Anderlecht krijgt het heet met man minder, maar verbrandt zich niet aan KVO

Anderlecht - KV Oostende in een notendop:

Nmecha met de knappe 1-0

Anderlecht tegen KV Oostende was eigenlijk een match zonder grote verrassingen. Zoals verwacht zette KVO meteen hoog druk en maakte het Anderlecht op die manier lastig. Ook niet verrassend was dat Nmecha opnieuw het verschil maakte voor de thuisploeg. Twee keer zelfs.

En ook al geen verrassing was dat Anderlecht het op het einde nog bijna uit handen gaf. Dat een 2-0-voorsprong tot de 83e minuut daarna toch nog bijna verloren ging, had te maken met de enige grote verrassing van de avond. Middenvelder Cullen en verdediger Miazga waren niet fit (het zou niet gaan om coronabesmettingen).

Miazga werd daarom verrassend vervangen door de 19-jarige debutant Lucas Lissens (waar zijn Luckassen of Vranjes?). Lissens is een jeugdproduct van paars-wit en jeugdinternational. Hij deed het uitstekend in de eerste helft. Hij heerste tegen de sterke Gueye in de duels en in de lucht.

Na een erg sterk begin van Oostende herstelde Anderlecht na 10 minuten het evenwicht. Dom balverlies van Marquet stelde Nmecha in de mogelijkheid om te beginnen aan een erg knappe dribbel waarbij hij twee verdedigers in de wind zette en scoorde. Al had doelman Hubert zeker beter moeten doen. 1-0 was de ruststand.