Antwerp en Leko overtuigen met vlotte zege bij Waasland-Beveren

Waasland-Beveren - Antwerp in een notendop:

Bekijk de goals uit Waasland-Beveren - Antwerp (0-3)

Refaelov opent de score, maar valt geblesseerd uit

Met lood in de schoenen trok Antwerp naar Beveren voor een ver burenduel. Na drie opeenvolgende nederlagen – die tegen Tottenham niet meegerekend – was het vertrouwen ver zoek. Tot voor kort gold het omgekeerde voor Waasland-Beveren, dat zich met een 13 op 15 ontdeed van de rode lantaarn, maar in Gent wel een 3-0 rond de oren kreeg.

Die nederlaag leek al te zijn vergeten in het Waasland, want het was Frey die voor de thuisploeg de eerste kans mocht laten optekenen. Antwerp-goalie Butez moest zich meteen strekken om de Zwitser van de 0-1 te houden, maar daarna was het al Antwerp dat de klok sloeg.

Net na het kwartier moest Jackers al een eerste parade uit zijn handschoenen schudden wanneer Ampomah de zestien indook, maar de score vergat te openen. Minder geluk had de thuisdoelman toen Antwerp een vrije trap kreeg op een meter of 25. Spek naar de bek van Lior Refaelov, die de vrije trap prinsheerlijk over de muur en tegen de netten krulde: 0-1.

Veel tijd kreeg Waasland-Beveren niet om te bekomen, want enkele minuten later hoefde Ampomah enkel zijn voet tegen een afgemeten voorzet van Haroun te zetten om de voorsprong te verdubbelen. En als Antwerp vlot scoort is ook Mbokani nooit veraf. Vlak voor rust profiteerde de Congolees van een abominabele terugspeelbal op Jackers om er 0-3 van te maken. Halfweg was er geen vuiltje aan de lucht voor Antwerp, dat Refaelov wel geblesseerd zag uitvallen.