Licht aan het einde van de tunnel voor STVV: het wint bij Zulte Waregem

Hoofdrol voor VAR in kansarme eerste helft

Peter Maes begon vorige week met een thuisnederlaag aan zijn avontuur bij STVV en ook vanavond dreigde het al meteen fout te gaan. Na een blunder van doelman Schmidt maakte Vossen na 2 minuten één van de makkelijkste goals uit zijn carrière. Gelukkig voor STVV gebruikte hij daarbij ook zijn elleboog en dus werd de vroege treffer afgekeurd.

Halfweg de eerste helft kregen we opnieuw een VAR-moment. Caufriez liet zich ringeloren door Bruno en pakte uit met een tackle in de zestien. Bij Zulte Waregem zagen ze een fout op Bruno én hands van Caufriez, maar scheidsrechter De Cremer zag op de beelden geen penalty.

Het was het peper en zout in een voorts flauwe eerste helft met weinig doelgevaar. Pas in het slotkwartier kwam STVV een paar keer gevaarlijk opzetten. Kainourgios voorkwam op de valreep een kans voor Caufriez en ook Seck had een ultieme ingreep nodig om Suzuki het zwijgen op te leggen.

Tussendoor had Nazon wél op doel kunnen besluiten na een snelle counter, maar Bostyn ging goed plat. Bij Zulte Waregem kon enkel Vossen voor wat dreiging zorgen. Het oogde mooi met een retro en een fraaie borstcontrole, maar efficiënt was de afwerking tot twee keer toe niet.