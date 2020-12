LIVE: Dubbel salvo van KV Mechelen brengt OHL in de problemen

46' tweede helft, minuut 46. We voetballen weer. Thomas Henry trapt de tweede helft op gang! Kan zijn OHL een snelle aansluitingstreffer scoren of neemt KV Mechelen drie deugddoende punten mee naar huis? . We voetballen weer Thomas Henry trapt de tweede helft op gang! Kan zijn OHL een snelle aansluitingstreffer scoren of neemt KV Mechelen drie deugddoende punten mee naar huis?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. KV Mechelen met een dubbele voorsprong de rust in. KV Mechelen kan gaan rusten met een dubbele voorsprong. Vlak voor het halfuur scoorde Mrabti en minuten later tikte Hubert de bal in eigen doel. OHL moet een tandje bijsteken, want de 0-2 is niet onverdiend. . KV Mechelen met een dubbele voorsprong de rust in KV Mechelen kan gaan rusten met een dubbele voorsprong. Vlak voor het halfuur scoorde Mrabti en minuten later tikte Hubert de bal in eigen doel. OHL moet een tandje bijsteken, want de 0-2 is niet onverdiend.

44' eerste helft, minuut 44. Aster Vranckx moet even oppassen wanneer hij een Leuvense vrije trap veel te kort wil afblokken. Dat kan een gele kaart opleveren en hij heeft er al zo een achter zijn naam staan. . Aster Vranckx moet even oppassen wanneer hij een Leuvense vrije trap veel te kort wil afblokken. Dat kan een gele kaart opleveren en hij heeft er al zo een achter zijn naam staan.

43' Gele kaart voor Thibault Vlietinck van OH Leuven tijdens eerste helft, minuut 43 Thibault Vlietinck OH Leuven

43' eerste helft, minuut 43. Vlak voor de rust gaat Vlietinck nog in het boekje van scheids Boterberg. De middenvelder gaat iets te enthousiast door op Storm en dan is een karton enigszins te begrijpen. . Vlak voor de rust gaat Vlietinck nog in het boekje van scheids Boterberg. De middenvelder gaat iets te enthousiast door op Storm en dan is een karton enigszins te begrijpen.

42' eerste helft, minuut 42. Henry mist zijn schot! Met de rust in zicht komt OHL nog eens opzetten! Mercier legt goed terug tot bij Henry, die wil naast de bal maait. Dit had een welgekomen aansluitingstreffer kunnen zijn voor de thuisploeg. . Henry mist zijn schot! Met de rust in zicht komt OHL nog eens opzetten! Mercier legt goed terug tot bij Henry, die wil naast de bal maait. Dit had een welgekomen aansluitingstreffer kunnen zijn voor de thuisploeg.

41' eerste helft, minuut 41. Schoofs knijpt vanop rechts naar binnen en wil Storm dan richting Romo sturen, maar de Mechelse aanvoerder dacht net wat sneller dan zijn ploegmaat. Jammer, want de opzet was prima. . Schoofs knijpt vanop rechts naar binnen en wil Storm dan richting Romo sturen, maar de Mechelse aanvoerder dacht net wat sneller dan zijn ploegmaat. Jammer, want de opzet was prima.

38' eerste helft, minuut 38. Vlietinck kapt prima terug naar zijn linker en mikt zijn inzet dan richting Henry aan de tweede paal. Thoelen houdt het hoofd koel en plukt de bal vlak voor de neus van de Fransman. . Vlietinck kapt prima terug naar zijn linker en mikt zijn inzet dan richting Henry aan de tweede paal. Thoelen houdt het hoofd koel en plukt de bal vlak voor de neus van de Fransman.

33' Thoelen met een fantastische beenveeg! Na een Mechelse hoekschop breekt OHL razendsnel uit! Vlietinck loopt zowat het hele veld over voor hij teruglegt op Henry. De Leuvense topschutter krijgt de bal wat achter zich, maar kan toch nog afdrukken. Thoelen lijkt de verkeerde kant te kiezen, maar met een beenveeg houdt hij voorlopig de nul! . eerste helft, minuut 33. Thoelen met een fantastische beenveeg! Na een Mechelse hoekschop breekt OHL razendsnel uit! Vlietinck loopt zowat het hele veld over voor hij teruglegt op Henry. De Leuvense topschutter krijgt de bal wat achter zich, maar kan toch nog afdrukken. Thoelen lijkt de verkeerde kant te kiezen, maar met een beenveeg houdt hij voorlopig de nul!

32' eerste helft, minuut 32. Bij de bezoekers hebben ze vertrouwen te over. Storm probeert Romo te testen vanop een meter of 25, maar dan moet je niet centraal trappen, natuurlijk. . Bij de bezoekers hebben ze vertrouwen te over. Storm probeert Romo te testen vanop een meter of 25, maar dan moet je niet centraal trappen, natuurlijk.

