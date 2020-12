En op het einde wint Charleroi: Anderlecht gaat de boot in in slotminuut

Charleroi - Anderlecht in een notendop:

Sleutelmoment: Na een teleurstellende wedstrijd lijkt 0-0 een logische uitslag, maar in de 93e minuut beslist Gholizadeh daar anders over.

Een eerste helft om heel snel te vergeten

Beide ploegen kwamen niet verder dan een handvol hoekschoppen, maar ook daar ging weinig dreiging van uit. Pennteau, die toch weer de voorkeur kreeg in doel bij Charleroi, kon zich beperken tot een paar plukballen, zijn collega Wellenreuther had al even weinig omhanden.

Charleroi en Anderlecht kwamen allebei met een zes op zes in de achterzak aan de aftrap en begonnen afwachtend aan de wedstrijd, alsof niet verliezen deze keer belangrijker was dan winnen.

Gholizadeh slaat toe in de allerlaatste minuut

De tweede helft had gelukkig ietsje meer te bieden, al was het wel nog wachten tot minuut 59 op de eerste echte kans. Nmecha verscheen alleen voor Penneteau, maar de 39-jarige doelman hield Charleroi overeind.

Even later wist ook Charleroi een prima kans bij elkaar te voetballen. Morioka, die tot dan toe amper een bal goed geraakt had, leverde een uitstekende assist voor Nicholson, die van dichtbij over knalde.

In de slotfase toonde Charleroi zich nog de meest frisse ploeg en dat resulteerde zowaar in een slotoffensief van de thuisploeg. Benchaib, een van de schaarse lichtpunten in deze wedstrijd, zette zich goed door, maar vond een uitstekende Wellenreuther op zijn weg.

In de absolute slotseconden was het echter diezelfde Wellenreuther die in de fout ging, na ook al knullig uitverdedigen bij Anderlecht. Het schot van Gholizadeh glipte onder de doelman door en leverde Charleroi zo alsnog de volle buit op.