Oostende bijt zijn tanden stuk op 10 Eupen-spelers

90+7' tweede helft, minuut 97. Einde. Oostende komt op eigen veld niet verder dan een 1-1-gelijkspel in de inhaalwedstrijd tegen Eupen. De bezoekers kwamen ondanks de vroege uitsluiting van Agbadou op voorsprong dankzij Prevljak. Pas in de slotfase kon Kvasina KVO langszij brengen. . Einde Oostende komt op eigen veld niet verder dan een 1-1-gelijkspel in de inhaalwedstrijd tegen Eupen. De bezoekers kwamen ondanks de vroege uitsluiting van Agbadou op voorsprong dankzij Prevljak. Pas in de slotfase kon Kvasina KVO langszij brengen.

90+5' tweede helft, minuut 95. D'Arpino blijft de gevaarlijkste man bij Oostende. Hij dwingt Defourny nog eens tot een knappe redding met een stevig afstandsschot. De tijd begint nu wel te dringen voor Oostende. . D'Arpino blijft de gevaarlijkste man bij Oostende. Hij dwingt Defourny nog eens tot een knappe redding met een stevig afstandsschot. De tijd begint nu wel te dringen voor Oostende.

90+3' Gele kaart voor Théo Defourny van KAS Eupen tijdens tweede helft, minuut 93 Théo Defourny KAS Eupen

90' tweede helft, minuut 90. 6 minuten extra. Oostende krijgt nog ruim 6 minuten om alsnog de drie punten thuis te houden. Voor Eupen wordt het dan weer knokken om een punt vast te houden. . 6 minuten extra Oostende krijgt nog ruim 6 minuten om alsnog de drie punten thuis te houden. Voor Eupen wordt het dan weer knokken om een punt vast te houden.

87' tweede helft, minuut 87. De wedstrijd lag even stil, omdat Kayembe verzorging aan zijn oog nodig had. We krijgen straks dus ongetwijfeld flink wat extra minuten. . De wedstrijd lag even stil, omdat Kayembe verzorging aan zijn oog nodig had. We krijgen straks dus ongetwijfeld flink wat extra minuten.

86' Gele kaart voor Edo Kayembe van KAS Eupen tijdens tweede helft, minuut 86 Edo Kayembe KAS Eupen

84' tweede helft, minuut 84. Oostende ruikt zijn kans en zet nu alles op alles. Voor Eupen wordt het nog zwoegen in de slotminuten. . Oostende ruikt zijn kans en zet nu alles op alles. Voor Eupen wordt het nog zwoegen in de slotminuten.

82' tweede helft, minuut 82.

81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij KAS Eupen, Andreas Beck erin, Jens Cools eruit wissel Jens Cools Andreas Beck

81' Gele kaart voor Jens Cools van KAS Eupen tijdens tweede helft, minuut 81 Jens Cools KAS Eupen

80' tweede helft, minuut 80. Kvasina met de gelijkmaker! Oostende komt uit het niks langszij. Hjulsager vindt het hoofd van Kvasina en die kopt de gelijkmaker fraai binnen. Gaat Eupen dan toch nog ten onder in de slotfase? . Kvasina met de gelijkmaker! Oostende komt uit het niks langszij. Hjulsager vindt het hoofd van Kvasina en die kopt de gelijkmaker fraai binnen. Gaat Eupen dan toch nog ten onder in de slotfase?



79' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 79 door Marko Kvasina van KV Oostende. 1, 1. goal KV Oostende KAS Eupen einde 1 1

79' tweede helft, minuut 79. Thiam zorgt eindelijk nog eens voor een kans. De invaller kan koppen op een hoekschop voor de thuisploeg, maar mikt naast. . Thiam zorgt eindelijk nog eens voor een kans. De invaller kan koppen op een hoekschop voor de thuisploeg, maar mikt naast.

