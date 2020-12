LIVE: Charleroi en Anderlecht op zoek naar derde zege op rij

Fase per fase

Fase per fase

46' tweede helft, minuut 46. .



46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45' tweede helft, minuut 45. Tweede helft. Aftrap van de tweede helft, er is niet gewisseld tijdens de rust. Maak er wat van, jongens! . Tweede helft Aftrap van de tweede helft, er is niet gewisseld tijdens de rust. Maak er wat van, jongens!

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. Geen enkele doelpoging in de hele eerste helft, en dus staat het halfweg nog 0-0 in een erg gesloten wedstrijd tussen Charleroi en Anderlecht. Een nul over de hele lijn, zegt radiocommentator Bert Sterckx. . Rust Geen enkele doelpoging in de hele eerste helft, en dus staat het halfweg nog 0-0 in een erg gesloten wedstrijd tussen Charleroi en Anderlecht. Een nul over de hele lijn, zegt radiocommentator Bert Sterckx.

45+1' eerste helft, minuut 46. Anderlecht dringt nog even aan - als je dat aandringen kunt noemen - en haalt er nog een hoekschop uit, de kopbal van Delcroix wordt een vangbal voor Penneteau. . Anderlecht dringt nog even aan - als je dat aandringen kunt noemen - en haalt er nog een hoekschop uit, de kopbal van Delcroix wordt een vangbal voor Penneteau.

45' eerste helft, minuut 45. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1340030179243143168

43' eerste helft, minuut 43. Willems moet een hoekschop toestaan na een aardige voorzet van Murillo. Ook nu volgt er geen doelpoging, Penneteau bokst de hoekschop weg. . Willems moet een hoekschop toestaan na een aardige voorzet van Murillo. Ook nu volgt er geen doelpoging, Penneteau bokst de hoekschop weg.

41' eerste helft, minuut 41. Actie van Amuzu. Amuzu probeert er nog iets van te maken. Hij ontdoet zich van Kayembe, maar zijn voorzet wordt opnieuw onderschept. . Actie van Amuzu Amuzu probeert er nog iets van te maken. Hij ontdoet zich van Kayembe, maar zijn voorzet wordt opnieuw onderschept.



39' eerste helft, minuut 39. Berahino plaatst een negatief orgelpunt op deze eerste helft. Charleroi lanceert een veelbelovende aanval, maar de pass van de invaller is werkelijk dramatisch. . Berahino plaatst een negatief orgelpunt op deze eerste helft. Charleroi lanceert een veelbelovende aanval, maar de pass van de invaller is werkelijk dramatisch.

39' eerste helft, minuut 39. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1340029910610534402

36' eerste helft, minuut 36. Charleroi probeert er nog eens al combinerend doorheen te komen, maar alles zit potdicht. Het is zoeken naar een opening die er niet is. . Charleroi probeert er nog eens al combinerend doorheen te komen, maar alles zit potdicht. Het is zoeken naar een opening die er niet is.

34' eerste helft, minuut 34. Een vervelende terugspeelbal van Sardella brengt Anderlecht bijna in de problemen, maar Wellenreuther lost het op. . Een vervelende terugspeelbal van Sardella brengt Anderlecht bijna in de problemen, maar Wellenreuther lost het op.

30' eerste helft, minuut 30. Ik heb nog niets genoteerd, na een half uur voetbal. Beide ploegen blijven de kat uit de boom kijken. Bert Sterckx op Radio 1. Ik heb nog niets genoteerd, na een half uur voetbal. Beide ploegen blijven de kat uit de boom kijken. Bert Sterckx op Radio 1

28' eerste helft, minuut 28. Sardella lanceert Cullen op links, maar die krijgt meteen twee bewakers in de nek en verliest de bal. . Sardella lanceert Cullen op links, maar die krijgt meteen twee bewakers in de nek en verliest de bal.

26' eerste helft, minuut 26. Geel Berahino. Berahino gaat onnodig hard door op de enkel van Amuzu en incasseert de eerste gele kaart van de partij. . Geel Berahino Berahino gaat onnodig hard door op de enkel van Amuzu en incasseert de eerste gele kaart van de partij.

26' Gele kaart voor Saido Berahino van Charleroi tijdens eerste helft, minuut 26 Saido Berahino Charleroi

24' eerste helft, minuut 24. Amuzu stuurt een vrije trap vanaf de linkerkant richting het pak, de Charleroi-defensie ruimt op. . Amuzu stuurt een vrije trap vanaf de linkerkant richting het pak, de Charleroi-defensie ruimt op.

