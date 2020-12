LIVE: Antwerp legt er voor de rust 3 in het mandje, Refaelov valt uit

87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij Waasland-Beveren, Jenthe Mertens erin, Andreas Wiegel eruit wissel Andreas Wiegel Jenthe Mertens

84' tweede helft, minuut 84. Aha, we zien zowaar nog eens een doelkans! Haroun slaat het middenveld over en lanceert Benavente richting zestien. De Peruviaan kiest voor een schijnbeweging en een schot, maar trapt recht op Jackers. . Aha, we zien zowaar nog eens een doelkans! Haroun slaat het middenveld over en lanceert Benavente richting zestien. De Peruviaan kiest voor een schijnbeweging en een schot, maar trapt recht op Jackers.

81' tweede helft, minuut 81. Er wordt gestreden op de middenstrook, maar de doelmannen komen niet in actie. Tom Boudeweel (in Sporza op Radio 1). Er wordt gestreden op de middenstrook, maar de doelmannen komen niet in actie. Tom Boudeweel (in Sporza op Radio 1)

78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij Antwerp, Simen Juklerød erin, Jordan Lukaku eruit wissel Jordan Lukaku Simen Juklerød

76' Gele kaart voor Abdoulaye Seck van Antwerp tijdens tweede helft, minuut 76 Abdoulaye Seck Antwerp

72' tweede helft, minuut 72. Seck talmt veel te lang met het afgeven van de bal. Daardoor verspeelt hij de bal bijna, al kan hij dat nog net afwenden. Daarbij maakte hij wel de overtreding op Mandjeck en dat levert hem geel op. . Seck talmt veel te lang met het afgeven van de bal. Daardoor verspeelt hij de bal bijna, al kan hij dat nog net afwenden. Daarbij maakte hij wel de overtreding op Mandjeck en dat levert hem geel op.

72' tweede helft, minuut 72. Na dom balverlies van Benavente kan Waasland-Beveren naar voren stormen. Frey loopt zich te pletter op Gélin, waarna Seck de bal in veiligheid kan werken. . Na dom balverlies van Benavente kan Waasland-Beveren naar voren stormen. Frey loopt zich te pletter op Gélin, waarna Seck de bal in veiligheid kan werken.



70' tweede helft, minuut 70. Beide ploegen willen er nog iets van maken. Waasland-Beveren kiest niet voor een salonremise en ook Antwerp prikt af en toe nog tegen. Tom Boudeweel (in Sporza op Radio 1). Beide ploegen willen er nog iets van maken. Waasland-Beveren kiest niet voor een salonremise en ook Antwerp prikt af en toe nog tegen. Tom Boudeweel (in Sporza op Radio 1)

68' tweede helft, minuut 68. Seck mikt zijn kopbal naast en over. Gamboa krijgt een voorzet ongelukkig tegen de hand. Gerkens zet zich achter de vrije trap en zoekt en vindt het hoofd van Seck. De sterke Senegalees is zijn man te snel af, maar kan zijn kopbal niet tussen de palen mikken. . Seck mikt zijn kopbal naast en over Gamboa krijgt een voorzet ongelukkig tegen de hand. Gerkens zet zich achter de vrije trap en zoekt en vindt het hoofd van Seck. De sterke Senegalees is zijn man te snel af, maar kan zijn kopbal niet tussen de palen mikken.

68' tweede helft, minuut 68. Vervanging bij Antwerp, Cristian Benavente erin, Nana Ampomah eruit wissel Nana Ampomah Cristian Benavente

67' Gele kaart voor Aurélio Buta van Antwerp tijdens tweede helft, minuut 67 Aurélio Buta Antwerp

66' tweede helft, minuut 66. Aan de overkant lijkt ook Albanese tot een schot te komen, maar zijn bal raakt zestien meter zelfs niet in door ene uitstekend block van Ritchie De Laet. . Aan de overkant lijkt ook Albanese tot een schot te komen, maar zijn bal raakt zestien meter zelfs niet in door ene uitstekend block van Ritchie De Laet.

