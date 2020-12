LIVE: VAR ontzegt zwalpend Standard gelijkmaker tegen Moeskroen

81' tweede helft, minuut 81. Het ziet er echt niet goed uit voor de Rouches. Geert Heremans op Sporza Radio. Het ziet er echt niet goed uit voor de Rouches. Geert Heremans op Sporza Radio

80' tweede helft, minuut 80. Steriel Standard. Alles bij elkaar geteld brengt Standard veel te weinig. Moeskroen trekt een blauw gordijn op, maar er moet toch een manier zijn om ten minste wat kansen af te dwingen. . Steriel Standard Alles bij elkaar geteld brengt Standard veel te weinig. Moeskroen trekt een blauw gordijn op, maar er moet toch een manier zijn om ten minste wat kansen af te dwingen.

79' tweede helft, minuut 79. Ook Carcela gaat de bon op. De frustratie wordt de Spaanse Marokkaan eventjes te veel. Ondertussen is Montanier ook overeind gesprongen uit zijn stoel. . Ook Carcela gaat de bon op. De frustratie wordt de Spaanse Marokkaan eventjes te veel. Ondertussen is Montanier ook overeind gesprongen uit zijn stoel.

78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij Standard, Michel Ange Balikwisha erin, Noe Dussenne eruit wissel Noe Dussenne Michel Ange Balikwisha

78' Gele kaart voor Mehdi Carcela-González van Standard tijdens tweede helft, minuut 78 Mehdi Carcela-González Standard

77' tweede helft, minuut 77. Amallah krijgt geel omdat hij zijn arm in het aangezicht van Da Costa port. Maar is dat wel opzettelijk? . Amallah krijgt geel omdat hij zijn arm in het aangezicht van Da Costa port. Maar is dat wel opzettelijk?

77' Gele kaart voor Selim Amallah van Standard tijdens tweede helft, minuut 77 Selim Amallah Standard

75' tweede helft, minuut 75.

75' tweede helft, minuut 75. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1340730404769292290

74' Wat een geknoei! Daar gaat van alles mis! Lestienne onderschept een belabberde terugspeelbal, maar verslikt zich dan zelf. Koffi raapt opgelucht op. . tweede helft, minuut 74. Wat een geknoei! Daar gaat van alles mis! Lestienne onderschept een belabberde terugspeelbal, maar verslikt zich dan zelf. Koffi raapt opgelucht op.

73' tweede helft, minuut 73. Invaller Badibanga draait een vrije trap in de muur. Zijn rebound dwarrelt over de zijlijn. . Invaller Badibanga draait een vrije trap in de muur. Zijn rebound dwarrelt over de zijlijn.

72' Gele kaart voor Merveille Bokadi van Standard tijdens tweede helft, minuut 72 Merveille Bokadi Standard

72' tweede helft, minuut 72. Moeskroen komt steeds dichter bij een stunt. Het pakte tot dusver vijf punten op verplaatsing. Geert Heremans op Sporza Radio. Moeskroen komt steeds dichter bij een stunt. Het pakte tot dusver vijf punten op verplaatsing. Geert Heremans op Sporza Radio

71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Excel Moeskroen, Serge Tabekou erin, Imad Faraj eruit wissel Imad Faraj Serge Tabekou

71' tweede helft, minuut 71. Bokadi op Koffi. De Luikse aanvallers zwijgen, dus moet Bokadi het doen. De verdediger is blijven hangen na een hoekschop en komt inlopen. Hij kopt hard, maar recht op Koffi. . Bokadi op Koffi De Luikse aanvallers zwijgen, dus moet Bokadi het doen. De verdediger is blijven hangen na een hoekschop en komt inlopen. Hij kopt hard, maar recht op Koffi.

69' tweede helft, minuut 69. Er sluipt steeds meer zenuwachtigheid in de thuisploeg en dat komt de zuiverheid niet ten goede. Een listig Moeskroen pikt hier en daar kostbare seconden mee. . Er sluipt steeds meer zenuwachtigheid in de thuisploeg en dat komt de zuiverheid niet ten goede. Een listig Moeskroen pikt hier en daar kostbare seconden mee.

