Moeskroen slaat een zwalpend Standard nog meer uit koers

De positie van Philippe Montanier wordt stilaan onhoudbaar. "We begonnen redelijk goed, maar lieten ons verrassen op een counter. Dat gebeurt soms. Daarna hebben we veel geprobeerd, maar zonder veel efficiëntie. Dat ontbreekt de laatste tijd."

"De spelers gaven niet op", benadrukte de coach van Standard. "Een paar tegenslagen brachten de ploeg van de wijs, maar ondanks alles heeft ze tot het einde gestreden en alles geprobeerd. Natuurlijk is dit een grote ontgoocheling."

"Het is belangrijk om hier als club en als ploeg samen uit te komen. We zitten in de put, maar iedereen blijft strijdvaardig. We moeten de spelers niet te veel naar beneden halen. Ze hebben het beste van zichzelf gegeven, ook al was het soms onhandig. We moeten het het hoofd omhoog houden. Er zit veel kwaliteit in deze groep."

Montanier had ook lovende woorden voor Carcela, die inviel na de rust. "Hij speelde goed. Hij bracht iets bij, met name bij het afgekeurde doelpunt. Hij heeft de ploeg getrokken en zette zijn voet om die gelijkmaker te zoeken."