65' tweede helft, minuut 65. Mbokani laat de 0-4 liggen! Lukaku heeft alle tijd om zijn voorzet richting Mbokani te mikken. In twee tijden kan de Congolees afdrukken, maar Gamboa zit er nog net met een voetje tussen! . Mbokani laat de 0-4 liggen! Lukaku heeft alle tijd om zijn voorzet richting Mbokani te mikken. In twee tijden kan de Congolees afdrukken, maar Gamboa zit er nog net met een voetje tussen!

63' tweede helft, minuut 63. Na een Antwerpse slordigheid prikt de thuisploeg even tegen. Efford ontdoet zich vlotjes van Buta en vindt Frey aan de eerste paal. De Zwitser verlengt meteen richting doel, maar Butez staat pal. . Na een Antwerpse slordigheid prikt de thuisploeg even tegen. Efford ontdoet zich vlotjes van Buta en vindt Frey aan de eerste paal. De Zwitser verlengt meteen richting doel, maar Butez staat pal.

61' tweede helft, minuut 61. We zijn intussen al een kwartier onderweg in de tweede helft en we hebben de indruk dat Antwerp zich in spaarmodus doorheen de tweede periode aan het spelen is. . We zijn intussen al een kwartier onderweg in de tweede helft en we hebben de indruk dat Antwerp zich in spaarmodus doorheen de tweede periode aan het spelen is.

Dikke liefde bij Antwerp. tweede helft, minuut 58. Dikke liefde bij Antwerp.

57' Gele kaart voor Andreas Wiegel van Waasland-Beveren tijdens tweede helft, minuut 57 Andreas Wiegel Waasland-Beveren

57' tweede helft, minuut 57. Andreas Wiegel haalt De Sart langs achteren neer, deels uit onhandigheid, deels uit slechte wil. Lardot is er als de kippen bij om een escalatie te vermijden. De Duitser wordt in elk geval een geel karton on de neus geschoven,. . Andreas Wiegel haalt De Sart langs achteren neer, deels uit onhandigheid, deels uit slechte wil. Lardot is er als de kippen bij om een escalatie te vermijden. De Duitser wordt in elk geval een geel karton on de neus geschoven,.

55' tweede helft, minuut 55. Antwerp steekt der neus voorzichtig aan het venster. Via De Sart gaat het naar rechts, waar Ampomah Vukotic belaagt met overstapjes. Via de Serviër verdwijnt de bal in hoekschop. . Antwerp steekt der neus voorzichtig aan het venster. Via De Sart gaat het naar rechts, waar Ampomah Vukotic belaagt met overstapjes. Via de Serviër verdwijnt de bal in hoekschop.

52' tweede helft, minuut 52. Antwerp laat voorlopig gedijen en dat nodigt Waasland-Beveren uit om aan te vallen. Bertone trapt vanuit de tweede lijn, maar raakt niet verder dan het hoofd van Seck. . Antwerp laat voorlopig gedijen en dat nodigt Waasland-Beveren uit om aan te vallen. Bertone trapt vanuit de tweede lijn, maar raakt niet verder dan het hoofd van Seck.

49' tweede helft, minuut 49. Butez komt ver uit om de bal te onderscheppen. Niet zonder risico, maar het loopt goed af. . Butez komt ver uit om de bal te onderscheppen. Niet zonder risico, maar het loopt goed af.

47' tweede helft, minuut 47. De eerste twee kansjes zijn in elk geval voor de thuisploeg. Niets wereldschokkend, Sinani puurt er nu een hoekschop uit, maar die levert niets op. . De eerste twee kansjes zijn in elk geval voor de thuisploeg. Niets wereldschokkend, Sinani puurt er nu een hoekschop uit, maar die levert niets op.