67' Even oponthoud. Hocko ligt te kronkelen op het gras. Tot woede van de spelers van Standard legt scheidsrechter Laforge de wedstrijd even stil. . tweede helft, minuut 67. Even oponthoud Hocko ligt te kronkelen op het gras. Tot woede van de spelers van Standard legt scheidsrechter Laforge de wedstrijd even stil.

63' Ontevredenheid in Luik. Het buitenspel ging vooraf aan de hoekschop die de 1-1 inluidde. tweede helft, minuut 63. Ontevredenheid in Luik. Het buitenspel ging vooraf aan de hoekschop die de 1-1 inluidde. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1340727521986441216

63' tweede helft, minuut 63. Het feestje van Montanier en Bokadi gaat niet door.

63' tweede helft, minuut 63. Vervanging bij Excel Moeskroen, Beni Badibanga erin, Fabrice Olinga eruit wissel Fabrice Olinga Beni Badibanga

62' Dan toch geen 1-1! De videoref bekijkt de fase grondig en heeft helemaal in het begin van de aanval buitenspel opgemerkt. Een tegenvaller voor Standard. . tweede helft, minuut 62. Dan toch geen 1-1! De videoref bekijkt de fase grondig en heeft helemaal in het begin van de aanval buitenspel opgemerkt. Een tegenvaller voor Standard.

61' tweede helft, minuut 61. Gelijkmaker na gerommel! Koffi mept drie keer een kans uit zijn kooi, maar de bal geraakt niet weg uit de gevarenzone. Bokadi zet er zijn teen tegen en vindt een weg naar de netten. Standard is plots springlevend! . Gelijkmaker na gerommel! Koffi mept drie keer een kans uit zijn kooi, maar de bal geraakt niet weg uit de gevarenzone. Bokadi zet er zijn teen tegen en vindt een weg naar de netten. Standard is plots springlevend!

59' tweede helft, minuut 59. Xadas laat het liggen. Olinga zet Da Costa op weg met een rabona. De Kaapverdiër doet er een schepje bovenop met een roulette, behoudt het overzicht en vindt Xadas, die maar nipt naast besluit. Dit had altijd de 0-2 moeten zijn! . Xadas laat het liggen Olinga zet Da Costa op weg met een rabona. De Kaapverdiër doet er een schepje bovenop met een roulette, behoudt het overzicht en vindt Xadas, die maar nipt naast besluit. Dit had altijd de 0-2 moeten zijn!

57' tweede helft, minuut 57. Er is amper beterschap te merken bij Standard. De thuisploeg voetbalt na de rust geen enkele uitgespeelde kans bij elkaar. . Er is amper beterschap te merken bij Standard. De thuisploeg voetbalt na de rust geen enkele uitgespeelde kans bij elkaar.

54' tweede helft, minuut 54. Carcela staat altijd garant voor een subtiele toets. Met één tikje doet hij twee man van Moeskroen tegen elkaar botsen. . Carcela staat altijd garant voor een subtiele toets. Met één tikje doet hij twee man van Moeskroen tegen elkaar botsen.

52' tweede helft, minuut 52. Stel je voor dat Standard ook hier verliest. Dan moet er toch wat gebeuren. Geert Heremans op Sporza Radio. Stel je voor dat Standard ook hier verliest. Dan moet er toch wat gebeuren. Geert Heremans op Sporza Radio

51' tweede helft, minuut 51. Een eerste probeersel van Carcela. Lestienne kan net niet bij zijn scherpe voorzet. . Een eerste probeersel van Carcela. Lestienne kan net niet bij zijn scherpe voorzet.

51' tweede helft, minuut 51. Kan Carcela het vel van Montanier redden?

48' tweede helft, minuut 48. Mehdi Carcela is ingevallen en moet Standard redden. Het is echter aan de andere kant dat we een nieuwe mogelijkheid noteren. Agouzoul mag het hele veld oversteken en mikt naast. . Mehdi Carcela is ingevallen en moet Standard redden. Het is echter aan de andere kant dat we een nieuwe mogelijkheid noteren. Agouzoul mag het hele veld oversteken en mikt naast.

