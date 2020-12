LIVE: Musona brengt Eupen op voorsprong met verrassende vrije trap

Fase per fase

Fase per fase

21:31 rust, 21 uur 31. Vervanging bij Zulte Waregem, Jean-Luc Dompé erin, Jelle Vossen eruit wissel Jelle Vossen Jean-Luc Dompé

21:31 rust, 21 uur 31. Vervanging bij Zulte Waregem, Bassem Srarfi erin, Nikolaos Kainourgios eruit wissel Nikolaos Kainourgios Bassem Srarfi

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Eupen trekt met een krappe 1-0-voorsprong de kleedkamer in. De gretige thuisploeg werd 10 minuten voor de rust beloond op een verrassende vrije trap van Musona. Bostyn voorkwam nadien een tweede tegentreffer voor Zulte Waregem. . Rust Eupen trekt met een krappe 1-0-voorsprong de kleedkamer in. De gretige thuisploeg werd 10 minuten voor de rust beloond op een verrassende vrije trap van Musona. Bostyn voorkwam nadien een tweede tegentreffer voor Zulte Waregem.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Knappe redding van Bostyn! Eupen komt kort voor de rust bijzonder dicht bij de 2-0. Op aangeven van Miangue haalt Heris vanuit een scherpe hoek verschroeiend uit, maar Bostyn kan zijn pegel nog in hoekschop werken. Die levert niks op. . Knappe redding van Bostyn! Eupen komt kort voor de rust bijzonder dicht bij de 2-0. Op aangeven van Miangue haalt Heris vanuit een scherpe hoek verschroeiend uit, maar Bostyn kan zijn pegel nog in hoekschop werken. Die levert niks op.

44' eerste helft, minuut 44. Zulte Waregem kan Eupen even vastzetten in de eigen zestien, maar de bezoekers puren uiteindelijk niks uit een hoekschop. De thuisploeg loert nu op de counter. . Zulte Waregem kan Eupen even vastzetten in de eigen zestien, maar de bezoekers puren uiteindelijk niks uit een hoekschop. De thuisploeg loert nu op de counter.

40' eerste helft, minuut 40. Bostyn voorkomt erger voor Zulte Waregem. Eupen heeft de smaak te pakken. N'Dri krijgt te veel ruimte en haalt vanaf de rand van de zestien stevig uit. Bostyn gaat goed plat en voorkomt een tweede tegengoal voor de bezoekers. . Bostyn voorkomt erger voor Zulte Waregem Eupen heeft de smaak te pakken. N'Dri krijgt te veel ruimte en haalt vanaf de rand van de zestien stevig uit. Bostyn gaat goed plat en voorkomt een tweede tegengoal voor de bezoekers.

37' eerste helft, minuut 37.

36' eerste helft, minuut 36.

35' eerste helft, minuut 35.

34' eerste helft, minuut 34. Musona geeft Bostyn het nakijken! Eupen klimt 10 minuten voor de rust op voorsprong met een knappe vrije trap van Musona. Bostyn, die wat voor zijn lijn staat, verkijkt zich op de hoge bal en ziet het schot in de kruising belanden. . Musona geeft Bostyn het nakijken! Eupen klimt 10 minuten voor de rust op voorsprong met een knappe vrije trap van Musona. Bostyn, die wat voor zijn lijn staat, verkijkt zich op de hoge bal en ziet het schot in de kruising belanden.



34' Doelpunt na vrije trap tijdens eerste helft, minuut 34 door Knowledge Musona van KAS Eupen. 1, 0. vrije trap KAS Eupen Zulte Waregem rust 1 0

33' eerste helft, minuut 33. Geel voor Bruno. Bruno houdt de bal nog net binnen, maar gaat dan aan de schouder van Miangue hangen en krijgt de fout tegen. Dat vindt hij duidelijk maar niks, zijn protest komt hem op een gele kaart te staan. . Geel voor Bruno Bruno houdt de bal nog net binnen, maar gaat dan aan de schouder van Miangue hangen en krijgt de fout tegen. Dat vindt hij duidelijk maar niks, zijn protest komt hem op een gele kaart te staan.

33' Gele kaart voor Gianni Bruno van Zulte Waregem tijdens eerste helft, minuut 33 Gianni Bruno Zulte Waregem

29' eerste helft, minuut 29. Bruno.