46' tweede helft, minuut 46. We voetballen weer! De bal rolt opnieuw op de Freethiel! Maakt Antwerp een gezondheidswandeling van de tweede helft of kan Waasland-Beveren nog wat spanning in de wedstrijd brengen? . We voetballen weer! De bal rolt opnieuw op de Freethiel! Maakt Antwerp een gezondheidswandeling van de tweede helft of kan Waasland-Beveren nog wat spanning in de wedstrijd brengen?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:47 rust, 21 uur 47.

21:31 rust, 21 uur 31. Vervanging bij Waasland-Beveren, Joseph Efford erin, Aboubakary Koita eruit wissel Aboubakary Koita Joseph Efford

21:31 rust, 21 uur 31. Vervanging bij Waasland-Beveren, Aleksandar Vukotic erin, Brendan Schoonbaert eruit wissel Brendan Schoonbaert Aleksandar Vukotic

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Antwerp kan ontspannen gaan rusten! Jonathan Lardot fluit voor het einde van de eerste helft en daar zal vooral Waasland-Beveren blij om zijn. Refaelov opende met een vrije trap, Ampomah dikte aan tot 0-2 en Mbokani strafte een slechte terugspeelbal af. . Antwerp kan ontspannen gaan rusten! Jonathan Lardot fluit voor het einde van de eerste helft en daar zal vooral Waasland-Beveren blij om zijn. Refaelov opende met een vrije trap, Ampomah dikte aan tot 0-2 en Mbokani strafte een slechte terugspeelbal af.

44' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 44 door Dieumerci Mbokani van Antwerp. 0, 3. goal Waasland-Beveren Antwerp 87' 0 3

44' eerste helft, minuut 44. Mbokani straft een foutje af! Schoonbaert trapt een veel te korte bal naar zijn eigen doelman. Mbokani zit er nog net tussen, gaat rond Jackers en trapt de bal vanuit een scherpe hoek binnen, 0-3! . Mbokani straft een foutje af! Schoonbaert trapt een veel te korte bal naar zijn eigen doelman. Mbokani zit er nog net tussen, gaat rond Jackers en trapt de bal vanuit een scherpe hoek binnen, 0-3!

42' eerste helft, minuut 42. Met de rust in zicht komt Frey nog tot een schot, al is een schotje een betere verwoording. Antwerp lijkt zonder noemenswaardige problemen de rust te halen met een 0-2-voorsprong. . Met de rust in zicht komt Frey nog tot een schot, al is een schotje een betere verwoording. Antwerp lijkt zonder noemenswaardige problemen de rust te halen met een 0-2-voorsprong.

40' eerste helft, minuut 40. Vervanging bij Antwerp, Alexis De Sart erin, Lior Refaelov eruit wissel Lior Refaelov Alexis De Sart

40' eerste helft, minuut 40. Refaelov moet naar de kant. Lior Refaelov wordt naar de kant gehaald en tast naar de rechterkant van de onderrug. Hopelijk is het niet te erg voor de Israeli, die de score opende en ook aan de basis lag van de 0-2. . Refaelov moet naar de kant Lior Refaelov wordt naar de kant gehaald en tast naar de rechterkant van de onderrug. Hopelijk is het niet te erg voor de Israeli, die de score opende en ook aan de basis lag van de 0-2.

38' Jackers houdt Mbokani van de 0-3! Buta heeft geen kind aan Albanese en laat hem ter plekke achter. De voorzet richting Mbokani is afgemeten, maar Jackers pakt uit met een heerlijke redding om de 0-3 te vermijden. . eerste helft, minuut 38. Jackers houdt Mbokani van de 0-3! Buta heeft geen kind aan Albanese en laat hem ter plekke achter. De voorzet richting Mbokani is afgemeten, maar Jackers pakt uit met een heerlijke redding om de 0-3 te vermijden.

37' eerste helft, minuut 37. Lukaku laat zich veel te makkelijk in de luren leggen door een lange een-twee bij Waasland-Beveren. Gelukkig voor de linksachter heeft Wiegel teveel tijd nodig om tot een voldragen voorzet te komen, waardoor Lukaku nog net kan terugkeren. . Lukaku laat zich veel te makkelijk in de luren leggen door een lange een-twee bij Waasland-Beveren. Gelukkig voor de linksachter heeft Wiegel teveel tijd nodig om tot een voldragen voorzet te komen, waardoor Lukaku nog net kan terugkeren.

