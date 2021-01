LIVE: Eupen al na een kwartier met een man minder tegen Oostende

25' eerste helft, minuut 25. D'Arpino gooit nog eens een vrije trap in de zestien. Sakala loopt gevaarlijk in, maar krijgt de bal niet binnen het kader. Het blijft wachten op een eerste grote doelkans in deze wedstrijd. . D'Arpino gooit nog eens een vrije trap in de zestien. Sakala loopt gevaarlijk in, maar krijgt de bal niet binnen het kader. Het blijft wachten op een eerste grote doelkans in deze wedstrijd.

21' eerste helft, minuut 21. Oostende probeert de numerieke meerderheid meteen uit te buiten en voert de druk op. Eupen staat voor een bijzonder zware opdracht.

17' Rode kaart voor Emmanuel Agbadou van KAS Eupen tijdens eerste helft, minuut 17 Emmanuel Agbadou KAS Eupen

17' eerste helft, minuut 17. Rood voor Agbadou! Eupen staat al na een kwartier met een man minder. Agbadou raakt de bal, maar gaat dan met zijn voet vooruit door op D'Arpino. Scheidsrechter Van Damme is ongenadig en trekt meteen rood.

14' eerste helft, minuut 14. Knappe actie van N'Dri. N'Dri zet Jäkel knap in de wind op rechts en stoomt door naar de zestien. Daar gaat hij te makkelijk liggen in een duel met Hendry. Scheidsrechter Van Damme grijpt terecht niet in.

11' eerste helft, minuut 11. Eupen prikt even tegen. Cools probeert het van net buiten de zestien, maar zijn schot vormt geen enkel probleem voor Hubert.

9' eerste helft, minuut 9. Vrije trap voor Oostende en da's een klusje voor Hjulsager. Maar de Deen levert een draak van een vrije trap af, Defourny ziet de bal ruim naast gaan.

8' eerste helft, minuut 8. Achteraan staat het nog niet op punt bij Eupen. Heris speelt gevaarlijk terug naar Defourny en die kan de bal nog net voor de neus van Gueye wegwerken.

6' eerste helft, minuut 6. Agbadou geeft zomaar een hoekschop weg aan Oostende, maar de thuisploeg vangt er niks mee aan. Oostende is wel baas in deze openingsfase.

3' eerste helft, minuut 3. Defourny speelt met vuur. Defourny zorgt even voor opschudding. Hij komt ver uit en raapt de bal op aan de rand van de zestien. Of was het net buiten de grote rechthoek? De doelman komt hier in elk geval goed weg.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Oostende trapt de inhaalwedstrijd tegen Eupen op gang. Springt de kustploeg met een thuiszege naar de gedeelde zesde plaats?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:37 vooraf, 20 uur 37. De laatste overwinning van Oostende tegen Eupen dateert alweer van eind 2018, in de kwartfinales van de beker. Voor de laatste thuiszege van Oostende tegen Eupen moeten we zelfs al terug naar 25 november 2017. Sindsdien kon het in 4 thuiswedstrijden tegen Eupen slechts 2 punten pakken.

20:33 vooraf, 20 uur 33. Peeters en Musona zijn 2 belangrijke spelers die we vandaag missen. Maar ik heb vol vertrouwen in de spelers die vandaag op het veld staan. Benat San José.

20:32 vooraf, 20 uur 32. 5e zege op rij voor Eupen? Vorig seizoen haalde Eupen een 6 op 6 tegen Oostende. Het boekte aan de kust een 2-3-overwinning en op eigen veld werd het 1-0. Het seizoen voordien was Eupen ook 2 keer te sterk voor Oostende in Play-off II. Kan de kustploeg vanavond een 5e opeenvolgende nederlaag tegen Eupen vermijden?

20:29 vooraf, 20 uur 29. Het zal een zware wedstrijd zijn, want we hadden niet veel tijd om te recupereren. Na een uur wedstrijd zal dat beginnen door te wegen, dus goed starten wordt belangrijk. Alexander Blessin.

20:22 vooraf, 20 uur 22. Zowel Eupen als Oostende pakten afgelopen weekend de volle buit. Eupen duwde Cercle nog dieper in de degradatiezorgen, Oostende hield dan weer de punten thuis tegen Charleroi. Met 12 op 15 is KVO zo weer helemaal op dreef, nadat het in november amper 1 punt sprokkelde in 5 wedstrijden.

20:15 vooraf, 20 uur 15. 4 wissels bij Eupen. Ook bij Eupen zit er met Peeters iemand op het strafbankje. Daarnaast verdwijnen ook Amat, Correia en Baby uit de basisploeg. Cools, Koch, Embalo en Prevljak zijn hun vervangers.

20:14 vooraf, 20 uur 14. KVO zonder Theate. 3 wijzigingen bij KV Oostende. Theate moet geschorst toekijken, terwijl Capon en Skulason naar de bank verhuizen. Op die manier komen Jäkel, D'Haese en Bataille in de basis.

20:08 vooraf, 20 uur 08. Houdt Oostende de goede koers aan? KV Oostende heeft de wind in de zeilen na een 6 op 6 tegen OHL en Charleroi. Als het vanavond ook de inhaalwedstrijd tegen Eupen wint, komt de kustploeg zowaar tot op 1 punt van de top 4. Eupen kan dan weer verder weglopen van de gevarenzone. Volg de wedstrijd hier vanaf 20.45u.

20:08 - Vooraf Vooraf, 20 uur 08

Opstelling KV Oostende. Guillaume Hubert, Maxime D'Arpino, Anton Tanghe, Jack Hendry, Frederik Jäkel, Robbie D'Haese, Kevin Vandendriessche, Andrew Hjulsager, Fashion Sakala, Makhtar Gueye, Jelle Bataille

Opstelling KAS Eupen. Théo Defourny, Emmanuel Agbadou, Menno Koch, Benoît Poulain, Jonathan Heris, Edo Kayembe, Jens Cools, Konan N'Dri, Carlos Embalo, Smail Prevljak, Julien Ngoy