47' tweede helft, minuut 47. Poging van Olinga. De eerste kans na de rust voorspelt weinig goeds voor Standard. Bodart kan een gekruist schot van Olinga nog net met zijn vingertoppen wegduwen. . Poging van Olinga De eerste kans na de rust voorspelt weinig goeds voor Standard. Bodart kan een gekruist schot van Olinga nog net met zijn vingertoppen wegduwen.

46' tweede helft, minuut 46. Standard staart in de afgrond. Kunnen de Rouches hun achterstand wegpoetsen en een lastige periode afsluiten, of houdt Moeskroen vol? . Standard staart in de afgrond. Kunnen de Rouches hun achterstand wegpoetsen en een lastige periode afsluiten, of houdt Moeskroen vol?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

19:04 De zwanenzang van Philippe Montanier? rust, 19 uur 04. De zwanenzang van Philippe Montanier? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1340719295098183691

19:01 rust, 19 uur 01. Vervanging bij Standard, Mehdi Carcela-González erin, Duje Cop eruit wissel Duje Cop Mehdi Carcela-González

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. De job van Montanier hangt aan een zijden draadje. Zijn Standard staat na één helft een goal in het krijt tegen Moeskroen, dat de rode lantaarn virtueel doorgeeft. Vlak voor affluiten tikte Koffi nog een deviatie van Lestienne uit de winkelhaak. . Rust De job van Montanier hangt aan een zijden draadje. Zijn Standard staat na één helft een goal in het krijt tegen Moeskroen, dat de rode lantaarn virtueel doorgeeft. Vlak voor affluiten tikte Koffi nog een deviatie van Lestienne uit de winkelhaak.

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45' Twee minuten. Door de blessure van Oularé krijgt Standard wat meer tijd om te antwoorden. Cop krijgt een uitgelezen kans, maar mist dicht bij doel de bal. . eerste helft, minuut 45. Twee minuten Door de blessure van Oularé krijgt Standard wat meer tijd om te antwoorden. Cop krijgt een uitgelezen kans, maar mist dicht bij doel de bal.

44' eerste helft, minuut 44. Een vrije trap van Xadas botst tussen Bodart en zijn verdediging. Een gevaarlijke bal, maar er is geen ploegmaat om er een tweede doelpunt uit te puren. . Een vrije trap van Xadas botst tussen Bodart en zijn verdediging. Een gevaarlijke bal, maar er is geen ploegmaat om er een tweede doelpunt uit te puren.

42' eerste helft, minuut 42. Koffi duikt een gat in de lucht op een voorzet van Jans. Niemand van Standard anticipeert erop en zo komt de Burkinees ermee weg. . Koffi duikt een gat in de lucht op een voorzet van Jans. Niemand van Standard anticipeert erop en zo komt de Burkinees ermee weg.

41' eerste helft, minuut 41. Gavory dwingt slim een vrijschop af en die zwiept hij zelf een paar meter voorbij de verste paal. Als het stroef loopt, moet zoiets veel beter. . Gavory dwingt slim een vrijschop af en die zwiept hij zelf een paar meter voorbij de verste paal. Als het stroef loopt, moet zoiets veel beter.

39' eerste helft, minuut 39. Voorlopig heeft Standard helemaal geen antwoord. Geert Heremans op Sporza Radio. Voorlopig heeft Standard helemaal geen antwoord. Geert Heremans op Sporza Radio

38' eerste helft, minuut 38. Moeskroen groeit. De bezoekers kwamen net voor de goal al iets beter in de wedstrijd. Sinds ze de voorsprong beet hebben, is hun zelfvertrouwen enkel gegroeid. Standard heeft heel wat werk voor de boeg. . Moeskroen groeit De bezoekers kwamen net voor de goal al iets beter in de wedstrijd. Sinds ze de voorsprong beet hebben, is hun zelfvertrouwen enkel gegroeid. Standard heeft heel wat werk voor de boeg.

34' Gele kaart voor Deni Hocko van Excel Moeskroen tijdens eerste helft, minuut 34 Deni Hocko Excel Moeskroen

34' eerste helft, minuut 34. Montanier zakt wat dieper weg in zijn stoel. Standard moet gepast reageren, maar lijkt van slag door de plotse tegentreffer. . Montanier zakt wat dieper weg in zijn stoel. Standard moet gepast reageren, maar lijkt van slag door de plotse tegentreffer.