35' Gele kaart voor Jordan Lukaku van Antwerp tijdens eerste helft, minuut 35 Jordan Lukaku Antwerp

35' eerste helft, minuut 35. Lukaku verspeelt de bal en wil die fout iets te gretig rechtzetten. Een beproefd recept voor geel en dat is ook het geval voor Lukaku. Niet het eerste geel, trouwens. Vlak voor de 0-1 werd ook Haroun al bestraft voor een stevige tackle. . Lukaku verspeelt de bal en wil die fout iets te gretig rechtzetten. Een beproefd recept voor geel en dat is ook het geval voor Lukaku. Niet het eerste geel, trouwens. Vlak voor de 0-1 werd ook Haroun al bestraft voor een stevige tackle.

31' eerste helft, minuut 31. Mandjeck sropt de bal knap in het pak, waar Wiegel wordt teruggevlagd uit buitenspel. Uiteindelijk was de Duitser ook teruggekapt en was de pass naar Frey ondermaats. . Mandjeck sropt de bal knap in het pak, waar Wiegel wordt teruggevlagd uit buitenspel. Uiteindelijk was de Duitser ook teruggekapt en was de pass naar Frey ondermaats.

30' Var. Het is even wachten voor we kunnen hernemen, want de buitenspellijn was voor de VAR niet makkelijk om te trekken. Het buikgevoel zit goed, want het doelpunt mag op het scorebord blijven staan. . eerste helft, minuut 30. Var Het is even wachten voor we kunnen hernemen, want de buitenspellijn was voor de VAR niet makkelijk om te trekken. Het buikgevoel zit goed, want het doelpunt mag op het scorebord blijven staan.

29' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 29 door Nana Ampomah van Antwerp. 0, 2. goal Waasland-Beveren Antwerp 87' 0 2

28' eerste helft, minuut 28. Ampomah maakt er al snel 0-2 van! Na heerlijk combinatiespel staat het plots 0-2! Haroun duikt op rechts de diepte in en met een afgemeten voorzet bereikt hij Ampomah, die aan de eerste paal Jackers weet te verschalken. . Ampomah maakt er al snel 0-2 van! Na heerlijk combinatiespel staat het plots 0-2! Haroun duikt op rechts de diepte in en met een afgemeten voorzet bereikt hij Ampomah, die aan de eerste paal Jackers weet te verschalken.

25' eerste helft, minuut 25. Refaelov krult de 0-1 enig mooi binnen! Lior Refaelov krult de bal heerlijk over de muur! Nordin Jackers zit er nog aan met de vingertoppen, maar niet voldoende om de 0-1 te voorkomen. . Refaelov krult de 0-1 enig mooi binnen! Lior Refaelov krult de bal heerlijk over de muur! Nordin Jackers zit er nog aan met de vingertoppen, maar niet voldoende om de 0-1 te voorkomen.

25' Doelpunt na vrije trap tijdens eerste helft, minuut 25 door Lior Refaelov van Antwerp. 0, 1. vrije trap Waasland-Beveren Antwerp 87' 0 1

24' Gele kaart voor Faris Haroun van Antwerp tijdens eerste helft, minuut 24 Faris Haroun Antwerp

24' eerste helft, minuut 24. Ampomah lijkt in de tang zitten bij twee geelhemden, maar hij slalomt zich er knap uit. Daarna loopt de aanval spaak, maar Refaelov sleept er nog een vrije trap uit. Net links van het centrum, op een meter of 25 van doel. . Ampomah lijkt in de tang zitten bij twee geelhemden, maar hij slalomt zich er knap uit. Daarna loopt de aanval spaak, maar Refaelov sleept er nog een vrije trap uit. Net links van het centrum, op een meter of 25 van doel.

