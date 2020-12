Essevee bezorgt Leko stevige kopzorgen met nieuwe rake klap

Antwerp - Zulte Waregem in een notendop:

Antwerp morst met kansen en krijgt deksel op de neus

Zulte Waregem voetbalde zichzelf in een mooi rijtje op de Bosuil. Na Racing Genk, Tottenham en Club Brugge was het de vierde ploeg op rij die Antwerp klopte. Vermoeidheid speelde daarbij misschien wel mee.

De laatste match van Essevee was 12 dagen eerder tegen Anderlecht, Antwerp speelde 3 dagen geleden nog tegen Club Brugge. Toch bracht Ivan Leko enkel doelman Butez en verdediger De Laet opnieuw in de ploeg. Van roteren wou hij niet weten.

Na 25 minuten was dat een terechte inschatting. Antwerp had de match volledig in handen, maar vergat tot viermaal toe te scoren. Mbokani, Gerkens, nog eens Mbokani en Miyoshi scoorden telkens net niet.

Zulte Waregem had veel minder nodig. Eens het evenwicht in de match hersteld was, was het bingo na enkele halve kansen. Deschacht bracht heel goed voor, invaller Vossen kopte aan de tweede paal de bal opnieuw voor doel en Bruno tikte van dichtbij makkelijk binnen: 0-1.