Geplaagd KV Mechelen boekt broodnodige zege tegen OH Leuven

OH Leuven - KV Mechelen in een notendop:

Dubbel salvo zet KV Mechelen op rozen

Het verschil tussen OH Leuven en KV Mechelen kon haast niet groter zijn. Bij de thuisploeg leek alles te lukken en zo pronkte het als promovendus op de vierde stek. Bij de bezoekers draaide alles dan weer vierkant. Door een tussensprint van Waasland-Beveren en Moeskroen stond KV plots in de kelder van het klassement, met even veel punten als de nummers voorlaatst en laatst.

Ondanks alle kopzorgen begon KV Mechelen vol enthousiasme aan het halve streekduel, terwijl de thuisploeg er slechts sporadisch aan te pas kwam. Halfweg de eerste helft leek Henry zo’n zeldzame kans te gaan benutten. KV-doelman Thoelen was omspeeld, maar de Franse goalgetter kreeg de bal niet tussen de palen.

Een handvol minuten later kreeg Mrabti aan de overkant een uitgelezen kans om te tonen hoe het wel moest. De pass van Storm was op maat gemaakt, Romo kwam wild uit zijn doel en zo was het een koud kunstje voor Mrabti om de score te openen. Nog voor het halfuur was het Mechelse feest helemaal compleet toen Hubert de inzet van Schoofs ongelukkig in eigen doel tikte.

Het antwoord van een tot dan toe afzijdig OHL liet niet lang op zich wachten, want nog voor de rust kreeg Henry nog twee reuzekansen. Eerst leek hij een voorzet van Vlietinck feilloos binnen te trappen, tot Thoelen uitpakte met een heerlijke beenveeg. Vlak voor de rust leek Mercier op weg naar zijn zoveelste assist, maar Henry trapte vol overtuiging een gat in de lucht. Een dubbele voorsprong voor de bezoekers bij de pauze en dat was volledig verdiend.