77' tweede helft, minuut 77. Vervanging bij KV Oostende, Cameron McGeehan erin, Kevin Vandendriessche eruit wissel Kevin Vandendriessche Cameron McGeehan

74' Gele kaart voor Frederik Jäkel van KV Oostende tijdens tweede helft, minuut 74 Frederik Jäkel KV Oostende

73' tweede helft, minuut 73. Jäkel ontsnapt aan rood. Jäkel glijdt ongelukkig door over de bal en landt met zijn studs op het scheenbeen van Cools. Bij Eupen willen ze nu ook rood zien, maar Van Damme houdt het bij geel. . Jäkel ontsnapt aan rood Jäkel glijdt ongelukkig door over de bal en landt met zijn studs op het scheenbeen van Cools. Bij Eupen willen ze nu ook rood zien, maar Van Damme houdt het bij geel.

72' tweede helft, minuut 72.

71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij KV Oostende, Nick Batzner erin, Jelle Bataille eruit wissel Jelle Bataille Nick Batzner

71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij KV Oostende, Ari Skúlason erin, Robbie D'Haese eruit wissel Robbie D'Haese Ari Skúlason

71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij KV Oostende, Marko Kvasina erin, Fashion Sakala eruit wissel Fashion Sakala Marko Kvasina

71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij KAS Eupen, Amara Baby erin, Julien Ngoy eruit wissel Julien Ngoy Amara Baby

69' tweede helft, minuut 69. Toch even alle hens aan dek bij Eupen op een voorzet van D'Arpino. Sakala kan uiteindelijk niet bij de bal, maar met een vreemde tussenkomst zorgt Defourny toch even voor nervositeit. De doelman en Eupen komen met de schrik vrij. . Toch even alle hens aan dek bij Eupen op een voorzet van D'Arpino. Sakala kan uiteindelijk niet bij de bal, maar met een vreemde tussenkomst zorgt Defourny toch even voor nervositeit. De doelman en Eupen komen met de schrik vrij.

67' tweede helft, minuut 67. Gueye, net van het veld gehaald voor Thiam, is duidelijk niet tevreden over zijn eigen prestatie. Al vloekend en met veel misbaar zoekt hij de tribune op. . Gueye, net van het veld gehaald voor Thiam, is duidelijk niet tevreden over zijn eigen prestatie. Al vloekend en met veel misbaar zoekt hij de tribune op.

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij KV Oostende, Mamadou Thiam erin, Makhtar Gueye eruit wissel Makhtar Gueye Mamadou Thiam

63' tweede helft, minuut 63. D'Arpino mikt naast. Bataille kan de bal net voor de achterlijn nog voor doel brengen. Daar haalt D'Arpino in één tijd uit, maar zijn schot gaat naast. . D'Arpino mikt naast Bataille kan de bal net voor de achterlijn nog voor doel brengen. Daar haalt D'Arpino in één tijd uit, maar zijn schot gaat naast.

63' tweede helft, minuut 63. Eupen komt nog eens piepen met een hoekschop van Adriano. Die vindt het hoofd van Cools. Zijn kopbal wordt makkelijk uit de lucht geplukt door Hubert. . Eupen komt nog eens piepen met een hoekschop van Adriano. Die vindt het hoofd van Cools. Zijn kopbal wordt makkelijk uit de lucht geplukt door Hubert.

62' tweede helft, minuut 62.

61' tweede helft, minuut 61. Ook bij Eupen hebben ze nu een gele kaart te pakken. Ngoy krijgt er ééntje voor spelbederf. . Ook bij Eupen hebben ze nu een gele kaart te pakken. Ngoy krijgt er ééntje voor spelbederf.

61' Gele kaart voor Julien Ngoy van KAS Eupen tijdens tweede helft, minuut 61 Julien Ngoy KAS Eupen

59' tweede helft, minuut 59. Vervanging bij KAS Eupen, Jordi Amat erin, Carlos Embalo eruit wissel Carlos Embalo Jordi Amat

58' tweede helft, minuut 58. Vervanging bij KAS Eupen, Adriano Correia erin, Smail Prevljak eruit wissel Smail Prevljak Adriano Correia

58' tweede helft, minuut 58. Dubbele wissel. San Jose grijpt in bij Eupen met een dubbele wissel. Doelpuntenmaker Prevljak wordt samen met Embalo naar de kant gehaald. Amat en Adriano zijn hun vervangers. . Dubbele wissel San Jose grijpt in bij Eupen met een dubbele wissel. Doelpuntenmaker Prevljak wordt samen met Embalo naar de kant gehaald. Amat en Adriano zijn hun vervangers.

