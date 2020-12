Kruipt Genk weer wat dichter bij competitieleider Club Brugge?

18:02 vooraf, 18 uur 02. In tegenstelling tot Genk, dat door de uitgestelde wedstrijd tegen Eupen extra uitgerust aan de aftrap komt, moest Kortrijk deze week wel aan de bak. Het werd na de thuisnederlaag tegen OH Leuven een opsteker voor het team van Yves Vanderhaeghe, want tegen Standard kon KVK de punten wel thuishouden. . In tegenstelling tot Genk, dat door de uitgestelde wedstrijd tegen Eupen extra uitgerust aan de aftrap komt, moest Kortrijk deze week wel aan de bak. Het werd na de thuisnederlaag tegen OH Leuven een opsteker voor het team van Yves Vanderhaeghe, want tegen Standard kon KVK de punten wel thuishouden.

Einde van een zegereeks. Voor Genk kwam er vorige week vrijdag een einde aan een reeks van 7 overwinningen op een rij én aan een ongeslagen reeks van 10 wedstrijden. Op bezoek bij Anderlecht ging het met 1-0 de boot en zondag verloor het ook nog eens de leidersplaats aan Club.

We moeten vooral bescheiden blijven en extra punten proberen te pakken. Waarom niet voor de verrassing zorgen in Genk? En anders hebben we nog een kans op tweede kerstdag tegen KAA Gent. Yves Vanderhaeghe, coach KV Kortrijk.

Vanderhaeghe: "Met gerust gevoel naar Genk". Deze week klopte Kortrijk Standard, vandaag volgt al een bezoekje aan Genk. "We kunnen met een gerust gevoel naar Genk afreizen, omdat we hier thuis drie broodnodige punten gehaald hebben", zegt coach Yves Vanderhaeghe. "Nu kunnen we onze kans wagen in Genk en extra vertrouwen putten uit deze overwinning."

Cuesta in lappenmand. John van den Brom zal zijn Colombiaanse achterhoede wat moeten herschikken, want Carlos Cuesta is nog niet hersteld van de hoofdwonde die hij opliep tegen Anderlecht.

Wij de uitdagers van Club Brugge? Wij willen die twee resterende thuismatchen winnen en dan blijven we automatisch in hun spoor. John van den Brom, coach Genk.

Van den Brom: "Spelers zaten er niet bij als dooie vogeltjes". Na 7 overwinningen op een rij weet Genk weer wat verliezen is. Kan John van den Brom het vertrouwen van zijn spelers weer opkrikken? "Mijn spelers zaten er niet bij als dooie vogeltjes. Hun reacties was: we gaan gewoon door met wat we al bezig waren."