31' eerste helft, minuut 31.

30' Owngoal tijdens eerste helft, minuut 30 door David Hubert van KV Mechelen. 0, 2. own goal OH Leuven KV Mechelen 47' 0 2

30' eerste helft, minuut 30. Geen één zonder twee! Schoofs krult de bal vanop links heerlijk tot bij Van Damme. Die mist zijn schot half, waardoor de verraste Hubert de bal in eigen doel werkt, 0-2! . Geen één zonder twee! Schoofs krult de bal vanop links heerlijk tot bij Van Damme. Die mist zijn schot half, waardoor de verraste Hubert de bal in eigen doel werkt, 0-2!

29' eerste helft, minuut 29. We hadden het gevoel dat OHL wachtte op een moment om de bezoekers te verschalken, maar dat kwam er maar niet. Het is dan ook volledig terecht dat het bedrijvige KV op voorsprong staat. . We hadden het gevoel dat OHL wachtte op een moment om de bezoekers te verschalken, maar dat kwam er maar niet. Het is dan ook volledig terecht dat het bedrijvige KV op voorsprong staat.

27' eerste helft, minuut 27.

27' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 27 door Kerim Mrabti van KV Mechelen. 0, 1. goal OH Leuven KV Mechelen 47' 0 1

27' eerste helft, minuut 27. Mrabti trapt KV Mechelen op voorsprong! Storm wacht op het ideale moment op Mrabti diep te sturen. De Zweed omspeelt de onbesuisd uitgekomen Romo en schuift het leer dan simpel in doel, 0-1! . Mrabti trapt KV Mechelen op voorsprong! Storm wacht op het ideale moment op Mrabti diep te sturen. De Zweed omspeelt de onbesuisd uitgekomen Romo en schuift het leer dan simpel in doel, 0-1!

25' eerste helft, minuut 25. Bateau wil zichzelf even laten voelen bij Thomas Henry en plant zijn knie in diens rug. De verdediger wordt wel even ter orde geroepen, maar komt er vanaf zonder kaart. . Bateau wil zichzelf even laten voelen bij Thomas Henry en plant zijn knie in diens rug. De verdediger wordt wel even ter orde geroepen, maar komt er vanaf zonder kaart.

23' eerste helft, minuut 23. Henry krijgt de bal niet tussen de palen! Romo moet zich nog eens onderscheiden met een prima voetveeg! Dan gaat het snel naar de overkant, waar Henry Thoelen wel omspeelt, maar dan vanuit de erg scherpe hoek niet op doel kan besluiten. . Henry krijgt de bal niet tussen de palen! Romo moet zich nog eens onderscheiden met een prima voetveeg! Dan gaat het snel naar de overkant, waar Henry Thoelen wel omspeelt, maar dan vanuit de erg scherpe hoek niet op doel kan besluiten.

21' eerste helft, minuut 21. Sowah probeert de bal te controleren.

21' Redding. Ondanks een potsierlijke stijl dribbelt Van Damme zich een weg richting zestien van de tegenstander. Daar gaat het via Walsh naar Vranckx, die zijn meerdere moet erkennen in een reflex van Romo! . eerste helft, minuut 21. Redding Ondanks een potsierlijke stijl dribbelt Van Damme zich een weg richting zestien van de tegenstander. Daar gaat het via Walsh naar Vranckx, die zijn meerdere moet erkennen in een reflex van Romo!

19' eerste helft, minuut 19. Schoofs lijkt even te kunnen profiteren van een schuifpartij van Maertens, waardoor hij ongestoord kan aanleggen. Zijn schot wordt wel geblokt door een tweede Leuvenaar en in de herneming kan Hairemans zijn poging niet kadreren. . Schoofs lijkt even te kunnen profiteren van een schuifpartij van Maertens, waardoor hij ongestoord kan aanleggen. Zijn schot wordt wel geblokt door een tweede Leuvenaar en in de herneming kan Hairemans zijn poging niet kadreren.

19' eerste helft, minuut 19. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1340677842007445504

17' eerste helft, minuut 17. Het is weer even schrikken bij OHL wanneer er opnieuw een voorzet vanop links kan vertrekken. Mrabti kan er bijna aan en vlak voor Storm aan de rebound kan, zit Romo er goed tussen. . Het is weer even schrikken bij OHL wanneer er opnieuw een voorzet vanop links kan vertrekken. Mrabti kan er bijna aan en vlak voor Storm aan de rebound kan, zit Romo er goed tussen.

16' eerste helft, minuut 16. Hubert in de rug van Vranckx.

