:05 vooraf, 18 uur 05. Herpakt Cercle zich na 0 op 12? Charleroi kon afgelopen zaterdag bij STVV na 5 wedstrijden zonder zege eindelijk nog eens winnen. Cercle incasseerde thuis tegen Oostende dan weer een 4e nederlaag op rij. Trekt Charleroi de lijn door of keert het tij voor Cercle? Volg het duel hier vanaf 18.45u. . Herpakt Cercle zich na 0 op 12? Charleroi kon afgelopen zaterdag bij STVV na 5 wedstrijden zonder zege eindelijk nog eens winnen. Cercle incasseerde thuis tegen Oostende dan weer een 4e nederlaag op rij. Trekt Charleroi de lijn door of keert het tij voor Cercle? Volg het duel hier vanaf 18.45u.

18:05 - Vooraf Vooraf, 18 uur 05

Opstelling Cercle Brugge. Thomas Didillon, Vitinho, Jean Marcelin, Jérémy Taravel, Alexander Corryn, Anthony Musaba, Kevin Hoggas, Leonardo Da Silva Lopes, Dimitar Velkovski, Kylian Hazard, Ike Ugbo Opstelling Cercle Brugge Ike Ugbo, Kylian Hazard, Dimitar Velkovski, Leonardo Da Silva Lopes, Kevin Hoggas, Anthony Musaba, Alexander Corryn, Jérémy Taravel, Jean Marcelin, Vitinho, Thomas Didillon

Opstelling Charleroi. Rémy Descamps, Jules Van Cleemput, Steeven Willems, Dorian Dessoleil, Joris Kayembe, Ali Gholizadeh, Guillaume Gillet, Ryota Morioka, Mamadou Fall, Shamar Nicholson, Ken Nkuba Tshiend Opstelling Charleroi Ken Nkuba Tshiend, Shamar Nicholson, Mamadou Fall, Ryota Morioka, Guillaume Gillet, Ali Gholizadeh, Joris Kayembe, Dorian Dessoleil, Steeven Willems, Jules Van Cleemput, Rémy Descamps