LIVE: Nmecha straft balverlies bij KV Oostende genadeloos af

24' eerste helft, minuut 24. Het is een leuke beginfase dit. Door de druk naar voor van KVO, krijgt Anderlecht ruimte om om te schakelen. Amuzu doet het opnieuw goed op zijn rechterflank, maar het schotje van Nmecha is te zwak. . Het is een leuke beginfase dit. Door de druk naar voor van KVO, krijgt Anderlecht ruimte om om te schakelen. Amuzu doet het opnieuw goed op zijn rechterflank, maar het schotje van Nmecha is te zwak.

22' eerste helft, minuut 22. KVO is niet onder de indruk. De bezoekers zoeken de voetballende oplossing en drukken Anderlecht even achteruit. El Hadj haalt de angel uit de aanval. . KVO is niet onder de indruk. De bezoekers zoeken de voetballende oplossing en drukken Anderlecht even achteruit. El Hadj haalt de angel uit de aanval.

18' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 18 door Lukas Nmecha van Anderlecht. 1, 0. goal Anderlecht KV Oostende 27' 1 0

17' eerste helft, minuut 17. 1-0 Nmecha met zijn 8e van het seizoen. Na dom balverlies van Marquet op het middenveld doet Nmecha het helemaal zelf. Hij zet met knappe bewegingen twee verdedigers in de wind en trapt binnen in de verste hoek. Hubert had wel beter moeten doen, al werd de bal misschien nog aangeraakt door Hendry. . 1-0 Nmecha met zijn 8e van het seizoen Na dom balverlies van Marquet op het middenveld doet Nmecha het helemaal zelf. Hij zet met knappe bewegingen twee verdedigers in de wind en trapt binnen in de verste hoek. Hubert had wel beter moeten doen, al werd de bal misschien nog aangeraakt door Hendry.

14' eerste helft, minuut 14. Enorme kans voor Vlap. Nu doet Amuzu het wel heel goed in de omschakeling. Hij is razendsnel aan de tegengoal en zet strak voor naar het penaltypunt. Daar duikt Vlap helemaal alleen op, maar hij trapt te centraal en Hubert redt uitstekend. Dit had de Nederlander beter moeten afwerken. . Enorme kans voor Vlap Nu doet Amuzu het wel heel goed in de omschakeling. Hij is razendsnel aan de tegengoal en zet strak voor naar het penaltypunt. Daar duikt Vlap helemaal alleen op, maar hij trapt te centraal en Hubert redt uitstekend. Dit had de Nederlander beter moeten afwerken.

13' eerste helft, minuut 13.

12' eerste helft, minuut 12. Evenwicht. Anderlecht heeft het evenwicht hersteld, maar daarmee is alles gezegd. De druk op de bal van KVO is bijzonder groot. Dat kost krachten, maar levert voorlopig op. Een leuk steekpassje van El Hadj eindigt bij Mukairu. Hij duwt de bal over de achterlijn. . Evenwicht Anderlecht heeft het evenwicht hersteld, maar daarmee is alles gezegd. De druk op de bal van KVO is bijzonder groot. Dat kost krachten, maar levert voorlopig op. Een leuk steekpassje van El Hadj eindigt bij Mukairu. Hij duwt de bal over de achterlijn.

9' eerste helft, minuut 9. Amuzu verslikt zich. Amuzu is het eindstation van een eerste veelbelovende tegenaanval van Anderlecht. Lokonga en Nmecha komen er goed en snel uit, maar bij Amuzu gaat het mis. Hij verslikt zich in zijn dribbel voor het strafschopgebied. . Amuzu verslikt zich Amuzu is het eindstation van een eerste veelbelovende tegenaanval van Anderlecht. Lokonga en Nmecha komen er goed en snel uit, maar bij Amuzu gaat het mis. Hij verslikt zich in zijn dribbel voor het strafschopgebied.

5' eerste helft, minuut 5.

5' eerste helft, minuut 5. Debutant Lissens laat zich even in de luren leggen door de sterke Gueye, maar herstelt zijn foutje in tweede instantie met de punt van de schoen. Anderlecht heeft nog altijd geen manier gevonden om de bal in de ploeg te houden. KVO domineert. . Debutant Lissens laat zich even in de luren leggen door de sterke Gueye, maar herstelt zijn foutje in tweede instantie met de punt van de schoen. Anderlecht heeft nog altijd geen manier gevonden om de bal in de ploeg te houden. KVO domineert.

3' eerste helft, minuut 3. Het is KVO dat de beste eerste indruk maakt. De eist de bal op en zit er kort op als Nmecha een eerste keer wil aannemen. De thuisploeg krijgt geen voet aan grond in de eerste vier minuten. . Het is KVO dat de beste eerste indruk maakt. De eist de bal op en zit er kort op als Nmecha een eerste keer wil aannemen. De thuisploeg krijgt geen voet aan grond in de eerste vier minuten.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

21:01 eerste helft, 21 uur 01. Begin eerste helft. KVO heeft de match afgetrapt in het Lotto Park. Anderlecht is op zoek naar bevestiging na de match tegen Genk. KVO wil graag een derde zege op een rij. . Begin eerste helft KVO heeft de match afgetrapt in het Lotto Park. Anderlecht is op zoek naar bevestiging na de match tegen Genk. KVO wil graag een derde zege op een rij.

