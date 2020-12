Ook KV Mechelen maakt kennis met herboren Waasland-Beveren

Fase per fase

Fase per fase

90+5' tweede helft, minuut 95. Einde. Afgelopen! Waasland-Beveren verslaat KV Mechelen met 2-3 en pakt voor het eerst in zijn bestaan 13 op 15 in eerste klasse. KV Mechelen speelde ruim een helft met tien en blijft met lege handen achter. . Einde Afgelopen! Waasland-Beveren verslaat KV Mechelen met 2-3 en pakt voor het eerst in zijn bestaan 13 op 15 in eerste klasse. KV Mechelen speelde ruim een helft met tien en blijft met lege handen achter.



90+4' tweede helft, minuut 94. Vervanging bij Waasland-Beveren, Jur Schryvers erin, Daan Heymans eruit wissel Daan Heymans Jur Schryvers

90+2' tweede helft, minuut 92. KV Mechelen probeert. Zowaar nog een slotoffensiefje van KV Mechelen! Een schot van Togui verdwijnt in hoekschop, maar die levert niets op. Ook de mee opgerukte doelman Coucke kan niet besluiten. . KV Mechelen probeert Zowaar nog een slotoffensiefje van KV Mechelen! Een schot van Togui verdwijnt in hoekschop, maar die levert niets op. Ook de mee opgerukte doelman Coucke kan niet besluiten.

90' 3 minuten extra tijd. . tweede helft, minuut 90. 3 minuten extra tijd



88' tweede helft, minuut 88. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338234784124964864

87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij Waasland-Beveren, Andrija Vukcevic erin, Aboubakary Koita eruit wissel Aboubakary Koita Andrija Vukcevic

87' tweede helft, minuut 87. Het blijft uitkijken voor de bezoekers. Wuytens kopt onoordeelkundig achteruit, Togui kan niet profiteren. . Het blijft uitkijken voor de bezoekers. Wuytens kopt onoordeelkundig achteruit, Togui kan niet profiteren.

85' tweede helft, minuut 85. Na een pijlsnelle omschakeling dwingt Waasland-Beveren nog eens een hoekschop af. maar die leidt tot niets. . Na een pijlsnelle omschakeling dwingt Waasland-Beveren nog eens een hoekschop af. maar die leidt tot niets.

80' tweede helft, minuut 80. Nog tien minuten. Waasland-Beveren is nog niet klaar met dit KV Mechelen. De thuisploeg blijft met z'n tienen aardig meedoen en geeft de strijd niet op. . Nog tien minuten Waasland-Beveren is nog niet klaar met dit KV Mechelen. De thuisploeg blijft met z'n tienen aardig meedoen en geeft de strijd niet op.

78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij Waasland-Beveren, Jordan Faucher erin, Michael Frey eruit wissel Michael Frey Jordan Faucher

75' tweede helft, minuut 75. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338230872076587009

74' tweede helft, minuut 74. Bertone heeft de smaak te pakken na zijn eerste goal van het seizoen. Hij legt nog eens aan uit de tweede lijn, deze keer eindigt zijn schot in de tribunes. . Bertone heeft de smaak te pakken na zijn eerste goal van het seizoen. Hij legt nog eens aan uit de tweede lijn, deze keer eindigt zijn schot in de tribunes.

72' tweede helft, minuut 72.

70' tweede helft, minuut 70. KV Mechelen geeft zich niet gewonnen. Hairemans combineert knap met Mrabti, het schot is van veel mindere kwaliteit. . KV Mechelen geeft zich niet gewonnen. Hairemans combineert knap met Mrabti, het schot is van veel mindere kwaliteit.