22' eerste helft, minuut 22. Waasland-Beveren pakt uit met een ingestudeerde hoekschop. In de tweede zone wordt de bal terug in het pak gekopt, waar Frey niet goed gepositioneerd staat om de bal op doel te koppen. . Waasland-Beveren pakt uit met een ingestudeerde hoekschop. In de tweede zone wordt de bal terug in het pak gekopt, waar Frey niet goed gepositioneerd staat om de bal op doel te koppen.

21' eerste helft, minuut 21.

17' eerste helft, minuut 17. Op een Antwerpse hoekschop valt de bal pardoes op het hoofd van Gerkens. Die ziet de bal zelf te laat komen, waardoor hij weinig anders kan dan het leer naast knikken. . Op een Antwerpse hoekschop valt de bal pardoes op het hoofd van Gerkens. Die ziet de bal zelf te laat komen, waardoor hij weinig anders kan dan het leer naast knikken.

16' Ampomah raakt niet voorbij Jackers! Na een knappe combinatie snelt Ampomah de zestien in. De Ghanees komt schuin voor doel oog in oog te staan met Jackers, maar de doelman trekt aan het langste eind. . eerste helft, minuut 16. Ampomah raakt niet voorbij Jackers! Na een knappe combinatie snelt Ampomah de zestien in. De Ghanees komt schuin voor doel oog in oog te staan met Jackers, maar de doelman trekt aan het langste eind.

13' eerste helft, minuut 13. Ik heb de indruk dat Antwerp deze wedstrijd in handen genomen heeft. Tom Boudeweel (in Sporza op Radio 1). Ik heb de indruk dat Antwerp deze wedstrijd in handen genomen heeft. Tom Boudeweel (in Sporza op Radio 1)

11' eerste helft, minuut 11. Gerkens kan de bal niet laag houden! Aan de overkant haalt ook Lukaku de achterlijn. Zijn voorzet is een pak beter dan die van Albanese. De inlopende Gerkens verlengt de bal meteen richting doel van Jackers, maar ziet zijn schot over gaan! . Gerkens kan de bal niet laag houden! Aan de overkant haalt ook Lukaku de achterlijn. Zijn voorzet is een pak beter dan die van Albanese. De inlopende Gerkens verlengt de bal meteen richting doel van Jackers, maar ziet zijn schot over gaan!

9' eerste helft, minuut 9. Albanese draait Buta helemaal gek en trapt de voorzet dan richting Frey. Die staat met zijn rug naar het doel en moet draaien, maar verspeelt zo de bal. . Albanese draait Buta helemaal gek en trapt de voorzet dan richting Frey. Die staat met zijn rug naar het doel en moet draaien, maar verspeelt zo de bal.

9' eerste helft, minuut 9. Mbokani springt hoog, maar zit in een Wase sandwich! In de herneming dropt Lukaku nog eens in het pak, maar daar weet Albanese wel raad mee. . Mbokani springt hoog, maar zit in een Wase sandwich! In de herneming dropt Lukaku nog eens in het pak, maar daar weet Albanese wel raad mee.

8' eerste helft, minuut 8. Buta zet de lange een-twee met Gerkens op en stoomt dan door op rechts. Mandjeck hapt iets te enthousiast en dat levert Antwerp en Refaelov een interessante vrije trap op. . Buta zet de lange een-twee met Gerkens op en stoomt dan door op rechts. Mandjeck hapt iets te enthousiast en dat levert Antwerp en Refaelov een interessante vrije trap op.

4' Butez moet al ingrijpen! Sinani legt met het hoofd prima terug tot bij Frey, die de bal richting verste paal stoot. Butez gaat goed plat en strekt zich om de bal nog naast te duwen! . eerste helft, minuut 4. Butez moet al ingrijpen! Sinani legt met het hoofd prima terug tot bij Frey, die de bal richting verste paal stoot. Butez gaat goed plat en strekt zich om de bal nog naast te duwen!

