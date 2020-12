Anderlecht krijgt het nog heet met man minder, maar verbrandt zich niet aan KVO

KVO trekt naar Brussel met vertrouwen. De kustploeg won zijn laatste twee duels. Thuis tegen Gent en op het veld van Cercle. Bovendien kwam KVO in de heenmatch in augustus 2-0 voor en hoewel het nog twee goals slikte, geraakte Anderlecht niet voorbij Oostende. Eindstand 2-2.



In de stand staat de ploeg op 4 punten van Anderlecht. Met een zege is die kloof na vanavond dus nog maar een punt.