28' eerste helft, minuut 28. Dit keer is het Deschacht die Kainourgios lanceert. Defourny reageert alert, maar kan een botsing met Kainourgios niet meer vermijden. De bal stuitert over de achterlijn, er was ook gefloten voor buitenspel. . Dit keer is het Deschacht die Kainourgios lanceert. Defourny reageert alert, maar kan een botsing met Kainourgios niet meer vermijden. De bal stuitert over de achterlijn, er was ook gefloten voor buitenspel.

25' eerste helft, minuut 25. Geen efficiëntie bij Bruno. Govea pakt uit met een schitterende pass naar Bruno. Die lijkt op weg naar de 0-1, maar talmt te lang en zijn schot wordt uiteindelijk afgeblokt. Een treffer was het sowieso niet geworden, scheidstrechter Smet fluit voor buitenspel. . Geen efficiëntie bij Bruno Govea pakt uit met een schitterende pass naar Bruno. Die lijkt op weg naar de 0-1, maar talmt te lang en zijn schot wordt uiteindelijk afgeblokt. Een treffer was het sowieso niet geworden, scheidstrechter Smet fluit voor buitenspel.

25' eerste helft, minuut 25. Nuhu is de volgende die het probeert bij Eupen. Zijn poging wijkt af op Deschacht, maar Bostyn laat zich toch niet verrassen. . Nuhu is de volgende die het probeert bij Eupen. Zijn poging wijkt af op Deschacht, maar Bostyn laat zich toch niet verrassen.

24' eerste helft, minuut 24. Ook Eupen waagt nog eens zijn kans met een afstandsschot. Musona probeert de bal te plaatsen, maar besluit net naast. . Ook Eupen waagt nog eens zijn kans met een afstandsschot. Musona probeert de bal te plaatsen, maar besluit net naast.

23' eerste helft, minuut 23. Bruno gaat nog eens aan het kanon staan, al zit er dit keer weinig kracht achter zijn gekraakt schot. Defourny kan de bal simpel oprapen. . Bruno gaat nog eens aan het kanon staan, al zit er dit keer weinig kracht achter zijn gekraakt schot. Defourny kan de bal simpel oprapen.

17' eerste helft, minuut 17. Het blijft een aangename wedstrijd in Eupen. Beide ploegen gaan voluit hun kans. Enkel in de beslissende fase loopt het voorlopig fout. . Het blijft een aangename wedstrijd in Eupen. Beide ploegen gaan voluit hun kans. Enkel in de beslissende fase loopt het voorlopig fout.

15' eerste helft, minuut 15.

14' eerste helft, minuut 14. Heerlijke combinatie bij Eupen. Musona brengt N'Dri bijna alleen voor Bostyn, maar Humphreys kan nog redding brengen voor Zulte Waregem en onderschept de pass. . Heerlijke combinatie bij Eupen. Musona brengt N'Dri bijna alleen voor Bostyn, maar Humphreys kan nog redding brengen voor Zulte Waregem en onderschept de pass.

12' eerste helft, minuut 12. Prima schot van Bruno. Even schrikken toch bij Eupen wanneer Bruno zijn duivels ontbindt. Hij snijdt vanaf rechts goed naar binnen en haalt vanaf de rand van de zestien gevaarlijk uit. Defourny ziet het schot nipt voorlangs gaan. . Prima schot van Bruno Even schrikken toch bij Eupen wanneer Bruno zijn duivels ontbindt. Hij snijdt vanaf rechts goed naar binnen en haalt vanaf de rand van de zestien gevaarlijk uit. Defourny ziet het schot nipt voorlangs gaan.

10' eerste helft, minuut 10. Baby botst op Bostyn. Daar is Eupen nog eens met een prima lage voorzet van Nuhu. Baby devieert de bal in één tijd aan de eerste paal, maar Bostyn is bij de pinken. . Baby botst op Bostyn Daar is Eupen nog eens met een prima lage voorzet van Nuhu. Baby devieert de bal in één tijd aan de eerste paal, maar Bostyn is bij de pinken.

9' eerste helft, minuut 9. Vrije trap voor Zulte Waregem, maar dat vangt er weinig mee aan. Govea legt de bal opzij naar De Bock, maar diens voorzet wordt in de zestien weggewerkt door Miangue. . Vrije trap voor Zulte Waregem, maar dat vangt er weinig mee aan. Govea legt de bal opzij naar De Bock, maar diens voorzet wordt in de zestien weggewerkt door Miangue.