3' eerste helft, minuut 3. Miscommunicatie bij Waasland-Beveren. Schoonbaert kopt de bal weg, vlak voor de neus van ploegmaat Wuytens. Gelukkig voor hen levert de Antwerpse hoekschop niets op. . Miscommunicatie bij Waasland-Beveren. Schoonbaert kopt de bal weg, vlak voor de neus van ploegmaat Wuytens. Gelukkig voor hen levert de Antwerpse hoekschop niets op.

1' eerste helft, minuut 1. Het eerste kansje komt in elk geval op naam van Antwerp te staan. Mbokani zet zijn kruin tegen een hoge voorzet, maar vanop een meter of is het moeilijk om de doelman te verschalken met een kopbal. . Het eerste kansje komt in elk geval op naam van Antwerp te staan. Mbokani zet zijn kruin tegen een hoge voorzet, maar vanop een meter of is het moeilijk om de doelman te verschalken met een kopbal.

1' eerste helft, minuut 1. De bal rolt op de Freethiel! Refaelov trapt het burenduel tussen Waasland-Beveren en Antwerp op gang! Krijgt Ivan Leko de Antwerpse motor weer aan de praat of knoopt de thuisploeg weer aan met de zege? . De bal rolt op de Freethiel! Refaelov trapt het burenduel tussen Waasland-Beveren en Antwerp op gang! Krijgt Ivan Leko de Antwerpse motor weer aan de praat of knoopt de thuisploeg weer aan met de zege?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:36 vooraf, 20 uur 36. Waasland-Beveren vreest Antwerpse drietand. Bij Antwerp loopt er wel wat volk rond dat de goal weet te vinden tegen Waasland-Beveren. Nill De Pauw (6 doelpunten en 6 assists) zit dan wel op de bank, maar Mbokani en Refaelov staan wél in de basis. Lior Refaelov kwam in 11 duels tegen Waasland-Beveren tot 5 goals en 6 assists, al was dat voornamelijk in zijn Club-periode. De statistieken van Mbokani zijn écht om de watertanden met 4 stuks van elk in amper 5 wedstrijden. . Waasland-Beveren vreest Antwerpse drietand Bij Antwerp loopt er wel wat volk rond dat de goal weet te vinden tegen Waasland-Beveren. Nill De Pauw (6 doelpunten en 6 assists) zit dan wel op de bank, maar Mbokani en Refaelov staan wél in de basis. Lior Refaelov kwam in 11 duels tegen Waasland-Beveren tot 5 goals en 6 assists, al was dat voornamelijk in zijn Club-periode. De statistieken van Mbokani zijn écht om de watertanden met 4 stuks van elk in amper 5 wedstrijden.

20:34 vooraf, 20 uur 34. We kozen vandaag voor meer creativiteit door Sinani te verkiezen boven Heymans. Het was kiezen tussen meer aanvallend vermogen of eerder een evenwicht en we kozen het laatste. Nicky Hayen (in Sporza op Radio 1). We kozen vandaag voor meer creativiteit door Sinani te verkiezen boven Heymans. Het was kiezen tussen meer aanvallend vermogen of eerder een evenwicht en we kozen het laatste. Nicky Hayen (in Sporza op Radio 1)

20:28 vooraf, 20 uur 28. Kan Antwerp opnieuw met 0-4 winnen? Sinds de terugkeer van Antwerp op het hoogste niveau, reisde het drie keer naar de Freethiel. Drie jaar geleden verloor het nog met 3-0, een jaar later won het met 0-1 en vorig jaar werd het zelfs 0-4. Mocht het ook vanavond zo'n vaart lopen, zal Ivan Leko opgelucht ademhalen. . Kan Antwerp opnieuw met 0-4 winnen? Sinds de terugkeer van Antwerp op het hoogste niveau, reisde het drie keer naar de Freethiel. Drie jaar geleden verloor het nog met 3-0, een jaar later won het met 0-1 en vorig jaar werd het zelfs 0-4. Mocht het ook vanavond zo'n vaart lopen, zal Ivan Leko opgelucht ademhalen.