23' eerste helft, minuut 23. Wanneer krijgen we de eerste doelpoging? Een kwart van de wedstrijd is al verstreken. Peter Vandenbempt bij Eleven Sports. Wanneer krijgen we de eerste doelpoging? Een kwart van de wedstrijd is al verstreken. Peter Vandenbempt bij Eleven Sports

23' Slordige openingsfase:. eerste helft, minuut 23. Slordige openingsfase: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1340025868119396358

21' eerste helft, minuut 21. Daar is Anderlecht voor het eerst: Amuzu snelt Kayembe voorbij, Van Cleemput heeft de nodige moeite met de lage voorzet, maar Penneteau snelt hem te hulp. . Daar is Anderlecht voor het eerst: Amuzu snelt Kayembe voorbij, Van Cleemput heeft de nodige moeite met de lage voorzet, maar Penneteau snelt hem te hulp.

20' eerste helft, minuut 20. Inspanning van Kayembe. Charleroi kan nog eens opschuiven met een versnelling van Kayembe over de linkerflank. Zijn voorzet oogt gevaarlijk, maar bereikt geen ploegmaat. . Inspanning van Kayembe Charleroi kan nog eens opschuiven met een versnelling van Kayembe over de linkerflank. Zijn voorzet oogt gevaarlijk, maar bereikt geen ploegmaat.

16' eerste helft, minuut 16. Anderlecht heeft nog geen enkele keer kunnen dreigen. Penneteau is voorlopig een toeschouwer. . Anderlecht heeft nog geen enkele keer kunnen dreigen. Penneteau is voorlopig een toeschouwer.

15' Ploegfoto in 2020-stijl:. eerste helft, minuut 15. Ploegfoto in 2020-stijl: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1340023916576837634

14' eerste helft, minuut 14. Eerste hoekschop van de wedstrijd: Wellenreuther krijgt de bal maar half weggebokst, Charleroi kan niet profiteren. . Eerste hoekschop van de wedstrijd: Wellenreuther krijgt de bal maar half weggebokst, Charleroi kan niet profiteren.

10' eerste helft, minuut 10. Rustige start. Weinig opwinding in de eerste tien minuten. Charleroi heeft het meeste balbezit, maar is nog niet gevaarlijk geweest. . Rustige start Weinig opwinding in de eerste tien minuten. Charleroi heeft het meeste balbezit, maar is nog niet gevaarlijk geweest.

8' eerste helft, minuut 8. Nicholson probeert Berahino meteen aan te spelen voor doel, maar Sardella onderschept prima. Er bleek overigens ook sprake te zijn van buitenspel. . Nicholson probeert Berahino meteen aan te spelen voor doel, maar Sardella onderschept prima. Er bleek overigens ook sprake te zijn van buitenspel.

7' eerste helft, minuut 7. Vervanging bij Charleroi, Saido Berahino erin, Mamadou Fall eruit wissel Mamadou Fall Saido Berahino

5' eerste helft, minuut 5. Berahino wordt in allerijl klaargestoomd om in te vallen, want bij Fall lukt het niet meer. Charleroi staat dus even met tien. . Berahino wordt in allerijl klaargestoomd om in te vallen, want bij Fall lukt het niet meer. Charleroi staat dus even met tien.

4' Probleem voor Fall. De overvolle kalender blijft slachtoffers eisen: Fall gaat er na een paar minuten al bij zitten. Dat lijkt op een hamstringblessure. . eerste helft, minuut 4. Probleem voor Fall De overvolle kalender blijft slachtoffers eisen: Fall gaat er na een paar minuten al bij zitten. Dat lijkt op een hamstringblessure.

3' eerste helft, minuut 3. Nmecha zet zich knap door in de zestien meter, de laatste verdediger is er te veel aan. . Nmecha zet zich knap door in de zestien meter, de laatste verdediger is er te veel aan.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. We zijn vertrokken! Ref Lawrence Visser heeft de partij op gang gefloten. . Aftrap We zijn vertrokken! Ref Lawrence Visser heeft de partij op gang gefloten.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

21:20 vooraf, 21 uur 20. Percy Tau is terug van weggeweest.

20:55 vooraf, 20 uur 55. Wordt het een blij weerzien met Anderlecht voor Guillaume Gillet?

20:38 vooraf, 20 uur 38. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1340018455744012294

20:34 vooraf, 20 uur 34. De statistieken spreken in het voordeel van Anderlecht. Paars-wit won 5 van zijn laatste 6 wedstrijden op bezoek bij Charleroi. De laatste 3 keer eindigde het duel op 1-2. . De statistieken spreken in het voordeel van Anderlecht. Paars-wit won 5 van zijn laatste 6 wedstrijden op bezoek bij Charleroi. De laatste 3 keer eindigde het duel op 1-2.