5' eerste helft, minuut 5. Zulte Waregem kan nu toch even tegenprikken. Uiteindelijk rondt Kainourgios de aanval af met een omhaal, maar die is te slap om Defourny te verschalken. . Zulte Waregem kan nu toch even tegenprikken. Uiteindelijk rondt Kainourgios de aanval af met een omhaal, maar die is te slap om Defourny te verschalken.

3' eerste helft, minuut 3. Eupen wil er vanavond duidelijk werk van maken. De thuisploeg begint bijzonder gretig aan de wedstrijd. Bij Zulte Waregem kijken ze de kat nog even uit de boom. . Eupen wil er vanavond duidelijk werk van maken. De thuisploeg begint bijzonder gretig aan de wedstrijd. Bij Zulte Waregem kijken ze de kat nog even uit de boom.

2' eerste helft, minuut 2. Musona te onbesuisd. Meteen een eerste mogelijkheid voor Eupen. Nuhu lanceert Peeters, maar diens schot wordt afgeblokt. De bal valt voor de voeten van Musona, maar die mikt in één tijd wild over. Hier was meer mee te doen. . Musona te onbesuisd Meteen een eerste mogelijkheid voor Eupen. Nuhu lanceert Peeters, maar diens schot wordt afgeblokt. De bal valt voor de voeten van Musona, maar die mikt in één tijd wild over. Hier was meer mee te doen.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Eupen brengt de inhaalwedstrijd tegen Zulte Waregem op gang. De sneeuw is er al, vallen er straks ook doelpunten uit de lucht? . Aftrap Eupen brengt de inhaalwedstrijd tegen Zulte Waregem op gang. De sneeuw is er al, vallen er straks ook doelpunten uit de lucht?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:44 vooraf, 20 uur 44. Sneeuw in Eupen. De sneeuw dwarrelt naar beneden boven het Kehrwegstadion. Maar de grasmat ligt er nog steeds prima bij. Beide ploegen zijn klaar om erin te vliegen. . Sneeuw in Eupen De sneeuw dwarrelt naar beneden boven het Kehrwegstadion. Maar de grasmat ligt er nog steeds prima bij. Beide ploegen zijn klaar om erin te vliegen.

20:44 vooraf, 20 uur 44.

20:37 vooraf, 20 uur 37. Ook Zulte Waregem nam het afgelopen weekend op tegen een Brugse club. Wel met meer succes dan Eupen, op eigen veld won Essevee met 1-0 van Cercle dankzij een late goal van Dompé. Zulte Waregem verloor in zijn laatste 5 wedstrijden slechts 1 keer. Bovendien won het zijn laatste 3 uitwedstrijden. . Ook Zulte Waregem nam het afgelopen weekend op tegen een Brugse club. Wel met meer succes dan Eupen, op eigen veld won Essevee met 1-0 van Cercle dankzij een late goal van Dompé. Zulte Waregem verloor in zijn laatste 5 wedstrijden slechts 1 keer. Bovendien won het zijn laatste 3 uitwedstrijden.

20:28 vooraf, 20 uur 28. Eupen ging afgelopen zaterdag onderuit op het veld van Club Brugge. Voor Eupen was het de eerste match sinds 6 december. Door een reeks coronabesmettingen in de spelersgroep werden de matchen tegen Zulte Waregem, Racing Genk en KV Oostende uitgesteld. De laatste thuismatch van Eupen is alweer geleden van 3 december. . Eupen ging afgelopen zaterdag onderuit op het veld van Club Brugge. Voor Eupen was het de eerste match sinds 6 december. Door een reeks coronabesmettingen in de spelersgroep werden de matchen tegen Zulte Waregem, Racing Genk en KV Oostende uitgesteld. De laatste thuismatch van Eupen is alweer geleden van 3 december.

20:26 vooraf, 20 uur 26. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1344000427881345027

20:25 vooraf, 20 uur 25. 4 wissels bij Eupen. Bij Eupen zijn er wel enkele veranderingen t.o.v. de vorige wedstrijd tegen Club Brugge. Cools, Koch, Magnée en Koné verdwijnen uit de basis. Ze worden vervangen door Heris, Amat, Nuhu en Musona. . 4 wissels bij Eupen Bij Eupen zijn er wel enkele veranderingen t.o.v. de vorige wedstrijd tegen Club Brugge. Cools, Koch, Magnée en Koné verdwijnen uit de basis. Ze worden vervangen door Heris, Amat, Nuhu en Musona.