56' Gele kaart voor Anton Tanghe van KV Oostende tijdens tweede helft, minuut 56 Anton Tanghe KV Oostende

56' tweede helft, minuut 56. De eerste gele kaart in deze wedstrijd is voor Tanghe. Oostende slaagt er voorlopig niet in om Eupen naar de keel te grijpen. . De eerste gele kaart in deze wedstrijd is voor Tanghe. Oostende slaagt er voorlopig niet in om Eupen naar de keel te grijpen.

51' tweede helft, minuut 51. Sakala net niet. Daar is al meteen de reactie van Oostende. Gueye kan een voorzet doorkoppen tot bij Sakala en die kopt van dichtbij naast. Hier komt Eupen goed weg. . Sakala net niet Daar is al meteen de reactie van Oostende. Gueye kan een voorzet doorkoppen tot bij Sakala en die kopt van dichtbij naast. Hier komt Eupen goed weg.

51' tweede helft, minuut 51.

50' tweede helft, minuut 50.

49' tweede helft, minuut 49. Prevljak doet KVO-defensie blozen. Eupen komt zowaar op voorsprong! Prevljak zet drie KVO-spelers in de wind en geeft ook Hubert het nakijken. Oostende moet plots achtervolgen. . Prevljak doet KVO-defensie blozen Eupen komt zowaar op voorsprong! Prevljak zet drie KVO-spelers in de wind en geeft ook Hubert het nakijken. Oostende moet plots achtervolgen.



49' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 49 door Smail Prevljak van KAS Eupen. 0, 1. goal KV Oostende KAS Eupen einde 0 1

47' tweede helft tweede helft, minuut 47 match begonnen

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. De bal rolt opnieuw in Oostende. Kan de thuisploeg het numerieke overwicht in de tweede helft wel uitbuiten? . 2e helft De bal rolt opnieuw in Oostende. Kan de thuisploeg het numerieke overwicht in de tweede helft wel uitbuiten?

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. Oostende en Eupen gaan rusten zoals ze begonnen zijn, met 0-0 dus. Eupen stond al na een kwartier met een man minder na rood voor Agbadou. Toch was de beste kans voor de bezoekers, NGoy besloot kort voor de rust op de paal. . Rust Oostende en Eupen gaan rusten zoals ze begonnen zijn, met 0-0 dus. Eupen stond al na een kwartier met een man minder na rood voor Agbadou. Toch was de beste kans voor de bezoekers, NGoy besloot kort voor de rust op de paal.

45' eerste helft, minuut 45. Gueye gaat neer na een duel met Embalo en blijft met een pijnlijke grimas in het gras zitten. Hij moet even naar de kant voor verzorging. . Gueye gaat neer na een duel met Embalo en blijft met een pijnlijke grimas in het gras zitten. Hij moet even naar de kant voor verzorging.

40' eerste helft, minuut 40. Ngoy op de paal! Kort voor de rust krijgen we eindelijk een echte doelkans te zien en het is er zowaar één voor Eupen. N'Dri steekt de bal prima door tot Ngoy en die besluit in één tijd tegen de paal. Oostende komt met de schrik vrij. . Ngoy op de paal! Kort voor de rust krijgen we eindelijk een echte doelkans te zien en het is er zowaar één voor Eupen. N'Dri steekt de bal prima door tot Ngoy en die besluit in één tijd tegen de paal. Oostende komt met de schrik vrij.

39' eerste helft, minuut 39.