69' tweede helft, minuut 69. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338229945991114767

67' tweede helft, minuut 67. Stevige vlam van Bertone! Het is toch weer Waasland-Beveren dat op voorsprong klimt! Bertone haalt stevig uit van ruim buiten de zestien meter, Coucke kan de bal niet uit zijn doel houden: 2-3. Is dit de doodsteek voor KV Mechelen? . Stevige vlam van Bertone! Het is toch weer Waasland-Beveren dat op voorsprong klimt! Bertone haalt stevig uit van ruim buiten de zestien meter, Coucke kan de bal niet uit zijn doel houden: 2-3. Is dit de doodsteek voor KV Mechelen?

67' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 67 door Leonardo Bertone van Waasland-Beveren. 2, 3. goal KV Mechelen Waasland-Beveren einde 2 3

65' tweede helft, minuut 65. Coucke met de redding. Waasland-Beveren lijkt weer wakker geschoten na de verrassende gelijkmaker. Koita versiert een vrije trap op een interessante positie en neemt die zelf voor z'n rekening, Coucke redt. . Coucke met de redding Waasland-Beveren lijkt weer wakker geschoten na de verrassende gelijkmaker. Koita versiert een vrije trap op een interessante positie en neemt die zelf voor z'n rekening, Coucke redt.

62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij KV Mechelen, William Togui erin, Rob Schoofs eruit wissel Rob Schoofs William Togui

61' tweede helft, minuut 61. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338228433592127488

61' tweede helft, minuut 61.

60' tweede helft, minuut 60. KV Mechelen weer langszij! De thuisploeg knokt zich weer in de wedstrijd met de knappe gelijkmaker van Mrabti, die op aangeven van Kabore van dichtbij in doel duwt: 2-2, alles weer te herdoen! . KV Mechelen weer langszij! De thuisploeg knokt zich weer in de wedstrijd met de knappe gelijkmaker van Mrabti, die op aangeven van Kabore van dichtbij in doel duwt: 2-2, alles weer te herdoen!

60' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 60 door Kerim Mrabti van KV Mechelen. 2, 2. goal KV Mechelen Waasland-Beveren einde 2 2

56' tweede helft, minuut 56. Waasland-Beveren heeft wat gas teruggenomen na die turbostart van de tweede helft. KV Mechelen heeft nu weer meer balbezit, maar raakt met een mannetje minder maar moeilijk voorin. . Waasland-Beveren heeft wat gas teruggenomen na die turbostart van de tweede helft. KV Mechelen heeft nu weer meer balbezit, maar raakt met een mannetje minder maar moeilijk voorin.

52' tweede helft, minuut 52. Vrancken heeft intussen ook Steven Defour tussen de lijnen gebracht. Kan hij KV Mechelen nog wat bijbrengen met zijn ervaring? . Vrancken heeft intussen ook Steven Defour tussen de lijnen gebracht. Kan hij KV Mechelen nog wat bijbrengen met zijn ervaring?

52' tweede helft, minuut 52.

51' tweede helft, minuut 51. Vervanging bij KV Mechelen, Steven Defour erin, Onur Kaya eruit wissel Onur Kaya Steven Defour

51' tweede helft, minuut 51.

50' tweede helft, minuut 50. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338225426175586304

49' tweede helft, minuut 49. Erop en erover! Het gaat nu helemaal fout voor KV Mechelen. Heymans is deze keer de aangever voor Koita, die zich vrijmaakt tussen twee verdedigers en hard raak knalt. Uiterst efficiënt afgewerkt van de bezoekers, die plots op weg lijken naar een 13 op 15. . Erop en erover! Het gaat nu helemaal fout voor KV Mechelen. Heymans is deze keer de aangever voor Koita, die zich vrijmaakt tussen twee verdedigers en hard raak knalt. Uiterst efficiënt afgewerkt van de bezoekers, die plots op weg lijken naar een 13 op 15.

49' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 49 door Aboubakary Koita van Waasland-Beveren. 1, 2. goal KV Mechelen Waasland-Beveren einde 1 2

48' tweede helft, minuut 48. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338224807696076800

48' tweede helft, minuut 48.

47' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 47 door Daan Heymans van Waasland-Beveren. 1, 1. goal KV Mechelen Waasland-Beveren einde 1 1

47' tweede helft, minuut 47. Waasland-Beveren snel langszij. KV Mechelen is zijn voorsprong al kwijt! Leuko haalt de achterlijn en legt terug tot bij Heymans, die de bal in één tijd snoeihard in het dak van het doel jaagt. . Waasland-Beveren snel langszij KV Mechelen is zijn voorsprong al kwijt! Leuko haalt de achterlijn en legt terug tot bij Heymans, die de bal in één tijd snoeihard in het dak van het doel jaagt.

46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. We zijn vertrokken voor de tweede helft. Kan KV Mechelen zijn voorsprong vasthouden of profiteert Waasland-Beveren van het mannetje extra? . Tweede helft We zijn vertrokken voor de tweede helft. Kan KV Mechelen zijn voorsprong vasthouden of profiteert Waasland-Beveren van het mannetje extra?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:35 rust, 21 uur 35. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338226101143941121

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. KV Mechelen leidt bij de rust met 1-0 tegen Waasland-Beveren, maar staat wel met z'n tienen na de uitsluiting van Siemen Voet. . Rust KV Mechelen leidt bij de rust met 1-0 tegen Waasland-Beveren, maar staat wel met z'n tienen na de uitsluiting van Siemen Voet.



44' eerste helft, minuut 44. KV Mechelen komt er nog eens uit dankzij een inspanning van Kabore. De invaller bereikt niemand voor doel. . KV Mechelen komt er nog eens uit dankzij een inspanning van Kabore. De invaller bereikt niemand voor doel.



42' eerste helft, minuut 42.

42' eerste helft, minuut 42. Frey net niet. Waasland-Beveren wil snel profiteren van het numerieke overwicht. Bertone verstuurt een slim passje in de loop van Frey, die er net niet bij kan. . Frey net niet Waasland-Beveren wil snel profiteren van het numerieke overwicht. Bertone verstuurt een slim passje in de loop van Frey, die er net niet bij kan.

41' eerste helft, minuut 41.

39' eerste helft, minuut 39. Vrancken grijpt meteen in en brengt met Kabore een extra verdediger tussen de lijnen. . Vrancken grijpt meteen in en brengt met Kabore een extra verdediger tussen de lijnen.

39' eerste helft, minuut 39. Vervanging bij KV Mechelen, Issa Kabore erin, Nikola Storm eruit wissel Nikola Storm Issa Kabore

38' eerste helft, minuut 38. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338218135502131204

37' eerste helft, minuut 37. Net voor de uitsluiting van Voet was er nog een penaltyfase aan de overzijde, maar de duw van Wiegel op Schoofs was onvoldoende voor een strafschop, aldus de ref. . Net voor de uitsluiting van Voet was er nog een penaltyfase aan de overzijde, maar de duw van Wiegel op Schoofs was onvoldoende voor een strafschop, aldus de ref.

36' eerste helft, minuut 36. Rood voor Voet. KV Mechelen staat plots met z'n tienen! Voet haalt de doorgebroken Koita neer en wordt vroegtijdig naar de kleedkamers gestuurd. . Rood voor Voet KV Mechelen staat plots met z'n tienen! Voet haalt de doorgebroken Koita neer en wordt vroegtijdig naar de kleedkamers gestuurd.

36' Rode kaart voor Siemen Voet van KV Mechelen tijdens eerste helft, minuut 36 Siemen Voet KV Mechelen

32' eerste helft, minuut 32. KV Mechelen drukt door. Hairemans is deze keer iets te zelfzuchtig en knalt onbesuisd over. . KV Mechelen drukt door. Hairemans is deze keer iets te zelfzuchtig en knalt onbesuisd over.

30' eerste helft, minuut 30. Dubbele redding Jackers. KV Mechelen is dicht bij de 2-0, maar Jackers houdt zowel het schot van Mrabti als de kopbal van Schoofs uit zijn doel. . Dubbele redding Jackers KV Mechelen is dicht bij de 2-0, maar Jackers houdt zowel het schot van Mrabti als de kopbal van Schoofs uit zijn doel.

