LIVE: Antwerp wil opnieuw van de zege proeven tegen Zulte Waregem

15' eerste helft, minuut 15. Kans nummer drie voor Antwerp. Antwerp is scherp en gretig begonnen aan dit duel. Een voorzet van Gerkens is net niet ideaal voor Mbokani, maar veel scheelt het opnieuw niet. Zulte Waregem komt er voorlopig niet aan te pas.

12' eerste helft, minuut 12. Daar is Antwerp opnieuw. Antwerp komt er opnieuw door. Met vier staan ze in het strafschopgebied, maar er is ook een bos aan benen van verdedigers. Gerkens en Mbokani geraken er niet door, maar dit is de tweede waarschuwing.

12' eerste helft, minuut 12. Vossen in het veld. Chory kan niet voort. De tackle van De Laet is duidelijk hard aangekomen. Vossen is zijn vervanger.

11' eerste helft, minuut 11. Vervanging bij Zulte Waregem, Jelle Vossen erin, Tomáš Chorý eruit wissel Tomáš Chorý Jelle Vossen

10' eerste helft, minuut 10. Mbokani laat de 1-0 liggen. Een ziekenhuisbal van Marcq is bijna de inleiding van de 1-0. Jüklerod kan daardoor de flank afdweilen en zet perfect voor. De voorzet vliegt over alle verdedigers, en recht op het lichaam van de vrijstaande Mbokani. Het was net iets te moeilijk.

6' eerste helft, minuut 6. Seck versus Seck. Seck van Antwerp is hele boos op ref Lothar D'Hondt. Hij werd op de voet getrapt door zijn naamgenoot van Zulte Waregem Seck. De verdediger van Antwerp moet echt gekalmeerd worden, maar het incident koelt zonder blazen.

3' eerste helft, minuut 3. Chory blijft geveld op het gras liggen. Een stevige, maar correcte tackle van De Laet, is hem niet goed bekomen. Het spel moet even stil worden gelegd. Moet Dury al meteen wisselen?

2' eerste helft, minuut 2. Geen penalty !! De VAR heeft de beelden even wat uitgebreider kunnen bekijken en besluit geen penalty te geven. Butez kan gewoon uittrappen.

1' eerste helft, minuut 1. Krijgt Zulte Waregem meteen een penalty? De VAR checkt even een tussenkomst van De Laet op Bruno in het strafschopgebied. De Laet lijkt wat ons betreft toch vooral het been en zeker niet de bal te raken, maar zelf vindt hij het een duik.

1' eerste helft, minuut 1. Begin eerste helft. Afgetrapt op de Bosuil! Kan Antwerpen winnen na drie nederlagen op een rij? Of neemt Zulte Waregem revanche voor de heenmatch?

18:33 vooraf, 18 uur 33. Ter herinnering:. Het vorige duel dit seizoen tussen Zulte Waregem en Antwerp eindigde op 1-3 in het voordeel van The Great Old. Het waren toen Haroun, Hongla en Benavente die scoorden voor Essevee, nadat Dompé nochtans de score had geopend.

17:48 vooraf, 17 uur 48. Twee te verwachten wissels bij Antwerp. Geen verrassing in doel na de scherpe woorden van Ivan Leko na de match tegen Club Brugge. Butez vervangt Beiranvand tussen de Antwerpse palen. Ook De Laet komt opnieuw in de ploeg als vervanger van Gelin, die tegen Club rood pakte, maar wel op de bank zit. Voor de rest de 9 zelfde namen. Mbokani begint in de spits met achter hem Gerkens en Refaelov in zijn rug. Buta begint net als tegen Club Brugge op de bank.



17:45 vooraf, 17 uur 45. Eén wissel bij Zulte Waregem. De wedstrijd van Zulte Waregem op de vorige speeldag (tegen Eupen) werd uitgesteld. De laatste match van Essevee was het 2-2-gelijkspel tegen Anderlecht. In vergelijking met die wedstrijd begint Zulte Waregem aan alweer een topmatch met een andere naam in de basis. Srarfi wordt op de linkerflank vervangen door de Griek Kainourgios. Chory en Bruno vormen opnieuw het aanvalsduo. Jelle Vossen, Jean-Luc Dompé en Ewoud Pletinckx blijven op de bank.



13:59 vooraf, 13 uur 59. Druk op de ketel bij Antwerp. Na drie nederlagen op rij - tegen Racing Genk, tegen Tottenham en tegen Club Brugge - is er niet al te veel ruimte meer voor een nieuwe misstap bij het ambitieuze Antwerp. De racismerel rond aanvoerder Faris Haroun en de scherpe kritiek van coach Ivan Leko aan het adres van keeper Beiranvand hebben alvast voor een bewogen voorbereiding gezorgd. Zulte Waregem hangt na 15 wedstrijden nog steeds in de gevarenzone, met slechts één puntje meer dan Moeskroen, de voorlaatste in de rij. Met een zege tegen Gent (0-3) en een gelijkspel tegen Anderlecht (2-2), zit Essevee wel in de positieve spiraal.

Zulte Waregem hangt na 15 wedstrijden nog steeds in de gevarenzone, met slechts één puntje meer dan Moeskroen, de voorlaatste in de rij. Met een zege tegen Gent (0-3) en een gelijkspel tegen Anderlecht (2-2), zit Essevee wel in de positieve spiraal.

Opstelling Antwerp. Jean Butez, Dylan Batubinsika, Abdoulaye Seck, Ritchie De Laet, Koji Miyoshi, Faris Haroun, Martin Hongla, Simen Juklerød, Pieter Gerkens, Dieumerci Mbokani, Lior Refaelov

Opstelling Zulte Waregem. Louis Bostyn, Cameron Humphreys, Olivier Deschacht, Laurens De Bock, Daniel Opare, Damien Marcq, Omar Govea, Ibrahima Seck, Nikolaos Kainourgios, Tomáš Chorý, Gianni Bruno