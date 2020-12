LIVE: Klaart de hemel weer op voor STVV in het Regenboogstadion?

11' Gele kaart voor Nikolaos Kainourgios van Zulte Waregem tijdens eerste helft, minuut 11 Nikolaos Kainourgios Zulte Waregem

11' eerste helft, minuut 11. Kainourgios vliegt er iets te stevig in bij Kanoté. Hij loopt zo tegen de eerste gele kaart van de wedstrijd aan.

9' eerste helft, minuut 9. Ongelukkig begin voor Schmidt. Het is voorlopig niet de wedstrijd van Schmidt. Na zijn onhandige actie bij de afgekeurde goal van Vossen glijdt hij nu weg bij het uittrappen. Ex-doelman Peter Maes denkt er ongetwijfeld het zijne van aan de zijlijn.

8' eerste helft, minuut 8. Bruno waagt zijn kans met een verre knal, maar zijn schot wijkt af en zo wordt het een makkelijke vangbal voor Schmidt. Zulte Waregem probeert wel het initiatief te nemen.

8' eerste helft, minuut 8.

5' eerste helft, minuut 5. Goal Afgekeurd! De VAR komt tussenbeide, want er is wel degelijk hands gemoeid met de goal van Vossen. Het feest gaat dus niet door voor de thuisploeg. Opluchting bij STVV.

3' eerste helft, minuut 3. Goal Vossen? Dramatische start voor STVV! Schmidt kan rustig uittrappen na een terugspeelbal, maar mikt de bal pal tegen Vossen aan. Die kan zo één van de makkelijkste goals uit zijn carrière maken. Maar er is mogelijk sprake van hands.



1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. STVV brengt de bal aan het rollen. Kan in het in zijn tweede match onder Peter Maes wél iets rapen?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:25 vooraf, 18 uur 25. De laatste 9 bezoeken aan het Regenboogstadion, in de competitie én de beker, leverden STVV amper 2 punten op, maar liefst 7 keer trok Zulte Waregem aan het langste eind. De laatste overwinning van STVV op het veld van Essevee dateert al van 12 maart 2011

18:22 vooraf, 18 uur 22. Onderlinge duels. Vorig seizoen stonden Zulte Waregem en STVV 3 keer tegenover elkaar. STVV kon thuis nog een punt pakken tegen Essevee, maar moest nadien zowel in de 1/8e finales van de beker als in de terugwedstrijd in de competitie het onderspit delven met respectievelijk een 3-0- en 5-1-nederlaag.

18:16 vooraf, 18 uur 16. Zulte Waregem presteert buitenshuis een pak beter dan op eigen veld. Het won dit seizoen nog maar 5 keer, maar 4 van die zeges werden wel buitenshuis geboekt. Thuis pakte Zulte Waregem in totaal 5 punten, uit zijn dat er 12.

18:13 vooraf, 18 uur 13. Eindelijk nog eens een thuiszege voor Essevee? Zulte Waregem kon dit seizoen nog maar één keer winnen in het eigen Regenboogstadion. Eind augustus kreeg Waasland-Beveren er een 4-1-pandoering. Sindsdien kon Essevee in 6 thuiswedstrijden enkel tegen Kortrijk en Anderlecht een punt pakken.

18:12 vooraf, 18 uur 12. STVV kon dit seizoen nog maar 11 punten sprokkelen en vooral buitenshuis ogen de cijfers dramatisch. In 8 uitwedstrijden konden de Truienaars amper 2 punten pakken. Enkel bij Eupen en OH Leuven griste STVV een punt mee.

18:09 vooraf, 18 uur 09. Essevee is ploeg in vorm. Zulte Waregem is aan een matig seizoen bezig, maar de laatste weken is er toch beterschap bij het team van Francky Dury met een knappe 7 op 9. Essevee ging winnen bij AA Gent en afgelopen woensdag nog bij Antwerp en pakte tussendoor op eigen veld ook nog een punt tegen Anderlecht. De wedstrijd bij Eupen afgelopen zondag werd uitgesteld.

18:04 vooraf, 18 uur 04. Konaté vervangt Asamoah. Peter Maes voert maar één, noodgedwongen, wissel door in zijn basiself. De geschorste Asamoah wordt vervangen door Konaté.

17:54 vooraf, 17 uur 54. Geen Deschacht bij Zulte Waregem. Naast de geschorste De Bock kan de thuisploeg vanavond ook niet rekenen op de geblesseerde Deschacht. Ook Chory verdwijnt uit de basis. Bianda, Vossen en Pletinckx komen daardoor aan de aftrap.

17:46 vooraf, 17 uur 46. Klaart de hemel op voor STVV in het Regenboogstadion? De midweekwedstrijd tegen Beerschot werd uitgesteld en dus komt STVV vanavond uitgerust aan de aftrap tegen Zulte Waregem. De rode lantaarn gaat na een 2 op 18 op zoek naar de broodnodige punten. Volg de wedstrijd hier vanaf 18.30u.

12:06 vooraf, 12 uur 06. Twee schorsingen. Francky Dury kan niet rekenen op Laurens De Bock, die geschorst is na zijn gele kaart tegen Antwerp. Bij STVV zit Asamoah dan weer op het strafbankje.

12:04 vooraf, 12 uur 04. Met 11 op 18 is Zulte Waregem wat opgeklommen in het klassement. "We zijn nog niet helemaal uit deze lastige situatie, maar we hebben andere ploegen in zicht", zegt Dury. "Er komen nu twee belangrijke thuiswedstrijden aan (STVV en Cercle Brugge). We moeten hier een goed resultaat neerzetten."

12:02 vooraf, 12 uur 02. Het heeft geen zin om te winnen op Antwerp als je de wedstrijd erna verliest tegen STVV. Francky Dury, coach Zulte Waregem.

12:02 vooraf, 12 uur 02. Zulte Waregem zoekt bevestiging. De zege op Antwerp was een stevige opsteker voor Zulte Waregem. Francky Dury droomt van de veilige middenmoot en dan is een duel tegen hekkensluiter STVV de uitgelezen kans. Pakt Zulte Waregem een tweede zege op rij?

12:01 - Vooraf Vooraf, 12 uur 01

Opstelling Zulte Waregem. Louis Bostyn, Cameron Humphreys, William Bianda, Ewoud Pletinckx, Daniel Opare, Omar Govea, Damien Marcq, Ibrahima Seck, Nikolaos Kainourgios, Jelle Vossen, Gianni Bruno

Opstelling STVV. Daniel Schmidt, Ibrahima Sankhon, Jonathan Buatu, Jorge Teixeira, Maximiliano Caufriez, Liberato Cacace, Facundo Colidio, Mory Konaté, Steve de Ridder, Duckens Nazon, Yuma Suzuki