32' eerste helft, minuut 32. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1340715416948191234

31' eerste helft, minuut 31.

31' eerste helft, minuut 31. Xadas met de 0-1! Xadas prikt aan de tweede paal raak, maar 90% van de goal mag op de rekening van Faraj geschreven worden. Die vindt met een geweldige voorzet vanuit het niets zijn maat. Prachtige bal! . Xadas met de 0-1! Xadas prikt aan de tweede paal raak, maar 90% van de goal mag op de rekening van Faraj geschreven worden. Die vindt met een geweldige voorzet vanuit het niets zijn maat. Prachtige bal!

30' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 30 door Xadas van Excel Moeskroen. 0, 1. goal Standard Excel Moeskroen 82' 0 1

28' eerste helft, minuut 28. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1340714023000690690

27' eerste helft, minuut 27. Met de povere doelpuntenproductie van beide ploegen is het geen wonder dat deze wedstrijd niet echt kan boeien. . Met de povere doelpuntenproductie van beide ploegen is het geen wonder dat deze wedstrijd niet echt kan boeien.

25' eerste helft, minuut 25. Standard is duidelijk de betere ploeg, maar er gaat weinig dreiging uit van de Luikenaars. Je krijgt nooit de indruk dat ze er echt van overtuigd zijn dat ze kunnen scoren. . Standard is duidelijk de betere ploeg, maar er gaat weinig dreiging uit van de Luikenaars. Je krijgt nooit de indruk dat ze er echt van overtuigd zijn dat ze kunnen scoren.

21' eerste helft, minuut 21. Standard blijft het proberen met toch een aantal kansen. Geert Heremans op Sporza Radio. Standard blijft het proberen met toch een aantal kansen. Geert Heremans op Sporza Radio

20' eerste helft, minuut 20. Avenatti kan vertrouwen putten uit zijn eerste kopbal. Die botst niet zo gek ver voorlangs. . Avenatti kan vertrouwen putten uit zijn eerste kopbal. Die botst niet zo gek ver voorlangs.

18' eerste helft, minuut 18. Wat kan Avenatti? Het uitvallen van Oularé is een fameuze streep door de rekening van Standard. Het vertrouwen van vervanger Avenatti staat op een laag pitje, hij heeft dit seizoen evenveel gescoord als doelman Bodart. . Wat kan Avenatti? Het uitvallen van Oularé is een fameuze streep door de rekening van Standard. Het vertrouwen van vervanger Avenatti staat op een laag pitje, hij heeft dit seizoen evenveel gescoord als doelman Bodart.

16' eerste helft, minuut 16. Oulare verlaat het veld.

15' eerste helft, minuut 15. Raskin draait handig weg van zijn bewaker en kan schieten. Ook Koffi heeft nu een gemakkelijke bal moeten stoppen. . Raskin draait handig weg van zijn bewaker en kan schieten. Ook Koffi heeft nu een gemakkelijke bal moeten stoppen.

14' eerste helft, minuut 14. Da Costa, de topschutter van Moeskroen, tekent voor de eerste bal tussen de palen. Bodart is niet onder de indruk. . Da Costa, de topschutter van Moeskroen, tekent voor de eerste bal tussen de palen. Bodart is niet onder de indruk.

13' eerste helft, minuut 13. Vervanging bij Standard, Felipe Avenatti erin, Obbi Oulare eruit wissel Obbi Oulare Felipe Avenatti

13' eerste helft, minuut 13. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1340710529585848323

12' Blessure voor Oularé. Het zal toch niet waar zijn? Obbi Oularé doet teken dat het voorbij is en gaat liggen. Avenatti zal de potige spits al vroeg moeten vervangen. . eerste helft, minuut 12. Blessure voor Oularé Het zal toch niet waar zijn? Obbi Oularé doet teken dat het voorbij is en gaat liggen. Avenatti zal de potige spits al vroeg moeten vervangen.

