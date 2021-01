LIVE: Kan Cercle 8e nederlaag op rij nog afwenden?

71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Beerschot, Dario van den Buijs erin, Abdoulie Sanyang eruit wissel Abdoulie Sanyang Dario van den Buijs

71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Beerschot, Gregory Grisez erin, Yan Vorogovskiy eruit wissel Yan Vorogovskiy Gregory Grisez

67' tweede helft, minuut 67. Cercle vecht voor wat het waard is en blijft op zoek gaan naar de gelijkmaker. Beerschot moet zich beperken tot verdedigen.

62' tweede helft, minuut 62. Nu is het Hotic die zijn kans waagt. Hij snijdt goed naar binnen en haalt uit. Zijn afgeweken schot levert een hoekschop op. Beerschot moet toch even achteruit.

61' tweede helft, minuut 61. Vanhamel voorkomt de 1-1! Cercle komt plots 2 keer dicht bij de gelijkmaker. Na een knappe actie op rechts van Musaba kan Vanhamel zijn afgeweken voorzet met een echte kattensprong nog uit doel houden. Na knullig balverlies van Sanusi brengt hij even later ook redding op een poging van Hazard.

57' Gele kaart voor Kylian Hazard van Cercle Brugge tijdens tweede helft, minuut 57 Kylian Hazard Cercle Brugge

55' tweede helft, minuut 55.

55' tweede helft, minuut 55. Sanyang haalt in de draai gevaarlijk uit. Zijn knal landt tegen de elleboog van Taravel en verdwijnt zo in hoekschop. Geen sprake van strafschop, Taravel stond met zijn rug naar de bal.

51' tweede helft, minuut 51. Vanhoutte mikt over. Vanhoutte zoekt naar zijn rechter en haalt dan centraal voor doel stevig uit. Zijn afstandsschot verdwijnt over doel. Cercle probeert nu toch een versnelling hoger te schakelen.

49' tweede helft, minuut 49. Beerschot begon het best aan de tweede helft, maar nu komt ook Cercle toch even piepen. Hazard brengt de bal laag voor doel, maar Ugbo maait aan de eerste paal over de bal.

47' tweede helft, minuut 47. Sanyang ziet Didillon ver voor zijn doellijn staan en probeert de doelman te verrassen. Maar zijn schot gaat over doel.

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Beerschot brengt de tweede helft op gang. Kan Cercle nog voor een ommekeer zorgen of stevent het op een 8e nederlaag op rij af?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+4' eerste helft, minuut 49. Rust. Dankzij een heerlijke pass van Holzhauser en een al even mooie afwerking van Suzuki trekt Beerschot met een 1-0-voorsprong de rust in. Cercle was nochtans het best begonnen en had het meeste balbezit, maar de beste kans van Hazard strandde op de paal.

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. 3 minuten extra. Cercle krijgt nog 3 extra minuten om voor de rust nog langszij te komen. Niks wijst evenwel in die richting. De bezoekers raken niet meer in de buurt van Vanhamel.

41' eerste helft, minuut 41. Kansarme wedstrijd. Het tegendoelpunt heeft Cercle toch vertrouwen gekost. De bezoekers slagen er niet meer in om Beerschot achteruit te dringen. Ook Beerschot is sinds het doelpunt van Suzuki niet meer gevaarlijk geweest.

38' eerste helft, minuut 38. De wedstrijd ligt even stil voor een blessurebehandeling bij Van den Bergh. Hij wordt naar de kant geholpen, Beerschot even met zijn tienen.

37' eerste helft, minuut 37. Cercle vindt voorlopig geen antwoord, Beerschot heeft alles onder controle. Paul Clement zal tijdens de rust toch wat moeten bijsturen.

36' eerste helft, minuut 36.

33' eerste helft, minuut 33. Cercle heeft ruimt 65 procent balbezit, maar doet daar weinig mee. Vanhamel beleeft een bijzonder rustige avond, met dank aan zijn solide verdediging.

29' eerste helft, minuut 29. Cercle moet toch even bekomen van de opdoffer. De bezoekers waren uitstekend aan de wedstrijd begonnen, maar zijn daar karig voor beloond. Kunnen ze de knop omdraaien?

25' Geldig doelpunt. De check is voorbij, het doelpunt telt. Cercle is op achtervolgen aangewezen. eerste helft, minuut 25.

24' Buitenspel Suzuki? De VAR moet nog even controleren of Suzuki niet buitenspel liep. eerste helft, minuut 24.

24' eerste helft, minuut 24.

23' eerste helft, minuut 23. Suzuki opent de score! Hazard scoort net niet, Suzuki doet dat meteen erna wél. Holzhauser schudt een heerlijke pass uit zijn sloffen, Suzuki plukt die al even knap uit de lucht en neemt Didillon te grazen.



22' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 22 door Musashi Suzuki van Beerschot. 1, 0. goal Beerschot Cercle Brugge 71' 1 0

21' eerste helft, minuut 21. Hazard op de paal! Cercle komt plots bijzonder dicht bij de 0-1! Hazard krijgt zomaar een zee van ruimte en ruikt zijn kans. Vanhamel is geklopt, maar het afstandsschot strandt op de paal.