16' eerste helft, minuut 16. Vranckx probeert het eens met een geniepige voorzet, maar die was zo geniepig dat ook Mrabti het niet doorhad. Zo wordt het een doeltrap voor Romo. . Vranckx probeert het eens met een geniepige voorzet, maar die was zo geniepig dat ook Mrabti het niet doorhad. Zo wordt het een doeltrap voor Romo.

14' eerste helft, minuut 14. Storm kan keer op keer dollen met zijn tegenstander langs de lijn. Hiernet werd zijn schot afgeblokt, deze keer mikt hij een voorzet in de armen van Romo. . Storm kan keer op keer dollen met zijn tegenstander langs de lijn. Hiernet werd zijn schot afgeblokt, deze keer mikt hij een voorzet in de armen van Romo.

11' eerste helft, minuut 11. OHL toont zich een eerste keer. Sowah kan richting zestien stormen wanneer Bijker een gat in de lucht trapt! De Ghanees legt goed terug tot bij spitsbroeder Henry, die de bal recht op Yannick Thoelen trapt. . OHL toont zich een eerste keer Sowah kan richting zestien stormen wanneer Bijker een gat in de lucht trapt! De Ghanees legt goed terug tot bij spitsbroeder Henry, die de bal recht op Yannick Thoelen trapt.

11' eerste helft, minuut 11. Het is even schrikken voor Hubert wanneer hij in de opbouw - en als laatste man - de bal te ver voor zich uit tikt, maar de middenvelder lost het prima op. . Het is even schrikken voor Hubert wanneer hij in de opbouw - en als laatste man - de bal te ver voor zich uit tikt, maar de middenvelder lost het prima op.

9' Gele kaart voor Aster Vranckx van KV Mechelen tijdens eerste helft, minuut 9 Aster Vranckx KV Mechelen

8' eerste helft, minuut 8. Vranckx al snel op de bon. Aster Vranckx zet de tackle met twee voeten in om de bal te blokkeren, en krijgt de fout tegen. Maertens werd licht geraakt, maar het is vooral de grond voor zijn voeten die het zwaar te verduren kreeg. . Vranckx al snel op de bon Aster Vranckx zet de tackle met twee voeten in om de bal te blokkeren, en krijgt de fout tegen. Maertens werd licht geraakt, maar het is vooral de grond voor zijn voeten die het zwaar te verduren kreeg.

8' eerste helft, minuut 8. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1340674782027771904

6' eerste helft, minuut 6. KV Mechelen begint enthousiast. In de openingsfase is KV de gevaarlijkste ploeg. Deze keer is Raemaekers het slachtoffer van Storm, maar in de daaropvolgende actie kwam Mrabti net terug uit buitenspel. . KV Mechelen begint enthousiast In de openingsfase is KV de gevaarlijkste ploeg. Deze keer is Raemaekers het slachtoffer van Storm, maar in de daaropvolgende actie kwam Mrabti net terug uit buitenspel.

4' eerste helft, minuut 4. Deze keer komen de bezoekers langs rechts, waar Walsh een voorzet de zestien in stuurt. Alleen vindt die het hoofd van Jemelka op zijn weg en levert het dus niets op. . Deze keer komen de bezoekers langs rechts, waar Walsh een voorzet de zestien in stuurt. Alleen vindt die het hoofd van Jemelka op zijn weg en levert het dus niets op.

3' eerste helft, minuut 3. Van Damme verstuurt een heerlijke pass in de loop van Storm. De aalvlugge Storm houdt de bal net binnen en raakt voorbij Ngawa, die de bal nog net in hoekschop kan tikken. . Van Damme verstuurt een heerlijke pass in de loop van Storm. De aalvlugge Storm houdt de bal net binnen en raakt voorbij Ngawa, die de bal nog net in hoekschop kan tikken.

1' eerste helft, minuut 1. We zijn eraan begonnen! De bal rolt aan Den Dreef! Kan KV Mechelen op het veld van revelatie OHL een einde maken aan een negatieve reeks? . We zijn eraan begonnen! De bal rolt aan Den Dreef! Kan KV Mechelen op het veld van revelatie OHL een einde maken aan een negatieve reeks?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

15:44 vooraf, 15 uur 44. Doelpunten gegarandeerd. OHL-KVM leverde de laatste jaren al een karrenvracht aan doelpunten op. De thuisploeg won met 3-0, 4-2 en 3-1, terwijl we ook al getrakteerd werden op een 4-4 en een 1-3. Wordt het ook vanmiddag weer flink turven? . Doelpunten gegarandeerd OHL-KVM leverde de laatste jaren al een karrenvracht aan doelpunten op. De thuisploeg won met 3-0, 4-2 en 3-1, terwijl we ook al getrakteerd werden op een 4-4 en een 1-3. Wordt het ook vanmiddag weer flink turven?