36' eerste helft, minuut 36. Hjulsager krijgt de tijd en ruimte voor het schot, maar mikt hoog over de lat. De lat mag ook wel wat hoger gelegd worden in deze wedstrijd, het niveau is tot dusver bedroevend. . Hjulsager krijgt de tijd en ruimte voor het schot, maar mikt hoog over de lat. De lat mag ook wel wat hoger gelegd worden in deze wedstrijd, het niveau is tot dusver bedroevend.

33' eerste helft, minuut 33. Flauw afstandsschot van Sakala. Sakala haalt plots uit met een lage knal, maar Defourny laat zich niet verrassen. Er zit te weinig vuur in het spel van KVO. . Flauw afstandsschot van Sakala Sakala haalt plots uit met een lage knal, maar Defourny laat zich niet verrassen. Er zit te weinig vuur in het spel van KVO.

30' eerste helft, minuut 30. Een flauw schot van Vandendriessche dat over doel gaat, het is voorlopig toch wat magertjes bij de thuisploeg. Eupen ondervindt nog niet al te veel hinder dan de numerieke minderheid. . Een flauw schot van Vandendriessche dat over doel gaat, het is voorlopig toch wat magertjes bij de thuisploeg. Eupen ondervindt nog niet al te veel hinder dan de numerieke minderheid.

25' eerste helft, minuut 25.

25' eerste helft, minuut 25. D'Arpino gooit nog eens een vrije trap in de zestien. Sakala loopt gevaarlijk in, maar krijgt de bal niet binnen het kader. Het blijft wachten op een eerste grote doelkans in deze wedstrijd. . D'Arpino gooit nog eens een vrije trap in de zestien. Sakala loopt gevaarlijk in, maar krijgt de bal niet binnen het kader. Het blijft wachten op een eerste grote doelkans in deze wedstrijd.

24' eerste helft, minuut 24.

23' eerste helft, minuut 23.

21' eerste helft, minuut 21. Oostende probeert de numerieke meerderheid meteen uit te buiten en voert de druk op. Eupen staat voor een bijzonder zware opdracht. . Oostende probeert de numerieke meerderheid meteen uit te buiten en voert de druk op. Eupen staat voor een bijzonder zware opdracht.

17' Rode kaart voor Emmanuel Agbadou van KAS Eupen tijdens eerste helft, minuut 17 Emmanuel Agbadou KAS Eupen

17' eerste helft, minuut 17. Rood voor Agbadou! Eupen staat al na een kwartier met een man minder. Agbadou raakt de bal, maar gaat dan met zijn voet vooruit door op D'Arpino. Scheidsrechter Van Damme is ongenadig en trekt meteen rood. . Rood voor Agbadou! Eupen staat al na een kwartier met een man minder. Agbadou raakt de bal, maar gaat dan met zijn voet vooruit door op D'Arpino. Scheidsrechter Van Damme is ongenadig en trekt meteen rood.

14' eerste helft, minuut 14. Knappe actie van N'Dri. N'Dri zet Jäkel knap in de wind op rechts en stoomt door naar de zestien. Daar gaat hij te makkelijk liggen in een duel met Hendry. Scheidsrechter Van Damme grijpt terecht niet in. . Knappe actie van N'Dri N'Dri zet Jäkel knap in de wind op rechts en stoomt door naar de zestien. Daar gaat hij te makkelijk liggen in een duel met Hendry. Scheidsrechter Van Damme grijpt terecht niet in.

13' eerste helft, minuut 13.

11' eerste helft, minuut 11. Eupen prikt even tegen. Cools probeert het van net buiten de zestien, maar zijn schot vormt geen enkel probleem voor Hubert. . Eupen prikt even tegen. Cools probeert het van net buiten de zestien, maar zijn schot vormt geen enkel probleem voor Hubert.

9' eerste helft, minuut 9. Vrije trap voor Oostende en da's een klusje voor Hjulsager. Maar de Deen levert een draak van een vrije trap af, Defourny ziet de bal ruim naast gaan. . Vrije trap voor Oostende en da's een klusje voor Hjulsager. Maar de Deen levert een draak van een vrije trap af, Defourny ziet de bal ruim naast gaan.