29' eerste helft, minuut 29.

29' eerste helft, minuut 29. Waasland-Beveren heeft een snel antwoord klaar op de tegentreffer. Frey komt voor het eerst in schietpositie, maar besluit op Coucke. . Waasland-Beveren heeft een snel antwoord klaar op de tegentreffer. Frey komt voor het eerst in schietpositie, maar besluit op Coucke.

28' eerste helft, minuut 28.

27' eerste helft, minuut 27. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338215540201033729

27' eerste helft, minuut 27.

27' eerste helft, minuut 27. Hairemans rondt knappe aanval af. KV Mechelen komt verdiend op voorsprong tegen Waasland-Beveren. Schoofs levert in zijn 100e wedstrijd voor KV Mechelen de perfecte assist voor Hairemans, die beheerst afwerkt: 1-0. . Hairemans rondt knappe aanval af KV Mechelen komt verdiend op voorsprong tegen Waasland-Beveren. Schoofs levert in zijn 100e wedstrijd voor KV Mechelen de perfecte assist voor Hairemans, die beheerst afwerkt: 1-0.

27' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 27 door Geoffry Hairemans van KV Mechelen. 1, 0. goal KV Mechelen Waasland-Beveren einde 1 0

26' eerste helft, minuut 26. Een veelzeggende statistiek na 25 minuten: qua doelpogingen is de stand momenteel 1-0. . Een veelzeggende statistiek na 25 minuten: qua doelpogingen is de stand momenteel 1-0.

22' eerste helft, minuut 22. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338213875368529927

20' eerste helft, minuut 20. Hairemans afgevlagd. Hairemans zet Jackers voor het eerst aan het werk na slecht verdedigend werk van Leuko, maar er was al buitenspel gesignaleerd door de man met de vlag. . Hairemans afgevlagd Hairemans zet Jackers voor het eerst aan het werk na slecht verdedigend werk van Leuko, maar er was al buitenspel gesignaleerd door de man met de vlag.

18' eerste helft, minuut 18. Daar is de thuisploeg weer, met een prima voorzet van Kaya. Schoonbaert wint het luchtduel met Mrabti en kopt weg. . Daar is de thuisploeg weer, met een prima voorzet van Kaya. Schoonbaert wint het luchtduel met Mrabti en kopt weg.

16' eerste helft, minuut 16. Waasland-Beveren probeert KV Mechelen pijn te doen met een snelle omschakeling. Wiegel stoomt door langs de zijlijn en zoekt Frey, maar de Zwitser kan de bal niet meepikken. . Waasland-Beveren probeert KV Mechelen pijn te doen met een snelle omschakeling. Wiegel stoomt door langs de zijlijn en zoekt Frey, maar de Zwitser kan de bal niet meepikken.

14' eerste helft, minuut 14. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338211904590852101

13' eerste helft, minuut 13. Schoofs niet tot bij Kaya. Mooie combinatie van KV Mechelen vanaf de linkerflank. Schoofs wil Kaya bedienen voor doel, maar de pass komt niet aan. . Schoofs niet tot bij Kaya Mooie combinatie van KV Mechelen vanaf de linkerflank. Schoofs wil Kaya bedienen voor doel, maar de pass komt niet aan.

11' eerste helft, minuut 11. Het balbezit is nu even voor Waasland-Beveren, maar de bezoekers raken amper over de middellijn. . Het balbezit is nu even voor Waasland-Beveren, maar de bezoekers raken amper over de middellijn.

8' eerste helft, minuut 8.

8' eerste helft, minuut 8. Het blijft eenrichtingsverkeer naar de kooi van Jackers. Hairemans wordt vrijgespeeld met een listige vrije trap, maar hij besluit slap in de armen van de doelman. . Het blijft eenrichtingsverkeer naar de kooi van Jackers. Hairemans wordt vrijgespeeld met een listige vrije trap, maar hij besluit slap in de armen van de doelman.

