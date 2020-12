Deschacht is matchwinnaar in knotsgekke comeback van Zulte Waregem

Eupen - Zulte Waregem in een notendop:

Bij Eupen hebben ze ongetwijfeld een rothekel aan Zulte Waregem. In 20 onderlinge duels kon Eupen slechts 1 keer winnen, toen beide ploegen in 2003 nog in tweede klasse speelden. Sindsdien trok Zulte Waregem 15 keer aan het langst eind, 3 keer werd het een puntendeling.

Musona opent de score, Bostyn voorkomt erger voor Essevee

Sneeuw en koude in Eupen, maar dat werkte allerminst verlammend. De thuisploeg duwde meteen het gaspedaal in. Musona kreeg al na amper 2 minuten een kans in de schoot geworpen, maar hij besloot wild over. Baby kreeg de bal wat later wél binnen het kader, maar niet voorbij Bostyn.

Ook Zulte Waregem liet zich niet onbetuigd. Bruno joeg Eupen even de stuipen op het lijf met een prima actie en dito schot, maar de bal ging uiteindelijk rakelings voorlangs. Het felle begin kreeg geen vervolg. Beide ploegen leverden enkel nog ongevaarlijke afstandsschoten af.

Het was wachten tot er een goal uit de lucht viel en tien minuten voor de rust gebeurde dat ook. Bostyn verkeek zich op een vrije trap van Musona en zag de hoge bal in de kruising verdwijnen. De doelman wist zich nadien wél te onderscheiden. Hij hield zowel N’Dri als Heris van de 2-0.