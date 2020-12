Antwerp op zoek naar eerherstel tegen Zulte Waregem na reeks nederlagen

13:59

vooraf, 13 uur 59. Druk op de ketel bij Antwerp. Na drie nederlagen op rij - tegen Racing Genk, tegen Tottenham en tegen Club Brugge - is er niet al te veel ruimte meer voor een nieuwe misstap bij het ambitieuze Antwerp. De racismerel rond aanvoerder Faris Haroun en de scherpe kritiek van coach Ivan Leko aan het adres van keeper Beiranvand hebben alvast voor een bewogen voorbereiding gezorgd. Zulte Waregem hangt na 15 wedstrijden nog steeds in de gevarenzone, met slechts één puntje meer dan Moeskroen, de voorlaatste in de rij. Met een zege tegen Gent (0-3) en een gelijkspel tegen Anderlecht (2-2), zit Essevee wel in de positieve spiraal. .