8' eerste helft, minuut 8. Achteraan staat het nog niet op punt bij Eupen. Heris speelt gevaarlijk terug naar Defourny en die kan de bal nog net voor de neus van Gueye wegwerken. . Achteraan staat het nog niet op punt bij Eupen. Heris speelt gevaarlijk terug naar Defourny en die kan de bal nog net voor de neus van Gueye wegwerken.

6' eerste helft, minuut 6. Agbadou geeft zomaar een hoekschop weg aan Oostende, maar de thuisploeg vangt er niks mee aan. Oostende is wel baas in deze openingsfase. . Agbadou geeft zomaar een hoekschop weg aan Oostende, maar de thuisploeg vangt er niks mee aan. Oostende is wel baas in deze openingsfase.

5' eerste helft, minuut 5.

3' eerste helft, minuut 3. Defourny speelt met vuur. Defourny zorgt even voor opschudding. Hij komt ver uit en raapt de bal op aan de rand van de zestien. Of was het net buiten de grote rechthoek? De doelman komt hier in elk geval goed weg. . Defourny speelt met vuur Defourny zorgt even voor opschudding. Hij komt ver uit en raapt de bal op aan de rand van de zestien. Of was het net buiten de grote rechthoek? De doelman komt hier in elk geval goed weg.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Oostende trapt de inhaalwedstrijd tegen Eupen op gang. Springt de kustploeg met een thuiszege naar de gedeelde zesde plaats? . Aftrap Oostende trapt de inhaalwedstrijd tegen Eupen op gang. Springt de kustploeg met een thuiszege naar de gedeelde zesde plaats?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:37 vooraf, 20 uur 37. De laatste overwinning van Oostende tegen Eupen dateert alweer van eind 2018, in de kwartfinales van de beker. Voor de laatste thuiszege van Oostende tegen Eupen moeten we zelfs al terug naar 25 november 2017. Sindsdien kon het in 4 thuiswedstrijden tegen Eupen slechts 2 punten pakken. . De laatste overwinning van Oostende tegen Eupen dateert alweer van eind 2018, in de kwartfinales van de beker. Voor de laatste thuiszege van Oostende tegen Eupen moeten we zelfs al terug naar 25 november 2017. Sindsdien kon het in 4 thuiswedstrijden tegen Eupen slechts 2 punten pakken.

20:33 vooraf, 20 uur 33. Peeters en Musona zijn 2 belangrijke spelers die we vandaag missen. Maar ik heb vol vertrouwen in de spelers die vandaag op het veld staan. Benat San José. Peeters en Musona zijn 2 belangrijke spelers die we vandaag missen. Maar ik heb vol vertrouwen in de spelers die vandaag op het veld staan. Benat San José

20:32 vooraf, 20 uur 32. 5e zege op rij voor Eupen? Vorig seizoen haalde Eupen een 6 op 6 tegen Oostende. Het boekte aan de kust een 2-3-overwinning en op eigen veld werd het 1-0. Het seizoen voordien was Eupen ook 2 keer te sterk voor Oostende in Play-off II. Kan de kustploeg vanavond een 5e opeenvolgende nederlaag tegen Eupen vermijden? . 5e zege op rij voor Eupen? Vorig seizoen haalde Eupen een 6 op 6 tegen Oostende. Het boekte aan de kust een 2-3-overwinning en op eigen veld werd het 1-0. Het seizoen voordien was Eupen ook 2 keer te sterk voor Oostende in Play-off II. Kan de kustploeg vanavond een 5e opeenvolgende nederlaag tegen Eupen vermijden?