9' Gele kaart voor Laurent Jans van Standard tijdens eerste helft, minuut 9 Laurent Jans Standard

9' eerste helft, minuut 9. Moeskroen moet zich beperken tot verdedigen. De wedstrijd speelt zich bijna volledig af op de helft van de bezoekers, die echter niet al te veel weggeven in deze openingsfase. . Moeskroen moet zich beperken tot verdedigen. De wedstrijd speelt zich bijna volledig af op de helft van de bezoekers, die echter niet al te veel weggeven in deze openingsfase.

6' eerste helft, minuut 6. Geen stormachtig begin, wel een gedreven en gefocust Standard. . Geen stormachtig begin, wel een gedreven en gefocust Standard.

5' eerste helft, minuut 5. Het is de week van de waarheid voor Montanier. De fans vinden dat hij niet staat voor het passionele Luikse voetbal. Geert Heremans op Sporza Radio. Het is de week van de waarheid voor Montanier. De fans vinden dat hij niet staat voor het passionele Luikse voetbal. Geert Heremans op Sporza Radio

5' eerste helft, minuut 5.

3' eerste helft, minuut 3. Raskin brengt een schitterende Luikse aanval op gang. Lestienne en Oularé snijden door de boter en dan hangt de 1-0 in de lucht, maar Koffi zit er nog tussen. . Raskin brengt een schitterende Luikse aanval op gang. Lestienne en Oularé snijden door de boter en dan hangt de 1-0 in de lucht, maar Koffi zit er nog tussen.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Standard en Moeskroen hebben allebei hun redenen om drie punten te pakken. Wie trekt aan het langste eind in dit Waalse onderonsje op Sclessin? . Aftrap! Standard en Moeskroen hebben allebei hun redenen om drie punten te pakken. Wie trekt aan het langste eind in dit Waalse onderonsje op Sclessin?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:04 vooraf, 18 uur 04. De grootste uitdaging is om regelmatig te worden in een reeks wedstrijden. Jorge Simao. De grootste uitdaging is om regelmatig te worden in een reeks wedstrijden. Jorge Simao

18:01 vooraf, 18 uur 01. Er staat druk op deze wedstrijd. Hoe de tegenstander ook heet, we moeten winnen. Philippe Montanier. Er staat druk op deze wedstrijd. Hoe de tegenstander ook heet, we moeten winnen. Philippe Montanier

17:57 vooraf, 17 uur 57. Door de zeges van concurrenten STVV en Mechelen weegt de druk nog wat meer op de schouders van Moeskroen. . Door de zeges van concurrenten STVV en Mechelen weegt de druk nog wat meer op de schouders van Moeskroen.

17:56 vooraf, 17 uur 56. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1340702099185799168

17:42 vooraf, 17 uur 42. Vorig seizoen hakte Standard in eigen huis Moeskroen nog met 4-1 in de pan. Lestienne maakte in zijn laatste twee ontmoetingen met l'Excel drie goals en zal zijn totaal dolgraag willen aandikken. Moeskroen won in zijn huidige gedaante slechts één keer van Standard. Van die avond in 2017, toch niet zo lang geleden, zijn er amper overlevers. Mohamed staat vanavond tussen de lijnen, Fai en Laifis zitten op de bank. . Vorig seizoen hakte Standard in eigen huis Moeskroen nog met 4-1 in de pan. Lestienne maakte in zijn laatste twee ontmoetingen met l'Excel drie goals en zal zijn totaal dolgraag willen aandikken. Moeskroen won in zijn huidige gedaante slechts één keer van Standard. Van die avond in 2017, toch niet zo lang geleden, zijn er amper overlevers. Mohamed staat vanavond tussen de lijnen, Fai en Laifis zitten op de bank.

17:34 vooraf, 17 uur 34. Opstelling Moeskroen. Ondanks de betere resultaten toch zorgen bij coach Jorge Simao. Hij mist aanvoerder Ciranni door een gele schorsing en de belangrijke Bakic door een blessure. Ingewikkeld denkwerk kwam er niet aan te pas om het tweetal te vervangen, al hoeft dat natuurlijk niet noodzakelijk. Quirynen en Hocko komen in de ploeg bij Moeskroen. . Opstelling Moeskroen Ondanks de betere resultaten toch zorgen bij coach Jorge Simao. Hij mist aanvoerder Ciranni door een gele schorsing en de belangrijke Bakic door een blessure. Ingewikkeld denkwerk kwam er niet aan te pas om het tweetal te vervangen, al hoeft dat natuurlijk niet noodzakelijk. Quirynen en Hocko komen in de ploeg bij Moeskroen.