20' eerste helft, minuut 20.

18' eerste helft, minuut 18. Ook Cercle komt nog eens piepen. Velkovski legt de bal af voor Vanhoutte. Die kan van dichtbij uithalen, maar krijgt de bal niet binnen het kader.

16' eerste helft, minuut 16. Prikje van Beerschot. Na een kwartier komt Beerschot een eerste keer gevaarlijk opzetten. Sanyang zet Biancone simpel in de wind op links en legt de bal achteruit tot bij Coulibaly. Die haalt in één tijd uit, maar mist zijn schot. Meer dan een afzwaaier wordt het niet.

14' eerste helft, minuut 14. Vorogovskiy loopt tegen de eerste kaart van de wedstrijd aan. Hij haalt Hotic onderuit en wordt terecht bestraft met geel.



14' Gele kaart voor Yan Vorogovskiy van Beerschot tijdens eerste helft, minuut 14 Yan Vorogovskiy Beerschot

12' eerste helft, minuut 12.

12' eerste helft, minuut 12. Verre knal van Kanouté. Combinerend raakt Cercle er maar moeilijk door en dus waagt Kanouté zijn kans met een verre knal. Nog wat werken aan de richting, deze poging gaat over en naast.

11' eerste helft, minuut 11. Cercle toont toch de meeste aanvalsdrift, maar bij Beerschot houden ze het achteraan goed gesloten. Aanvallend stelt het voorlopig weinig voor bij de thuisploeg.

5' eerste helft, minuut 5. Het is wachten op doelgevaar in een rustige openingsfase. Cercle voetbalt wel aardig mee, de bezoekers graven zich niet in.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Cercle brengt de bal aan het rollen. Kan de vereniging na 7 nederlagen op een rij eindelijk nog eens iets rapen?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:19 vooraf, 18 uur 19. Het is een belangrijke wedstrijd. De resultaten in onze voorbije duels geven onze prestaties niet goed weer. Paul Clement.

18:17 vooraf, 18 uur 17. Beerschot kon dit seizoen nog maar 1 keer de nul houden. Met 41 tegendoelpunten heeft het de op één na slechtste defensie in 1A. Enkel Waasland-Beveren doet het nog slechter met 42 tegentreffers. Ook Cercle liet dit seizoen nog maar 2 clean sheets optekenen.

18:11 vooraf, 18 uur 11. Beide clubs snakken naar een overwinning. De laatste overwinning van Cercle is al geleden van eind november, op bezoek bij Waasland-Beveren. Ook Beerschot wacht al anderhalve maand op een driepunter. Het won voor laatst bij KV Mechelen. Voor wie keert vanavond het tij?

17:59 vooraf, 17 uur 59. Beerschot kon al 5 wedstrijden niet meer winnen. Na 4 nederlagen op een rij wist het team van Hernan Losada afgelopen zondag eindelijk nog eens een punt te sprokkelen, thuis tegen Gent. Voor Cercle was er geen beterschap. Het boekte thuis tegen Eupen zijn 7e nederlaag op een rij en staat na een rampzalige 3 op 30 op de voorlaatste plaats.

17:55 vooraf, 17 uur 55. 3 wissels bij Cercle. Paul Clement wijzigt zijn basisploeg op drie plaatsen. Vitinho, Marcelin en Hoggas krijgen rust. Zij worden vervangen door Velkovski, Bates en Kanouté.

17:49 vooraf, 17 uur 49. Springt Beerschot naar de 4e plaats? Ook vanavond staat een inhaalwedstrijd op het menu in de Jupiler Pro League. Beerschot kan met een thuiszege tegen Cercle naar de 4e plaats springen. Voor Cercle wenken veiligere oorden bij winst. Volg de wedstrijd hier vanaf 18.30u.

17:49 - Vooraf Vooraf, 17 uur 49

Opstelling Beerschot. Mike Vanhamel, Frédéric Frans, Jan van den Bergh, Pierre Bourdin, Ismaila Coulibaly, Tom Pietermaat, Ryan Sanusi, Yan Vorogovskiy, Raphael Holzhauser, Musashi Suzuki, Abdoulie Sanyang Opstelling Beerschot Abdoulie Sanyang, Musashi Suzuki, Raphael Holzhauser, Yan Vorogovskiy, Ryan Sanusi, Tom Pietermaat, Ismaila Coulibaly, Pierre Bourdin, Jan van den Bergh, Frédéric Frans, Mike Vanhamel

Opstelling Cercle Brugge. Thomas Didillon, Giulian Biancone, David Bates, Jérémy Taravel, Dimitar Velkovski, Anthony Musaba, Charles Vanhoutte, Kylian Hazard, Franck Kanouté, Dino Hotic, Ike Ugbo Opstelling Cercle Brugge Ike Ugbo, Dino Hotic, Franck Kanouté, Kylian Hazard, Charles Vanhoutte, Anthony Musaba, Dimitar Velkovski, Jérémy Taravel, David Bates, Giulian Biancone, Thomas Didillon