20:32 vooraf, 20 uur 32. Wat is dat met dat geschuif met doelmannen in onze competitie? Peter Vandenbempt bij Eleven Sports. Wat is dat met dat geschuif met doelmannen in onze competitie? Peter Vandenbempt bij Eleven Sports

20:24 vooraf, 20 uur 24. Penneteau opnieuw in doel. Karim Belhocine kiest vandaag toch weer voor Penneteau als sluitstuk, ten nadele van Descamps. Ook Benchaib komt in de ploeg, in plaats van de geblesseerde Nkuba. De overige namen zijn dezelfde als tegen Cercle. . Penneteau opnieuw in doel Karim Belhocine kiest vandaag toch weer voor Penneteau als sluitstuk, ten nadele van Descamps. Ook Benchaib komt in de ploeg, in plaats van de geblesseerde Nkuba. De overige namen zijn dezelfde als tegen Cercle.

20:15 vooraf, 20 uur 15. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1340024116649353222

20:13 vooraf, 20 uur 13. Sardella is jong, maar als ik heel objectief evalueer, moet ik die jongen nu laten starten. Vincent Kompany. Sardella is jong, maar als ik heel objectief evalueer, moet ik die jongen nu laten starten. Vincent Kompany.

20:11 vooraf, 20 uur 11. Tau in de basis bij Anderlecht. Vincent Kompany voert vier wissels door na de midweekwedstrijd tegen Oostende. Cullen en Miazga komen opnieuw in de ploeg en ook Tau staat na enkele weken afwezigheid weer aan de aftrap. Achterin noteren we ook nog de basisplaats voor Sardella. Lissens, Mykhaylichenko, Vlap en El Hadj vallen af. . Tau in de basis bij Anderlecht Vincent Kompany voert vier wissels door na de midweekwedstrijd tegen Oostende. Cullen en Miazga komen opnieuw in de ploeg en ook Tau staat na enkele weken afwezigheid weer aan de aftrap. Achterin noteren we ook nog de basisplaats voor Sardella. Lissens, Mykhaylichenko, Vlap en El Hadj vallen af.

20:11 vooraf, 20 uur 11. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1340011622027419652

19:39 Guillaume Gillet et Karim Belhocine hebben een verleden bij Anderlecht:. vooraf, 19 uur 39. Guillaume Gillet et Karim Belhocine hebben een verleden bij Anderlecht: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1339843636989751298

09:45 vooraf, 09 uur 45. Nog altijd geen Van Crombrugge, RSCA recupereert wel spelers. Vincent Kompany heeft zijn selectie voor vanavond vrijgegeven. Doelman Van Crombrugge ligt nog altijd in de lappenmand, Tau is na enkele weken afwezigheid weer opgenomen in de groep. Dinsdag vielen Miazga en Cullen op het nippertje af met kwaaltjes, het duo stapt vanavond alvast op de bus naar Charleroi, waar de match om 20.45u begint. . Nog altijd geen Van Crombrugge, RSCA recupereert wel spelers Vincent Kompany heeft zijn selectie voor vanavond vrijgegeven. Doelman Van Crombrugge ligt nog altijd in de lappenmand, Tau is na enkele weken afwezigheid weer opgenomen in de groep.

Dinsdag vielen Miazga en Cullen op het nippertje af met kwaaltjes, het duo stapt vanavond alvast op de bus naar Charleroi, waar de match om 20.45u begint.

09:45 vooraf, 09 uur 45. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1339842842039119874

09:45 - Vooraf Vooraf, 09 uur 45

Opstelling Charleroi. Nicolas Penneteau, Jules Van Cleemput, Steeven Willems, Dorian Dessoleil, Joris Kayembe, Guillaume Gillet, Amine Benchaib, Ryota Morioka, Mamadou Fall, Shamar Nicholson, Ali Gholizadeh Opstelling Charleroi Ali Gholizadeh, Shamar Nicholson, Mamadou Fall, Ryota Morioka, Amine Benchaib, Guillaume Gillet, Joris Kayembe, Dorian Dessoleil, Steeven Willems, Jules Van Cleemput, Nicolas Penneteau

Opstelling Anderlecht. Timon Wellenreuther, Michael Murillo, Matt Miazga, Hannes Delcroix, Killian Sardella, Albert Sambi Lokonga, Percy Tau, Josh Cullen, Francis Amuzu, Lukas Nmecha, Paul Mukairu Opstelling Anderlecht Paul Mukairu, Lukas Nmecha, Francis Amuzu, Josh Cullen, Percy Tau, Albert Sambi Lokonga, Killian Sardella, Hannes Delcroix, Matt Miazga, Michael Murillo, Timon Wellenreuther