20:18 vooraf, 20 uur 18. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1343999313190526976

20:14 vooraf, 20 uur 14. Zelfde elf bij Essevee. Geen wijzigingen bij Zulte Waregem. Francky Dury kiest voor dezelfde elf die ook afgelopen zaterdag begonnen tegen Cercle Brugge . Zelfde elf bij Essevee Geen wijzigingen bij Zulte Waregem. Francky Dury kiest voor dezelfde elf die ook afgelopen zaterdag begonnen tegen Cercle Brugge

20:12 vooraf, 20 uur 12. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1343997506837999616

20:11 vooraf, 20 uur 11. Maakt Eupen een sprong in het klassement? Zulte Waregem heeft in de stand maar één punt meer dan Eupen en bovendien 2 wedstrijden meer gespeeld. Eupen kan vanavond met een overwinning over Zulte Waregem en KV Mechelen naar de 12e plaats springen en tot 2 punten naderen van Gent, Oostende en Standard. . Maakt Eupen een sprong in het klassement? Zulte Waregem heeft in de stand maar één punt meer dan Eupen en bovendien 2 wedstrijden meer gespeeld. Eupen kan vanavond met een overwinning over Zulte Waregem en KV Mechelen naar de 12e plaats springen en tot 2 punten naderen van Gent, Oostende en Standard.

20:08 vooraf, 20 uur 08. Eupen versloeg Zulte Waregem nog nooit. Eupen stond al 10 keer tegenover Zulte Waregem in de eerste klasse, niet één keer kon het de volle buit pakken. Zulte Waregem trok maar liefst 8 keer aan het langste eind, 2 keer werd het een puntendeling. In 2017 knikkerde Essevee Eupen ook uit de halve finales van de beker. . Eupen versloeg Zulte Waregem nog nooit Eupen stond al 10 keer tegenover Zulte Waregem in de eerste klasse, niet één keer kon het de volle buit pakken. Zulte Waregem trok maar liefst 8 keer aan het langste eind, 2 keer werd het een puntendeling. In 2017 knikkerde Essevee Eupen ook uit de halve finales van de beker.

20:01 vooraf, 20 uur 01. Houdt Eupen de punten thuis in eerste van 3 inhaalwedstrijden? Eupen begint vanavond aan zijn eerste van 3 inhaalwedstrijden, thuis tegen Zulte Waregem. De club uit de Oostkantons kan een zaakje doen en verder weglopen van de degradatiezone. Volg de wedstrijd hier vanaf 20.45u. . Houdt Eupen de punten thuis in eerste van 3 inhaalwedstrijden? Eupen begint vanavond aan zijn eerste van 3 inhaalwedstrijden, thuis tegen Zulte Waregem. De club uit de Oostkantons kan een zaakje doen en verder weglopen van de degradatiezone. Volg de wedstrijd hier vanaf 20.45u.

20:01 - Vooraf Vooraf, 20 uur 01

Opstelling KAS Eupen. Théo Defourny, Jonathan Heris, Menno Koch, Jordi Amat, Senna Miangue, Konan N'Dri, Stef Peeters, Emmanuel Agbadou, Isaac Nuhu, Amara Baby, Knowledge Musona Opstelling KAS Eupen Knowledge Musona, Amara Baby, Isaac Nuhu, Emmanuel Agbadou, Stef Peeters, Konan N'Dri, Senna Miangue, Jordi Amat, Menno Koch, Jonathan Heris, Théo Defourny

Opstelling Zulte Waregem. Louis Bostyn, Cameron Humphreys, Olivier Deschacht, Laurens De Bock, Daniel Opare, Damien Marcq, Omar Govea, Ibrahima Seck, Nikolaos Kainourgios, Gianni Bruno, Jelle Vossen Opstelling Zulte Waregem Jelle Vossen, Gianni Bruno, Nikolaos Kainourgios, Ibrahima Seck, Omar Govea, Damien Marcq, Daniel Opare, Laurens De Bock, Olivier Deschacht, Cameron Humphreys, Louis Bostyn