15:39 vooraf, 15 uur 39. Geen Defour bij de bezoekers. Bij KV Mechelen zijn er naast degradatie- ook nog steeds coronazorgen. Sven Swinnen neemt ook vandaag de plek van T1 Wouter Vrancken in op de bank. Vanuit zijn quarantaine heeft die beslist om drie wissels door te voeren na de nederlaag tegen Club. Defour heeft last van de kuiten en zit niet in de selectie, Bushiri en Wernersson vinden we wel nog terug op de bank. Bijker en Bateau komen daardoor in de achterhoede te staan. Het plekje van Defour wordt dan weer ingenomen door Joachim Van Damme, terug uit corona-quarantaine. . Geen Defour bij de bezoekers Bij KV Mechelen zijn er naast degradatie- ook nog steeds coronazorgen. Sven Swinnen neemt ook vandaag de plek van T1 Wouter Vrancken in op de bank. Vanuit zijn quarantaine heeft die beslist om drie wissels door te voeren na de nederlaag tegen Club. Defour heeft last van de kuiten en zit niet in de selectie, Bushiri en Wernersson vinden we wel nog terug op de bank. Bijker en Bateau komen daardoor in de achterhoede te staan. Het plekje van Defour wordt dan weer ingenomen door Joachim Van Damme, terug uit corona-quarantaine.

15:35 vooraf, 15 uur 35. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1340658547680563202

15:32 vooraf, 15 uur 32. Brys kan weer op Maertens rekenen. In vergelijking met het gelijkspel op Moeskroen, kiest Marc Brys voor twee nieuwe namen. Toon Raemaekers promoveert van bankzitter naar starter, Mathieu Maertens moest dinsdag dan weer een schorsing uitzitten. Daardoor moeten Tamari en Kotysch plaatsnemen op de bank. . Brys kan weer op Maertens rekenen In vergelijking met het gelijkspel op Moeskroen, kiest Marc Brys voor twee nieuwe namen. Toon Raemaekers promoveert van bankzitter naar starter, Mathieu Maertens moest dinsdag dan weer een schorsing uitzitten. Daardoor moeten Tamari en Kotysch plaatsnemen op de bank.

15:28 vooraf, 15 uur 28. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1340659667928813572

15:23 vooraf, 15 uur 23. A tale of two cities. Leuven en Mechelen, oftewel OHL en KVM. Een verhaal van twee steden, maar dit seizoen vooral van twee totaal verschillende scenario's. OHL draait als promovendus schijnbaar fluitend mee bovenin en ligt nog steeds op koers voor Play-off 1. Bij KV Mechelen gaat het dan weer de omgekeerde richting uit. De laatste weken zakten de mannen in geel en rood verder af in de rangschikking. Daar telt het nu als nummer 16 even veel punten als nummers 17 en 18. Dringend tijd om punten te pakken, dus. . A tale of two cities Leuven en Mechelen, oftewel OHL en KVM. Een verhaal van twee steden, maar dit seizoen vooral van twee totaal verschillende scenario's. OHL draait als promovendus schijnbaar fluitend mee bovenin en ligt nog steeds op koers voor Play-off 1. Bij KV Mechelen gaat het dan weer de omgekeerde richting uit. De laatste weken zakten de mannen in geel en rood verder af in de rangschikking. Daar telt het nu als nummer 16 even veel punten als nummers 17 en 18. Dringend tijd om punten te pakken, dus.

15:23 - Vooraf Vooraf, 15 uur 23

Opstelling OH Leuven. Rafael Romo, Pierre Yves Ngawa, Toon Raemaekers, Václav Jemelka, Casper de Norre, Kamal Sowah, Mathieu Maertens, Xavier Mercier, David Hubert, Thibault Vlietinck, Thomas Henry Opstelling OH Leuven Thomas Henry, Thibault Vlietinck, David Hubert, Xavier Mercier, Mathieu Maertens, Kamal Sowah, Casper de Norre, Václav Jemelka, Toon Raemaekers, Pierre Yves Ngawa, Rafael Romo

Opstelling KV Mechelen. Yannick Thoelen, Sandy Walsh, Thibaut Peyre, Sheldon Bateau, Lucas Bijker, Joachim Van Damme, Aster Vranckx, Rob Schoofs, Geoffry Hairemans, Kerim Mrabti, Nikola Storm Opstelling KV Mechelen Nikola Storm, Kerim Mrabti, Geoffry Hairemans, Rob Schoofs, Aster Vranckx, Joachim Van Damme, Lucas Bijker, Sheldon Bateau, Thibaut Peyre, Sandy Walsh, Yannick Thoelen