20:27 vooraf, 20 uur 27.

20:26 vooraf, 20 uur 26. Ivan Leko blijft vasthouden aan Butez. Bij de bezoekers zien we dat Butez nog steeds tussen de palen staat en Beiranvand logischerwijze op de bank blijft zitten. Verder krijgen we een basisplaats voor Jordan Lukaku, Buta, Ampomah en Gélin. Voor Lukaku is het de eerste keer dat hij in de competitie aan een wedstrijd mag beginnen sinds hij op de Bosuil neerstreek. . Ivan Leko blijft vasthouden aan Butez Bij de bezoekers zien we dat Butez nog steeds tussen de palen staat en Beiranvand logischerwijze op de bank blijft zitten. Verder krijgen we een basisplaats voor Jordan Lukaku, Buta, Ampomah en Gélin. Voor Lukaku is het de eerste keer dat hij in de competitie aan een wedstrijd mag beginnen sinds hij op de Bosuil neerstreek.

20:18 vooraf, 20 uur 18.

20:14 vooraf, 20 uur 14. Hayen zet clubtopschutter Heymans op de bank. Bij Waasland-Beveren grijpt Nicky Hayen in na de nederlaag in Gent. Sinani en Albanese staan aan de aftrap in plaats van Heymans, vandaag op de bank, en Leuko, die in de lappenmand ligt. . Hayen zet clubtopschutter Heymans op de bank Bij Waasland-Beveren grijpt Nicky Hayen in na de nederlaag in Gent. Sinani en Albanese staan aan de aftrap in plaats van Heymans, vandaag op de bank, en Leuko, die in de lappenmand ligt.

20:11 vooraf, 20 uur 11.

20:07 vooraf, 20 uur 07. Antwerp snakt naar een zege. Waasland-Beveren en Antwerp kruisen vanavond de degens in een half burenduel. Waasland-Beveren leek lang een vogel voor de kat tot het plots een 9 op 9 uit de hoed toverde. In Gent werd het na een 3-0-nederlaag wel weer met de voeten op de grond gezet. Antwerp is dan weer op de dool na een goeie start. Na een 0 op 9 tegen Genk, Club en Zulte Waregem is het weggezakt naar plaats acht in het klassement. . Antwerp snakt naar een zege Waasland-Beveren en Antwerp kruisen vanavond de degens in een half burenduel. Waasland-Beveren leek lang een vogel voor de kat tot het plots een 9 op 9 uit de hoed toverde. In Gent werd het na een 3-0-nederlaag wel weer met de voeten op de grond gezet. Antwerp is dan weer op de dool na een goeie start. Na een 0 op 9 tegen Genk, Club en Zulte Waregem is het weggezakt naar plaats acht in het klassement.

20:07 - Vooraf Vooraf, 20 uur 07

Opstelling Waasland-Beveren. Nordin Jackers, Andreas Wiegel, Alexis Gamboa, Dries Wuytens, Brendan Schoonbaert, Alessandro Albanese, Danel Sinani, Georges Mandjeck, Leonardo Bertone, Aboubakary Koita, Michael Frey Opstelling Waasland-Beveren Michael Frey, Aboubakary Koita, Leonardo Bertone, Georges Mandjeck, Danel Sinani, Alessandro Albanese, Brendan Schoonbaert, Dries Wuytens, Alexis Gamboa, Andreas Wiegel, Nordin Jackers

Opstelling Antwerp. Jean Butez, Aurélio Buta, Jérémy Gelin, Abdoulaye Seck, Ritchie De Laet, Jordan Lukaku, Nana Ampomah, Pieter Gerkens, Faris Haroun, Lior Refaelov, Dieumerci Mbokani Opstelling Antwerp Dieumerci Mbokani, Lior Refaelov, Faris Haroun, Pieter Gerkens, Nana Ampomah, Jordan Lukaku, Ritchie De Laet, Abdoulaye Seck, Jérémy Gelin, Aurélio Buta, Jean Butez