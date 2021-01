Cercle pakt eerste punt in 8 duels, Beerschot baalt na late gelijkmaker

Cercle Brugge heeft op de valreep een 8e nederlaag op een rij kunnen afwenden. Anthony Musaba maakte in de slotfase de verdiende gelijkmaker tegen Beerschot, dat zelf ook in een dip zit. "In de 89e minuut moet je altijd de nul houden, daar hebben we gefaald", zegt Hernan Losada.