17:33 vooraf, 17 uur 33. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1340694700639088640

17:26 vooraf, 17 uur 26. Deze wedstrijd zet twee onmondige aanvalslinies tegenover elkaar. Moeskroen bengelt met 14 goals helemaal onderin. Standard doet met 21 stuks niet veel beter. Naast Moeskroen hebben enkel Eupen, met twee matchen minder, en STVV in deze competitie minder doelpunten gemaakt. . Deze wedstrijd zet twee onmondige aanvalslinies tegenover elkaar. Moeskroen bengelt met 14 goals helemaal onderin. Standard doet met 21 stuks niet veel beter. Naast Moeskroen hebben enkel Eupen, met twee matchen minder, en STVV in deze competitie minder doelpunten gemaakt.

17:13 vooraf, 17 uur 13. Opstelling Standard. Het ziet ernaar uit dat Montanier het roer omgooit. De Franse coach van Standard wil offensief meer rendement en brengt na de nederlaag in Kortrijk vier verse spelers aan de aftrap. Het gaat om Bastien, Cop, Lestienne en Oularé. De veldbezetting verandert van een 3-4-3 naar een 4-3-3. . Opstelling Standard Het ziet ernaar uit dat Montanier het roer omgooit. De Franse coach van Standard wil offensief meer rendement en brengt na de nederlaag in Kortrijk vier verse spelers aan de aftrap. Het gaat om Bastien, Cop, Lestienne en Oularé. De veldbezetting verandert van een 3-4-3 naar een 4-3-3.

17:12 vooraf, 17 uur 12. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1340688431974899712

17:05 vooraf, 17 uur 05. Vooraf. Standard leek een tijdje geleden een van de belangrijkste uitdagers van Club Brugge te worden, maar de laatste weken zijn de Rouches helemaal van hun sokkel gedonderd. Met een schamele 4 op 18 zakte Standard naar de middenmoot. Tegenstander Moeskroen heeft zijn eigen zorgen. Ondanks een lichte heropleving heeft het opnieuw de rode lantaarn in handen. De Henegouwers zijn in een bitse degradatiestrijd met een stuk of zes ploegen verwikkeld en kunnen dus elk punt gebruiken. . Vooraf Standard leek een tijdje geleden een van de belangrijkste uitdagers van Club Brugge te worden, maar de laatste weken zijn de Rouches helemaal van hun sokkel gedonderd. Met een schamele 4 op 18 zakte Standard naar de middenmoot. Tegenstander Moeskroen heeft zijn eigen zorgen. Ondanks een lichte heropleving heeft het opnieuw de rode lantaarn in handen. De Henegouwers zijn in een bitse degradatiestrijd met een stuk of zes ploegen verwikkeld en kunnen dus elk punt gebruiken.

17:05 - Vooraf Vooraf, 17 uur 05

Opstelling Standard. Arnaud Bodart, Nicolas Gavory, Noe Dussenne, Merveille Bokadi, Laurent Jans, Maxime Lestienne, Samuel Bastien, Selim Amallah, Nicolas Raskin, Duje Cop, Obbi Oulare Opstelling Standard Obbi Oulare, Duje Cop, Nicolas Raskin, Selim Amallah, Samuel Bastien, Maxime Lestienne, Laurent Jans, Merveille Bokadi, Noe Dussenne, Nicolas Gavory, Arnaud Bodart

Opstelling Excel Moeskroen. Hervé Koffi, Robbe Quirynen, Matías Silvestre, Saad Agouzoul, Dimitri Mohamed, Imad Faraj, Deni Hocko, Xadas, Jean Onana, Fabrice Olinga, Nuno Da Costa Opstelling Excel Moeskroen Nuno Da Costa, Fabrice Olinga, Jean Onana, Xadas, Deni Hocko, Imad Faraj, Dimitri Mohamed, Saad Agouzoul, Matías Silvestre, Robbe Quirynen, Hervé Koffi