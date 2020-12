Vanhaezebrouck voor Club-Gent: "Een van de topmomenten van het jaar"

09:39 vooraf, 09 uur 39. Alles hangt dicht bij elkaar, behalve dan Club dat weer afstand aan het nemen is. Maar we kijken naar onszelf. Het is goed dat onze fans stilaan weer een beter gevoel krijgen. We kunnen niet zonder onze supporters. Elke match is belangrijk, en natuurlijk ook de match tegen Club. Dit zijn duels waar je naar uitkijkt, zeker met de onderlinge rivaliteit. Dit is altijd een van de topmomenten van het jaar. Hein Vanhaezebrouck. Alles hangt dicht bij elkaar, behalve dan Club dat weer afstand aan het nemen is. Maar we kijken naar onszelf. Het is goed dat onze fans stilaan weer een beter gevoel krijgen. We kunnen niet zonder onze supporters. Elke match is belangrijk, en natuurlijk ook de match tegen Club. Dit zijn duels waar je naar uitkijkt, zeker met de onderlinge rivaliteit. Dit is altijd een van de topmomenten van het jaar. Hein Vanhaezebrouck

09:36 vooraf, 09 uur 36. Gent wil 9 op 9. Hein Vanhaezebrouck heeft Gent naar 2 overwinningen op een rij kunnen loodsen de afgelopen week. Twee keer na elkaar winnen, daar was Gent nog niet in geslaagd. Vorig weekend ging Standard voor de bijl met 2-1, woensdag toonde Gent zich uiterst efficiënt tegen Waasland-Beveren en won het met 3-0.

09:35 vooraf, 09 uur 35. We kijken altijd uit naar de wedstrijden tegen Gent. Met Hein als trainer nog meer. Ik heb veel respect voor Hein, want hij wil altijd positief voetbal brengen. Die trainers zie ik het liefste bezig. Wij gaan daar ons voetbal tegenover zetten en dat zou garant moeten staan voor een mooie pot. Philippe Clement

09:31 vooraf, 09 uur 31. Cijfers spreken in Clubs voordeel. Het wordt het 149e duel tussen Club en Gent. De laatste wedstrijd tussen beide clubs eindigde net geen jaar geleden op 1-1 in Gent. Van zijn 74 thuismatchen tegen Gent won Club er 43, zo leert een statistiek op de Brugse website. 14 keer eindigde het duel op een gelijkspel en 17 keer verloor blauw-zwart (de laatste keer in mei 2018). Vorig seizoen klopte Club Gent in het Jan Breydelstadion met 4-0.

09:29 vooraf, 09 uur 29. Kan Gent iets rapen in Brugge? Club Brugge krijgt deze namiddag AA Gent over de vloer. Als Club wint, loopt het 5 punten uit op eerste achtervolger RC Genk. Gent van zijn kant probeert een derde keer op rij te winnen, waar het in deze competitie nog niet in geslaagd is. Volg de match op de voet vanaf 13.30u in dit artikel. . Kan Gent iets rapen in Brugge? Club Brugge krijgt deze namiddag AA Gent over de vloer. Als Club wint, loopt het 5 punten uit op eerste achtervolger RC Genk. Gent van zijn kant probeert een derde keer op rij te winnen, waar het in deze competitie nog niet in geslaagd is. Volg de match op de voet vanaf 13.30u in dit artikel.