20:51 vooraf, 20 uur 51. Miazga en Cullen zijn niet beschikbaar, maar Lissens en EL Hadj zijn op training gewoon vaak bij de beste. Los van hun leeftijd en ervaring. Miazga en Cullen zijn niet beschikbaar, maar Lissens en EL Hadj zijn op training gewoon vaak bij de beste. Los van hun leeftijd en ervaring.

20:19 vooraf, 20 uur 19. Wie is Lucas Lissens? Lucas Lissens maakt vanavond zijn debuut voor de A-ploeg van Anderlecht. Hij is een centrale verdediger van 1,81m, die al een hele tijd in de jeugd van Anderlecht speelt en ook alle nationale jeugdselecties heeft doorlopen tot en met de U19. Vorig seizoen zat Lissens al op de bank voor de matchen tegen Gent en Eupen. Dit seizoen was hij bankzitter in de vorige match tegen Genk. Telkens werd hij uiteindelijk niet gebruikt door Kompany. . Wie is Lucas Lissens? Lucas Lissens maakt vanavond zijn debuut voor de A-ploeg van Anderlecht. Hij is een centrale verdediger van 1,81m, die al een hele tijd in de jeugd van Anderlecht speelt en ook alle nationale jeugdselecties heeft doorlopen tot en met de U19. Vorig seizoen zat Lissens al op de bank voor de matchen tegen Gent en Eupen. Dit seizoen was hij bankzitter in de vorige match tegen Genk. Telkens werd hij uiteindelijk niet gebruikt door Kompany.

Kompany moet noodgedwongen Cullen en Miazga vervangen. Anderlecht speelde tegen Racing Genk een goede match en dus werd hetzelfde basiselftal aan de aftrap verwacht, maar dat is zonder tegenslag gerekend. Sterkhouder in de verdediging Miazga en werkpaard op het middenveld Cullen zitten niet in de selectie, meer dan waarschijnlijk wegens niet fit. Kompany vervangt Miazga achteraan door het 19-jarige jeugdproduct Lucas Lissens. Op het middenveld moet hij twee wissels doorvoeren in vergelijking met de match tegen Genk omdat Verschaeren toen al tijdens de wedstrijd uitviel. Lokonga ziet dus opeens Vlap en El Hadj naast zich.



Kompany vervangt Miazga achteraan door het 19-jarige jeugdproduct Lucas Lissens. Op het middenveld moet hij twee wissels doorvoeren in vergelijking met de match tegen Genk omdat Verschaeren toen al tijdens de wedstrijd uitviel. Lokonga ziet dus opeens Vlap en El Hadj naast zich.

20:07 vooraf, 20 uur 07. Drie wissels bij KVO. Geen Vandendriessche en Sakala bij de bezoekers. Daardoor zien we in elke lijn een aanpassing bij KVO in vergelijking met de vorige speeldag tegen Cercle Brugge. Jäkel krijgt achteraan de voorkeur op Tanghe. Vandendriessche wordt vervangen door Marquet en D'Haese komt in de ploeg in de plaats van Sakala. . Drie wissels bij KVO Geen Vandendriessche en Sakala bij de bezoekers. Daardoor zien we in elke lijn een aanpassing bij KVO in vergelijking met de vorige speeldag tegen Cercle Brugge. Jäkel krijgt achteraan de voorkeur op Tanghe. Vandendriessche wordt vervangen door Marquet en D'Haese komt in de ploeg in de plaats van Sakala.



KVO zit in een goede flow. KVO trekt naar Brussel met vertrouwen. De kustploeg won zijn laatste twee duels. Thuis tegen Gent en op het veld van Cercle. Bovendien kwam KVO in de heenmatch in augustus 2-0 voor en hoewel het nog twee goals slikte, geraakte Anderlecht niet voorbij Oostende. Eindstand 2-2. In de stand staat de ploeg op 4 punten van Anderlecht. Met een zege is die kloof na vanavond dus nog maar een punt.



In de stand staat de ploeg op 4 punten van Anderlecht. Met een zege is die kloof na vanavond dus nog maar een punt.

19:18 De selectie van Anderlecht. Verschaeren, Van Crombrugge en Tau liggen (nog) in de lappenmand, Dimata, Luckassen en Colassin stappen wel op de bus naar het stadion. vooraf, 19 uur 18. De selectie van Anderlecht. Verschaeren, Van Crombrugge en Tau liggen (nog) in de lappenmand, Dimata, Luckassen en Colassin stappen wel op de bus naar het stadion.

Opstelling Anderlecht. Timon Wellenreuther, Michael Murillo, Lucas Lissens, Hannes Delcroix, Bogdan Mykhaylichenko, Albert Sambi Lokonga, Michel Vlap, Anouar Ait El Hadj, Francis Amuzu, Lukas Nmecha, Paul Mukairu Opstelling Anderlecht Paul Mukairu, Lukas Nmecha, Francis Amuzu, Anouar Ait El Hadj, Michel Vlap, Albert Sambi Lokonga, Bogdan Mykhaylichenko, Hannes Delcroix, Lucas Lissens, Michael Murillo, Timon Wellenreuther

Opstelling KV Oostende. Guillaume Hubert, Frederik Jäkel, Jack Hendry, Arthur Theate, Jelle Bataille, Maxime D'Arpino, François Marquet, Ari Skúlason, Andrew Hjulsager, Makhtar Gueye, Robbie D'Haese Opstelling KV Oostende Robbie D'Haese, Makhtar Gueye, Andrew Hjulsager, Ari Skúlason, François Marquet, Maxime D'Arpino, Jelle Bataille, Arthur Theate, Jack Hendry, Frederik Jäkel, Guillaume Hubert