4' eerste helft, minuut 4. KV Mechelen neemt de openingsminuten voor zijn rekening. Bij Waasland-Beveren loopt bijna mis achterin door een moeilijke terugspeelbal, maar de thuisploeg kan niet profiteren. . KV Mechelen neemt de openingsminuten voor zijn rekening. Bij Waasland-Beveren loopt bijna mis achterin door een moeilijke terugspeelbal, maar de thuisploeg kan niet profiteren.

2' Schoofs' 100e partij voor KVM is hierbij officieel een feit:. eerste helft, minuut 2. Schoofs' 100e partij voor KVM is hierbij officieel een feit: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338075945249337344

2' eerste helft, minuut 2.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Daar gaan we! Ref Alexandre Boucaut heeft de laatste wedstrijd van deze JPL-zondag op gang gefloten. . Aftrap Daar gaan we! Ref Alexandre Boucaut heeft de laatste wedstrijd van deze JPL-zondag op gang gefloten.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:37 vooraf, 20 uur 37. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338195627285557250

20:36 vooraf, 20 uur 36. We moeten onze kansen eens gaan afmaken. Als wij een killer hadden, zag de wereld er heel anders uit voor ons. Wouter Vrancken. We moeten onze kansen eens gaan afmaken. Als wij een killer hadden, zag de wereld er heel anders uit voor ons. Wouter Vrancken

20:09 Waasland-Beveren opnieuw ongewijzigd:. vooraf, 20 uur 09. Waasland-Beveren opnieuw ongewijzigd: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338196997413597184

20:08 De opstelling van de thuisploeg:. vooraf, 20 uur 08. De opstelling van de thuisploeg: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338193462387224578

20:07 vooraf, 20 uur 07. Vooraf. Niet alleen aan de top van het klassement wordt er de voorbije weken vrolijk haasje-over gedaan, ook onderin beweegt er heel wat. Bij Moeskroen en Waasland-Beveren is de motor plots aangeslagen, waardoor STVV nu de nieuwe rode lantaarn is en KV Mechelen ongerust naar beneden moet kijken. En zo wordt KV Mechelen - Waasland-Beveren ineens een echte zespuntenmatch in de strijd om het behoud. . Vooraf Niet alleen aan de top van het klassement wordt er de voorbije weken vrolijk haasje-over gedaan, ook onderin beweegt er heel wat. Bij Moeskroen en Waasland-Beveren is de motor plots aangeslagen, waardoor STVV nu de nieuwe rode lantaarn is en KV Mechelen ongerust naar beneden moet kijken. En zo wordt KV Mechelen - Waasland-Beveren ineens een echte zespuntenmatch in de strijd om het behoud.

20:07 - Vooraf Vooraf, 20 uur 07

Opstelling KV Mechelen. Gaëtan Coucke, Sandy Walsh, Thibaut Peyre, Siemen Voet, Victor Wernersson, Geoffry Hairemans, Aster Vranckx, Onur Kaya, Rob Schoofs, Nikola Storm, Kerim Mrabti Opstelling KV Mechelen Kerim Mrabti, Nikola Storm, Rob Schoofs, Onur Kaya, Aster Vranckx, Geoffry Hairemans, Victor Wernersson, Siemen Voet, Thibaut Peyre, Sandy Walsh, Gaëtan Coucke

Opstelling Waasland-Beveren. Nordin Jackers, Brendan Schoonbaert, Dries Wuytens, Alexis Gamboa, Andreas Wiegel, Georges Mandjeck, Leonardo Bertone, Serge Leuko, Daan Heymans, Michael Frey, Aboubakary Koita Opstelling Waasland-Beveren Aboubakary Koita, Michael Frey, Daan Heymans, Serge Leuko, Leonardo Bertone, Georges Mandjeck, Andreas Wiegel, Alexis Gamboa, Dries Wuytens, Brendan Schoonbaert, Nordin Jackers