20:29 vooraf, 20 uur 29. Het zal een zware wedstrijd zijn, want we hadden niet veel tijd om te recupereren. Na een uur wedstrijd zal dat beginnen door te wegen, dus goed starten wordt belangrijk. Alexander Blessin. Het zal een zware wedstrijd zijn, want we hadden niet veel tijd om te recupereren. Na een uur wedstrijd zal dat beginnen door te wegen, dus goed starten wordt belangrijk. Alexander Blessin

20:22 vooraf, 20 uur 22. Zowel Eupen als Oostende pakten afgelopen weekend de volle buit. Eupen duwde Cercle nog dieper in de degradatiezorgen, Oostende hield dan weer de punten thuis tegen Charleroi. Met 12 op 15 is KVO zo weer helemaal op dreef, nadat het in november amper 1 punt sprokkelde in 5 wedstrijden. . Zowel Eupen als Oostende pakten afgelopen weekend de volle buit. Eupen duwde Cercle nog dieper in de degradatiezorgen, Oostende hield dan weer de punten thuis tegen Charleroi. Met 12 op 15 is KVO zo weer helemaal op dreef, nadat het in november amper 1 punt sprokkelde in 5 wedstrijden.

20:15 vooraf, 20 uur 15. 4 wissels bij Eupen. Ook bij Eupen zit er met Peeters iemand op het strafbankje. Daarnaast verdwijnen ook Amat, Correia en Baby uit de basisploeg. Cools, Koch, Embalo en Prevljak zijn hun vervangers. . 4 wissels bij Eupen Ook bij Eupen zit er met Peeters iemand op het strafbankje. Daarnaast verdwijnen ook Amat, Correia en Baby uit de basisploeg. Cools, Koch, Embalo en Prevljak zijn hun vervangers.

20:14 vooraf, 20 uur 14. KVO zonder Theate. 3 wijzigingen bij KV Oostende. Theate moet geschorst toekijken, terwijl Capon en Skulason naar de bank verhuizen. Op die manier komen Jäkel, D'Haese en Bataille in de basis. . KVO zonder Theate 3 wijzigingen bij KV Oostende. Theate moet geschorst toekijken, terwijl Capon en Skulason naar de bank verhuizen. Op die manier komen Jäkel, D'Haese en Bataille in de basis.

20:08 vooraf, 20 uur 08. Houdt Oostende de goede koers aan? KV Oostende heeft de wind in de zeilen na een 6 op 6 tegen OHL en Charleroi. Als het vanavond ook de inhaalwedstrijd tegen Eupen wint, komt de kustploeg zowaar tot op 1 punt van de top 4. Eupen kan dan weer verder weglopen van de gevarenzone. Volg de wedstrijd hier vanaf 20.45u. . Houdt Oostende de goede koers aan? KV Oostende heeft de wind in de zeilen na een 6 op 6 tegen OHL en Charleroi. Als het vanavond ook de inhaalwedstrijd tegen Eupen wint, komt de kustploeg zowaar tot op 1 punt van de top 4. Eupen kan dan weer verder weglopen van de gevarenzone. Volg de wedstrijd hier vanaf 20.45u.

20:08 - Vooraf Vooraf, 20 uur 08

Opstelling KV Oostende. Guillaume Hubert, Maxime D'Arpino, Anton Tanghe, Jack Hendry, Frederik Jäkel, Robbie D'Haese, Kevin Vandendriessche, Andrew Hjulsager, Fashion Sakala, Makhtar Gueye, Jelle Bataille Opstelling KV Oostende Jelle Bataille, Makhtar Gueye, Fashion Sakala, Andrew Hjulsager, Kevin Vandendriessche, Robbie D'Haese, Frederik Jäkel, Jack Hendry, Anton Tanghe, Maxime D'Arpino, Guillaume Hubert

Opstelling KAS Eupen. Théo Defourny, Emmanuel Agbadou, Menno Koch, Benoît Poulain, Jonathan Heris, Edo Kayembe, Jens Cools, Konan N'Dri, Carlos Embalo, Smail Prevljak, Julien Ngoy Opstelling KAS Eupen Julien Ngoy, Smail Prevljak, Carlos Embalo, Konan N'Dri, Jens Cools, Edo Kayembe, Jonathan Heris, Benoît Poulain, Menno Koch, Emmanuel Agbadou, Théo Defourny