LIVE: Slaagt AA Gent erin om Club Brugge in de problemen te brengen?

Na enkele lastige minuten heeft Club Brugge de controle over de wedstrijd genomen. Gent oogt wat zenuwachtig en kiest vaak voor de lange bal.

eerste helft, minuut 8. Club Brugge is duidelijk baas nu. Peter Vandenbempt.

eerste helft, minuut 7. Poging van De Ketelaere. Met een flukse versnelling maakt De Ketelaere wat ruimte voor zichzelf. De hoek wordt echter iets te scherp, waardoor Bolat vrij simpel kan redden.

eerste helft, minuut 5. Ricca kan op de hoekschop die volgt opnieuw koppen, maar deze keer niet tussen de palen. Bolat maant zijn ploegmaats aan om strakker te dekken.

eerste helft, minuut 4. Bolat is wakker. Ricca stelt Bolat al vroeg op de proef met een harde kopbal. De Uruguayaan mikt de bal richting doel met een stevige nekslag, Bolat tikt hem over.

eerste helft, minuut 2. Bij Club schrikken ze toch eventjes van de agressieve druk van Gent.

eerste helft, minuut 1. We zijn eraan begonnen! Scheidsrechter Lambrechts blaast de altijd geladen wedstrijd tussen Club Brugge en Gent op gang. Zijn de mannen van Vanhaezebrouck al in staat om de machine van Clement te ontregelen?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

vooraf, 13 uur 20. Gent speelt eigenlijk met Vadis als derde spits, dus hebben we daar iemand nodig met duelkracht. Kossounou heeft dat. Philippe Clement.

vooraf, 13 uur 16. We hebben twee thuiswedstrijden gewonnen, dat is maar normaal. Nu spelen we op verplaatsing tegen de beste ploeg in de reeks, toch een ander gegeven. Hein Vanhaezebrouck.

vooraf, 13 uur 11. Tactisch. Het is niet Mata die een linie opschuift, maar Kossounou die bij Club als controlerende middenvelder zal fungeren. Dat deed hij tegen Mechelen ook al in het laatste halfuur.

vooraf, 12 uur 57. Mijlpaal voor Odjidja. Vadis Odjidja speelt vanmiddag zijn 250e wedstrijd in eerste klasse (play-offs inbegrepen). Wat het voor de Gentenaar extra speciaal maakt, is dat hij 181 van de voorbije 249 in het shirt van Club Brugge afwerkte. Maakt de middenvelder straks zijn 31e goal om dit jubileum te vieren?

vooraf, 12 uur 47. Opstelling Gent. Hein Vanhaezebrouck hoeft niks te wijzigen na zijn tweede overwinning op rij. Gent doet het met precies dezelfde ploeg die Waasland-Beveren aan de kant zette.

vooraf, 12 uur 33. Opstelling Club Brugge. Door de terugkeer van Vormer veranderen er een paar dingen in de elf van Philippe Clement. Rits verhuist naar de bank, samen met Balanta en Lang. Ook Deli is terug bij Club, waardoor Mata wellicht een rijtje opschuift. Okereke is de derde nieuwe naam in de basis.

vooraf, 12 uur 20. Club Brugge is ondertussen al zes wedstrijden ongeslagen tegen Gent. De laatste Gentse zege dateert van de play-offs in 2018, toen Yuya Kubo de enige goal maakte. Die 0-1 in Jan Breydel was op dat moment de laatste van een reeks van drie door Gent gewonnen onderlinge matchen. De voorbije twee thuiswedstrijden tegen Gent pakte Club dan weer flink uit. In maart 2019 stuurden de West-Vlamingen hun rivalen met een 3-0 naar huis, een dik halfjaar later zelfs met 4-0. Tijd voor een revanche van de Buffalo's?

vooraf, 09 uur 39. Alles hangt dicht bij elkaar, behalve dan Club dat weer afstand aan het nemen is. Maar we kijken naar onszelf. Het is goed dat onze fans stilaan weer een beter gevoel krijgen. We kunnen niet zonder onze supporters. Elke match is belangrijk, en natuurlijk ook de match tegen Club. Dit zijn duels waar je naar uitkijkt, zeker met de onderlinge rivaliteit. Dit is altijd een van de topmomenten van het jaar. Hein Vanhaezebrouck.

vooraf, 09 uur 36. Gent wil 9 op 9. Hein Vanhaezebrouck heeft Gent naar 2 overwinningen op een rij kunnen loodsen de afgelopen week. Twee keer na elkaar winnen, daar was Gent nog niet in geslaagd. Vorig weekend ging Standard voor de bijl met 2-1, woensdag toonde Gent zich uiterst efficiënt tegen Waasland-Beveren en won het met 3-0.

vooraf, 09 uur 35. We kijken altijd uit naar de wedstrijden tegen Gent. Met Hein als trainer nog meer. Ik heb veel respect voor Hein, want hij wil altijd positief voetbal brengen. Die trainers zie ik het liefste bezig. Wij gaan daar ons voetbal tegenover zetten en dat zou garant moeten staan voor een mooie pot. Philippe Clement.

vooraf, 09 uur 31. Cijfers spreken in Clubs voordeel. Het wordt het 149e duel tussen Club en Gent. De laatste wedstrijd tussen beide clubs eindigde net geen jaar geleden op 1-1 in Gent. Van zijn 74 thuismatchen tegen Gent won Club er 43, zo leert een statistiek op de Brugse website. 14 keer eindigde het duel op een gelijkspel en 17 keer verloor blauw-zwart (de laatste keer in mei 2018). Vorig seizoen klopte Club Gent in het Jan Breydelstadion met 4-0.

vooraf, 09 uur 29. Kan Gent iets rapen in Brugge? Club Brugge krijgt deze namiddag AA Gent over de vloer. Als Club wint, loopt het 5 punten uit op eerste achtervolger RC Genk. Gent van zijn kant probeert een derde keer op rij te winnen, waar het in deze competitie nog niet in geslaagd is. Volg de match op de voet vanaf 13.30u in dit artikel.

09:29 - Vooraf Vooraf, 09 uur 29

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Clinton Mata, Brandon Mechele, Simon Deli, Federico Ricca, Ruud Vormer, Odilon Kossounou, Hans Vanaken, Krépin Diatta, Charles De Ketelaere, David Chidozie Okereke Opstelling Club Brugge David Chidozie Okereke, Charles De Ketelaere, Krépin Diatta, Hans Vanaken, Odilon Kossounou, Ruud Vormer, Federico Ricca, Simon Deli, Brandon Mechele, Clinton Mata, Simon Mignolet

Opstelling KAA Gent. Sinan Bolat, Andreas Hanche-Olsen, Michael Ngadeu-Ngadjui, Núrio, Alessio Castro-Montes, Vadis Odjidja Ofoe, Niklas Dorsch, Sven Kums, Milad Mohammadi, Osman Bukari, Roman Jaremtsjoek Opstelling KAA Gent Roman Jaremtsjoek, Osman Bukari, Milad Mohammadi, Sven Kums, Niklas Dorsch, Vadis Odjidja Ofoe, Alessio Castro-Montes, Núrio, Michael Ngadeu-Ngadjui, Andreas Hanche-Olsen, Sinan Bolat